Indicador Fimathe
- Indicadores
- Thiago Pereira Pinho
- Versión: 2.0
- Actualizado: 11 octubre 2025
Indicador Fimathe
Elindicador Fimathe es una herramienta para MetaTrader 5 diseñada para ayudar a los operadores a identificar soportes, resistencias, zonas neutrales y canales de precios. Cuenta con una interfaz interactiva para dibujar y gestionar los niveles de soporte y resistencia, generar canales de toma de beneficios y zonas neutrales, y proporcionar alertas visuales y sonoras para las rupturas.
Características principales
-
Líneas de soporte y resistencia:
-
Líneas dinámicas y arrastrables para identificar niveles clave.
-
-
Canal de referencia:
-
Crea un canal entre soporte y resistencia, mostrando la distancia en pips.
-
-
Zona Neutral y Canales de Toma de Ganancias:
-
Genera una zona neutral y múltiples canales de toma de beneficios en función de la dirección del mercado (tendencia alcista o bajista).
-
-
División de canales:
-
Divide el canal en cuartiles (25%, 50%, 75%) para identificar áreas de interés.
-
-
Botones interactivos:
-
Bloquear/Desbloquear: Impide o permite ajustar las líneas.
-
Tendencia alcista/tendencia bajista: Establece la dirección del mercado para generar zonas y canales.
-
Cortar/Restablecer: Activa o desactiva las líneas de corte.
-
Breakout NZ: Genera canales de toma de beneficios tras la ruptura de una zona neutral.
-
Borrar RZN: Elimina los canales de toma de beneficios generados.
-
-
Alertas:
-
Alertas visuales y sonoras de ruptura de soporte, resistencia o zona neutra.
-
Ventajas
-
Facilidad de uso: Interfaz intuitiva con botones interactivos.
-
Precisión: Cálculos basados en precios actuales.
-
Personalización: Ajuste los colores, el grosor de las líneas y el número de niveles de toma de beneficios.
-
Alertas: Notificaciones de rupturas.
Aplicaciones
-
Análisis técnico: Identifique niveles clave y áreas de interés.
-
Gestión del riesgo: Establezca objetivos de beneficios y niveles de stop-loss en función de los canales de toma de beneficios.
-
Estrategias de ruptura: Supervise las rupturas y proyecte nuevos canales.
muito bom