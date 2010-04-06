ADX Histogram Indicator
- Indicadores
- Thiago Pereira Pinho
- Versión: 1.0
El histograma ADX es una actualización moderna y visual del clásico Índice Direccional Medio (ADX).
Transforma el ADX estándar y los valores DI+ / DI- en un histograma codificado por colores, haciendo que el análisis de tendencias sea mucho más claro y rápido.
Características principales:
-
Histograma con cuatro estados:
-
Azul = Tendencia de compra normal
-
Verde = Tendencia de compra fuerte
-
Naranja = Tendencia de venta normal
-
Rojo = Tendencia de venta fuerte
-
Detección automática de la fuerza: utiliza la línea ADX para separar las señales "normales" de las "fuertes".
-
-
Totalmente personalizable: el periodo ADX y el umbral de fuerza pueden ajustarse para adaptarse a su estrategia.
-
Funciona en una ventana independiente para una mejor visibilidad.
-
Compatible con Forex, Índices, Materias Primas, Acciones y Cripto.
Modo de empleo:
-
Histogramas azul/verde = dominancia alcista (DI+ > DI-).
-
Verde = fuerte presión compradora confirmada por ADX por encima del umbral.
-
-
Histogramas naranja/rojo = dominancia bajista (DI- > DI+).
-
Rojo = fuerte presión vendedora confirmada por ADX por encima del umbral.
-
-
Combine con la acción del precio, soporte/resistencia, u otros indicadores para obtener mejores resultados.
Ventajas para los operadores:
-
Visualización clara de la dirección y la fuerza de la tendencia.
-
Ideal para estrategias de seguimiento de tendencias y operaciones de ruptura.
-
Ayuda a evitar señales falsas filtrando las tendencias débiles.
-
Fácil de leer de un vistazo, sin necesidad de analizar varias líneas.