🚀 Sync Indicator para MetaTrader 5 (MT5): Sincronize Seus Gráficos e Objetos

Potencialize sua análise em múltiplos gráficos com o Sync Indicator. A ferramenta definitiva para traders que operam Price Action, Smart Money Concepts ou qualquer estratégia que exija correlação entre tempos gráficos.

Esta ferramenta profissional não apenas sincroniza o movimento do mouse, mas também replica seus estudos gráficos (linhas, canais, retângulos) entre gráficos e oferece um Painel Gerenciador de Objetos exclusivo.

💡 Principais Recursos

1. 🎯 Mira (Crosshair) Inteligente e Suave

Esqueça a mira padrão do MT5. O Sync projeta linhas de preço e tempo personalizáveis que se movem simultaneamente em todos os gráficos do grupo.

Precisão Total: Localize instantaneamente onde aquele topo no H1 aconteceu no M5.

Navegação Automática: Se o ponto histórico não estiver visível no outro gráfico, o indicador rola a tela automaticamente até a data correta.

Info Local: Exibe o preço e a hora (ajustável para horário local) em tempo real.

2. 🔄 Sincronização Total de Gráficos

Vincule as propriedades do seu workspace para máxima agilidade:

Sincronização de Ativo (Symbol Sync): Mude o ativo em um gráfico e todos os outros mudam juntos (ex: mude WDO$ no 5min e o gráfico de 60min muda também).

Sincronização de Timeframe: (Opcional) Mantém todos os gráficos no mesmo tempo gráfico, se desejado.

3. ✏️ Sincronização de Objetos de Análise (Desenhos)

O grande diferencial desta ferramenta. Desenhe uma linha de tendência, um retângulo ou um suporte/resistência em um gráfico e veja-o aparecer automaticamente nos outros gráficos do mesmo grupo.

Suporta linhas verticais, horizontais, trendlines, retângulos, triângulos e mais.

Ao deletar ou mover um objeto no gráfico principal, a alteração é replicada nos demais.

4. 📋 Painel Gerenciador de Objetos (NOVO)

Mantenha seu gráfico limpo com ferramentas avançadas de gestão:

Lista de Objetos: Visualize todos os objetos desenhados no gráfico.

Sistema de Rolagem (Scroll): Navegue facilmente por listas longas de objetos sem poluir a tela.

Deleção Rápida: Botões para apagar objetos individualmente ou "Deletar Todos" com um clique (apaga apenas no gráfico atual ou em todo o grupo).

5. 🔢 Gerenciamento por Grupos (IDs)

Organize seu terminal como um profissional.

Defina um ID de Grupo (ex: 1, 2, 3) nos parâmetros.

Apenas gráficos com o mesmo ID conversam entre si.

Exemplo: Tenha um grupo para Dólar (ID 1) e outro grupo separado para Índice (ID 2) na mesma tela.

🛠️ Parâmetros Principais (Inputs)

AllowedCharts (ID): Define o grupo de sincronização (1, 2, 3...). Use 0 para desativar.

EnableSymbolSync: Ativa a troca automática de ativos.

EnableObjectSync: Ativa a cópia de desenhos entre gráficos.

EnableCrosshairSync: Liga/Desliga a mira sincronizada.

RowsPerPage: (Novo) Define quantos objetos aparecem por página na lista do gerenciador.

DeleteObjectsOnAllCharts: Se true, o botão de deletar limpa os objetos em todos os gráficos do grupo simultaneamente.

🏆 Ideal Para:

✅ Análise Multi-Timeframe (MTF): Desenhe sua zona de oferta/demanda no H4 e refine a entrada no M5 com a zona já desenhada lá.

✅ Day Trade Rápido: Troque de ativo rapidamente sem ter que configurar múltiplas janelas manualmente.

✅ Análise de Correlação: Compare EURUSD e DXY lado a lado com precisão de data e hora.

Simplifique seu trading. Instale o Sync Indicator e tenha controle total sobre seus gráficos.