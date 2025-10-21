Sync

5
🚀 Sync Indicator для MetaTrader 5 (MT5): Синхронизация Графиков и Объектов

Расширьте возможности вашего анализа на нескольких графиках с помощью Sync Indicator. Это идеальный инструмент для трейдеров, использующих Price Action, Smart Money Concepts (SMC) или любые стратегии, требующие точной корреляции между таймфреймами.

Этот профессиональный инструмент выходит за рамки простой синхронизации мыши. Он  копирует ваш технический анализ (линии, каналы, прямоугольники) на другие графики и оснащен эксклюзивной  Панелью Менеджера Объектов для организации вашего рабочего пространства.

💡 Основные Возможности

1. 🎯 Умное и Плавное Перекрестие (Crosshair)

Забудьте о стандартном перекрестии MT5. Индикатор проецирует настраиваемые линии цены и времени, которые движутся одновременно на всех графиках группы.

  • Абсолютная точность: Мгновенно определите, где именно тот самый пик с H1 находится на графике M5.

  • Авто-навигация: Если историческая точка не видна на другом графике, индикатор автоматически прокрутит его к нужной дате/времени.

  • Локальная информация: Отображает цену и время (с возможностью настройки под локальное время) в реальном времени прямо у курсора.

2. 🔄 Полная Синхронизация Графиков

Свяжите свойства вашего рабочего пространства для максимальной скорости:

  • Синхронизация Символа (Symbol Sync): Смените актив на одном графике, и все связанные графики переключатся автоматически (например, смените EURUSD на 5-минутном графике, и ваш часовой график обновится мгновенно).

  • Синхронизация Таймфрейма: (Опционально) При желании удерживает все связанные графики на одном и том же таймфрейме.

3. ✏️ Синхронизация Объектов и Рисунков

Главное преимущество инструмента. Нарисуйте трендовую линию, зону спроса/предложения (прямоугольник) или уровень поддержки/сопротивления на одном графике — и он  автоматически появится на всех остальных графиках той же группы.

  • Поддержка вертикальных и горизонтальных линий, трендовых линий, прямоугольников, треугольников и многого другого.

  • Перемещение, изменение или удаление объекта на главном графике повторяется на остальных.

4. 📋 Панель Менеджера Объектов (НОВОЕ)

Держите свои графики в чистоте с помощью продвинутых инструментов управления:

  • Список объектов: Просматривайте список всех объектов, нарисованных на графике.

  • Система прокрутки (Scroll): Легко перемещайтесь по длинным спискам объектов с помощью кнопок Вверх/Вниз, не загромождая экран.

  • Быстрое удаление: Кнопки для удаления объектов по отдельности или кнопка "Delete All" для мгновенной очистки графика (или всей группы).

5. 🔢 Управление Группами (ID)

Организуйте терминал как профессионал.

  • Задайте  ID Группы (например, 1, 2, 3) во входных параметрах.

  • Только графики с одинаковым ID будут синхронизироваться друг с другом.

  • Пример: Используйте одну группу для валютных пар (ID 1) и отдельную группу для индексов (ID 2) на одном экране без конфликтов.

🛠️ Основные Параметры (Inputs)

  • AllowedCharts (ID): Определяет ID группы синхронизации (1, 2, 3...). Установите 0 для отключения группировки.

  • EnableSymbolSync: Включает автоматическое переключение символов (активов) между графиками.

  • EnableObjectSync: Включает копирование рисунков/объектов между графиками.

  • EnableCrosshairSync: Включает/отключает синхронизированное перекрестие.

  • RowsPerPage: (Новое) Задает количество объектов на одной странице в списке Менеджера (предотвращает загромождение экрана).

  • DeleteObjectsOnAllCharts: Если  true, кнопка "Delete All" удаляет объекты со всех графиков группы одновременно.

🏆 Идеально Подходит Для:

  Мульти-таймфрейм анализа (MTF): Нарисуйте зону на дневном графике (Daily) и ищите точный вход на M5 с уже видимой там зоной.
  Быстрого Дейтрейдинга: Переключайтесь между активами мгновенно, не настраивая каждое окно вручную.
  Корреляционного Анализа: Сравнивайте два актива бок о бок с точным выравниванием по дате и времени.

Оптимизируйте свой рабочий процесс. Установите Sync Indicator и возьмите свои графики под полный контроль.

Отзывы 1
axoncan
19
axoncan 2025.12.13 05:44 
 

Great tools for market review. Works perfectly as described.

Рекомендуем также
Weis Waves
Flavio Javier Jarabeck
2.83 (18)
Индикаторы
The original author is David Weis, an expert in the Wyckoff Method. The Weis Wave is a modern adaptation of the 1930's Wyckoff Method, another expert in Tape Reading techniques and Chart Analysis. Weis Waves takes market volume and stacks it into waves according to price conditions giving the trader valuable insights about the market conditions. If you want to learn more about this subject you can find tons of videos in YouTube. Just look for "The Wickoff Method", "Weis Wave" and "Volume Spread
FREE
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Индикаторы
The idea of a Value Chart indicator was presented in the very good book I read back in 2020 , " Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile ", from the authors Mark Helweg and David Stendahl. The idea is simple and the result is pure genius: Present candlestick Price analysis in a detrended way! HOW TO READ THIS INDICATOR Look for Overbought and Oversold levels. Of course, you will need to test the settings a lot to find the "correct" one for your approach. It
FREE
Platinum Candle for Telegram
Rennan Lima
Утилиты
This robot sends Telegram notifications based on the coloring rules of PLATINUM Candle indicator. Example message for selling assets: [SPX][M15] PLATINUM TO SELL 11:45. Example message for buying assets : [EURUSD][M15] PLATINUM TO BUY 11:45 AM. Before enable Telegram notifications  you need to create a Telegram bot, get the bot API Key and also get your personal Telegram chatId. It's not possible to send messages to groups or channels. You can only send messages to your user chatId. You should
FREE
VWAP FanMaster
Thalles Nascimento De Carvalho
3.5 (2)
Индикаторы
VWAP FanMaster: Освойте стратегию откатов с точностью! VWAP FanMaster — это идеальный индикатор для трейдеров, которые ищут точные точки входа и эффективные откаты . Он объединяет мощь VWAP (средневзвешенной цены по объему) и линий Фибоначчи Фан , предоставляя четкую карту зон интереса на рынке. Основные особенности Просто и мощно : Просто перемещайте вертикальные линии, и индикатор автоматически строит как VWAP , так и линии Фибоначчи Фан . Эффективная стратегия : Ждите, пока цена
FREE
Cybertrade Keltner Channels
Emanuel Andriato
4.75 (4)
Индикаторы
Cybertrade Keltner Channels - MT5 Created by Chester Keltner, this is a volatility indicator used by technical analysis. It is possible to follow the trend of financial asset prices and generate support and resistance patterns. In addition, envelopes are a way of tracking volatility in order to identify opportunities to buy and sell these assets. It works on periods longer than the period visible on the chart. All values ​​are available in the form of buffers to simplify possible automations.
FREE
MACD Enhanced
Nikita Berdnikov
5 (2)
Индикаторы
Представляем   MACD  Enhanced  – усовершенствованный индикатор MACD (Moving Average Convergence Divergence), который предоставляет трейдерам расширенные возможности для анализа тренда и момента на финансовых рынках. Индикатор использует разницу между быстрой и медленной экспоненциальными скользящими средними для определения импульса, направления и силы тренда, создавая четкие визуальные сигналы для потенциальных точек входа и выхода. Внимание!   Для достижения наилучших результатов рекомендуется
FREE
Donchian Pro
Paulo Henrique Faquineli Garcia
5 (3)
Индикаторы
The Donchian Channel Channels are among the most popular tools of technical analysis, as they visually convey to the analyst the limits within which most price movement tends to occur. Channel users know that valuable information can be obtained at any time, whether prices are in the central region of a band or close to one of the border lines. One of the best known techniques to explore these concepts is Bollinger Bands. However, John Bollinger was not the only one to research the application
FREE
Zigzag Price Arrows
Aiman Saeed Salem Dahbag
Индикаторы
The Zigzag Price Arrow indicator is an enhanced version of the classic Zigzag indicator, combining the traditional zigzag pattern with advanced visual features. It not only identifies major market turning points but also provides clear trading signals through: • Directional arrows: Displays colored arrows (green for buy, magenta for sell) indicating potential trend directions. • Price labels: Shows the exact price values at each pivot point directly on the chart. • Improved visual clarity: Make
FREE
VM Auto SLTP Basic
Van Minh Nguyen
5 (1)
Утилиты
VM Auto SLTP Basic - Intelligent Trade Management for Scalpers Enhance your scalping strategy to a higher level. VM Auto SLTP Basic automatically manages Stop Loss and Take Profit for orders that are opened manually or by other Expert Advisors. This tool does not open trades on its own, allowing you to maintain full control while enjoying precise risk management. Key Features SL/TP based on ATR or fixed price Automatic SL move to Breakeven Risk management as a percentage of account balance Suppo
FREE
Advanced harmonic filter minimum
Sergei Kuzmenko
Утилиты
Advanced harmonic filter - утилита на основе авторского алгоритма обработки непрерывных данных. Основная цель утилиты представить поступающие данные в виде гармонических колебаний. Фактически это означает, что если входные данные имеют закономерность, то эта закономерность и определяет выходные данные рассчитанные утилитой. Если входные данные не имеют в себе математических закономерностей, либо в них преобладают случайные отклонения, на выходе будет получена последовательность имеющая строгие
FREE
NAS100 Auto Sl And TP MT5
Moustapha Boulouz
5 (1)
Утилиты
Представляем NAS100 Auto SL и TP Maker для MT5: Никогда больше не пропустите установку StopLoss и TakeProfit с нашим NAS100 Auto SL и TP Maker, незаменимым помощником для трейдеров, работающих на рынке Nasdaq 100 в MetaTrader 5. Этот инструмент предназначен для тех, кто ищет беспроблемное решение для автоматизации управления уровнями StopLoss и TakeProfit. Ключевые особенности: Эффективная автоматизация: Автоматически отслеживает сделки Nasdaq 100 без StopLoss и/или TakeProfit. Динамически ре
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Индикаторы
Общее описание Этот индикатор — усовершенствованная версия классического канала Дончия с добавлением практических функций для реальной торговли. Помимо стандартных трёх линий (верхняя, нижняя и средняя), система определяет пробои и отображает их на графике стрелками, показывая только линию, противоположную текущему направлению тренда для более чистого восприятия. Индикатор включает: Визуальные сигналы : цветные стрелки при пробое Автоматические уведомления : всплывающие окна, push и email Фильтр
FREE
Quantitative Candlesticks Qstick
Flavio Javier Jarabeck
4 (2)
Индикаторы
Qstick is a way to objectively quantify candlestick analysis and improve the interpretation of candlestick patterns. Qstick was developed by Tushar Chande and published in his book " The New Technical Trader - Boost Your Profit by Plugging Into the Latest Indicators (1994) ". Qstick is built based on a moving average of the difference between the Open and Close prices. The basis of the idea is that the Opening and Closing prices are the heart of candlestick analysis. We strongly recommend the re
FREE
VR Color Levels MT5
Vladimir Pastushak
Утилиты
VR Color Levels — удобный инструмент для тех, кто применяет технический анализ с использованием таких элементов, как трендовая линия, прямоугольник и текст. Есть возможность добавлять текст непосредственно на график и делать скриншоты. Настройки, set файлы, демо версии, инструкции, решение проблем, можно получить в [блоге] Прочитать или написать отзывы можно по [ссылке] Версия для [MetaTrader 4] Работа с индикатором осуществляется в один клик . Для этого нужно нажать на кнопку с линией, после
FREE
Cluster Viewer V2
Marco Antonio Rodrigues
5 (7)
Утилиты
Доминируйте на рынке с точными данными: встречайте Cluster Viewer V2 для Metatrader 5! Вы когда-нибудь задумывались, как самые успешные трейдеры определяют лучшие торговые возможности? С Cluster Viewer V2 вы получите доступ к комплексному набору аналитических инструментов, предназначенных для предоставления точных и глубоких данных о финансовых рынках. Разработанный для платформы Metatrader 5, наш советник выводит вашу торговую стратегию на новый уровень. Функции: Объемы покупок и продаж по
FREE
Friend of the trend
Anderson De Assis
Индикаторы
Friend of the Trend: Ваш Трекер Трендов Освойте рынок с помощью Friend of the Trend — индикатора, который упрощает анализ трендов и помогает определить лучшие моменты для покупки, продажи или ожидания. С интуитивно понятным и визуально привлекательным дизайном, Friend of the Trend анализирует движения цен и предоставляет четкие сигналы через цветной гистограмму: Зеленые полосы : Указывают на восходящий тренд, сигнализируя о возможностях для покупки. Красные полосы : Предупреждают о нисходящем тр
FREE
Server Clock
Flavio Javier Jarabeck
5 (5)
Утилиты
Many friends asked me for a simple, non-obtrusive, resource-friendly clock to track the time during their trades. It seems pretty obvious, but it is a must-have for those trading the market manually, waiting for the Market News, or just to visually know what time it is... Trading is an absorbing endeavor! So, here it is... Totally configurable, including Font Type, Font Size and Chart Location: Upper Left/Center/Right OR Lower Left/Center/Right, with a little twist of adjusting the Offset, just
FREE
Symbol Watermark
Flavio Javier Jarabeck
4.57 (14)
Утилиты
Another request from my brotherhood was putting the name of the Symbol being seen - a little bigger - on the Chart, just to get sure that they are seeing the correct one... Mistakes pay a high price on the market... It is a very effective, and almost resource-null-consuming indicator that displays the current Symbol Name and Timeframe in almost any position of your Chart, with any color, and any Font Size... And also you can change the divisor character that is presented between the Symbol Name
FREE
Smart Risk Management and Trade Execution
Phan The Nhan
Утилиты
Position Size Tool – Smart Risk Management & Trade Execution Panel The Position Size Tool is a powerful and intuitive MT5 panel that simplifies your trading by combining position sizing , risk calculation , risk/reward visualization , and order placement —all in one place. ️ Clean & Functional Interface The tool features a compact, real-time panel with the following: Balance & Equity display Live Price tracking Customizable Risk % input Auto-calculated Lot Size based on SL and Risk Input for S
FREE
Linear Surfer
Harold Gilberto Marulanda
Утилиты
The Linear Surfer (Works on 50 bars and any interval) is a valuable tool in technical analysis and trading, as it offers a series of qualities and advantages: Trend Identification: The main quality of a trend line is its ability to identify and visualize trends on a graph. You can clearly see if the market is in an uptrend, downtrend or sideways trend. Easy to use. Predicting Supports and Resistances: Trend lines can also be used to identify support levels (in uptrends) and resistance (in do
FREE
Send Orders At Time
Abdeljalil El Kedmiri
5 (1)
Эксперты
This new time-based strategy   enable you to schedule precise buy/sell orders at any predefined time , allowing you to execute trades based on timing rather than technical analysis.  The system automatically can determines the order type (buy or sell) based on technical confirmations provided by RSI and moving averages. You have the freedom to adjust and customize all parameters related to Buy and Sell criteria, as well as enable or disable technical filters . Link to MT4 version :  https://www.
FREE
Expansoes M
Marcus Vinicius Da Silva Miranda
Индикаторы
The M Extensions are variations of the Golden Ratio (Fibonacci Sequence). It is the World's first technique developed for Candle Projections. Advantages: Easy to plot. Candle anchoring; High and accurate precision as support and resistance; Excellent Risk x Return ratio; Works in any timeframe; Works in any asset / market.   The M Extensions are classified into: M0: Zero point (starting candle) RC: Initial candle control region M1: Extension region 1 M2: Extension region 2 M3: Extension regi
FREE
Weis Waves RSJ
JETINVEST
4.56 (9)
Индикаторы
The Weis Waves RSJ Indicator sums up volumes in each wave. This is how we receive a bar chart of cumulative volumes of alternating waves. Namely the cumulative volume makes the Weis wave charts unique. It allows comparing the relation of the wave sequence characteristics, such as correspondence of the applied force (expressed in the volume) and received result (the price progress). If you still have questions, please contact me by direct message:  https://www.mql5.com/en/users/robsjunqueira/
FREE
Tenet Support and Resistance Pro
Lucas De Melo Carvalho Cruz
Индикаторы
Tenet Support & Resistance Pro — это продвинутый индикатор для MetaTrader 5, разработанный, чтобы помочь трейдерам точно определять ключевые уровни поддержки и сопротивления на рынке. Индикатор автоматически строит горизонтальные линии на основе истории цен, выделяя стратегические зоны. Кроме того, он отображает в реальном времени текущую зону, где торгуется свеча , предоставляя ясное представление о критических зонах принятия решений. Уникальная функция — обратный отсчет рядом со свечой , ко
FREE
Manual Assistant MT5
Igor Kotlyarov
4.67 (3)
Утилиты
Manual Assistant MT5  -  это профессиональный инструмент для ручной торговли, который сделает ваш трейдинг быстрым и комфортным. Оснащена всеми необходимыми функционалами, которые позволят открывать, сопровождать и закрывать ордера и позиции одним кликом. Имеет простой и понятный интерфейс и подойдет как профессионалу, так и новичку. Панель позволяет выставлять ордера на покупку и продажу одним нажатием на кнопку. Основные возможности панели  Работает с любыми торговыми инструментами. Панель п
FREE
Candle Time MT5
Danrlei Hornke
Утилиты
Бесплатный индикатор для MetaTrader 5, отображающий оставшееся время до закрытия текущей свечи прямо на графике. Разработан для трейдеров, которым важны точность и своевременность. Этот легкий и полностью настраиваемый инструмент улучшает ваш трейдинг. Прост в установке, совместим со всеми активами, рынками и таймфреймами, предоставляя обновления в реальном времени для принятия лучших решений.
FREE
PZ Penta O MT5
PZ TRADING SLU
3.5 (4)
Индикаторы
The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | A
FREE
Valle Depth Of Market
Rafael Judson Lima Valle
Утилиты
A depth of market product is a powerful trading tool that provides a comprehensive view of the supply and demand levels for a particular financial instrument. It provides traders with a real-time display of all the buy and sell orders that are currently available in the market, allowing them to make more informed trading decisions based on the most up-to-date information available. With Valle Depth Of Market , traders can see not only the best bid and ask prices, but also the volume of orders at
Economic Markers
Flavio Javier Jarabeck
4.79 (14)
Индикаторы
Easily get all relevant economic events of the current day right into your chart, as markers. Filter what kind of markers do you want: by country (selected individually) and by Importance (High relevance, Medium, Low or any combination of these). Configure the visual cues to your liking. If there is more than one event set to the very same time, their Names will be stacked and you will see the messages merged with the plus (+) sign on the marker. Obviously that long or too much events on the sam
FREE
Girassol Sunflower MT5 Indicator
Saullo De Oliveira Pacheco
4.33 (6)
Индикаторы
This is the famous Sunflower indicator for Metatrader5. This indicator marks possible tops and bottoms on price charts. The indicator identifies tops and bottoms in the asset's price history, keep in mind that the current sunflower of the last candle repaints, as it is not possible to identify a top until the market reverses and it is also not possible to identify a bottom without the market stop falling and start rising. If you are looking for a professional programmer for Metatrader5, please
FREE
С этим продуктом покупают
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Утилиты
Помогает рассчитать риск на сделку, простая установка нового ордера с помощью линий, управление ордерами с функциями частичного закрытия, 7 типов трейлинг-стопа и другие полезные функции. Дополнительные материалы и инструкции Инструкция по установке - Инструкция к приложению - Пробная версия приложения для демо счета Функция Линии   - отображает на графике линию открытия, стоп-лосс, тейк-профит. С помощью этой функции легко установить новый ордер и увидеть его дополнительные характеристики пе
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (578)
Утилиты
Добро пожаловать в Trade Manager EA — лучший инструмент для управления рисками, предназначенный для упрощения, точности и эффективности торговли. Это не просто инструмент для размещения ордеров; это комплексное решение для удобного планирования торгов, управления позициями и усиленного контроля над рисками. Независимо от того, начинающий вы трейдер, опытный специалист или скальпер, нуждающийся в быстром исполнении, Trade Manager EA адаптируется к вашим потребностям и работает с любыми активами:
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
Утилиты
Опыт экстремально быстрого копирования сделок с помощью Local Trade Copier EA MT5 . Благодаря простой установке в течение 1 минуты этот копировщик сделок позволяет вам копировать сделки между несколькими терминалами MetaTrader на одном компьютере с Windows или на Windows VPS с крайне быстрыми скоростями копирования менее 0.5 секунды. Независимо от того, новичок вы или профессиональный трейдер, Local Trade Copier EA MT5 предлагает широкий спектр опций, чтобы настроить его под ваши конкретные по
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (145)
Утилиты
Trade Panel — это многофункциональный торговый помощник. Приложение содержит более 50 торговых функций для ручной торговли и позволяет автоматизировать большинство торговых операций. Внимание приложение не работает в тестере стратегий. Перед покупкой вы можете протестировать демоверсию на демо-счете. Демоверсия здесь . Полная инструкция здесь . Торговля. Позволяет совершать торговые операции в один клик: Открыть отложенные ордера и позиции с автоматическим расчетом риска. Открыть несколько ордер
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Утилиты
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does  Phase 1: Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metrics including open positions, floating P/L, and drawdown in real-time.
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Утилиты
Бета-версия Telegram to MT5 Signal Trader почти готов к официальному альфа-релизу. Некоторые функции все еще находятся в разработке, и вы можете столкнуться с небольшими ошибками. Если вы заметите проблемы, пожалуйста, сообщите о них, ваша обратная связь помогает улучшать программное обеспечение для всех. Цена увеличится после 20 продаж. Оставшиеся копии по $90:   2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader — мощный инструмент, который автоматически копирует торговые сигналы из каналов и групп Telegr
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (103)
Утилиты
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Утилиты
Lazy Trader — это ваш личный помощник по управлению рисками, который самостоятельно находит лучшие точки входа в рынок, управляет позициями и помогает извлечь максимальную прибыль из каждой торговой идеи! Он контролирует графики от   M1 до W1 , ищет оптимальные точки входа по заданным условиям, управляет позициями без вашего участия: -  Есть идея на дневке?   Не нужно ждать, когда младшие таймфреймы нарисует вход — Lazy Trader сам все проверит и откроет все нужные позиции пока вы занимаетесь жи
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Утилиты
Smart Stop Scanner – многоактивный интеллектуальный сканер стоп-лоссов Общее описание Smart Stop Scanner предоставляет профессиональный контроль стоп-лоссов на любом рынке. Он анализирует рыночную структуру, определяет значимые пробои и формирует ключевые защитные уровни по Forex, Золоту, Индексам, Металлам, Криптовалютам и другим инструментам. Все данные отображаются в одном чистом, информативном и DPI-адаптивном панели для максимальной ясности и скорости принятия решений. Как определяется с
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Утилиты
MT5 to Telegram Signal Provider — это простой в использовании полностью настраиваемый инструмент, который позволяет отправлять определённые сигналы в чат, канал или группу Telegram, превращая вашу учётную запись в провайдера сигналов . В отличие от большинства конкурирующих продуктов, он не использует импорт DLL. [ Демо ]   [ Руководство ] [ Версия MT4 ] [ Версия для Discord ] [ Канал в Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Настройка Доступно пошаговое руководство пользователя . Никаких знаний A
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Утилиты
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Копи-Кот MT5) — это локальный торговый копировщик и полная система управления рисками и исполнения, разработанная для современных торговых задач. От испытаний проп-фирм до управления личным портфелем, он адаптируется к любой ситуации с сочетанием надежного исполнения, защиты капитала, гибкой настройки и продвинутой обработки сделок. Копировщик работает как в режиме Мастер (отправитель), так и в режиме Слейв (получатель), с синхронизацией в реальном времени рыночны
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Утилиты
EASY Insight AIO – Всё-в-одном для умного и простого трейдинга Обзор Представьте, что вы можете просканировать весь рынок — Форекс, золото, криптовалюты, индексы и даже акции — всего за несколько секунд, без ручного просмотра графиков, сложной установки или настройки индикаторов. EASY Insight AIO — это ваш идеальный инструмент экспорта для трейдинга с поддержкой искусственного интеллекта. Он предоставляет полный снимок рынка в одном аккуратном CSV-файле — готовом к мгновенному анализу в ChatGP
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Утилиты
Smart Stop Manager – автоматизированное управление стоп-лоссами с профессиональной точностью Обзор Smart Stop Manager — это исполнительный модуль линейки Smart Stop, созданный для трейдеров, которым требуется структурированное, надежное и полностью автоматизированное управление стоп-лоссами по нескольким открытым позициям одновременно. Панель непрерывно отслеживает активные сделки, рассчитывает оптимальный уровень стоп-лосса на основе рыночной структуры Smart Stop и автоматически обновляет сто
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Утилиты
Trade copier for MT5 - копировщик позиций/СДЕЛОК/ордеров для МetaТrader 5  из МТ4/МТ5) Для копирования на терминал MetaTrader 5 между терминалами МТ5 - МТ5, МТ4 - МТ5  для версии COPYLOT MT5 ( или МТ4 - МТ4 МТ5 - МТ4 для версии COPYLOT MT4). Версия МT4 Полное описание +DEMO +PDF Как купить Как установить    Как получить файлы журналов   Как тестировать и оптимизировать    Все продукты от Expforex Вы также можете копировать сделки в терминал МТ4 (МТ4 - МТ4, МТ5 - МТ4):    COPYLOT CLIENT for M
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Утилиты
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Утилиты
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Утилиты
Торговая панель для торговли в один клик.  Работа с позициями и ордерами!  Торговля с  графика  или  клавиатуры  . Используя нашу торговую панель, вы можете торговать в один клик с графика и совершать торговые операции в 30 раз быстрее, чем стандартное управление MetaTrader. Автоматические расчеты параметров и функций, которые облегчают жизнь трейдеру и помогают трейдеру вести торговую деятельность намного быстрее и удобнее. Графические подсказки и полная информация о торговых сделках на графике
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
Утилиты
HINN MAGIC ENTRY - лучший инструмент для входа и менеджмента позиций! Выставляет ордера через выбор уровня на графике! Основные функции: - Рыночные, лимитные и отложенные ордера -  Автоматический подсчет лоттажа  -  Автоматический учет спреда и комиссий -  Неограниченное количество промежуточных тейков для позиций - Перевод в безубыток и трейлинг стоп-лосса - Интуитивно понятный,  адаптивный, настраиваемый интерфейс - Визуализация сессий и сильных алгоритмических уровней - Любые активы и тип
HYT utility
Sergey Batudayev
Утилиты
HYT (Help Your Trading) — это инструмент, который поможет вам усреднить ваши убыточные позиции, используя две основные техники: Стандартное усреднение. Хеджирование с последующим открытием позиций в направлении тренда. Этот инструмент позволяет разрулить несколько позиций, открытых в разных направлениях как на покупку, так и на продажу. HYT позволяет автоматически рассчитать размер следующей позиции, цену ордера, направление для усреднения и закрытия позиции с заданным уровнем тейк-профита. Этот
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Утилиты
Grid Manual — это торговая панель для работы с сеточными стратегиями. Утилита универсальная, имеет гибкие настройки и понятный интерфейс. Работает с сеткой ордеров не только в сторону усреднения убытков, но и в сторону наращивания прибыли. Трейдеру не нужно создавать и сопровождать сетку ордеров, это сделает утилита. Достаточно открыть ордер и Grid manual автоматически создаст ему сетку ордеров и будет сопровождать его до самого закрытия. Полная инструкция и демо-версия здесь . Основные особенно
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Утилиты
Seconds Chart — уникальный инструмент для создания секундных графиков в MetaTrader 5 . С помощью Seconds Chart вы можете построить график с таймфреймом, заданным в секундах, получая идеальную гибкость и точность анализа, недоступную на стандартных минутных или часовых графиках. Например, таймфрейм S15 обозначает график со свечами продолжительностью 15 секунд. Вы можете использовать любые индикаторы и советники с поддержкой пользовательских символов. Работать с ними так же удобно, как и на станда
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Утилиты
DashPlus – это продвинутое средство для управления торговлей, разработанное для повышения эффективности и результативности торговли на платформе MetaTrader 5. Оно предлагает широкий набор функций, включая расчет рисков, управление ордерами, продвинутые системы сеток, инструменты на основе графиков и аналитику производительности. Основные функции Восстановительная Сетка Внедряет систему усреднения и гибкую сетку для управления сделками в неблагоприятных рыночных условиях. Позволяет стратегически
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.35 (17)
Утилиты
Советник Риск Менеджер для МТ5, очень важная и по моему мнению необходимая программа для каждого трейдера. С помощью данного советника вы сможете контролировать  риск на вашем торговом счету. Контроль риска и прибыли может осуществляться как в  денежном $ эквиваленте так и в % процентном. Для работы советника просто прикрепите его на график валютной пары и выставите значения допустимого риска в валюте депозита или в % от текущего баланса.   [ Инструкция с описанием настроек ] Функции советника
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Утилиты
Telegram to MT5: Идеальное решение для копирования сигналов Упростите свою торговлю с Telegram to MT5 — современным инструментом, который копирует торговые сигналы прямо из каналов и чатов Telegram на вашу платформу MetaTrader 5, без необходимости использования DLL. Это мощное решение обеспечивает точное исполнение сигналов, широкие возможности настройки, экономит время и повышает вашу эффективность. [ Instructions and DEMO ] Ключевые возможности Прямая интеграция с Telegram API Аутентификация ч
Uber Trade Manager
Meelis Hynninen
4.88 (16)
Утилиты
UTM Manager — это интуитивно понятный и простой в использовании инструмент, предлагающий быстрое и эффективное исполнение сделок. Одной из выдающихся функций является режим «Игнорировать спред», который позволяет вам торговать по цене свечей, полностью игнорируя спреды (например, позволяет торговать парами с более высокими спредами на LTF, избегая выхода из сделок из-за спреда). Еще одним ключевым аспектом UTM Manager является его уникальный локальный копировщик сделок, позволяющий гибко запуска
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Утилиты
Patrex Pro: Maximize Your Trading Potential Patrex Pro is an advanced trading bot designed to help traders optimize their trading strategies and maximize their potential returns. With its cutting-edge technology and user-friendly interface, Patrex Pro is the ultimate tool for traders seeking to elevate their trading game. Get MT4 Version Key Features: 1. Position Hedging: Patrex Pro allows users to hedge their positions based on their individual risk tolerance and market analysis. 2. Advanced R
Risk Manager Pro MT5
Roman Zhitnik
5 (7)
Утилиты
Риск-менеджер позволяет контролировать свою торговую активность и защищать от убытков. Настройки теперь организованы в логические группы, что упрощает конфигурацию различных параметров риска. При превышении любого лимита риск-менеджер может принудительно закрыть открытые позиции, остановить работу других советников и даже полностью закрыть терминал, чтобы предотвратить эмоциональную торговлю, не соответствующую вашей торговой стратегии. Настройки Risk Manager Защита Счета Check min equity limit
AI Trade Analyzer
Sergey Batudayev
Утилиты
AI Trade Analyzer — интеллектуальный инструмент рыночного анализа, реализованный в формате индикатора. Программа визуализирует сигналы на графике и помогает трейдеру оценивать рыночную ситуацию на основе технических индикаторов и новостного фона. Поддерживаемые модели: Совместимо с новейшими версиями ChatGPT — GPT-5.1 , GPT-4o , GPT-4o-mini , O1 и GPT-3.5-turbo . Модель GPT-5.1 обеспечивает максимально точный анализ, расширенное понимание контекста и сложных торговых ситуаций. GPT-4o — сбаланси
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
Утилиты
Zentral Trading Manager Your Command Center for Precision Trading — Now Stronger than Ever Take control of your trades like never before. Zentral Trading Manager is your all-in-one manual trading panel for MetaTrader 5 — built for scalpers, day traders, and serious strategy execution. Fully compatible with both Mac and Windows laptops. High-DPI safe. No more layout issues. Key Features (Latest 2025 Update): • One-Click Close – Instantly close Buy/Sell, winning/losing trades, or even half positi
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Утилиты
Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
Другие продукты этого автора
Indicador Fimathe
Thiago Pereira Pinho
5 (4)
Индикаторы
Линии поддержки и сопротивления: Динамические и перемещаемые линии для определения ключевых уровней. Референсный канал: Создает канал между поддержкой и сопротивлением, отображая расстояние в пунктах. Нейтральная зона и каналы для тейк-профита: Генерирует нейтральную зону и несколько каналов для тейк-профита в зависимости от направления рынка (восходящий или нисходящий тренд). Разделение канала: Делит канал на квартили (25%, 50%, 75%) для определения зон интереса. Интерактивные кнопки: Заблокир
FREE
Tick Volume Indicator
Thiago Pereira Pinho
Индикаторы
TickVolume — это передовой инструмент Анализа Потока Ордеров и Объема (Order Flow & Volume Analysis) , разработанный для отслеживания доминирования тиков в реальном времени между покупателями и продавцами. Он преобразует сырой тиковый объем в интуитивно понятную и действенную визуализацию, выделяя силу, слабость, скорость и зоны поглощения рынка с помощью многослойных динамических гистограмм. Уникальные Особенности и Передовые Технологии Многослойное Отслеживание Доминирования: Сила и Слабост
ADX Histogram Indicator
Thiago Pereira Pinho
Индикаторы
The ADX  Histogram is a modern and visual upgrade of the classic Average Directional Index (ADX) . It transforms the standard ADX and DI+ / DI– values into a color-coded histogram , making trend analysis much clearer and faster. Key Features: Histogram with four states : Blue = Normal Buy Trend Green = Strong Buy Trend Orange = Normal Sell Trend Red = Strong Sell Trend Automatic strength detection : uses the ADX line to separate “normal” vs. “strong” signals. Fully customiz
FREE
CMF Scalping Indicator
Thiago Pereira Pinho
Индикаторы
Динамический Расчет CMF: Настройте период для Денежного Потока Чайкина (CMF) , чтобы точно настроить ваш анализ и максимизировать точность сигнала. Интуитивно Понятные Цветовые Оповещения: Мгновенно интерпретируйте рыночные условия с помощью четких визуальных сигналов: Зеленый Алерт: Указывает на зону Перекупленности – сигнализируя о потенциальной возможности для продажи. Красный Алерт: Указывает на зону Перепроданности – предлагая потенциальную возможность для покупки. Серый Алерт:
FREE
Keltner Channels Modern
Thiago Pereira Pinho
Индикаторы
The Keltner Channel Pro is a modern and enhanced version of the classic Keltner Channel , designed for traders who want to identify trends, reversals, and overbought/oversold zones with greater accuracy. Built with EMA (Exponential Moving Average) and ATR (Average True Range) , this indicator automatically adapts to market volatility, providing dynamic channels that help filter noise and improve trade timing. Key Features: Main channel (upper, middle, and lower) based on EMA + ATR. Opt
FREE
Tick Volume
Thiago Pereira Pinho
5 (1)
Индикаторы
TickVolume: Продвинутый Индикатор Объема TickVolume — это продвинутый индикатор, основанный на гистограмме тикового объема , который сочетает направленную силу (Бычью/Медвежью) с логикой поглощения ордеров . Он предоставляет четкое представление о доминировании на рынке между покупателями и продавцами, помогая выявлять сильные дисбалансы или фазы нейтрализации . Ключевые Особенности: Направленная Цветовая Гистограмма Сильные Быки ( Bull Strong ) – доминирующие импульсы покупок. Слабы
DTK Scalping Panel
Thiago Pereira Pinho
Утилиты
A powerful and intuitive trade management tool designed for scalpers and intraday traders. Created to complement the Nampim Samba Scalper strategy , it allows traders to open, manage, and close positions quickly without leaving the chart. Key Features: ️ Customizable trading panel – choose position (left, right, center, top, bottom). One-click trading buttons – instantly open Buy/Sell trades with pre-set lot sizes. Close management – close last 1/2/3 trades or all Buy/Sell positions wit
FREE
CMF Scalping
Thiago Pereira Pinho
Индикаторы
Динамический Расчет CMF: Настройте период для Денежного Потока Чайкина (Chaikin Money Flow, CMF) , чтобы точно настроить ваш анализ и максимизировать точность сигнала. Интуитивно Понятные Цветовые Оповещения: Мгновенно интерпретируйте рыночные условия с помощью четких визуальных сигналов: Зеленый Алерт: Указывает на зону Перекупленности – сигнализируя о потенциальной возможности для продажи. Красный Алерт: Указывает на зону Перепроданности – предлагая потенциальную возможность для покуп
FREE
Volume Compair
Thiago Pereira Pinho
Индикаторы
Ключевые Особенности: Гистограмма Кумулятивной Дельты – Визуализирует чистый объем покупок против объема продаж в реальном времени. Медианы Объема Покупок/Продаж – Горизонтальные линии, показывающие средние уровни объема покупок и продаж. Умная Классификация Объема – Разделяет: Сильные Покупки (Зеленый) – Бычье давление. Сильные Продажи (Красный) – Медвежье давление. Медиана Объема Покупок (Синяя Линия) – Ориентир для типичного объема покупок. Медиана Объема Продаж (Оранжевая Линия) – Орие
Real Flow Defense Levels MT4
Thiago Pereira Pinho
Индикаторы
️ Real Flow Defense Levels: Уровни Защиты Высокого Воздействия Индикатор Real Flow Defense Levels — это проприетарный инструмент, разработанный для выявления и построения значимых ценовых зон с высокой уверенностью непосредственно на вашем основном торговом графике. Он использует динамический, основанный на объеме анализ для определения того, где рынок ранее демонстрировал самую сильную защиту или концентрацию активности . Эти построенные линии служат динамическими уровнями поддержки и сопроти
Market Profile TPO MT4
Thiago Pereira Pinho
Индикаторы
MarketProfileTPO: Анализ TPO в MetaTrader 5 Индикатор   MarketProfileTPO   для MetaTrader 5 — это мощный инструмент, предназначенный для отображения концепции   Рыночного Профиля   ( Market Profile ), основанной на анализе   Временных Ценовых Возможностей (TPO) , прямо в главном окне вашего графика. Этот индикатор рассчитывает и отображает распределение цен за определенный период, выделяя ключевые области рыночной активности и концентрации. Он особенно оптимизирован для   высоковолатильных ин
Follow Line MT4
Thiago Pereira Pinho
Индикаторы
Stop chasing the market. The Follow Line Indicator provides clear, high-probability signals right on your chart. This advanced tool features a Dynamic Trend Line that instantly adapts to market structure. It’s your immediate visual reference: Blue means you're in an uptrend, and Red signals a downtrend. The core function tracks price extremes and volatility to define the true trend strength. The best part is the automatic signal generation: Buy Arrow: Appears when the trend line flips from Re
Volume Compair Indicator
Thiago Pereira Pinho
Индикаторы
Ключевые Особенности: Гистограмма Кумулятивной Дельты – Визуализирует чистый объем покупок против объема продаж в реальном времени. Медианы Объема Покупок/Продаж – Горизонтальные линии, показывающие средние уровни объема покупок и продаж. Умная Классификация Объема – Разделяет: Сильные Покупки (Зеленый) – Бычье давление. Сильные Продажи (Красный) – Медвежье давление. Медиана Объема Покупок (Синяя Линия) – Ориентир для типичного объема покупок. Медиана Объема Продаж (Оранжевая Линия) – Орие
Market Profile TPO Indicator
Thiago Pereira Pinho
Индикаторы
MarketProfileTPO: Анализ TPO в MetaTrader 5 Индикатор MarketProfileTPO для MetaTrader 5 — это мощный инструмент, предназначенный для отображения концепции Рыночного Профиля ( Market Profile ), основанной на анализе Временных Ценовых Возможностей (TPO) , прямо в главном окне вашего графика. Этот индикатор рассчитывает и отображает распределение цен за определенный период, выделяя ключевые области рыночной активности и концентрации. Он особенно оптимизирован для высоковолатильных инструментов ,
Real Flow Defense Levels
Thiago Pereira Pinho
Индикаторы
️ Real Flow Defense Levels: Уровни Защиты Высокого Воздействия Индикатор Real Flow Defense Levels — это проприетарный инструмент, разработанный для выявления и построения значимых ценовых зон с высокой уверенностью непосредственно на вашем основном торговом графике. Он использует динамический, основанный на объеме анализ для определения того, где рынок ранее демонстрировал самую сильную защиту или концентрацию активности . Эти построенные линии служат динамическими уровнями поддержки и сопроти
Follow Line
Thiago Pereira Pinho
Индикаторы
The Follow Line Indicator is an essential technical analysis tool that provides a clear, immediate visualization of the trend while detecting high-probability reversals in real-time. By combining adaptive price tracking with clear visual alerts, it transforms complex data into actionable trading signals. Key Features Dynamic Trend Line: Tracks the market's prevailing direction, automatically adjusting to each new price extreme. Clear Colors: The line turns Blue during uptrends and Red during dow
Fimathe Painel
Thiago Pereira Pinho
Утилиты
Indicador Fimathe   agora com entrada Automática Tamanho e posição do painel selecionáveis.   LINHAS DINÂMICAS  - Suporte e resistência interativas e arrastáveis   ZONA NEUTRA INTELIGENTE   - Área crítica entre os movimentos   MÚLTIPLOS CANAIS DE TAKE   - Projeções precisas de lucro   SISTEMA DE ALERTAS   - Notificações visuais e sonoras   FATIAMENTO PRECISO   - Divisão em 25%, 50% e 75%   BOT OPERACIONAL   - Execute trades automaticamente! NOVIDADE EXCLUSIVA:   Ativação Inst
Price Compass
Thiago Pereira Pinho
Индикаторы
Price Compass — это мощный инструмент технического анализа, разработанный для работы в качестве навигационной системы тренда на финансовых рынках. Он оценивает среднее направленное давление рынка, эффективно отфильтровывая краткосрочный шум, чтобы ясно определить доминирующее движение. Индикатор количественно определяет, насколько текущая цена отклонилась от своего "центрального среднего", предоставляя точный сигнал рыночной ориентации (Бычья, Медвежья или Нейтральная). Интерпретация (Три Состоя
Фильтр:
axoncan
19
axoncan 2025.12.13 05:44 
 

Great tools for market review. Works perfectly as described.

Ответ на отзыв