Currency Slope Strength for MT5

Versión para Metatrader 5 del conocido indicador MT4 "Currency Slope Strength".

Esta herramienta fue diseñada para medir visualmente la fuerza de las principales divisas mundiales en tiempo real, permitiendo identificar divisas en tendencia, retrocesos y oportunidades de cruce de divisas.

  • Divisas: AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD y USD.
  • Alertas de cruce de niveles (Pop-up,Push,Email).
  • Plazos personalizables (Principal y Extra).
  • Colores personalizables.
  • No repinta.

El indicador se ejecuta en el Probador de Estrategias, pero puede tardar un poco en cargar el historial en el primer uso.

