ADX Histogram Indicator

El histograma ADX es una actualización moderna y visual del clásico Índice Direccional Medio (ADX).
Transforma el ADX estándar y los valores DI+ / DI- en un histograma codificado por colores, haciendo que el análisis de tendencias sea mucho más claro y rápido.

Características principales:

  • Histograma con cuatro estados:

    • Azul = Tendencia de compra normal

    • Verde = Tendencia de compra fuerte

    • Naranja = Tendencia de venta normal

    • Rojo = Tendencia de venta fuerte

    • Detección automática de la fuerza: utiliza la línea ADX para separar las señales "normales" de las "fuertes".

  • Totalmente personalizable: el periodo ADX y el umbral de fuerza pueden ajustarse para adaptarse a su estrategia.

  • Funciona en una ventana independiente para una mejor visibilidad.

  • Compatible con Forex, Índices, Materias Primas, Acciones y Cripto.

Modo de empleo:

  1. Histogramas azul/verde = dominancia alcista (DI+ > DI-).

    • Verde = fuerte presión compradora confirmada por ADX por encima del umbral.

  2. Histogramas naranja/rojo = dominancia bajista (DI- > DI+).

    • Rojo = fuerte presión vendedora confirmada por ADX por encima del umbral.

  3. Combine con la acción del precio, soporte/resistencia, u otros indicadores para obtener mejores resultados.

Ventajas para los operadores:

  • Visualización clara de la dirección y la fuerza de la tendencia.

  • Ideal para estrategias de seguimiento de tendencias y operaciones de ruptura.

  • Ayuda a evitar señales falsas filtrando las tendencias débiles.

  • Fácil de leer de un vistazo, sin necesidad de analizar varias líneas.

