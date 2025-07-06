Tick Volume

 TickVolume: Indicador Avanzado de Volumen

TickVolume es un indicador avanzado basado en un histograma de volumen de ticks, que combina la fuerza direccional (Alcista/Bajista) con la lógica de absorción de órdenes. Proporciona una visión clara del dominio del mercado entre compradores y vendedores, ayudando a detectar fuertes desequilibrios o fases de neutralización.

 Características Clave:

  • Histograma de Color Direccional

    •  Toros Fuertes (Bull Strong) – impulsos de compra dominantes.

    •  Toros Débiles (Bull Weak) – compradores con menos fuerza.

    •  Osos Fuertes (Bear Strong) – impulsos de venta dominantes.

    •  Osos Débiles (Bear Weak) – vendedores con menor intensidad.

    •  Absorción/Neutral (Absorption/Neutral) – equilibrio entre las presiones del mercado.

  • Línea Mediana de Volumen Dinámico

    • Calculada a lo largo de una ventana configurable (CDIRange) para resaltar las desviaciones del volumen típico.

  • Sistema de Desvanecimiento (Fade System) (Decaimiento Dinámico)

    • Simula el debilitamiento gradual de las barras fuertes con el tiempo.

  • Alertas Inteligentes (en tiempo real)

    • Notificaciones cuando el volumen actual excede el umbral de alerta (alertThreshold) configurado.

    • Detección de movimientos explosivos Alcistas (Bullish) o Bajistas (Bearish).

    • Incluye alertas visuales y sonoras.

 Parámetros Personalizables:

  • CDIRange – Período de cálculo de la mediana.

  • Threshold – Umbral de dominio/absorción.

  • MAPeriod – Período para la comparación de volumen y alertas.

  • FadeFactor – Intensidad del decaimiento de la fuerza pasada.

  • Colores totalmente personalizables para cada estado del histograma.


XANKEEZ 2025.09.21 07:40 
 

TickVolume is a powerful and intuitive indicator. It highlights buying/selling pressure, absorption, and exhaustion with clear visuals, making momentum shifts and fakeouts easy to spot. Great for SnR trading — and the support is excellent.

