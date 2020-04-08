Currency Slope Strength for MT5
- Indicadores
- Fabio Albano
- Versión: 1.0
- Activaciones: 20
Versión para Metatrader 5 del conocido indicador MT4 "Currency Slope Strength".
Esta herramienta fue diseñada para medir visualmente la fuerza de las principales divisas mundiales en tiempo real, permitiendo identificar divisas en tendencia, retrocesos y oportunidades de cruce de divisas.
- Divisas: AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD y USD.
- Alertas de cruce de niveles (Pop-up,Push,Email).
- Plazos personalizables (Principal y Extra).
- Colores personalizables.
- No repinta.
El indicador se ejecuta en el Probador de Estrategias, pero puede tardar un poco en cargar el historial en el primer uso.