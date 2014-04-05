Volume Compair Indicator

 Indicador Profesional de Delta Acumulado y Mediana de Volumen

Rastree la presión real de compra/venta con esta potente herramienta de análisis de volumen. El Volume Compare Indicator combina el Delta Acumulado y las Medianas de Volumen para ayudarle a identificar actividad institucional, desequilibrios y posibles reversiones.

Características Clave:

  •  Histograma de Delta Acumulado – Visualiza el volumen neto de compra frente al volumen neto de venta en tiempo real.

  •  Medianas de Volumen de Compra/Venta – Líneas horizontales que muestran los niveles promedio del volumen de compra y venta.

  •  Clasificación Inteligente del Volumen – Separa:

    • Compra Fuerte (Verde) – Presión alcista (bullish).

    • Venta Fuerte (Rojo) – Presión bajista (bearish).

    • Mediana del Volumen de Compra (Línea Azul) – Referencia para el volumen de compra típico.

    • Mediana del Volumen de Venta (Línea Naranja) – Referencia para el volumen de venta típico.

  •  Parámetros Personalizables – Ajuste CDIPeriod y CDIRange para la sensibilidad.

  •  Volumen Suavizado por EMA – Reduce el ruido para obtener señales más limpias.

 Cómo Ayuda a los Traders:

  • Detectar Actividad Institucional – Picos de volumen inusuales indican la entrada de grandes participantes.

  • Confirmar Rupturas/Reversiones – Una fuerte divergencia del delta advierte sobre movimientos falsos.

  • Soporte/Resistencia Basado en Volumen – Las líneas medianas actúan como niveles de referencia dinámicos.

  •  Day Trading y Scalping – Calibra los cambios de momentum intradía.

 Lógica del Indicador:

  • Barras Verdes = Volumen neto de compra (presión alcista).

  • Barras Rojas = Volumen neto de venta (presión bajista).

  • Línea Azul = Mediana del volumen de compra (fuerza de compra típica).

  • Línea Naranja = Mediana del volumen de venta (fuerza de venta típica).


