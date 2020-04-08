Follow Line MT4
- Indicadores
- Thiago Pereira Pinho
- Versión: 1.0
- Activaciones: 20
Deje de perseguir al mercado. El Indicador Follow Line proporciona señales claras y de alta probabilidad directamente en su gráfico.
Esta avanzada herramienta cuenta con una Línea de Tendencia Dinámica que se adapta instantáneamente a la estructura del mercado. Es su referencia visual inmediata: El azul significa que está en una tendencia alcista, y el rojo señala una tendencia bajista.
La función principal rastrea los precios extremos y la volatilidad para definir la verdadera fuerza de la tendencia. Lo mejor es la generación automática de señales:
-
Flecha de compra: Aparece cuando la línea de tendencia cambia de Rojo a Azul, confirmando una potencial reversión alcista.
-
Flecha de venta: Aparece cuando la línea de tendencia cambia de Azul a Rojo, confirmando un potencial cambio de tendencia bajista.