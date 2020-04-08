CMF Scalping

El Zig Zag 123 nos indica cuándo es más probable que se produzca una inversión o una continuación al observar el cambio en la oferta y la demanda. Cuando esto sucede, aparece un patrón característico conocido como 123 (también conocido como ABC), que a menudo rompe en dirección a un mínimo más alto o a un máximo más bajo. Se han añadido niveles de Stop Loss y Take Profit. Hay un panel que muestra el rendimiento global de sus operaciones para si usted fuera a utilizar estos niveles de stop loss

