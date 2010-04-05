CMF Scalping Indicator
- Indicadores
- Thiago Pereira Pinho
- Versión: 1.1
Cálculo Dinámico del CMF: Personalice el período del Flujo de Dinero Chaikin (Chaikin Money Flow, CMF) para afinar su análisis y maximizar la precisión de la señal.
Alertas Intuitivas Codificadas por Colores: Interprete instantáneamente las condiciones del mercado con claras señales visuales:
-
Alerta Verde: Indica la zona de Sobrecompra – señalando una potencial oportunidad de venta.
-
Alerta Roja: Indica la zona de Sobrevenda – sugiriendo una potencial oportunidad de compra.
-
Alerta Gris: Representa la zona Neutral – una señal para esperar una tendencia o un giro confirmado.
Detección Automática de Divergencia: Descubra sin esfuerzo los puntos de inflexión ocultos del mercado. Nuestro sistema detecta automáticamente las divergencias entre el precio y el momentum, ayudándole a anticipar reversiones significativas.
Integración de Volumen Real: Mejore la precisión de la señal cambiando a la Opción de Volumen Real, asegurando que sus decisiones de trading se basen en los datos de mercado más confiables.