Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe

***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado.

El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Points of Interest (POI), señales sin repaint y niveles de Auto Fibonacci para ayudar a detectar retrocesos y puntos de giro con precisión.

Las señales y alertas en tiempo real garantizan que no se pierdan oportunidades importantes cuando el precio entra en zonas clave o cuando ocurre una señal de reversión dentro de dichas zonas.

Además, el sistema funciona tanto como un Indicador como un Sistema de Señales (2 en 1), combinando el análisis de zonas con señales de entrada en tiempo real en una sola herramienta. También puede personalizarse completamente para adaptarse a cualquier estilo de trading.***

🎁 ¡GRATIS! FABLE Pro Suite – Kit de herramientas todo en uno para traders de Smart Money

Cuando compras este indicador, recibirás el FABLE Pro Suite completamente gratis.

Una herramienta esencial que todo trader de Smart Money Concepts (SMC) debe tener.

Te ayuda a analizar con mayor precisión y tomar decisiones de manera eficiente.

Descarga instantánea disponible tras la compra – ¡no necesitas esperar!

The FABLE Pro Suite Toolset : https://drive.google.com/drive/folders/1SemBU_bN1N3vmLLmY3Y1ePqG6bKW0pRB

The FABLE Pro Suite Guide : https://docs.google.com/document/d/1k2PEWw5BRsSmsuxQl4oj3TWAEuClz2V6MuiccCe50ic



📍User Manual, Feature Settings, FAQ, Demo Download Guide, Screenshots, Installation & Update Guide : https://docs.google.com/document/d/1bnFeV7t4N0zSAZUOcEBQmOvWdZ_2VzJWuccNZMt5ZXo



Importancia Clave del Sistema

Lee la estructura del mercado de forma clara y sistemática.

El sistema detecta automáticamente la Market Structure (BOS, CHoCH, mBOS, mCHoCH) con una distinción precisa entre estructura Internal y External, permitiéndote comprender la verdadera dirección del mercado sin confusión.

Identifica las Zonas Clave Antes que los Demás

Point of Interest (POIs), Order Blocks (OB), Supply & Demand Zones (SD), Fair Value Gaps (FVG) y Volumized Order Blocks (VOB) se generan automáticamente para resaltar áreas con alta probabilidad de reversión del precio.

Toda la Información Esencial del Mercado en un Solo Lugar

El sistema unifica todas las herramientas cruciales: Liquidity, Equal High/Low, PDH/PDL, PWH/PWL, Premium & Discount Zones, Auto Fibonacci Levels y los datos de las sesiones de trading globales, proporcionando una visión completa y estructurada del comportamiento del mercado.

Confianza en Cada Trade Entry

Las señales de reversión en tiempo real y las alertas instantáneas cuando el precio entra en las zonas clave te ayudan a capturar las oportunidades correctas en el momento adecuado.

Planificación Estratégica Transparente y Backtesting Verificable

Todas las zonas permanecen visibles en los datos históricos, lo que permite realizar un backtesting preciso y desarrollar estrategias de trading consistentes y repetibles.

Flexible para cada estilo de trading, incluido tu enfoque único

Todas las señales, herramientas y elementos del gráfico pueden personalizarse libremente para adaptarse a tu método de trading, y además se integran de manera fluida con The FABLE Pro Suite.

100% Operación en Tiempo Real | No Repaint

Todos los datos se actualizan instantáneamente con el movimiento en vivo del mercado, garantizando que tu análisis refleje siempre las condiciones actuales.

Además, el Calculador de Riesgo por Operación calcula automáticamente el tamaño del lote. ¡No más cálculos manuales! Simplemente establece tu Stop Loss y el porcentaje de riesgo, y el sistema se encargará del resto automáticamente. No es necesario especificar si es una orden BUY STOP, BUY LIMIT, SELL STOP o SELL LIMIT. ***

*** Este indicador está diseñado para ser tanto flexible como potente. Puede utilizarse con oro, pares de divisas mayores y menores, así como con otros activos, para ayudarle a analizar el mercado y tomar decisiones de trading con confianza. ***

