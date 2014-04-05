Volume Compair Indicator
- Indicadores
- Thiago Pereira Pinho
- Versión: 1.2
- Activaciones: 20
Indicador Profesional de Delta Acumulado y Mediana de Volumen
Rastree la presión real de compra/venta con esta potente herramienta de análisis de volumen. El Volume Compare Indicator combina el Delta Acumulado y las Medianas de Volumen para ayudarle a identificar actividad institucional, desequilibrios y posibles reversiones.
Características Clave:
-
Histograma de Delta Acumulado – Visualiza el volumen neto de compra frente al volumen neto de venta en tiempo real.
-
Medianas de Volumen de Compra/Venta – Líneas horizontales que muestran los niveles promedio del volumen de compra y venta.
-
Clasificación Inteligente del Volumen – Separa:
-
Compra Fuerte (Verde) – Presión alcista (bullish).
-
Venta Fuerte (Rojo) – Presión bajista (bearish).
-
Mediana del Volumen de Compra (Línea Azul) – Referencia para el volumen de compra típico.
-
Mediana del Volumen de Venta (Línea Naranja) – Referencia para el volumen de venta típico.
-
-
Parámetros Personalizables – Ajuste CDIPeriod y CDIRange para la sensibilidad.
-
Volumen Suavizado por EMA – Reduce el ruido para obtener señales más limpias.
Cómo Ayuda a los Traders:
-
Detectar Actividad Institucional – Picos de volumen inusuales indican la entrada de grandes participantes.
-
Confirmar Rupturas/Reversiones – Una fuerte divergencia del delta advierte sobre movimientos falsos.
-
Soporte/Resistencia Basado en Volumen – Las líneas medianas actúan como niveles de referencia dinámicos.
-
Day Trading y Scalping – Calibra los cambios de momentum intradía.
Lógica del Indicador:
-
Barras Verdes = Volumen neto de compra (presión alcista).
-
Barras Rojas = Volumen neto de venta (presión bajista).
-
Línea Azul = Mediana del volumen de compra (fuerza de compra típica).
-
Línea Naranja = Mediana del volumen de venta (fuerza de venta típica).