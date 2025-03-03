Indicador Fimathe

5

Indicador Fimathe

Elindicador Fimathe es una herramienta para MetaTrader 5 diseñada para ayudar a los operadores a identificar soportes, resistencias, zonas neutrales y canales de precios. Cuenta con una interfaz interactiva para dibujar y gestionar los niveles de soporte y resistencia, generar canales de toma de beneficios y zonas neutrales, y proporcionar alertas visuales y sonoras para las rupturas.

Características principales

  1. Líneas de soporte y resistencia:

    • Líneas dinámicas y arrastrables para identificar niveles clave.

  2. Canal de referencia:

    • Crea un canal entre soporte y resistencia, mostrando la distancia en pips.

  3. Zona Neutral y Canales de Toma de Ganancias:

    • Genera una zona neutral y múltiples canales de toma de beneficios en función de la dirección del mercado (tendencia alcista o bajista).

  4. División de canales:

    • Divide el canal en cuartiles (25%, 50%, 75%) para identificar áreas de interés.

  5. Botones interactivos:

    • Bloquear/Desbloquear: Impide o permite ajustar las líneas.

    • Tendencia alcista/tendencia bajista: Establece la dirección del mercado para generar zonas y canales.

    • Cortar/Restablecer: Activa o desactiva las líneas de corte.

    • Breakout NZ: Genera canales de toma de beneficios tras la ruptura de una zona neutral.

    • Borrar RZN: Elimina los canales de toma de beneficios generados.

  6. Alertas:

    • Alertas visuales y sonoras de ruptura de soporte, resistencia o zona neutra.

Ventajas

  • Facilidad de uso: Interfaz intuitiva con botones interactivos.

  • Precisión: Cálculos basados en precios actuales.

  • Personalización: Ajuste los colores, el grosor de las líneas y el número de niveles de toma de beneficios.

  • Alertas: Notificaciones de rupturas.

Aplicaciones

  • Análisis técnico: Identifique niveles clave y áreas de interés.

  • Gestión del riesgo: Establezca objetivos de beneficios y niveles de stop-loss en función de los canales de toma de beneficios.

  • Estrategias de ruptura: Supervise las rupturas y proyecte nuevos canales.



Comentarios 5
valdemirfm
34
valdemirfm 2025.09.02 21:52 
 

muito bom

Jose Ednaldo De Franca Silva
122
Jose Ednaldo De Franca Silva 2025.07.21 12:58 
 

indicador top d+, tracça certinho, ta me ajudando muito, estou começando treinar a técnica agora.

Alex074179
398
Alex074179 2025.05.26 13:39 
 

Estou usando o indicdor e me ajuda muito, Obrigadoo

Productos recomendados
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
Indicadores
El indicador de perfil de volumen del mercado + un oscilador inteligente. Funciona en casi todos los instrumentos-pares de divisas, acciones, futuros, criptomoneda, en los volúmenes reales y en los de garrapatas. Puede establecer tanto la definición automática del rango de perfil, por ejemplo, para una semana o un mes, etc, y establecer el rango manualmente moviendo los límites (dos líneas verticales de color rojo y azul). Se muestra como un histograma. La anchura del histograma en este nivel s
Advanced Trading Chaos
Sergei Gurov
5 (1)
Indicadores
Caos de Trading Avanzado El objetivo principal del indicador es ayudar al trader a detectar las señales descritas por Bill Williams en sus libros para tomar una decisión de trading rápida y correcta. 1)Barra de reversión alcista/bajista (BDB) 2) Barra Divergente(DB) 3) Segunda Señal Sage - la tercera barra consecutiva del Awesome Oscillator 4) Fractales de trabajo (Fractales que trabajaron por encima/debajo de la frente roja 5) Tres modos de coloreado de barras 5.1) Coloreado de barras según e
High Low Open Close
Alexandre Borela
4.98 (42)
Indicadores
Si te gusta este proyecto, deja una revisión de 5 estrellas. Este indicador dibuja los precios abiertos, altos, bajos y finales para los especificados período y se puede ajustar para una zona horaria específica. Estos son niveles importantes considerados por muchos institucionales y profesionales comerciantes y puede ser útil para que usted sepa los lugares donde podrían ser más activo. Los períodos disponibles son: Día previo. Semana anterior. Mes anterior. Barrio anterior. Año anterior. O:
FREE
Tick Volume Indicator
Thiago Pereira Pinho
Indicadores
TickVolume es una herramienta avanzada de análisis de volumen y flujo de órdenes para MetaTrader 5, diseñada para realizar un seguimiento en tiempo real del dominio de los ticks entre compradores y vendedores. Traduce el volumen bruto de ticks en una visualización intuitiva y procesable, destacando la fuerza, la debilidad, la velocidad y las zonas de absorción a través de múltiples capas de histogramas dinámicos. Características exclusivas y tecnología avanzada Seguimiento de dominancia multica
XCalper CandleTimer
Aecio de Feo Flora Neto
4.64 (14)
Indicadores
Este indicador auxiliar muestra el tiempo restante antes del cierre en el marco temporal actual con actualización continua . También muestra el precio de la última operación y la variación desde el cierre del día anterior en porcentaje y puntos. Este indicador es muy útil para daytraders y scalpers que quieren controlar con precisión el cierre y la apertura de las velas. Parámetros del indicador Mostrar en final desplazado - Por defecto: Falso. Muestra el tiempo y los valores en pantalla. Si es
FREE
Advanced Sessions Indicator MT5
Albertas Guscius
5 (1)
Indicadores
Indicador de Sesión MT5: Siga las horas de los mercados globales con precisión Impulse su estrategia de negociación con este indicador de sesión GRATUITO para MetaTrader 5 , diseñado para ayudarle a identificar sin esfuerzo las sesiones de negociación activas en los mercados mundiales. Perfecto para los operadores de divisas, acciones y materias primas, esta herramienta destaca las horas clave del mercado (asiático, europeo, norteamericano y superposiciones) directamente en su gráfico, asegurand
FREE
Gold Venamax MT5
Sergei Linskii
2.67 (3)
Indicadores
Gold Venamax : este es el mejor indicador técnico de acciones. El algoritmo del indicador analiza el movimiento del precio de un activo y refleja la volatilidad y las posibles zonas de entrada. Características del indicador: Este es un súper indicador con Magia y dos bloques de flechas de tendencia para un comercio cómodo y rentable. El botón rojo para cambiar de bloque se muestra en el gráfico. La magia se establece en la configuración del indicador, por lo que puede instalar el indicador en d
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indicadores
Noize Absorption Index - es el sistema de trading manual que mide la diferencia de presión entre las fuerzas de los osos y las fuerzas de los toros. Línea verde - es un índice libre de ruido que muestra la situación actual. Los valores por encima del nivel cero muestran la potencia de la onda alcista y los valores por debajo de cero miden las fuerzas bajistas. La flecha hacia arriba aparece en el mercado bajista cuando está listo para revertir, la flecha hacia abajo aparece en el mercado alcist
ROMAN5 Time Breakout Indicator Free
Anton Nel
4.7 (10)
Indicadores
El indicador ROMAN5 Time Breakout traza automáticamente los bloques de la ruptura del soporte o resistencia. Permite al usuario elegir la dirección de la operación. Esta utilidad también tiene incorporada la función del aviso sonoro cuando aparece una nueva señal. Aparte, está disponible la función de avisos vía e-mail. Su dirección del e-mail, así como los parámetros del servidor SMTP tienen que estar indicados en los ajustes del terminal MetaTrader 5 (la pestaña "Correo electrónico"). Flecha a
FREE
Hull Moving Average or HMA for MT5
Rowan Stephan Buys
Indicadores
Hull Moving Average (HMA) para MT5 – Indicador de tendencia rápido, suave y sin retraso Hull Moving Average (HMA) es un indicador de tendencia de alto rendimiento para MT5 que ofrece señales ultra suaves y casi sin retraso. A diferencia de SMA, EMA o WMA, el HMA reacciona de inmediato a los cambios del mercado mientras filtra el ruido — perfecto para scalpers y traders intradía. Construido con un motor eficiente de medias móviles ponderadas, aplica la fórmula original de Alan Hull y genera una
FREE
Spike Hunter Boom Crash
Dawid Aaron Zinserling
Indicadores
Parece que has proporcionado información sobre un indicador de trading llamado SPIKE HUNTER para mercados de auge y caída. Además, has mencionado instrucciones específicas para usar el indicador, incluyendo señales de compra y venta, selección de índice, temporizador de velas, características de soporte y resistencia, y alertas. Sin embargo, quiero aclarar que no puedo realizar descargas ni interactuar con herramientas externas, y no tengo la capacidad de acceder a sitios web externos, incluido
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicadores
Antes: $249 Ahora: $99 Market Profile define una serie de tipos de día que pueden ayudar al operador a determinar el comportamiento del mercado. Una característica clave es el Área de Valor, que representa el rango de acción del precio en el que tuvo lugar el 70% de las operaciones. Entender el Área de Valor puede dar a los operadores una valiosa visión de la dirección del mercado y establecer las operaciones con mayores probabilidades. Es un complemento excelente para cualquier sistema que esté
AIS Forest Fire Trend MT5
Aleksej Poljakov
Indicadores
Una de las secuencias numéricas se llama "Secuencia de incendios forestales". Ha sido reconocida como una de las secuencias nuevas más bellas. Su característica principal es que esta secuencia evita tendencias lineales, incluso las más cortas. Es esta propiedad la que formó la base de este indicador. Al analizar una serie de tiempo financiera, este indicador intenta rechazar todas las opciones de tendencia posibles. Y solo si falla, entonces reconoce la presencia de una tendencia y da la señal
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indicadores
¡El nivel Premium es un indicador único con más del 80% de precisión de predicciones correctas! ¡Este indicador ha sido probado por los mejores especialistas en comercio durante más de dos meses! ¡El indicador del autor no lo encontrarás en ningún otro lugar! ¡A partir de las capturas de pantalla, puede ver por sí mismo la precisión de esta herramienta! 1 es ideal para operar con opciones binarias con un tiempo de vencimiento de 1 vela. 2 funciona en todos los pares de divisas, acciones, m
RandomChoice
Aleksei Lesnikov
5 (1)
Asesores Expertos
Experto capaz de generar beneficios abriendo posiciones aleatoriamente. Muestra buenos resultados en operaciones a largo plazo - en marcos temporales desde H12. Características Modo totalmente automático disponible. Las posiciones se abren aleatoriamente. Se aplica Martingala - si la posición anterior cerró con pérdida, la actual se abre con un volumen que compensa esa pérdida. Parámetros Modo - Modo de operación del Experto: Automático - automatizado (recomendado); Manual - manual. En el modo
FREE
SMMA Bands Indicator
Elie Baptiste Granger
Indicadores
El indicador de bandas SMMA es una herramienta avanzada de negociación basada en la volatilidad que crea 6 niveles dinámicos de soporte y resistencia en torno a una envolvente formada por dos medias móviles suavizadas (SMMA). Este indicador combina la fiabilidad de la identificación de tendencias SMMA con la precisión de las bandas de volatilidad basadas en la desviación estándar, por lo que es adecuado tanto para estrategias de seguimiento de tendencias como de reversión de medias. Cada banda
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicadores
El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios: FVG   (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio. BPR   (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman
HiperCube VIX
Adrian Lara Carrasco
Indicadores
Bienvenido a HiperCube VIX Código del -25% de descuento en Darwinex Zero: DWZ2328770MGM Este indicador le proporciona información real del mercado de volumen de sp500 / us500 Definición HiperCube VIX, conocido como el índice de volatilidad CBOE, es una medida ampliamente reconocida del miedo o estrés del mercado. Señala el nivel de incertidumbre y volatilidad en el mercado de valores, utilizando el índice S&P 500 como un indicador del mercado en general. El índice VIX se calcula en función de
FREE
Gold Indicator MT5
MQL TOOLS SL
Indicadores
Adéntrese en el mundo de las operaciones de divisas con confianza, claridad y precisión utilizando el Indicador Oro , una herramienta de última generación diseñada para llevar su rendimiento en las operaciones al siguiente nivel. Tanto si es un profesional experimentado como si acaba de comenzar su andadura en los mercados de divisas, el Indicador Oro le proporciona una visión poderosa y le ayuda a operar de forma más inteligente, no más difícil. Basado en la sinergia probada de tres indicadore
Basic Support and Resistance MT5
Mehran Sepah Mansoor
Indicadores
nuestro indicador   Basic Support and Resistance   es la solución que necesita para aumentar su análisis técnico.Este indicador le permite proyectar niveles de soporte y resistencia en el gráfico/ mt4 gratuita características Integración de los niveles de Fibonacci: Con la opción de mostrar los niveles de Fibonacci junto con los niveles de soporte y resistencia, nuestro indicador le brinda una visión aún más profunda del comportamiento del mercado y las posibles áreas de inversión. Optimizació
AndeanOscillator by Gerega
Illia Hereha
Indicadores
El   Oscilador Andino   es un indicador de impulso diseñado para ayudar a los traders a identificar tendencias, reversiones y la fuerza del mercado con alta precisión. Inspirado en osciladores clásicos como el MACD y RSI, este indicador suaviza las fluctuaciones del precio y proporciona señales más claras para entrar y salir del mercado. Características principales: •   Detección de impulso y tendencia   – ayuda a identificar cambios alcistas y bajistas a tiempo. •   Oscilador suavizado   – re
FREE
Visual Range Directional Force Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
Indicador Range Directional Force - ¡Diseñado para que usted optimice! El indicador Range Directional Force es una herramienta de vanguardia diseñada para ayudar a los operadores a visualizar la dinámica del mercado y la fuerza direccional. Construido para ofrecer una visión de las tendencias del mercado y las inversiones, este indicador es un activo inestimable para los operadores que buscan precisión en sus estrategias. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este indicador no está opt
HiLo Activator Plus
Rodrigo Galeote
5 (1)
Indicadores
HiLo Activator es uno de los indicadores más utilizados para determinar tendencia. Encuéntrelo aquí esta versión personalizada de Gekko con la capacidad de personalizar el período y los colores. Este indicador también traza flechas hacia arriba y hacia abajo cuando hay un cambio en la tendencia, lo que indica puntos de entrada y salida muy fuertes HiLo se adapta bien a diferentes tipos de períodos para la negociación intradiaro. Puedes entender fácilmente cuándo es el momento de comprar o vender
BlockOscilationDay
Everton Fernando Da Silva Messias
Indicadores
BlockOscilationDay – Análisis Visual de Mercado Profesional Descripción BlockOscilationDay es un indicador técnico sofisticado que ofrece un análisis visual claro y elegante de los movimientos del mercado. Diseñado para traders que valoran la simplicidad y la eficiencia, el indicador combina múltiples capas de información en una interfaz limpia e intuitiva. Características principales Análisis Multitimemarco Líneas de tendencia dinámicas configurables en cualquier temporalidad Visualización
Advanced Account Monitoring
Bruno Werneck Vieira
Utilidades
Resumen del Monitoreo Avanzado de Cuenta para MT5 El Monitoreo Avanzado de Cuenta para MT5 es una herramienta poderosa diseñada para el monitoreo avanzado de cuentas, ofreciendo a los traders información detallada sobre su desempeño operativo. Este indicador proporciona un panel integral para realizar el seguimiento de reducciones, ganancias y volúmenes de negociación en diferentes períodos. A continuación, se presenta una visión general de sus principales funciones: Monitoreo de Cuenta y Robots
Binary Profit Gainer
Myo Min Aung
5 (2)
Indicadores
Este indicador es especialmente para el comercio binario. Marco de tiempo es de 1 minuto y exp tiempo de 5 o 3 minutos solamente. Usted debe utilizar martingala 3 paso. Así que usted debe poner el tamaño de los lotes es del 10% como máximo. Usted debe utilizar Mt2 plataforma de negociación para conectar con mi indicador para obtener más señal sin trabajo humano. Este indicador wining tasa es más del 80%, pero usted puede obtener el 100% de los beneficios mediante el uso de martingala 3 paso. Ust
FREE
SP Market Profile MT5
Jonathas Silva
Indicadores
SafeProfit Market Profile es el indicador de seguimiento más avanzado del mercado Forex. Fue desarrollado para rastrear el perfil de mercado de cada sesión del día: asiático, europeo y americano. Con este indicador operarás Intradía sonriendo ... sabiendo exactamente dónde están posicionados los Big Players y el momento exacto hacia donde se dirigen. El indicador es simple, rápido y objetivo, rastreando cada movimiento de los Grandes Jugadores en precio. Salga de la estadística del 95% que solo
ZigZag SMC MT5
Kallebe Lins De Oliveira Santos
Indicadores
El indicador ZigZag SMC/SMT para MT5 es la herramienta ideal para los traders que desean identificar con precisión máximos y mínimos basándose en los conceptos avanzados de Smart Money Concepts (SMC) y Smart Money Trap (SMT). Beneficios principales: Identificación automática de máximos y mínimos estratégicos. Basado en conceptos utilizados por traders institucionales. Ideal para analizar liquidez, estructura del mercado y manipulación. Fácil de usar: simplemente agréguelo al gráfico
FREE
Advance Demand and Supply
Oyinemomoemi Emeledor
5 (1)
Indicadores
Este indicador de zonas de demanda y oferta con filtrado de volumen es una herramienta de análisis técnico para MetaTrader que identifica las zonas de precios clave donde se concentra la presión de compra (demanda) o venta (oferta). Utiliza fractales, análisis de volumen y la acción del precio para detectar y resaltar estas zonas en el gráfico. Características principales: Detección de zonas basada en fractales Identifica zonas de demanda (soporte) y oferta (resistencia) utilizando patrones frac
FREE
Supply and Demand Pro
Godbless C Nygu
4 (1)
Indicadores
Únete Deriv enlace en el perfil>>> OBTENER ESTA COPIA COMPLETA Y OBTENER OTRO INDICADOR LIBRE UNO DE LOS MEJORES Y ÚTILES INDICADORES DEL MUNDO ... Este es uno de los mejores indicadores útiles que ha sido elegido para ser utilizado por los mejores operadores del mundo. SOPORTE Y RESISTENCIA AUTOMÁTICOS Esta forma de comercio también se llama la oferta y la demanda, en esta forma de comercio se puede ver auto colores aparecen cuando el mercado cambia de dirección de compra o venta de direcció
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Señales de entrada basadas en fuerza para cualquier mercado Power Candles lleva el análisis de fuerza probado de Stein Investments directamente a tu gráfico de precios. En lugar de reaccionar únicamente al precio, cada vela se colorea según la fuerza real del mercado, lo que permite identificar al instante acumulaciones de momentum, aceleraciones de fuerza y transiciones limpias de tendencia. Una sola lógica para todos los mercados Power Candles funciona automáticamente en todos
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Trading de Oro (XAU/USD) en MetaTrader 5 Para el trader serio: Aborde la negociación de Oro con una metodología estructurada y basada en datos que combina múltiples factores de análisis de mercado. Esta herramienta está diseñada para respaldar su análisis de negociación de Oro. Oportunidad de Precio Limitada Esta es una oportunidad para poseer Gold Sniper Scalper Pro antes de que aumente el precio. El precio del producto aumentará $50 después de cada 10 comp
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloquee el poder del comercio de tendencias con el indicador Trend Screener: ¡su solución definitiva para el comercio de tendencias impulsada por lógica difusa y un sistema multidivisa!Mejore su comercio de tendencias con Trend Screener, el revolucionario indicador de tendencias impulsado por lógica difusa. Es un poderoso indicador de seguimiento de tendencias que combina más de 13 herramientas y funciones premium y 3 estrategias comerciales, lo que lo convierte en una opción versátil para co
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisión inteligente de stop-loss directamente en tu gráfico Descripción general Smart Stop Indicator es la solución diseñada para traders que desean colocar su stop-loss de forma clara y metódica, sin adivinar ni depender de la intuición. Esta herramienta combina lógica clásica de acción del precio (máximos más altos, mínimos más bajos) con reconocimiento moderno de rupturas para identificar dónde debe estar realmente el siguiente nivel lógico de stop. Ya sea en tenden
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubre perspectivas de mercado para índices, materias primas, criptomonedas y forex Descripción general IX Power es una herramienta versátil diseñada para analizar la fortaleza de índices, materias primas, criptomonedas y símbolos de forex. Mientras que FX Power ofrece la máxima precisión para pares de divisas mediante el uso de datos de todos los pares disponibles, IX Power se centra exclusivamente en los datos del mercado del símbolo subyacente. Esto convierte a IX Power en una e
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Precio real es de 80 $ - 45% de descuento (Es 45 $ ahora) ¡Póngase en contacto conmigo para el indicador de bonificación adicional, la instrucción o cualquier pregunta! - Actualización gratuita de por vida - No repintar - Producto relacionado: Gann Gold EA - Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil, cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo. Ventajas de M1 Scalper Pro Rentabilidad: M1 Scalper Pro es altamente rentable con una
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indicadores
Gold Entry Sniper – Panel Profesional ATR Multitemporal para Scalping y Swing Trading en Oro Gold Entry Sniper es un indicador avanzado para MetaTrader 5 diseñado para dar señales de compra/venta precisas en XAUUSD y otros símbolos, usando lógica de Trailing Stop ATR y análisis multitemporal . Ideal para scalpers y traders de medio plazo. Características y Ventajas Clave Análisis Multitemporal – Visualiza la tendencia en M1, M5, M15 en un solo panel. Trailing Stop Basado en ATR – Ajuste dinámico
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Los precios se mueven por muchas razones y éstas pueden variar de un operador a otro: programas informáticos, operadores privados e institucionales contribuyen simultáneamente a la formación del precio, lo que hace muy difícil el arte de la predicción. Sin embargo, hay factores medibles que vinculan el precio a una tendencia subyacente acorde con la realidad física que representa el activo financiero: son los indicadores macroeconómicos. Los grandes inversores utilizan sabiamente esta informaci
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Indicador Matreshka de autodiagnóstico y autooptimización: 1. Es una interpretación de la Teoría del Análisis de Ondas de Elliott. 2. Basado en el principio del indicador tipo ZigZag, y las ondas se basan en el principio de interpretación de la teoría de DeMark. 3. Filtra las ondas en longitud y altura. 4. Dibuja hasta seis niveles de ZigZag al mismo tiempo, siguiendo ondas de diferentes órdenes. 5. Marca ondas pulsadas y de retroceso. 6. Dibuja flechas para abrir posiciones. 7. Dibuja tres cana
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicadores
Support And Resistance Screener está en un indicador de nivel para MetaTrader que proporciona múltiples herramientas dentro de un indicador. Las herramientas disponibles son: 1. Cribador de estructura de mercado. 2. Zona de retroceso alcista. 3. Zona de retroceso bajista. 4. Puntos pivotes diarios 5. Puntos de pivote semanales 6. Puntos Pivotes mensuales 7. Fuerte soporte y resistencia basado en patrón armónico y volumen. 8. Zonas de nivel de banco. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de so
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
TPSproTrend PRO identifica el momento en que el mercado realmente cambia de dirección y forma un punto de entrada al comienzo del movimiento. Se entra al mercado cuando el precio apenas empieza a moverse, y no después de que el movimiento ya se haya producido.   Indicador       No redibuja señales y muestra automáticamente puntos de entrada, Stop Loss y Take Profit, lo que hace que el trading sea claro, visual y estructurado. INSTRUCCIONES RUS   -   VERSIÓN MT4 Principales ventajas Señales sin
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Le presentamos un indicador revolucionario que cambia las reglas del juego en el mundo del comercio de tendencias. El indicador está diseñado para repensar el rendimiento y elevar su experiencia comercial a una altura sin precedentes. Nuestro indicador cuenta con una combinación única de características avanzadas que lo diferencian de la competencia. La tecnología avanzada "real Pricing Factors" proporciona una sostenibilidad sin igual incluso en las condiciones de mercado más difíciles y voláti
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indicadores
Easy Buy Sell es un indicador de mercado para la apertura y cierre de posiciones. Facilita el seguimiento de las entradas en el mercado mediante alertas. Indica los puntos de cambio de tendencia cuando un precio alcanza valores extremos y el momento más favorable para entrar en el mercado. es tan eficaz como un Fibonacci para encontrar un nivel pero utiliza herramientas diferentes como un algoritmo basado en los indicadores ATR y el Oscilador Estocástico. Usted puede modificar estos dos paráme
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indicadores
FX Levels: Zonas de Soporte y Resistencia con Precisión Excepcional para Todos los Mercados Resumen Rápido ¿Busca una manera confiable de identificar niveles de soporte y resistencia en cualquier mercado — ya sean divisas, índices, acciones o materias primas? FX Levels combina el método tradicional “Lighthouse” con un enfoque dinámico vanguardista, ofreciendo una precisión casi universal. Gracias a nuestra experiencia real con brokers y a las actualizaciones automáticas diarias más las de tiem
Otros productos de este autor
Tick Volume Indicator
Thiago Pereira Pinho
Indicadores
TickVolume es una herramienta avanzada de análisis de volumen y flujo de órdenes para MetaTrader 5, diseñada para realizar un seguimiento en tiempo real del dominio de los ticks entre compradores y vendedores. Traduce el volumen bruto de ticks en una visualización intuitiva y procesable, destacando la fuerza, la debilidad, la velocidad y las zonas de absorción a través de múltiples capas de histogramas dinámicos. Características exclusivas y tecnología avanzada Seguimiento de dominancia multica
ADX Histogram Indicator
Thiago Pereira Pinho
Indicadores
El histograma ADX es una actualización moderna y visual del clásico Índice Direccional Medio (ADX) . Transforma el ADX estándar y los valores DI+ / DI- en un histograma codificado por colores , haciendo que el análisis de tendencias sea mucho más claro y rápido. Características principales: Histograma con cuatro estados : Azul = Tendencia de compra normal Verde = Tendencia de compra fuerte Naranja = Tendencia de venta normal Rojo = Fuerte tendencia de venta Detección automática
FREE
CMF Scalping Indicator
Thiago Pereira Pinho
Indicadores
Cálculo Dinámico del CMF: Personalice el período del Flujo de Dinero Chaikin (Chaikin Money Flow, CMF) para afinar su análisis y maximizar la precisión de la señal. Alertas Intuitivas Codificadas por Colores: Interprete instantáneamente las condiciones del mercado con claras señales visuales: Alerta Verde: Indica la zona de Sobrecompra – señalando una potencial oportunidad de venta. Alerta Roja: Indica la zona de Sobrevenda – sugiriendo una potencial oportunidad de compra. Alerta Gr
FREE
Tick Volume
Thiago Pereira Pinho
5 (1)
Indicadores
TickVolume: Indicador Avanzado de Volumen TickVolume es un indicador avanzado basado en un histograma de volumen de ticks , que combina la fuerza direccional (Alcista/Bajista) con la lógica de absorción de órdenes . Proporciona una visión clara del dominio del mercado entre compradores y vendedores, ayudando a detectar fuertes desequilibrios o fases de neutralización . Características Clave: Histograma de Color Direccional Toros Fuertes ( Bull Strong ) – impulsos de compra dominantes.
Sync
Thiago Pereira Pinho
5 (1)
Utilidades
Sync Indicator para MetaTrader 5 (MT5): Sincronice sus Gráficos y Objetos Potencie su análisis en múltiples gráficos con el Sync Indicator.   La herramienta definitiva para traders que operan con Acción del Precio (Price Action), Smart Money Concepts (SMC) o cualquier estrategia que requiera una correlación precisa entre diferentes marcos temporales (timeframes). Esta herramienta profesional va más allá de la simple sincronización del ratón. No solo sincroniza el cursor, sino que   replica su
Keltner Channels Modern
Thiago Pereira Pinho
Indicadores
El Keltner Channel Pro es una versión moderna y mejorada del clásico Keltner Channel , diseñada para operadores que desean identificar tendencias, retrocesos y zonas de sobrecompra/sobreventa con mayor precisión. Construido con EMA (Media Móvil Exponencial) y ATR (Average True Range) , este indicador se adapta automáticamente a la volatilidad del mercado, proporcionando canales dinámicos que ayudan a filtrar el ruido y mejorar la sincronización de las operaciones. Características principale
FREE
DTK Scalping Panel
Thiago Pereira Pinho
Utilidades
Una poderosa e intuitiva herramienta de gestión de operaciones diseñada para scalpers y traders intradía. Creada para complementar la estrategia Nampim Samba Scalper , permite a los traders abrir, gestionar y cerrar posiciones rápidamente sin abandonar el gráfico. Características principales: ️ Panel de trading personalizable : elija la posición (izquierda, derecha, centro, arriba, abajo). Botones de negociación con un solo clic : abra instantáneamente operaciones de compra/venta con tamaño
FREE
CMF Scalping
Thiago Pereira Pinho
Indicadores
Cálculo Dinámico del CMF: Personalice el período para el Flujo de Dinero Chaikin (Chaikin Money Flow, CMF) para afinar su análisis y maximizar la precisión de la señal. Alertas Intuitivas Codificadas por Colores: Interprete instantáneamente las condiciones del mercado con claras señales visuales: Alerta Verde: Indica la zona de Sobrecompra – señalando una potencial oportunidad de venta. Alerta Roja: Indica la zona de Sobrevenda – sugiriendo una potencial oportunidad de compra. Alert
FREE
Volume Compair
Thiago Pereira Pinho
Indicadores
Indicador Profesional de Delta Acumulado y Mediana de Volumen Rastree la presión real de compra/venta con esta potente herramienta de análisis de volumen. El Volume Compare Indicator combina el Delta Acumulado y las Medianas de Volumen para ayudarle a identificar actividad institucional, desequilibrios y posibles reversiones. Características Clave: Histograma de Delta Acumulado – Visualiza el volumen neto de compra frente al volumen neto de venta en tiempo real. Medianas de Volumen de
Real Flow Defense Levels MT4
Thiago Pereira Pinho
Indicadores
El indicador Niveles de Defensa de Flujo Real es una herramienta patentada diseñada para identificar y trazar zonas de precios significativas y de alta convicción directamente en su gráfico principal de operaciones. Utiliza un análisis dinámico basado en el volumen para determinar dónde el mercado ha demostrado previamente la mayor defensa o concentración de actividad . Estas líneas trazadas sirven como niveles dinámicos de soporte y resistencia , destacando los precios en los que es más probabl
Market Profile TPO MT4
Thiago Pereira Pinho
Indicadores
El indicador MarketProfileTPO para MetaTrader 5 es una poderosa herramienta diseñada para llevar el concepto de Perfil de Mercado, basado en el análisis Time Price Opportunity (TPO) , directamente a su ventana de gráfico principal. Este indicador calcula y muestra la distribución de precios a lo largo de un periodo determinado, destacando las áreas clave de actividad y concentración del mercado. Está especialmente optimizado para instrumentos de alta volatilidad como NAS100, US30 y XAUUSD cuando
Follow Line MT4
Thiago Pereira Pinho
Indicadores
Deje de perseguir al mercado. El Indicador Follow Line proporciona señales claras y de alta probabilidad directamente en su gráfico. Esta avanzada herramienta cuenta con una Línea de Tendencia Dinámica que se adapta instantáneamente a la estructura del mercado. Es su referencia visual inmediata: El azul significa que está en una tendencia alcista, y el rojo señala una tendencia bajista. La función principal rastrea los precios extremos y la volatilidad para definir la verdadera fuerza de la tend
Volume Compair Indicator
Thiago Pereira Pinho
Indicadores
Indicador Profesional de Delta Acumulado y Mediana de Volumen Rastree la presión real de compra/venta con esta potente herramienta de análisis de volumen. El Volume Compare Indicator combina el Delta Acumulado y las Medianas de Volumen para ayudarle a identificar actividad institucional, desequilibrios y posibles reversiones. Características Clave: Histograma de Delta Acumulado – Visualiza el volumen neto de compra frente al volumen neto de venta en tiempo real. Medianas de Volumen de
Market Profile TPO Indicator
Thiago Pereira Pinho
Indicadores
El indicador MarketProfileTPO para MetaTrader 5 es una poderosa herramienta diseñada para llevar el concepto de Perfil de Mercado, basado en el análisis Time Price Opportunity (TPO) , directamente a su ventana de gráfico principal. Este indicador calcula y muestra la distribución de precios a lo largo de un periodo determinado, destacando las áreas clave de actividad y concentración del mercado. Está especialmente optimizado para instrumentos de alta volatilidad como NAS100, US30 y XAUUSD cuando
Real Flow Defense Levels
Thiago Pereira Pinho
Indicadores
El indicador Niveles de Defensa de Flujo Real es una herramienta patentada diseñada para identificar y trazar zonas de precios significativas y de alta convicción directamente en su gráfico principal de operaciones. Utiliza un análisis dinámico basado en el volumen para determinar dónde el mercado ha demostrado previamente la mayor defensa o concentración de actividad . Estas líneas trazadas sirven como niveles dinámicos de soporte y resistencia , destacando los precios en los que es más probabl
Follow Line
Thiago Pereira Pinho
Indicadores
El Indicador Follow Line es una herramienta esencial de análisis técnico que proporciona una visualización clara e inmediata de la tendencia, al tiempo que detecta en tiempo real los retrocesos de alta probabilidad. Al combinar el seguimiento adaptativo de los precios con alertas visuales claras, transforma datos complejos en señales de negociación procesables. Características principales Línea de tendencia dinámica: Sigue la dirección predominante del mercado, ajustándose automáticamente a cada
Fimathe Painel
Thiago Pereira Pinho
Utilidades
Indicador Fimathe ahora con entrada automática Tamaño y posición del panel seleccionables. LÍNEAS DINÁMICAS - Soporte y resistencia interactivos y arrastrables. ZONA NEUTRA INTELIGENTE - Área crítica entre movimientos MÚLTIPLES CANALES DE TOMA - Proyecciones precisas de beneficios SISTEMA DE ALERTAS - Notificaciones visuales y sonoras TAKE PRECISO - Desglose del 25%, 50% y 75% BOT OPERATIVO - ¡Ejecuta operaciones automáticamente! NOVEDAD EXCLUSIVA: A ctivación Instantánea - Un
Price Compass
Thiago Pereira Pinho
Indicadores
Concepto y Propósito El Price Compass es una poderosa herramienta de análisis técnico diseñada para funcionar como una brújula de tendencia en los mercados financieros. Evalúa la presión direccional promedio del mercado, filtrando eficazmente el ruido a corto plazo para identificar el movimiento dominante con claridad. El indicador cuantifica qué tan alejado está el precio actual de su "promedio central", proporcionando una señal precisa de orientación del mercado (Alcista, Bajista o Neutral). I
Filtro:
Marcone Borges
0
Marcone Borges 2025.12.26 13:10 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Thiago Pereira Pinho
2651
Respuesta del desarrollador Thiago Pereira Pinho 2025.12.26 20:00
Olá! O Painel Fimathe é um Expert Advisor, por ter mais funcionalidades que o Indicador Fimathe. Olhe em Market - > EA .
_rafaelsillvaa
14
_rafaelsillvaa 2025.10.02 12:47 
 

Tem algum grupo para discutir sobre o indicador ?

valdemirfm
34
valdemirfm 2025.09.02 21:52 
 

muito bom

Jose Ednaldo De Franca Silva
122
Jose Ednaldo De Franca Silva 2025.07.21 12:58 
 

indicador top d+, tracça certinho, ta me ajudando muito, estou começando treinar a técnica agora.

Alex074179
398
Alex074179 2025.05.26 13:39 
 

Estou usando o indicdor e me ajuda muito, Obrigadoo

Respuesta al comentario