🚀 Sync Indicator для MetaTrader 5 (MT5): Синхронизация Графиков и Объектов

Расширьте возможности вашего анализа на нескольких графиках с помощью Sync Indicator. Это идеальный инструмент для трейдеров, использующих Price Action, Smart Money Concepts (SMC) или любые стратегии, требующие точной корреляции между таймфреймами.

Этот профессиональный инструмент выходит за рамки простой синхронизации мыши. Он копирует ваш технический анализ (линии, каналы, прямоугольники) на другие графики и оснащен эксклюзивной Панелью Менеджера Объектов для организации вашего рабочего пространства.

💡 Основные Возможности

1. 🎯 Умное и Плавное Перекрестие (Crosshair)

Забудьте о стандартном перекрестии MT5. Индикатор проецирует настраиваемые линии цены и времени, которые движутся одновременно на всех графиках группы.

Абсолютная точность: Мгновенно определите, где именно тот самый пик с H1 находится на графике M5.

Авто-навигация: Если историческая точка не видна на другом графике, индикатор автоматически прокрутит его к нужной дате/времени.

Локальная информация: Отображает цену и время (с возможностью настройки под локальное время) в реальном времени прямо у курсора.

2. 🔄 Полная Синхронизация Графиков

Свяжите свойства вашего рабочего пространства для максимальной скорости:

Синхронизация Символа (Symbol Sync): Смените актив на одном графике, и все связанные графики переключатся автоматически (например, смените EURUSD на 5-минутном графике, и ваш часовой график обновится мгновенно).

Синхронизация Таймфрейма: (Опционально) При желании удерживает все связанные графики на одном и том же таймфрейме.

3. ✏️ Синхронизация Объектов и Рисунков

Главное преимущество инструмента. Нарисуйте трендовую линию, зону спроса/предложения (прямоугольник) или уровень поддержки/сопротивления на одном графике — и он автоматически появится на всех остальных графиках той же группы.

Поддержка вертикальных и горизонтальных линий, трендовых линий, прямоугольников, треугольников и многого другого.

Перемещение, изменение или удаление объекта на главном графике повторяется на остальных.

4. 📋 Панель Менеджера Объектов (НОВОЕ)

Держите свои графики в чистоте с помощью продвинутых инструментов управления:

Список объектов: Просматривайте список всех объектов, нарисованных на графике.

Система прокрутки (Scroll): Легко перемещайтесь по длинным спискам объектов с помощью кнопок Вверх/Вниз, не загромождая экран.

Быстрое удаление: Кнопки для удаления объектов по отдельности или кнопка "Delete All" для мгновенной очистки графика (или всей группы).

5. 🔢 Управление Группами (ID)

Организуйте терминал как профессионал.

Задайте ID Группы (например, 1, 2, 3) во входных параметрах.

Только графики с одинаковым ID будут синхронизироваться друг с другом.

Пример: Используйте одну группу для валютных пар (ID 1) и отдельную группу для индексов (ID 2) на одном экране без конфликтов.

🛠️ Основные Параметры (Inputs)

AllowedCharts (ID): Определяет ID группы синхронизации (1, 2, 3...). Установите 0 для отключения группировки.

EnableSymbolSync: Включает автоматическое переключение символов (активов) между графиками.

EnableObjectSync: Включает копирование рисунков/объектов между графиками.

EnableCrosshairSync: Включает/отключает синхронизированное перекрестие.

RowsPerPage: (Новое) Задает количество объектов на одной странице в списке Менеджера (предотвращает загромождение экрана).

DeleteObjectsOnAllCharts: Если true, кнопка "Delete All" удаляет объекты со всех графиков группы одновременно.

🏆 Идеально Подходит Для:

✅ Мульти-таймфрейм анализа (MTF): Нарисуйте зону на дневном графике (Daily) и ищите точный вход на M5 с уже видимой там зоной.

✅ Быстрого Дейтрейдинга: Переключайтесь между активами мгновенно, не настраивая каждое окно вручную.

✅ Корреляционного Анализа: Сравнивайте два актива бок о бок с точным выравниванием по дате и времени.

Оптимизируйте свой рабочий процесс. Установите Sync Indicator и возьмите свои графики под полный контроль.