🚀 Sync Indicator para MetaTrader 5 (MT5): Sincronice sus Gráficos y Objetos

Potencie su análisis en múltiples gráficos con el Sync Indicator. La herramienta definitiva para traders que operan con Acción del Precio (Price Action), Smart Money Concepts (SMC) o cualquier estrategia que requiera una correlación precisa entre diferentes marcos temporales (timeframes).

Esta herramienta profesional va más allá de la simple sincronización del ratón. No solo sincroniza el cursor, sino que replica su análisis técnico (líneas, canales, rectángulos) entre gráficos e incluye un exclusivo Panel Gestor de Objetos para mantener su espacio de trabajo organizado.

💡 Características Principales

1. 🎯 Mira (Crosshair) Inteligente y Suave

Olvídese de la mira predeterminada de MT5. Sync proyecta líneas de precio y tiempo personalizables que se mueven simultáneamente en todos los gráficos del grupo.

Precisión Total: Localice instantáneamente dónde ocurrió ese máximo de H1 en el gráfico de M5.

Navegación Automática: Si el punto histórico no es visible en el otro gráfico, el indicador desplaza la pantalla automáticamente a la fecha y hora correctas.

Información Local: Muestra el precio y la hora (ajustable a hora local) en tiempo real junto al cursor.

2. 🔄 Sincronización Total de Gráficos

Vincule las propiedades de su espacio de trabajo para obtener la máxima agilidad:

Sincronización de Símbolo (Symbol Sync): Cambie el activo en un gráfico y todos los gráficos vinculados cambiarán automáticamente (ej: cambie EURUSD en el gráfico de 5 min y su gráfico de 1 hora se actualizará al instante).

Sincronización de Temporalidad (Timeframe): (Opcional) Mantiene todos los gráficos vinculados en la misma temporalidad si así lo desea.

3. ✏️ Sincronización de Objetos y Dibujos

La característica estrella de esta herramienta. Dibuje una línea de tendencia, una zona de oferta/demanda (rectángulo) o un soporte/resistencia en un gráfico, y véalo aparecer automáticamente en todos los demás gráficos del mismo grupo.

Soporta líneas verticales, horizontales, líneas de tendencia, rectángulos, triángulos y más.

Al mover, modificar o eliminar un objeto en el gráfico principal, la acción se replica en el resto del grupo.

4. 📋 Panel Gestor de Objetos (NUEVO)

Mantenga sus gráficos limpios con herramientas de gestión avanzada:

Lista de Objetos: Visualice una lista de todos los objetos dibujados en el gráfico.

Sistema de Desplazamiento (Scroll): Navegue fácilmente por listas largas de objetos utilizando los botones Arriba/Abajo (▲/▼), evitando que el panel ocupe toda la pantalla.

Borrado Rápido: Botones dedicados para borrar objetos individualmente o un botón "Delete All" para limpiar el gráfico (o todo el grupo) al instante.

5. 🔢 Gestión por Grupos (IDs)

Organice su terminal como un profesional.

Defina un ID de Grupo (ej: 1, 2, 3) en los parámetros de entrada.

Solo los gráficos que compartan el mismo ID se sincronizarán entre sí.

Ejemplo: Tenga un grupo para pares de Forex (ID 1) y otro grupo separado para Índices (ID 2) en la misma pantalla sin interferencias.

🛠️ Parámetros Principales (Inputs)

AllowedCharts (ID): Define el ID del grupo de sincronización (1, 2, 3...). Establezca en 0 para desactivar la agrupación.

EnableSymbolSync: Activa el cambio automático de símbolo entre gráficos.

EnableObjectSync: Activa la copia de dibujos/objetos entre gráficos.

EnableCrosshairSync: Activa/Desactiva la mira sincronizada.

RowsPerPage: (Nuevo) Define cuántos objetos aparecen por página en la lista del Gestor (evita saturar la pantalla).

DeleteObjectsOnAllCharts: Si es true, el botón "Delete All" borra los objetos de todos los gráficos del grupo simultáneamente.

🏆 Ideal Para:

✅ Análisis Multi-Temporal (MTF): Dibuje una zona en el gráfico Diario y refine su entrada en M5 con la zona ya visible allí.

✅ Day Trading Rápido: Cambie de activos rápidamente sin tener que configurar múltiples ventanas manualmente.

✅ Análisis de Correlación: Compare dos activos uno al lado del otro con una alineación precisa de fecha y hora.

Simplifique su flujo de trabajo. Instale el Sync Indicator y tome el control total de sus gráficos.