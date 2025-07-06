Tick Volume
- Indicadores
- Thiago Pereira Pinho
- Versión: 2.2
- Actualizado: 20 septiembre 2025
TickVolume: Indicador Avanzado de Volumen
TickVolume es un indicador avanzado basado en un histograma de volumen de ticks, que combina la fuerza direccional (Alcista/Bajista) con la lógica de absorción de órdenes. Proporciona una visión clara del dominio del mercado entre compradores y vendedores, ayudando a detectar fuertes desequilibrios o fases de neutralización.
Características Clave:
-
Histograma de Color Direccional
-
Toros Fuertes (Bull Strong) – impulsos de compra dominantes.
-
Toros Débiles (Bull Weak) – compradores con menos fuerza.
-
Osos Fuertes (Bear Strong) – impulsos de venta dominantes.
-
Osos Débiles (Bear Weak) – vendedores con menor intensidad.
-
Absorción/Neutral (Absorption/Neutral) – equilibrio entre las presiones del mercado.
-
-
Línea Mediana de Volumen Dinámico
-
Calculada a lo largo de una ventana configurable (CDIRange) para resaltar las desviaciones del volumen típico.
-
-
Sistema de Desvanecimiento (Fade System) (Decaimiento Dinámico)
-
Simula el debilitamiento gradual de las barras fuertes con el tiempo.
-
-
Alertas Inteligentes (en tiempo real)
-
Notificaciones cuando el volumen actual excede el umbral de alerta (alertThreshold) configurado.
-
Detección de movimientos explosivos Alcistas (Bullish) o Bajistas (Bearish).
-
Incluye alertas visuales y sonoras.
-
Parámetros Personalizables:
-
CDIRange – Período de cálculo de la mediana.
-
Threshold – Umbral de dominio/absorción.
-
MAPeriod – Período para la comparación de volumen y alertas.
-
FadeFactor – Intensidad del decaimiento de la fuerza pasada.
-
Colores totalmente personalizables para cada estado del histograma.
TickVolume is a powerful and intuitive indicator. It highlights buying/selling pressure, absorption, and exhaustion with clear visuals, making momentum shifts and fakeouts easy to spot. Great for SnR trading — and the support is excellent.