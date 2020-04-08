Follow Line MT4

Deje de perseguir al mercado. El Indicador Follow Line proporciona señales claras y de alta probabilidad directamente en su gráfico.

Esta avanzada herramienta cuenta con una Línea de Tendencia Dinámica que se adapta instantáneamente a la estructura del mercado. Es su referencia visual inmediata: El azul significa que está en una tendencia alcista, y el rojo señala una tendencia bajista.

La función principal rastrea los precios extremos y la volatilidad para definir la verdadera fuerza de la tendencia. Lo mejor es la generación automática de señales:

  • Flecha de compra: Aparece cuando la línea de tendencia cambia de Rojo a Azul, confirmando una potencial reversión alcista.

  • Flecha de venta: Aparece cuando la línea de tendencia cambia de Azul a Rojo, confirmando un potencial cambio de tendencia bajista.


Productos recomendados
Holy Trend PRO
Bianca Seara
5 (1)
Indicadores
About Holy Trend was developed to identify trend and strength. VIDEO (information and tips) [HERE] Features Identifies trend Identifies strength of trend Identifies lines of support and resistance Easy to analyze Fast signals All timeframes Not repaint (when candle close) No settings required Can be used in Renko charts Can be used with indicator Holy Renko PRO Alerts, email and push notifications Advantages Sensitive identifier of trend able to identify the long, short movements and correc
Sweet VWAP Aux
Francisco Gomes Da Silva
4.5 (6)
Indicadores
Ahorre tiempo y tome decisiones más acertadas con Sweet VWAP Aux Si aún no ha descargado nuestro indicador gratuito de VWAP para Metatrader 4 , hágalo ahora y experimente sus increíbles capacidades de visualización de vwap anclada. Luego, vuelva aquí y conozca Sweet VWAP Aux, la extensión perfecta para su indicador Sweet VWAP. Con solo un clic, Sweet VWAP le permite fijar este indicador de VWAP en el punto que elija, ahorrando tiempo y eliminando la necesidad de configurarlo manualmente. Además,
Parabolic SAR Dashboard Multi timeframe
John Benjamin
5 (1)
Indicadores
El cuadro de mandos del SAR Parabólico multitiempo le permite añadir y monitorizar las tendencias del PSAR. El cuadro de mandos del SAR Parabólico le ahorrará mucho tiempo y le dará una visión única de los mercados utilizando el PSAR. En pocas palabras, usted puede ver sólo una ventana y obtener una instantánea de hasta 21 instrumentos en su plataforma MT4. El indicador se abre en una sub-ventana. A continuación se detallan las características del indicador PSAR Dashboard Modificación de la conf
Dynamic Moving Average DMA
Mihails Babuskins
Indicadores
Póngase en contacto conmigo después del pago para enviarle el archivo PDF del manual de usuario. Introducción El indicador de media móvil es el más conocido y uno de los más populares entre los operadores. Es muy sencillo trabajar con él, pero una pregunta básica siempre se ha convertido en un gran reto entre los traders: ¿Cuál es la configuración óptima de la media móvil para cada gráfico? La respuesta a esta pregunta es muy difícil, usted tiene que probar diferentes configuraciones del indica
Top and bottom tracker
Maicon Pinheiro Dos Santos
Indicadores
Una de las ventajas del indicador Arrow Tracker es su vívida representación visual: Visualización del histograma: Situado debajo del gráfico de precios principal, el indicador muestra un histograma. Esto permite identificar fácilmente las tendencias del mercado. Barras codificadas por colores: Las tendencias alcistas se delimitan con barras azules, mientras que las bajistas se representan con barras rosas. Esta diferenciación ayuda a los operadores a calibrar rápidamente el impulso direccional
Wa Candle Timer MT4
Wachinou Lionnel Pyrrhus Sovi Guidi
5 (1)
Indicadores
Wa Candle Timer MT4 es un indicador potente y fácil de usar que muestra el tiempo restante hasta que se forme la próxima vela en tu gráfico MT4. Ayuda a los traders a tener presente el cierre de velas para ejecutar operaciones con mayor precisión. Características clave : Muestra el temporizador de la vela actual Cambia de color cuando el tiempo restante cae por debajo de un porcentaje definido Nuevo en la versión 3.00: Alerta personalizable al alcanzar un porcentaje específico Fuente
FREE
Order Ticket
THE FWA COMPANY
3 (1)
Utilidades
LA GESTIÓN DEL DINERO ES UN COMPONENTE ESENCIAL DEL ÉXITO EN LA NEGOCIACIÓN Uno de los aspectos más importantes de la gestión monetaria es la gestión del riesgo. USTED necesita tener una clara comprensión de los riesgos asociados con sus operaciones, y mitigar esos riesgos. Este indicador gratuito de MT4 le permite proteger su capital de forma eficaz y sencilla y evitar pérdidas catastróficas. Descárguelo y utilícelo antes de cada operación. ***Por favor, comenta, valora y compártelo con tus a
FREE
OrionFX AI Market Scanner Signal Dashboard
Sivakumar Subbaiya
Indicadores
OrionFX AI Market Scanner - Su tablero de señales definitivo Deje de cambiar entre docenas de gráficos. Vea todo el mercado de divisas desde una única interfaz profesional. OrionFX es un escáner de mercado de nivel profesional que combina un potente panel de 24 instrumentos con una estrategia de señal de cinco indicadores de gran influencia. Diseñado para operadores que exigen precisión y claridad, este indicador escanea el mercado en tiempo real, identificando las configuraciones comerciales de
SFT Fibonacci Levels
Artem Kuzmin
Indicadores
El indicador muestra los niveles de la proporción áurea de Fibonaccia y la línea de equilibrio del precio Tiene tres opciones de sensibilidad diferentes Le permite navegar visualmente en qué estado se encuentra el mercado y dónde son posibles los cambios de tendencia Funciona en todos los marcos temporales, en cualquier par de divisas, metales y criptodivisas Puede utilizarse cuando se trabaja con opciones binarias Características distintivas Basado en el valor dorado de Fibonacci; Determina la
FREE
ZigZag History with Reverse Level
Aleksandr Martynov
Indicadores
Este indicador se basa en la opción anterior (https://www.mql5.com/ru/market/product/37376) e incluye todas las finalizaciones en el momento de la creación. Disponibilidad de datos adicionales permite comprender más profundamente el principio de trabajo como este indicador y original. Los puntos en los extremos de las barras muestran la historia de una representación de los extremos como antes. Niveles de una muestra inversa hasta donde el precio para la formación de un nuevo hombro tiene que de
Practica Trend
Nadiya Mirosh
Indicadores
Con la ayuda de este algoritmo indicador de divisas Tendencia Práctica, se puede entender rápidamente qué tipo de tendencia se está desarrollando actualmente en el mercado. El indicador Práctica Tendencia acompaña a las tendencias largas, se puede utilizar sin restricciones en los instrumentos o marcos de tiempo. Con este indicador, se puede tratar de predecir los valores futuros. Pero el uso principal del indicador es generar señales de compra y venta. El indicador Tendencia Práctica se utili
Touch VWAP MT4
Danrlei Hornke
5 (2)
Indicadores
Touch VWAP es un indicador que le permite calcular un Precio Medio Ponderado por Volumen (VWAP) simplemente pulsando la tecla 'w' de su teclado y luego haciendo clic en la vela que desea calcular, haciendo clic debajo de la vela calcula el VWAP basado en el mínimo del precio con el volumen, haciendo clic en el cuerpo de la vela calcula el VWAP basado en el precio medio con el volumen y haciendo clic por encima de la vela calcula el VWAP basado en el precio máximo con el volumen, también tiene la
FREE
PositionsSizeCal
Noor Ghani Rahman
Indicadores
En el mundo financiero, la gestión del riesgo es el proceso de identificación, análisis y aceptación de la incertidumbre en las decisiones de inversión. Esencialmente, la gestión del riesgo se produce cuando un inversor o gestor de fondos analiza e intenta cuantificar el potencial de pérdidas en una inversión, como un riesgo moral, y luego toma las medidas adecuadas dados sus objetivos de inversión y tolerancia al riesgo. Esta herramienta debe ser la clave del éxito antes de perder sus capitales
TheStrat Timeframe Continuity scanner
Mr Hamish Richmond Haddow
Indicadores
Basado en TheStrat por Rob Smith (@robintheblack) #thestrat , que es un método de negociación que Rob ha desarrollado a lo largo de una carrera de 30 años en el mercado. Se trata de TheStrat Timeframe Continuidad escáner que le permite escanear constantemente ya sea las acciones, pares de divisas, índices o materias primas que desea ver. Los marcos de tiempo que puede observar pueden ser (Año, Trimestre, Mes, Semana, Día, H4, H1, 15M y más pequeños si lo desea). Le dice lo que la vela actual est
Trend Analysis in act
Ihab Mohamed Kamal Fouda
Indicadores
El Indicador de Análisis de Tendencias es una herramienta innovadora diseñada para operadores e inversores que buscan navegar por las complejidades de los mercados financieros con mayor precisión y perspicacia. Este potente indicador está diseñado para identificar hábilmente si un mercado está en tendencia o no, ofreciendo a los usuarios una ventaja vital en su estrategia de negociación. Características principales: Detección precisa de tendencias : La funcionalidad principal del Indicador de An
Market Structures Pro MT4
Andrei Novichkov
5 (1)
Indicadores
El indicador Market Structures Pro encuentra y muestra 5 (cinco) patrones del sistema Smart Money Concepts (SMC ) en el gráfico, a saber: Ruptura de estructuras (BoS ) Cambio de carácter (CHoCH) Máximos y mínimos iguales Zonas de Prima, Equilibrio y Descuento con cuadrícula de Fibo Extremos Alto-Alto, Bajo-Bajo, Alto-Bajo y Bajo-Alto Los patrones se muestran para dos modos - Swing e Interno y se distinguen fácilmente por el color en el gráfico. El modo Interno presenta colores de mayor contrast
Crosshair Local Time
Alberto Gauer Borrego
Indicadores
Si alguna vez ha querido saber su hora local (o la hora de Nueva York) en cualquier barra del gráfico sin necesidad de perder el tiempo con cálculos mentales, no busque más. Este indicador crea una cruz que puede arrastrar a cualquier lugar del gráfico y le mostrará la hora local en una etiqueta en la parte superior del eje de tiempo. Pulse la tecla "c" para mostrar/ocultar la cruz. Haga clic con el botón izquierdo para tomarla y arrastrarla a cualquier lugar, haga clic de nuevo con el botón i
XX Power
Mati Maello
Indicadores
Este indicador XX Power indicator.Indicator muestra la tendencia movement. Indicator ayuda a comprar y sell. Indicator muestra la flecha y line. Características FiltPer - Muestra el periodo del indicador. Cómo entender el estado: Si el color de la tendencia es verde, la tendencia es alcista. Si el color de la tendencia es rojo, la tendencia es a la baja. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Account Info Manager
Phua Hock Seng
Indicadores
El ejemplo de la esquina derecha del gráfico utiliza un tamaño de fuente 20. Los caracteres/números comenzarán en la esquina derecha del gráfico, de modo que al aumentar el tamaño de la fuente, el texto se expandirá hacia la izquierda/arriba y no se irá hacia la derecha/abajo y quedará oculto. Capaz de cambiar estas Entradas. a. Otro Símbolo: Siempre se mostrará el símbolo del gráfico actual . b. Fuentes. c. Tamaño de letra. d. Color del texto (Toda la etiqueta de texto, hora local, bid, ask, s
MACD Level Alert MT4
Prafull Manohar Nikam
Indicadores
Este es un simple sistema de flechas basado en los indicadores MACD Línea Principal/Base y Niveles MACD. Le da alertas cuando la Línea Principal de MACD cruza por encima/debajo de cierto nivel. ¿Qué tipo de alertas están disponibles? 1. Pinta en el gráfico Flechas Arriba/Abajo. 2. Mensaje emergente y alerta sonora en la ventana del terminal de trading. 3. Notificación Push o Alerta en su android y ios teléfonos móviles (requiere MT4 o MT5 aplicación instalada!)
XFibo Auto Fibonacci
Welinton Dos Reis Goncalves
5 (1)
Indicadores
Utilizar con una gestión disciplinada del riesgo. Sistema de entrada Fibonacci basado en la zona dorada 38,2 - 61,8 donde la entrada se confirma en 23,6 con indicaciones de Take Profit 3:1. Fibonacci trazado automáticamente contiene retroceso y expansión Fibonacci en un solo indicador. Hasta un 77% de ganancias con este sistema. FTMO challenge pass con 0.50% de riesgo y 1.50% R:R.
TMA AI Bands
Monique Ellen Miranda Dos Santos
Indicadores
El indicador TMA AI Bands se basa en la Media Móvil Triangular (TMA) con bandas superior e inferior dinámicas y flechas claras de compra/venta trazadas directamente en el gráfico. Cuenta con IA integrada para optimización adaptativa y garantiza no repintar, proporcionando señales precisas de reversión cuando el precio toca las bandas. * Pares: funciona con todos los pares de divisas * Marcos temporales recomendados: D1 / W1 / MN * Variables externas configurables:   * TimeFrame – período de
Market Reversal Alerts
LEE SAMSON
4.2 (115)
Indicadores
Conviértase en un Breaker Trader y obtenga beneficios de los cambios en la estructura del mercado a medida que se invierte el precio. El indicador de ruptura de bloque de órdenes identifica cuándo una tendencia o movimiento de precio se acerca al agotamiento y está listo para revertirse. Le alerta sobre cambios en la estructura del mercado que generalmente ocurren cuando una reversión o un retroceso importante están a punto de suceder. El indicador utiliza un cálculo patentado que identifica
Mood
Gevorg Hakobyan
Indicadores
Este indicador está diseñado para el comercio de tendencia y ayuda a determinar los mejores puntos de entrada. Para identificar los puntos, es necesario seguir la línea de señal. Una vez que la línea cruza el nivel cero hacia arriba - comprar, y cuando cruza hacia abajo - vender. Además de la línea de señal, el indicador también muestra el llamado "estado de ánimo" del mercado en tiempo real en forma de histograma. El indicador funciona en todos los plazos y con todos los instrumentos. El funcio
ForexFlipAlert
Adriano De Mello Moura
Indicadores
FOREX FLIP ALERT - Muestra donde el precio se invertirá con más del 95% de probabilidad. Esta información ayudará a todos los operadores a abrir operaciones con eficacia. El indicador en el gráfico dibuja flechas en qué lugar y en qué dirección el precio se invertirá. El indicador no redibuja sus flechas y muestra los retrocesos del precio para distancias medias y largas. Esto significa que después de que aparezca la flecha, el precio irá en la dirección indicada durante muchos puntos. Ventaja
The Session Indicator
David Muriithi
Indicadores
¿Tiene problemas para marcar dónde empiezan y terminan las distintas sesiones de forex? O tal vez su estrategia requiere que opere sólo en una sesión específica, entonces esto es para usted. El indicador de sesión sombrea la sesión que necesita en un determinado color para que pueda identificarla fácilmente. Las sesiones que se muestran son: Sesión de Londres, Sesión de Nueva York, Sesión Asiática, Solapamiento Asia-Londres y Solapamiento Londres-Nueva York . La fuente de diferencias ofrece di
FREE
VWap Bands EForex
Veridiana Adorno Kendrick
Indicadores
Indicador de cambio VWAP Bands Metatrader 4 El indicador de cambio VWAP Bands Metatrader 4 es bastante similar a las bandas de Bollinger, pero despliega un promedio ponderado por volumen como el valor central de las bandas. Existe la opción de usar el volumen de ticks o el volumen real para el cálculo cuando se usa el indicador de divisas personalizado VWAP Bands Metatrader 5, especialmente cuando el corredor de divisas muestra el símbolo junto con el volumen real. Del mismo modo, puede deci
CloseBarInfo
Dmitrii Korchagin
Indicadores
El indicador muestra en el gráfico la hora actual del servidor y la hora hasta el cierre de la barra actual. La información puede ser muy útil en los momentos de publicación de noticias, cuando los operadores esperan el cierre de la vela, para el Inicio de la sesión de negociación. El Tamaño y el color de la fuente se pueden ajustar a Su plantilla gráfica. Ajustes: Text color - color del texto de visualización Text size - Tamaño del texto de visualización Agrégame como amigo para no perderte l
FREE
Quick Navigator
Dhananjayan V
Utilidades
El Chart Navigator es un indicador potente y fácil de usar diseñado para mejorar su experiencia de navegación de gráficos en la plataforma MetaTrader. Con sus funciones avanzadas y su interfaz intuitiva, permite a los operadores explorar sin esfuerzo múltiples marcos temporales, cambiar entre símbolos y analizar eficazmente los movimientos de los precios. Características principales: Navegación por marcos temporales: Cambie de un marco temporal a otro con un solo clic. El navegador de gráficos p
FREE
Bear EA Scalper
Ofer Dvir
Asesores Expertos
Los mercados están cayendo... ¡aquí está la mejor herramienta del mercado para convertir una cara triste en una feliz! scalp trade la caída ahora Hola Vendedores aquí está mi EA Sell Bearish Scalper trader se puede utilizar en cualquier ventana abierta pero mirar hacia fuera y jugar con los parámetros !! Tiempo limitado para 45 $ luego me voy al precio de venta de 299 $ Leave a comment and review  5 estrellas significa que te guste :) Hazme feliz Por favor, vea el video: https://youtu.be/y
Los compradores de este producto también adquieren
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (152)
Indicadores
Gann Made Easy es un sistema de comercio de Forex profesional y fácil de usar que se basa en los mejores principios de comercio utilizando la teoría del Sr. W. D. Gann. El indicador proporciona señales precisas de COMPRA y VENTA, incluidos los niveles de Stop Loss y Take Profit. Puede comerciar incluso sobre la marcha utilizando notificaciones PUSH. POR FAVOR, CONTÁCTEME DESPUÉS DE LA COMPRA PARA OBTENER CONSEJOS DE COMERCIO, BONIFICACIONES Y EL ASISTENTE DE EA "GANN MADE EASY" ¡GRATIS! Probable
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (4)
Indicadores
AÑO NUEVO 2026 PRECIO DE OFERTA A SÓLO 99 DÓLARES POCAS COPIAS SÓLO A ESTE PRECIO Del 10 de enero al 20 de enero A MEDIANOCHE Oferta final ATRAPE SU COPIA EN ESTA Víspera de Año Nuevo Los precios se incrementarán a 150 una vez finalizado el periodo de oferta EA completo y Alert plus para alertas también serán proporcionados en esta oferta junto con la compra del Indicador. Copias limitadas sólo a este precio y Ea también. Obtenga su copia pronto Alerta más para el indicador con el archivo de con
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! ¡La mejor solución para cualquier novato o trader experto! Este software funciona con 28 pares de divisas. Se basa en 2 de nuestros principales indicadores (Advanced Currency Strength 28 y Advanced Currency Impulse). Proporciona una gran visión general de todo el mercado de divisas. Muestra los valores de Advanced Currency Strength, la velocidad de movimiento de las divisas y las señales para 28 pares de divisas en todos los (9) marcos temporales. Imagine cómo mejorará
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (12)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
Un indicador exclusivo que utiliza un algoritmo innovador para determinar con rapidez y precisión la tendencia del mercado. El indicador calcula automáticamente los niveles de apertura, cierre y beneficios, proporcionando estadísticas de negociación detalladas. Con estas características, puede elegir el instrumento de negociación más adecuado para las condiciones actuales del mercado. Además, puede integrar fácilmente sus propios indicadores de flecha en Scalper Inside Pro para evaluar rápidamen
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicadores
M1 SNIPER es un sistema de indicadores de trading fácil de usar. Se trata de un indicador de flecha diseñado para el marco temporal M1. Puede utilizarse como sistema independiente para scalping en M1 o como parte de su sistema de trading actual. Aunque este sistema de trading fue diseñado específicamente para operar en M1, también puede utilizarse con otros marcos temporales. Originalmente, diseñé este método para operar con XAUUSD y BTCUSD. Sin embargo, también lo encuentro útil para operar en
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicadores
Este indicador es una super combinación de nuestros 2 productos Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . ¡Funciona para todos los marcos de tiempo y muestra gráficamente el impulso de fuerza o debilidad para las 8 divisas principales más un Símbolo! Este Indicador está especializado en mostrar la aceleración de la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Oro, Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo p
FX Volume
Daniel Stein
4.63 (38)
Indicadores
FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - un sistema de comercio que da señales para las entradas. El sistema de volatilidad da señales lineales y puntuales en la dirección de la tendencia, así como señales para salir de ella, sin redibujar ni demoras. El indicador de tendencia monitorea la dirección de la tendencia a mediano plazo, muestra la dirección y su cambio. El indicador de señal se basa en cambios en la volatilidad y muestra entradas en el mercado. El indicador está equipado con varios tipos de alert
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicadores
Currency Strength Wizard es un indicador muy poderoso que le proporciona una solución todo en uno para operar con éxito. El indicador calcula el poder de este o aquel par de divisas utilizando los datos de todas las monedas en múltiples marcos de tiempo. Estos datos se representan en forma de índice de moneda fácil de usar y líneas eléctricas de moneda que puede usar para ver el poder de esta o aquella moneda. Todo lo que necesita es adjuntar el indicador al gráfico que desea operar y el indicad
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
¡ACTUALMENTE 20% DE DESCUENTO ! ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador está especializado en mostrar la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo se puede añadir a la 9 ª línea para mostrar la verdadera fuerza de la moneda de Oro, Plata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Se trata de una herramienta de trading única, de alta calidad y asequible porqu
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
Indicadores
Indicador Miraculous – Herramienta 100% Sin Repintado para Forex y Opciones Binarias Basada en la Escuadra de Nueve de Gann Este video presenta el Indicador Miraculous , una herramienta de trading altamente precisa y potente, desarrollada específicamente para traders de Forex y Opciones Binarias. Lo que hace único a este indicador es su fundamento en la legendaria Escuadra de Nueve de Gann y la Ley de Vibración de Gann , lo que lo convierte en una de las herramientas de pronóstico más precisas d
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (75)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indicadores
LÍNEAS DE TENDENCIA PRO       Ayuda a comprender dónde está realmente cambiando la dirección del mercado. El indicador muestra cambios de tendencia reales y puntos donde los principales actores vuelven a entrar. Verás     Líneas BOS     Cambios de tendencia y niveles clave en marcos temporales más altos, sin configuraciones complejas ni ruido innecesario. Las señales no se repintan y permanecen en el gráfico después del cierre de la barra. Lo que muestra el indicador: Cambios reales   tendencia
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator: la herramienta de trading de Forex de última generación. ACTUALMENTE CON UN 49 % DE DESCUENTO. Dynamic Forex28 Navigator es la evolución de nuestros indicadores populares de larga data, que combina el poder de tres en uno: Indicador avanzado Currency Strength28 (695 reseñas) + Indicador avanzado Currency IMPULSE con ALERT (520 reseñas) + Señales combinadas CS28 (bonificación). Detalles sobre el indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 ¿Qué ofrece el indi
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! Este tablero de instrumentos es una pieza muy poderosa de software de trabajo en múltiples símbolos y hasta 9 marcos de tiempo. Se basa en nuestro indicador principal (Mejores críticas: Advanced Supply Demand ).  El tablero de instrumentos da una gran visión general. Se muestra:  Valores filtrados de Oferta y Demanda, incluyendo la calificación de fuerza de la zona, Pips distancias a / y dentro de las zonas, Destaca las zonas anidadas, Da 4 tipos de alertas para los sím
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicadores
Daily Candle Predictor es un indicador que predice el precio de cierre de una vela. El indicador está destinado principalmente para su uso en gráficos D1. Este indicador es adecuado tanto para el comercio de divisas tradicional como para el comercio de opciones binarias. El indicador se puede utilizar como un sistema de negociación independiente o puede actuar como una adición a su sistema de negociación existente. Este indicador analiza la vela actual, calculando ciertos factores de fuerza dent
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indicadores
Apollo SR Master es un indicador de Soporte/Resistencia con características especiales que facilitan y hacen más fiable la operación con zonas de Soporte/Resistencia. El indicador calcula las zonas de Soporte/Resistencia en tiempo real, sin retrasos, detectando máximos y mínimos locales. Para confirmar la nueva zona de Soporte/Resistencia, el indicador muestra una señal especial que indica que la zona de Soporte/Resistencia puede considerarse y utilizarse como una señal de VENTA o COMPRA. En est
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
4 (4)
Indicadores
KATANA Scalper para MT4 Visión general del producto. KATANA Scalper para MT 4 es un indicador avanzado de análisis técnico optimizado para la plataforma MetaTrader 4. El producto fue diseñado para resolver simultáneamente los problemas más desafiantes en el trading a corto plazo (scalping y day trading): ruido de precios y reacción retardada. Un algoritmo único de procesamiento de señales elimina las turbulencias superficiales del mercado y extrae "núcleos de impulso" estadísticamente superiore
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional   + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10
FX Levels MT4
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
FX Levels: Zonas de Soporte y Resistencia con Precisión Excepcional para Todos los Mercados Resumen Rápido ¿Busca una manera confiable de identificar niveles de soporte y resistencia en cualquier mercado — ya sean divisas, índices, acciones o materias primas? FX Levels combina el método tradicional “Lighthouse” con un enfoque dinámico vanguardista, ofreciendo una precisión casi universal. Gracias a nuestra experiencia real con brokers y a las actualizaciones automáticas diarias más las de tiem
Super Arrow Indicators MT4
Yan Zhen Du
Indicadores
El indicador Super Arrow proporciona señales de compra y venta sin repintar con una precisión excepcional. Características principales Sin repintado - las señales confirmadas permanecen fijas Flechas visuales claras: verde para compra, rojo para venta Alertas en tiempo real a través de pop-up, sonido y correo electrónico opcional Gráficos limpios y sin elementos innecesarios Funciona en todos los mercados: Divisas, oro, petróleo, índices, criptomonedas Parámetros ajustables Marco temporal Por de
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Indicadores
El Rango de Volatilidad Adaptable [AVR] es una potente herramienta para identificar puntos clave de cambio de tendencia. AVR refleja con precisión el Average True Range (ATR) de la volatilidad, teniendo en cuenta el Precio Medio Ponderado por Volumen (VWAP). El indicador se adapta a cualquier volatilidad del mercado calculando la volatilidad media durante un periodo específico, lo que garantiza una tasa estable de operaciones rentables. Usted recibe no sólo un indicador, sino un sistema profesi
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicadores
Indicador de tendencia, solución única e innovadora para el comercio y filtrado de tendencias con todas las funciones de tendencias importantes integradas en una sola herramienta. Es un indicador 100% sin repintar de marcos temporales y monedas múltiples que se puede usar en todos los símbolos/instrumentos: divisas, materias primas, criptomonedas, índices y acciones. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de detección de soporte y resistencia está disponible por solo 50$ y de por vida. (Precio
Shogun Trade
Yuki Miyake
5 (1)
Indicadores
SHOGUN Trade - Analizador de la estructura del mercado y cuadro de mandos multihorario Concepto del producto: visión estratégica a vista de pájaro del campo de batalla SHOGUN Trade ha sido diseñado para llevar la perspectiva del operador de las "fluctuaciones transitorias" a la "comprensión de toda la estructura del mercado". El sistema sincroniza y escanea siete marcos temporales (M1 a D1) en tiempo real y cuantifica objetivamente la madurez del mercado. Esto crea un "entorno de negociación es
Basic Harmonic Patterns Dashboard
Mehran Sepah Mansoor
5 (3)
Indicadores
Este tablero muestra los últimos patrones armónicos disponibles para los símbolos seleccionados, por lo que ahorrará tiempo y será más eficiente / versión MT5 . Indicador gratuito: Basic Harmonic Pattern Columnas del indicador Symbol: aparecerán los símbolos seleccionados Trend : alcista o bajista Pattern : tipo de patrón (gartley, mariposa, murciélago, cangrejo, tiburón, cifrado o ABCD) Entry : precio de entrada SL: precio de stop loss TP1: 1er precio de toma de beneficios TP2: 2º precio de r
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (3)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
AW Breakout Catcher
AW Trading Software Limited
5 (14)
Indicadores
Desgloses de niveles de precios, estadísticas avanzadas, cálculo de TakeProfit y 3 tipos de notificaciones. Beneficios: No vuelvas a dibujar tus resultados Señal estrictamente al cierre de la vela. Algoritmo de filtrado de desglose falso Va bien con cualquier estrategia de tendencias. Funciona en todas las herramientas y series temporales. Manual e instrucciones ->   AQUÍ   / Resolución de problemas ->   AQUÍ   / Versión MT5 ->   AQUÍ Cómo operar con el indicador Operar con AW Breakout Catcher
Prop Firm Gold Indicator
Mohit Dhariwal
5 (3)
Indicadores
Este es un indicador de oro único en el canal de comercio pullbacks y da entradas precisas sobre el oro y los principales pares de divisas en M15tf. Tiene la capacidad de pasar cualquier firma prop Desafío y obtener entradas precisas en el oro y los principales pares de divisas. EA PARA LA EMPRESA PROP Y EL INDICADOR DE CANAL ES LIBRE JUNTO CON ESTE INDICADOR DE GRAN ALCANCE JUNTO CON EL MEJOR ARCHIVO DE CONJUNTO PARA LOS PRIMEROS 25 USUARIOS. Estrategia probador informe está en la sección de c
Otros productos de este autor
Fimathe Painel
Thiago Pereira Pinho
Utilidades
Indicador Fimathe ahora con entrada automática Tamaño y posición del panel seleccionables. LÍNEAS DINÁMICAS - Soporte y resistencia interactivos y arrastrables ZONA NEUTRA INTELIGENTE - Área crítica entre movimientos MÚLTIPLES CANALES DE TOMA - Proyecciones precisas de beneficios SISTEMA DE ALERTA - Notificaciones visuales y sonoras FACTORACIÓN PRECISA - Desglose del 25%, 50% y 75% BOT OPERATIVO - ¡Ejecute operaciones automáticamente! NUEVA CARACTERÍSTICA EXCLUSIVA: Activación instantánea -
Indicador Fimathe
Thiago Pereira Pinho
5 (4)
Indicadores
Indicador Fimathe El indicador Fimathe es una herramienta para MetaTrader 5 diseñada para ayudar a los operadores a identificar soportes, resistencias, zonas neutrales y canales de precios. Cuenta con una interfaz interactiva para dibujar y gestionar los niveles de soporte y resistencia, generar canales de toma de beneficios y zonas neutrales, y proporcionar alertas visuales y sonoras para las rupturas. Características principales Líneas de soporte y resistencia: Líneas dinámicas y arrastrables
FREE
CMF Scalping Indicator
Thiago Pereira Pinho
Indicadores
Cálculo Dinámico del CMF: Personalice el período del Flujo de Dinero Chaikin (Chaikin Money Flow, CMF) para afinar su análisis y maximizar la precisión de la señal.  Alertas Intuitivas Codificadas por Colores: Interprete instantáneamente las condiciones del mercado con claras señales visuales:  Alerta Verde: Indica la zona de Sobrecompra – señalando una potencial oportunidad de venta.  Alerta Roja: Indica la zona de Sobrevenda – sugiriendo una potencial oportunidad de compra.  Alerta Gris: Rep
FREE
ADX Histogram Indicator
Thiago Pereira Pinho
Indicadores
El histograma ADX es una actualización moderna y visual del clásico Índice Direccional Medio (ADX) . Transforma el ADX estándar y los valores DI+ / DI- en un histograma codificado por colores , haciendo que el análisis de tendencias sea mucho más claro y rápido. Características principales: Histograma con cuatro estados : Azul = Tendencia de compra normal Verde = Tendencia de compra fuerte Naranja = Tendencia de venta normal Rojo = Tendencia de venta fuerte Detección automática de la fuerza: uti
FREE
DTK Scalping Panel
Thiago Pereira Pinho
Utilidades
Una poderosa e intuitiva herramienta de gestión de operaciones diseñada para scalpers y traders intradía. Creada para complementar la estrategia Nampim Samba Scalper , permite a los operadores abrir, gestionar y cerrar posiciones rápidamente sin abandonar el gráfico. Características principales: Panel de operaciones personalizable - elija la posición (izquierda, derecha, centro, arriba, abajo). Botones de negociación con un solo clic : abra instantáneamente operaciones de compra/venta con tamaño
FREE
Keltner Channels Modern
Thiago Pereira Pinho
Indicadores
El Keltner Channel Pro es una versión moderna y mejorada del clásico Keltner Channel , diseñada para operadores que desean identificar tendencias, retrocesos y zonas de sobrecompra/sobreventa con mayor precisión. Construido con EMA (Media Móvil Exponencial) y ATR (Average True Range) , este indicador se adapta automáticamente a la volatilidad del mercado, proporcionando canales dinámicos que ayudan a filtrar el ruido y mejorar la sincronización de las operaciones. Características principales: Ca
FREE
Tick Volume Indicator
Thiago Pereira Pinho
Indicadores
TickVolume es una herramienta avanzada de análisis de volumen y flujo de órdenes para MetaTrader 5, diseñada para realizar un seguimiento en tiempo real del dominio de los ticks entre compradores y vendedores. Traduce el volumen bruto de ticks en una visualización intuitiva y procesable, destacando la fuerza, la debilidad, la velocidad y las zonas de absorción a través de múltiples capas de histogramas dinámicos. Características exclusivas y tecnología avanzada Seguimiento de dominancia multicap
Sync
Thiago Pereira Pinho
5 (1)
Utilidades
Sync Indicator para MetaTrader 5 (MT5): Sincronice sus Gráficos y Objetos Potencie su análisis en múltiples gráficos con el Sync Indicator.   La herramienta definitiva para traders que operan con Acción del Precio (Price Action), Smart Money Concepts (SMC) o cualquier estrategia que requiera una correlación precisa entre diferentes marcos temporales (timeframes). Esta herramienta profesional va más allá de la simple sincronización del ratón. No solo sincroniza el cursor, sino que   replica su a
CMF Scalping
Thiago Pereira Pinho
Indicadores
Cálculo Dinámico del CMF: Personalice el período para el Flujo de Dinero Chaikin (Chaikin Money Flow, CMF) para afinar su análisis y maximizar la precisión de la señal.  Alertas Intuitivas Codificadas por Colores: Interprete instantáneamente las condiciones del mercado con claras señales visuales:  Alerta Verde: Indica la zona de Sobrecompra – señalando una potencial oportunidad de venta.  Alerta Roja: Indica la zona de Sobrevenda – sugiriendo una potencial oportunidad de compra.  Alerta Gris:
FREE
Tick Volume
Thiago Pereira Pinho
5 (1)
Indicadores
TickVolume: Indicador Avanzado de Volumen TickVolume es un indicador avanzado basado en un histograma de volumen de ticks , que combina la fuerza direccional (Alcista/Bajista) con la lógica de absorción de órdenes . Proporciona una visión clara del dominio del mercado entre compradores y vendedores, ayudando a detectar fuertes desequilibrios o fases de neutralización .  Características Clave: Histograma de Color Direccional  Toros Fuertes ( Bull Strong ) – impulsos de compra dominantes.  Toros
Volume Compair
Thiago Pereira Pinho
Indicadores
Indicador Profesional de Delta Acumulado y Mediana de Volumen Rastree la presión real de compra/venta con esta potente herramienta de análisis de volumen. El Volume Compare Indicator combina el Delta Acumulado y las Medianas de Volumen para ayudarle a identificar actividad institucional, desequilibrios y posibles reversiones.  Características Clave: Histograma de Delta Acumulado – Visualiza el volumen neto de compra frente al volumen neto de venta en tiempo real.  Medianas de Volumen de Compra/
Real Flow Defense Levels MT4
Thiago Pereira Pinho
Indicadores
El indicador Niveles de Defensa de Flujo Real es una herramienta patentada diseñada para identificar y trazar zonas de precios significativas y de alta convicción directamente en su gráfico principal de operaciones. Utiliza un análisis dinámico basado en el volumen para determinar dónde el mercado ha demostrado previamente la mayor defensa o concentración de actividad . Estas líneas trazadas sirven como niveles dinámicos de soporte y resistencia , destacando los precios en los que es más probabl
Market Profile TPO MT4
Thiago Pereira Pinho
Indicadores
El indicador MarketProfileTPO para MetaTrader 5 es una poderosa herramienta diseñada para llevar el concepto de Perfil de Mercado, basado en el análisis Time Price Opportunity (TPO) , directamente a su ventana de gráfico principal. Este indicador calcula y muestra la distribución de precios a lo largo de un periodo determinado, destacando las áreas clave de actividad y concentración del mercado. Está especialmente optimizado para instrumentos de alta volatilidad como NAS100, US30 y XAUUSD cuando
Volume Compair Indicator
Thiago Pereira Pinho
Indicadores
Indicador Profesional de Delta Acumulado y Mediana de Volumen Rastree la presión real de compra/venta con esta potente herramienta de análisis de volumen. El Volume Compare Indicator combina el Delta Acumulado y las Medianas de Volumen para ayudarle a identificar actividad institucional, desequilibrios y posibles reversiones. Características Clave:  Histograma de Delta Acumulado – Visualiza el volumen neto de compra frente al volumen neto de venta en tiempo real.  Medianas de Volumen de Compra/
Market Profile TPO Indicator
Thiago Pereira Pinho
Indicadores
El indicador MarketProfileTPO para MetaTrader 5 es una poderosa herramienta diseñada para llevar el concepto de Perfil de Mercado, basado en el análisis Time Price Opportunity (TPO) , directamente a su ventana de gráfico principal. Este indicador calcula y muestra la distribución de precios a lo largo de un periodo determinado, destacando las áreas clave de actividad y concentración del mercado. Está especialmente optimizado para instrumentos de alta volatilidad como NAS100, US30 y XAUUSD cuando
Real Flow Defense Levels
Thiago Pereira Pinho
Indicadores
El indicador Niveles de Defensa de Flujo Real es una herramienta patentada diseñada para identificar y trazar zonas de precios significativas y de alta convicción directamente en su gráfico principal de operaciones. Utiliza un análisis dinámico basado en el volumen para determinar dónde el mercado ha demostrado previamente la mayor defensa o concentración de actividad . Estas líneas trazadas sirven como niveles dinámicos de soporte y resistencia , destacando los precios en los que es más probabl
Follow Line
Thiago Pereira Pinho
Indicadores
El Indicador Follow Line es una herramienta esencial de análisis técnico que proporciona una visualización clara e inmediata de la tendencia, al tiempo que detecta en tiempo real los retrocesos de alta probabilidad. Al combinar el seguimiento adaptativo de los precios con alertas visuales claras, transforma datos complejos en señales de negociación procesables. Características principales Línea de tendencia dinámica: Sigue la dirección predominante del mercado, ajustándose automáticamente a cada
Price Compass
Thiago Pereira Pinho
Indicadores
Concepto y Propósito El Price Compass es una poderosa herramienta de análisis técnico diseñada para funcionar como una brújula de tendencia en los mercados financieros. Evalúa la presión direccional promedio del mercado, filtrando eficazmente el ruido a corto plazo para identificar el movimiento dominante con claridad. El indicador cuantifica qué tan alejado está el precio actual de su "promedio central", proporcionando una señal precisa de orientación del mercado (Alcista, Bajista o Neutral). I
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario