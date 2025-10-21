🚀 MetaTrader 5 (MT5) Sync Indicator：实现图表与绘图对象的完美同步

全面增强您的多图表分析能力。 对于使用价格行为 (Price Action)、聪明钱概念 (SMC) 或任何需要精确多周期协同分析的交易者来说，这是不可或缺的终极工具。

这款专业工具不仅限于简单的鼠标同步，它还能 跨图表复制您的技术分析（趋势线、通道、矩形等），并配备了全新的 对象管理面板 (Object Manager Panel)，助您保持工作区井井有条。

💡 主要功能

1. 🎯 智能且流畅的十字准星 (Smart Crosshair)

告别 MT5 默认的十字光标。Sync Indicator 会在所有同组图表上同步投射可自定义的价格线和时间线。

绝对精准： 瞬间定位 H1 图表上的高点在 M5 图表上的具体位置。

自动导航： 如果历史数据点在其他图表上不可见，指标会自动滚动屏幕至正确的日期和时间。

本地信息： 在光标旁实时显示价格和时间（支持调整为本地时间）。

2. 🔄 图表全面同步

链接您的工作区属性，实现最高的分析效率：

品种同步 (Symbol Sync)： 在一个图表上切换交易品种，所有关联图表也会自动切换（例如：在 5 分钟图上将 EURUSD 换成 GBPUSD，您的一小时图也会瞬间更新）。

周期同步 (Timeframe Sync)： （可选）如果需要，可将所有关联图表保持在相同的时间周期。

3. ✏️ 绘图对象同步 (Object Synchronization)

这是本工具的核心优势。在一个图表上绘制趋势线、供需区（矩形）或支撑/阻力线，它会 自动出现在同组的所有其他图表上。

支持垂直线、水平线、趋势线、矩形、三角形等多种对象。

在主图表上移动、修改或删除对象，操作会实时同步到其他图表。

4. 📋 对象管理面板 (新功能 - NEW)

利用先进的管理工具保持图表整洁：

对象列表： 查看图表上绘制的所有对象清单。

滚动系统 (Scroll System)： 通过“向上/向下”按钮轻松浏览长列表，防止面板遮挡过多屏幕空间。

快速删除： 提供删除单个对象的按钮，或使用“全部删除 (Delete All)”按钮一键清空当前图表（或整组图表）的所有对象。

5. 🔢 分组管理 (Group IDs)

像专业人士一样组织您的终端。

在参数中设置 组 ID (Group ID) （如 1, 2, 3）。

只有拥有相同 ID 的图表才会互相同步。

示例： 您可以在同一个屏幕上为“外汇货币对”设置第 1 组，为“指数”设置第 2 组，两者互不干扰。

🛠️ 主要参数 (Inputs)

AllowedCharts (ID)： 定义同步组的 ID (1, 2, 3...)。设置为 0 则禁用分组功能。

EnableSymbolSync： 启用跨图表的品种自动切换功能。

EnableObjectSync： 启用跨图表的绘图/对象复制功能。

EnableCrosshairSync： 开启/关闭同步十字准星。

RowsPerPage： (新参数) 设置管理器列表中每页显示的对象数量（防止列表过长遮挡屏幕）。

DeleteObjectsOnAllCharts： 如果设为 true，点击“全部删除”按钮将同时清除该组所有图表上的对象。

🏆 理想适用场景：

✅ 多周期分析 (MTF)： 在日线图 (Daily) 上绘制供需区，并在 M5 图表上直接看到该区域，以寻找精准入场点。

✅ 快速日内交易： 极速切换交易品种，无需手动配置每一个窗口。

✅ 相关性分析： 并排比较两个不同的资产，确保日期和时间精确对齐。

简化您的交易流程。立即安装 Sync Indicator，完全掌控您的图表分析。