Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe

***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado.

El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Points of Interest (POI), señales sin repaint y niveles de Auto Fibonacci para ayudar a detectar retrocesos y puntos de giro con precisión.

Las señales y alertas en tiempo real garantizan que no se pierdan oportunidades importantes cuando el precio entra en zonas clave o cuando ocurre una señal de reversión dentro de dichas zonas.

Además, el sistema funciona tanto como un Indicador como un Sistema de Señales (2 en 1), combinando el análisis de zonas con señales de entrada en tiempo real en una sola herramienta. También puede personalizarse completamente para adaptarse a cualquier estilo de trading.***

---------------------------------------------------------------------------------

🎁 ¡GRATIS! FABLE Pro Suite – Kit de herramientas todo en uno para traders de Smart Money

Cuando compras este indicador, recibirás el FABLE Pro Suite completamente gratis.

Una herramienta esencial que todo trader de Smart Money Concepts (SMC) debe tener.
Dise------------------------------------------------------ñada exclusivamente para los seguidores de SMC FABLE.
Te ayuda a analizar con mayor precisión y tomar decisiones de manera eficiente.
Descarga instantánea disponible tras la compra – ¡no necesitas esperar!

---------------------------------------------------------------------------------

The FABLE Pro Suite Toolset : https://drive.google.com/drive/folders/1SemBU_bN1N3vmLLmY3Y1ePqG6bKW0pRB

The FABLE Pro Suite Guide https://docs.google.com/document/d/1k2PEWw5BRsSmsuxQl4oj3TWAEuClz2V6MuiccCe50ic

---------------------------------------------------------------------------------

📍User Manual, Feature Settings, FAQ, Demo Download Guide, Screenshots, Installation & Update Guide : https://docs.google.com/document/d/1bnFeV7t4N0zSAZUOcEBQmOvWdZ_2VzJWuccNZMt5ZXo

Importancia Clave del Sistema

  • Lee la estructura del mercado de forma clara y sistemática.
El sistema detecta automáticamente la Market Structure (BOS, CHoCH, mBOS, mCHoCH) con una distinción precisa entre estructura Internal y External, permitiéndote comprender la verdadera dirección del mercado sin confusión.

  • Identifica las Zonas Clave Antes que los Demás

Point of Interest (POIs), Order Blocks (OB), Supply & Demand Zones (SD), Fair Value Gaps (FVG) y Volumized Order Blocks (VOB) se generan automáticamente para resaltar áreas con alta probabilidad de reversión del precio.

  • Toda la Información Esencial del Mercado en un Solo Lugar

El sistema unifica todas las herramientas cruciales: Liquidity, Equal High/Low, PDH/PDL, PWH/PWL, Premium & Discount Zones, Auto Fibonacci Levels y los datos de las sesiones de trading globales, proporcionando una visión completa y estructurada del comportamiento del mercado.

  • Confianza en Cada Trade Entry

Las señales de reversión en tiempo real y las alertas instantáneas cuando el precio entra en las zonas clave te ayudan a capturar las oportunidades correctas en el momento adecuado.

  • Planificación Estratégica Transparente y Backtesting Verificable

Todas las zonas permanecen visibles en los datos históricos, lo que permite realizar un backtesting preciso y desarrollar estrategias de trading consistentes y repetibles.

  • Flexible para cada estilo de trading, incluido tu enfoque único

Todas las señales, herramientas y elementos del gráfico pueden personalizarse libremente para adaptarse a tu método de trading, y además se integran de manera fluida con The FABLE Pro Suite.

  • 100% Operación en Tiempo Real | No Repaint

Todos los datos se actualizan instantáneamente con el movimiento en vivo del mercado, garantizando que tu análisis refleje siempre las condiciones actuales.

Además, el Calculador de Riesgo por Operación calcula automáticamente el tamaño del lote. ¡No más cálculos manuales! Simplemente establece tu Stop Loss y el porcentaje de riesgo, y el sistema se encargará del resto automáticamente. No es necesario especificar si es una orden BUY STOP, BUY LIMIT, SELL STOP o SELL LIMIT. ***

------------------------------------------------------

*** Este indicador está diseñado para ser tanto flexible como potente. Puede utilizarse con oro, pares de divisas mayores y menores, así como con otros activos, para ayudarle a analizar el mercado y tomar decisiones de trading con confianza. ***

------------------------------------------------------

SMC | Conceptos de Dinero Inteligente (SMC) | DINERO INTELIGENTE | Señales SMC | Entry In The Zone | Zona | Herramienta de Señal de Reversión SMC | SMCFABLE | SMC MT5 | Conceptos de Dinero Inteligente para MT5 | Indicador SMC en MT5 | Señales | Indicador de Señales SMC | Indicador de Señales SMC MT5 | Estructura de Mercado | ICT | Análisis de Estructura de Mercado | BOS CHoCH | bloque de órdenes | Detector Automático BOS CHoCH | mBOS mCHoCH | Bloques de Órdenes | OB | Oferta y Demanda | SD | Brechas de Valor Justo | FVG | Liquidez | Prima y Descuento | Punto de Interés (POI) | POI | niveles automáticos de Fibonacci | Nivel Fib Automático | Identificación de Zonas Nuevas | SMC Multi Timeframe | Análisis Multi Marco Temporal | Analizador de Sesiones de Trading | Información de Sesiones de Trading Tokio, Londres, Nueva York | Soporte y Resistencia | Máximos Iguales Mínimos Iguales | PDH/PDL/PWH/PWL | Función de Bloqueo de Escala | Alertas en Tiempo Real | Panel Personalizable | FABLE | SMC FABLE

------------------------------------------------------

Gracias por tu interés y apoyo a los productos de SMC FABLE.
Contáctanos: Si tienes alguna pregunta o necesitas asistencia, no dudes en enviarnos un mensaje privado.***

------------------------------------------------------

cesiek
582
cesiek 2025.11.23 12:57 
 

So far, my trading results using Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe look promising, with good risk management. The developer's support is excellent.

lida19801
353
lida19801 2025.10.09 06:10 
 

Good utility and more ever support from author is top notch.

Gledistony Felix De Araujo
236
Gledistony Felix De Araujo 2025.09.23 22:09 
 

Great indicator, I recommend it!

Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
