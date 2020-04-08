Real Flow Defense Levels MT4

El indicador Niveles de Defensa de Flujo Real es una herramienta patentada diseñada para identificar y trazarzonas de precios significativas y de alta convicción directamente en su gráfico principal de operaciones. Utiliza un análisis dinámico basado en el volumen para determinar dónde el mercado ha demostrado previamente lamayor defensa o concentración de actividad.

Estas líneas trazadas sirven comoniveles dinámicos de soporte y resistencia, destacando los precios en los que es más probable que los principales participantes entren o defiendan sus posiciones. A diferencia de las líneas horizontales estáticas, estos niveles se ajustan con el tiempo, reflejando la estructura actual del mercado basada en la reciente actividad de gran impacto.

Características principales

Soporte y resistencia dinámicos

Identifica y traza automáticamente hastacuatro Niveles de Defensa clave donde se ha producido una fuerte actividad de volumen, marcando áreas cruciales de interés para el mercado.

Relevancia en tiempo real

El indicador supervisa continuamente la actividad comercial reciente para garantizar que los niveles trazados sigan siendo relevantes para el contexto actual del mercado.

Ponderación configurable

Incorporafactores de ponderación opcionales que permiten al operador destacar los niveles que se producen en unmomento específico del día o aquellos con un mayorimpacto de volumen.

Prioridad visual y jerarquía de niveles

A cada uno de los cuatro niveles se le asigna un color distinto y personalizable para ayudar a los operadores a priorizar su importancia. Los niveles se clasifican según su fuerza en función de la actividad del mercado:

  • El nivel 1 representa el área de defensamás fuerte (mayor volumen/impacto).

  • Los niveles 2, 3 y 4 representan zonas de interés progresivamentemenos prioritarias.


