🚀 Sync-Indikator für MetaTrader 5 (MT5): Synchronisieren Sie Ihre Charts und Objekte

Der Sync-Indikatorist das ultimative Werkzeug für Händler, die Price Action, Smart Money Concepts (SMC) oder andere Strategien verwenden, die eine präzise Korrelation zwischen mehreren Zeitrahmen erfordern.

Dieses professionelle Tool geht über eine einfache Maussynchronisation hinaus. Es repliziert Ihre technische Analyse (Linien, Kanäle, Rechtecke) über mehrere Charts hinweg und verfügt über ein exklusives Object Manager Panel, um Ihren Arbeitsbereich zu organisieren.

💡 Hauptmerkmale

1 🎯 Intelligentes und glattes Fadenkreuz

Vergessen Sie das Standard-MT5-Fadenkreuz. Sync projiziert anpassbare Preis- und Zeitlinien, die sich gleichzeitig über alle Charts in der Gruppe bewegen.

Absolute Präzision: Erkennen Sie sofort , wo genau das H1-Hoch im M5-Chart aufgetreten ist.

Auto-Navigation: Wenn ein historischer Punkt auf dem anderen Chart nicht sichtbar ist, scrollt der Indikator automatisch zum richtigen Datum/Uhrzeit.

Lokale Info: Zeigt den Preis und die Zeit (einstellbar auf die lokale Zeit) in Echtzeit direkt an Ihrem Cursor an.

2. 🔄 Totale Chart-Synchronisation

Verknüpfen Sie Ihre Arbeitsbereichseigenschaften für maximale Agilität:

Symbol-Synchronisation: Ändern Sie das Asset auf einem Chart, und alle verknüpften Charts wechseln automatisch (z. B. ändern Sie EURUSD auf dem 5-Minuten-Chart, und Ihr 1-Stunden-Chart wird sofort aktualisiert).

Timeframe Sync: ( Optional) Alle verknüpften Charts bleiben auf Wunsch auf demselben Timeframe.

3. ✏️ Synchronisierung von Objekten und Zeichnungen

Die bahnbrechende Funktion. Zeichnen Sie eine Trendlinie, eine Angebots-/Nachfragezone (Rechteck) oder eine Unterstützungs-/Widerstandslinie auf einem Chart und beobachten Sie, wie sie automatisch auf allen anderen Charts in derselben Gruppe erscheint .

Unterstützt vertikale Linien, horizontale Linien, Trendlinien, Rechtecke, Dreiecke und mehr.

Wenn Sie ein Objekt im Hauptdiagramm verschieben, ändern oder löschen, wird die Aktion in der gesamten Gruppe repliziert.

4 📋 Objektmanager-Panel (NEU)

Halten Sie Ihre Diagramme mit fortschrittlichen Verwaltungswerkzeugen sauber:

Objektliste: Zeigen Sie eine Liste der im Diagramm gezeichneten Objekte an .

Scrollsystem: Navigieren Sie mit den Tasten Auf/Ab durch lange Objektlisten, ohne den Bildschirm zu überladen.

Schnelles Löschen: Spezielle Schaltflächen zum Löschen einzelner Objekte oder eine Schaltfläche "Alles löschen" zum sofortigen Löschen des Diagramms (oder der gesamten Gruppe).

5. 🔢 Gruppenverwaltung (IDs)

Organisieren Sie Ihr Terminal wie ein Profi.

Weisen Siein den Eingängen eine Gruppen-ID zu ( z. B. 1, 2, 3).

Nur Charts, die dieselbe ID haben, werden miteinander synchronisiert.

Beispiel: Führen Sie eine Gruppe für Devisenpaare (ID 1) und eine separate Gruppe für Indizes (ID 2) auf demselben Bildschirm aus, ohne dass es zu Störungen kommt.

🛠️ Schlüsselparameter (Eingaben)

AllowedCharts (ID): Definiert die ID der Sync-Gruppe (1, 2, 3...). Setzen Sie sie auf 0, um die Gruppierung zu deaktivieren.

EnableSymbolSync: Aktiviert den automatischen Symbolwechsel zwischen Diagrammen.

EnableObjectSync: Ermöglicht das Kopieren von Zeichnungen/Objekten zwischen Diagrammen.

EnableCrosshairSync: Schaltet das synchronisierte Fadenkreuz ein/aus.

RowsPerPage: ( Neu) Legt fest, wie viele Objekte pro Seite in der Managerliste angezeigt werden (verhindert Unordnung auf dem Bildschirm).

DeleteObjectsOnAllCharts: Wenn diese Option aktiviert ist, löscht die Schaltfläche "Delete All" die Objekte aus allen Diagrammen der Gruppe gleichzeitig.

🏆 Ideal für:

✅ Multi-Timeframe-Analyse (MTF): Zeichnen Sie eine Zone auf dem Daily-Chart und verfeinern Sie Ihren Einstieg auf dem M5-Chart, wobei die Zone dort bereits sichtbar ist.

✅ S chnelles Day-Trading: Wechseln Sie schnell die Assets, ohne mehrere Fenster manuell zu konfigurieren.

✅ Korrelationsanalyse: Vergleichen Sie zwei Werte Seite an Seite mit präziser Datums-/Zeitausrichtung.

Optimieren Sie Ihren Handels-Workflow. Installieren Sie den Sync-Indikator und übernehmen Sie die volle Kontrolle über Ihre Charts.