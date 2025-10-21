🚀 MetaTrader 5 (MT5)用 Sync Indicator: チャートとオブジェクトの完全同期

複数のチャートでの分析を強力にサポートする「Sync Indicator」。

プライスアクション、スマートマネーコンセプト (SMC)、あるいは複数の時間足（マルチタイムフレーム）の相関関係を重視するトレーダーにとって、究極のツールです。

このプロフェッショナルなツールは、単なるマウスカーソルの同期にとどまりません。 テクニカル分析（ライン、チャネル、長方形など）を複数のチャートに複製し、独自の オブジェクト管理パネルによってワークスペースを整理整頓します。

💡 主な機能

1. 🎯 スマートで滑らかなクロスヘア（十字カーソル）

MT5標準のカーソルは忘れましょう。Sync Indicatorは、カスタマイズ可能な価格ラインと時間ラインをグループ内の全チャートに同期して表示します。

完全な精度: H1チャートの高値が、M5チャートのどこに位置するかを瞬時に特定できます。

自動ナビゲーション: リンク先のチャートで過去のポイントが表示範囲外にある場合、自動的に正しい日時までスクロールします。

ローカル情報: カーソルの横に価格と時間（ローカル時間に調整可能）をリアルタイムで表示します。

2. 🔄 チャートの完全同期

ワークスペースのプロパティをリンクさせ、最大限の効率を実現します：

銘柄同期 (Symbol Sync): 1つのチャートで通貨ペアや銘柄を変更すると、リンクされたすべてのチャートが自動的に切り替わります（例：5分足をドル円に変更すると、1時間足も即座に更新されます）。

時間足同期: （オプション）必要に応じて、リンクされたすべてのチャートを同じ時間足に保ちます。

3. ✏️ オブジェクトと描画の同期

このツールの最大の特徴です。あるチャートにトレンドライン、需給ゾーン（長方形）、サポレジラインを描画すると、 同じグループの他のすべてのチャートに自動的に表示されます。

垂直線、水平線、トレンドライン、長方形、三角形などに対応しています。

メインチャートでオブジェクトを移動、修正、または削除すると、その操作は他のチャートにも反映されます。

4. 📋 オブジェクト管理パネル（新機能 - NEW）

高度な管理ツールでチャートを常にクリーンに保ちます：

オブジェクトリスト: チャート上に描画されたすべてのオブジェクトをリスト表示します。

スクロールシステム: 上下ボタン（▲/▼）を使用して長いリストも簡単にスクロールでき、パネルが画面を占有するのを防ぎます。

クイック削除: オブジェクトを個別に削除するボタンや、ワンクリックでチャート（またはグループ全体）をクリアする「Delete All（全削除）」ボタンを搭載しています。

5. 🔢 グループ管理 (ID設定)

プロのようにターミナルを整理できます。

パラメータ入力で グループID （例：1, 2, 3）を設定します。

同じIDを持つチャート同士だけが同期します。

使用例: 為替ペア用のグループ（ID 1）と、指数用のグループ（ID 2）を同じ画面上で干渉させることなく運用できます。

🛠️ 主なパラメータ設定 (Inputs)

AllowedCharts (ID): 同期グループIDを定義します（1, 2, 3...）。0に設定するとグループ化が無効になります。

EnableSymbolSync: チャート間の銘柄自動切り替えを有効にします。

EnableObjectSync: チャート間の描画/オブジェクトのコピーを有効にします。

EnableCrosshairSync: 同期クロスヘアのオン/オフを切り替えます。

RowsPerPage: (新機能) 管理パネルのリストに1ページあたり何個のオブジェクトを表示するか設定します（画面の圧迫を防ぎます）。

DeleteObjectsOnAllCharts: true に設定すると、「Delete All」ボタンがグループ内の全チャートからオブジェクトを一括削除します。

🏆 こんな方に最適です：

✅ マルチタイムフレーム分析 (MTF): 日足（Daily）で描いたゾーンを、M5チャートで確認しながら正確なエントリーポイントを探る場合に最適です。

✅ スピーディーなデイトレード: 複数のウィンドウを手動で設定し直すことなく、素早く銘柄を切り替えられます。

✅ 相関関係の分析: 2つの異なる銘柄を並べて表示し、日時を正確に合わせながら比較できます。

トレードのワークフローを効率化しましょう。今すぐ「Sync Indicator」をインストールして、チャートを完全にコントロールしてください。