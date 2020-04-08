Currency Slope Strength for MT5

VolumeDeltaM1 MT5 Stanislav Korotky Indicadores

Este indicador proporciona el análisis de los deltas de volumen de los ticks. Controla los ticks al alza y a la baja y los suma como volúmenes separados para compras y ventas, así como sus volúmenes delta. Además, muestra los volúmenes por grupos de precios (celdas) dentro de un periodo especificado de barras. Este indicador es similar a VolumeDeltaMT5 , que utiliza casi los mismos algoritmos pero no procesa ticks y por lo tanto no puede trabajar en M1. Esta es la razón de la existencia de Volum