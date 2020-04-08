CMF Scalping

  •  Cálculo Dinámico del CMF: Personalice el período para el Flujo de Dinero Chaikin (Chaikin Money Flow, CMF) para afinar su análisis y maximizar la precisión de la señal.

  •  Alertas Intuitivas Codificadas por Colores: Interprete instantáneamente las condiciones del mercado con claras señales visuales:

    •  Alerta Verde: Indica la zona de Sobrecompra – señalando una potencial oportunidad de venta.

    •  Alerta Roja: Indica la zona de Sobrevenda – sugiriendo una potencial oportunidad de compra.

    •  Alerta Gris: Representa la zona Neutral – una señal para esperar una tendencia o reversión confirmada.

  •  Detección Automática de Divergencia: Descubra sin esfuerzo los puntos de inflexión ocultos del mercado. Nuestro sistema detecta automáticamente las divergencias entre el precio y el momentum, ayudándole a anticipar reversiones significativas.

  •  Integración de Volumen Real: Mejore la precisión de la señal cambiando a la Opción de Volumen Real, asegurando que sus decisiones de trading se basen en los datos de mercado más confiables.


