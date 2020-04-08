Market Profile TPO MT4

El indicador MarketProfileTPO para MetaTrader 5 es una poderosa herramienta diseñada para llevar elconcepto de Perfil de Mercado, basado en el análisis Time Price Opportunity (TPO), directamente a su ventana de gráfico principal. Este indicador calcula y muestra la distribución de precios a lo largo de un periodo determinado, destacando las áreas clave de actividad y concentración del mercado.

Está especialmente optimizado parainstrumentos de alta volatilidadcomo NAS100, US30 y XAUUSD cuando se utiliza en el marco temporal M1 (1 minuto), ofreciendo una perspectiva detallada de la estructura del mercado intradía y de la actividad de negociación.

Principales características y componentes

  • Perfil de mercado basado en TPO: calcula la distribución del tiempo transcurrido en cada nivel de precios dentro de una sesión definida (periodo TPO).

  • Punto de Control (POC): Identifica claramente el nivel de precios con mayor concentración de TPOs (mayor tiempo invertido), sirviendo como referencia crucial para el consenso de mercado.

  • Áreade Valor (VA): Determina automáticamente el rango de precios en el que se produjo un porcentaje significativo de actividad de negociación (por defecto es el70%), definido por elÁrea de Valor Alto (VAH) y el Área de Valor Bajo (VAL).

  • Perfil Visual: Muestra la distribución de precios como un perfil gráfico, donde la longitud y la intensidad del color de las líneas horizontales son proporcionales al recuento de TPO en cada nivel de precios.

  • Optimización para la volatilidad: Incluye un parámetro personalizablePrice Step para agrupar con precisión los niveles de precios en función del valor puntual del instrumento, garantizando la precisión para los distintos mercados.


