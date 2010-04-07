Tick Volume Indicator

TickVolume es una herramienta avanzada de análisis de volumen y flujo de órdenes para MetaTrader 5, diseñada para realizar un seguimiento en tiempo real del dominio de los ticks entre compradores y vendedores. Traduce el volumen bruto de ticks en una visualización intuitiva y procesable, destacando la fuerza, la debilidad, la velocidad y las zonas de absorción a través de múltiples capas de histogramas dinámicos.

Características exclusivas y tecnología avanzada

  • Seguimiento de dominancia multicapa:

    • Fortaleza y Debilidad: Histograma de grosor variable( Barrasgruesas para la dominancia Fuerte y barras finas para los movimientos Débiles ).

    • Sistema de desvanecimiento integrado: Captura la continuidad de la presión. El tamaño y el color de la barra pueden persistir (desvanecerse) incluso después de la barra inicial de gran volumen, lo que indica una agresión sostenida en el flujo de órdenes.

  • Componente de velocidad (superposición de velocidad):

    • Nuevo en v4.5. Identifica cuándo el volumen de ticks supera significativamente la mediana dinámica, señalando aceleración y posibles rupturas con dos capas separadas(Bull Speed y Bear Speed).

  • Mediana dinámica de volumen (línea dorada):

    • Establece una línea de base adaptativa para el volumen de ticks, permitiendo a los operadores evaluar el volumen actual frente a la media reciente del mercado.

  • Detección de Absorción/Equilibrio (Gris):

    • Señala las fases de consolidación o absorción en las que el precio puede estar estancado, a pesar del elevado volumen subyacente.

  • Alertas inteligentes y personalizables:

    • Notificaciones visuales y sonoras que se activan cuando la Velocidad de Tick supera un umbral de alerta definido por el usuario ( alertThreshold), avisando de un posible agotamiento o aceleración del movimiento.

📊 Cómo interpretar en el gráfico

Capa (Color) Estado del Mercado Implicaciones (Uso Sugerido)
Azul Oscuro (Fuerte) Fuerte dominio alcista Alta agresividad compradora en el flujo de órdenes. Posible continuación o inicio de una tendencia alcista.
Rojo Ladrillo Fuego (Fuerte) Fuerte dominancia bajista Alta agresividad vendedora en el flujo de órdenes. Posible continuación o inicio de una tendencia bajista.
Azul claro (Débil) Dominio alcista débil Movimiento alcista con bajo volumen de contratación. Advertencia de posible reversión o pausa.
Rojo claro (débil) Débil Dominio Bajista Movimiento bajista con poco volumen. Advertencia de posible reversión o pausa.
Azul/Rojo (Velocidad) Aceleración/Exceso de Ticks Volumen de ticks significativamente por encima de la mediana. Señala un clímax o confirmación de ruptura.
Gris (Absorción) Absorción/Equilibrio Pausa con volumen. Indicador clave de que la agresión está siendo absorbida por grandes actores.
Línea Dorada (Mediana) Línea base de volumen Referencia para determinar si el volumen actual es Alto o Bajo.


