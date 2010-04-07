Tick Volume Indicator
- Indicadores
- Thiago Pereira Pinho
- Versión: 5.3
- Actualizado: 11 diciembre 2025
- Activaciones: 20
TickVolume es una herramienta avanzada de análisis de volumen y flujo de órdenes para MetaTrader 5, diseñada para realizar un seguimiento en tiempo real del dominio de los ticks entre compradores y vendedores. Traduce el volumen bruto de ticks en una visualización intuitiva y procesable, destacando la fuerza, la debilidad, la velocidad y las zonas de absorción a través de múltiples capas de histogramas dinámicos.
Características exclusivas y tecnología avanzada
-
Seguimiento de dominancia multicapa:
-
Fortaleza y Debilidad: Histograma de grosor variable( Barrasgruesas para la dominancia Fuerte y barras finas para los movimientos Débiles ).
-
Sistema de desvanecimiento integrado: Captura la continuidad de la presión. El tamaño y el color de la barra pueden persistir (desvanecerse) incluso después de la barra inicial de gran volumen, lo que indica una agresión sostenida en el flujo de órdenes.
-
-
Componente de velocidad (superposición de velocidad):
-
Nuevo en v4.5. Identifica cuándo el volumen de ticks supera significativamente la mediana dinámica, señalando aceleración y posibles rupturas con dos capas separadas(Bull Speed y Bear Speed).
-
-
Mediana dinámica de volumen (línea dorada):
-
Establece una línea de base adaptativa para el volumen de ticks, permitiendo a los operadores evaluar el volumen actual frente a la media reciente del mercado.
-
-
Detección de Absorción/Equilibrio (Gris):
-
Señala las fases de consolidación o absorción en las que el precio puede estar estancado, a pesar del elevado volumen subyacente.
-
-
Alertas inteligentes y personalizables:
-
Notificaciones visuales y sonoras que se activan cuando la Velocidad de Tick supera un umbral de alerta definido por el usuario ( alertThreshold), avisando de un posible agotamiento o aceleración del movimiento.
-
📊 Cómo interpretar en el gráfico
|Capa (Color)
|Estado del Mercado
|Implicaciones (Uso Sugerido)
|Azul Oscuro (Fuerte)
|Fuerte dominio alcista
|Alta agresividad compradora en el flujo de órdenes. Posible continuación o inicio de una tendencia alcista.
|Rojo Ladrillo Fuego (Fuerte)
|Fuerte dominancia bajista
|Alta agresividad vendedora en el flujo de órdenes. Posible continuación o inicio de una tendencia bajista.
|Azul claro (Débil)
|Dominio alcista débil
|Movimiento alcista con bajo volumen de contratación. Advertencia de posible reversión o pausa.
|Rojo claro (débil)
|Débil Dominio Bajista
|Movimiento bajista con poco volumen. Advertencia de posible reversión o pausa.
|Azul/Rojo (Velocidad)
|Aceleración/Exceso de Ticks
|Volumen de ticks significativamente por encima de la mediana. Señala un clímax o confirmación de ruptura.
|Gris (Absorción)
|Absorción/Equilibrio
|Pausa con volumen. Indicador clave de que la agresión está siendo absorbida por grandes actores.
|Línea Dorada (Mediana)
|Línea base de volumen
|Referencia para determinar si el volumen actual es Alto o Bajo.