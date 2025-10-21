Sync

5

🚀 Sync-Indikator für MetaTrader 5 (MT5): Synchronisieren Sie Ihre Charts und Objekte

Der Sync-Indikatorist das ultimative Werkzeug für Händler, die Price Action, Smart Money Concepts (SMC) oder andere Strategien verwenden, die eine präzise Korrelation zwischen mehreren Zeitrahmen erfordern.

Dieses professionelle Tool geht über eine einfache Maussynchronisation hinaus. Es repliziert Ihre technische Analyse (Linien, Kanäle, Rechtecke) über mehrere Charts hinweg und verfügt über ein exklusives Object Manager Panel, um Ihren Arbeitsbereich zu organisieren.

💡 Hauptmerkmale

1 🎯 Intelligentes und glattes Fadenkreuz

Vergessen Sie das Standard-MT5-Fadenkreuz. Sync projiziert anpassbare Preis- und Zeitlinien, die sich gleichzeitig über alle Charts in der Gruppe bewegen.

  • Absolute Präzision:Erkennen Sie sofort , wo genau das H1-Hoch im M5-Chart aufgetreten ist.

  • Auto-Navigation: Wenn ein historischer Punkt auf dem anderen Chart nicht sichtbar ist, scrollt der Indikator automatisch zum richtigen Datum/Uhrzeit.

  • Lokale Info: Zeigt den Preis und die Zeit (einstellbar auf die lokale Zeit) in Echtzeit direkt an Ihrem Cursor an.

2. 🔄 Totale Chart-Synchronisation

Verknüpfen Sie Ihre Arbeitsbereichseigenschaften für maximale Agilität:

  • Symbol-Synchronisation: Ändern Sie das Asset auf einem Chart, und alle verknüpften Charts wechseln automatisch (z. B. ändern Sie EURUSD auf dem 5-Minuten-Chart, und Ihr 1-Stunden-Chart wird sofort aktualisiert).

  • Timeframe Sync: ( Optional) Alle verknüpften Charts bleiben auf Wunsch auf demselben Timeframe.

3. ✏️ Synchronisierung von Objekten und Zeichnungen

Die bahnbrechende Funktion. Zeichnen Sie eine Trendlinie, eine Angebots-/Nachfragezone (Rechteck) oder eine Unterstützungs-/Widerstandslinie auf einem Chart und beobachten Sie, wie sie automatisch auf allen anderen Charts in derselben Gruppe erscheint .

  • Unterstützt vertikale Linien, horizontale Linien, Trendlinien, Rechtecke, Dreiecke und mehr.

  • Wenn Sie ein Objekt im Hauptdiagramm verschieben, ändern oder löschen, wird die Aktion in der gesamten Gruppe repliziert.

4 📋 Objektmanager-Panel (NEU)

Halten Sie Ihre Diagramme mit fortschrittlichen Verwaltungswerkzeugen sauber:

  • Objektliste: Zeigen Sie eine Liste der im Diagramm gezeichneten Objekte an .

  • Scrollsystem:Navigieren Sie mit den Tasten Auf/Ab durch lange Objektlisten, ohne den Bildschirm zu überladen.

  • Schnelles Löschen: Spezielle Schaltflächen zum Löschen einzelner Objekte oder eine Schaltfläche "Alles löschen" zum sofortigen Löschen des Diagramms (oder der gesamten Gruppe).

5. 🔢 Gruppenverwaltung (IDs)

Organisieren Sie Ihr Terminal wie ein Profi.

  • Weisen Siein den Eingängen eine Gruppen-ID zu ( z. B. 1, 2, 3).

  • Nur Charts, die dieselbe ID haben, werden miteinander synchronisiert.

  • Beispiel: Führen Sie eine Gruppe für Devisenpaare (ID 1) und eine separate Gruppe für Indizes (ID 2) auf demselben Bildschirm aus, ohne dass es zu Störungen kommt.

🛠️ Schlüsselparameter (Eingaben)

  • AllowedCharts (ID): Definiert die ID der Sync-Gruppe (1, 2, 3...). Setzen Sie sie auf 0, um die Gruppierung zu deaktivieren.

  • EnableSymbolSync: Aktiviert den automatischen Symbolwechsel zwischen Diagrammen.

  • EnableObjectSync: Ermöglicht das Kopieren von Zeichnungen/Objekten zwischen Diagrammen.

  • EnableCrosshairSync: Schaltet das synchronisierte Fadenkreuz ein/aus.

  • RowsPerPage: ( Neu) Legt fest, wie viele Objekte pro Seite in der Managerliste angezeigt werden (verhindert Unordnung auf dem Bildschirm).

  • DeleteObjectsOnAllCharts: Wenn diese Option aktiviert ist, löscht die Schaltfläche "Delete All" die Objekte aus allen Diagrammen der Gruppe gleichzeitig.

🏆 Ideal für:

Multi-Timeframe-Analyse (MTF): Zeichnen Sie eine Zone auf dem Daily-Chart und verfeinern Sie Ihren Einstieg auf dem M5-Chart, wobei die Zone dort bereits sichtbar ist.
S chnelles Day-Trading: Wechseln Sie schnell die Assets, ohne mehrere Fenster manuell zu konfigurieren.
Korrelationsanalyse: Vergleichen Sie zwei Werte Seite an Seite mit präziser Datums-/Zeitausrichtung.

Optimieren Sie Ihren Handels-Workflow. Installieren Sie den Sync-Indikator und übernehmen Sie die volle Kontrolle über Ihre Charts.


Bewertungen 1
axoncan
19
axoncan 2025.12.13 05:44 
 

Great tools for market review. Works perfectly as described.

Empfohlene Produkte
Weis Waves
Flavio Javier Jarabeck
2.83 (18)
Indikatoren
Der ursprüngliche Autor ist David Weis, ein Experte für die Wyckoff-Methode. Die Weis-Welle ist eine moderne Adaption der Wyckoff-Methode aus den 1930er Jahren, einem weiteren Experten für Bandlesetechniken und Chartanalyse. Weis Waves stützt sich auf das Marktvolumen und stapelt es in Wellen entsprechend den Preisbedingungen, was dem Händler wertvolle Einblicke in die Marktbedingungen gibt. Wenn Sie mehr über dieses Thema erfahren möchten, finden Sie auf YouTube eine Vielzahl von Videos. Suchen
FREE
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Indikatoren
Die Idee eines Value-Chart-Indikators wurde in dem sehr guten Buch "Dynamic Trading Indicators" aus dem Jahr 2020 vorgestellt, das ich gelesen habe : Winning with Value Charts and Price Action Profile ", von den Autoren Mark Helweg und David Stendahl. Die Idee ist einfach und das Ergebnis ist genial: Präsentieren Sie die Candlestick-Kursanalyse auf eine detrendierte Weise! WIE MAN DIESEN INDIKATOR LIEST Suchen Sie nach überkauften und überverkauften Niveaus. Natürlich müssen Sie die Einstellung
FREE
Platinum Candle for Telegram
Rennan Lima
Utilitys
Dieser Roboter sendet Telegramm-Benachrichtigungen, die auf den Färbungsregeln des PLATINUM-Kerzenindikators basieren. Beispielnachricht für den Verkauf von Assets: [SPX][M15] PLATINUM TO SELL 11:45. Beispielnachricht für den Kauf von Vermögenswerten : [EURUSD][M15] PLATINUM TO BUY 11:45 AM. Um Telegram-Benachrichtigungen zu aktivieren , müssen Sie einen Telegram-Bot erstellen, den Bot-API-Schlüssel erhalten und auch Ihre persönliche Telegram-Chat-ID erhalten. Es ist nicht möglich, Nachrichten
FREE
VWAP FanMaster
Thalles Nascimento De Carvalho
3.5 (2)
Indikatoren
VWAP FanMaster: Perfektioniere deine Pullback-Strategie! Der VWAP FanMaster ist das ultimative Werkzeug für Trader, die nach präzisen Einstiegen und effizienten Pullbacks suchen. Er kombiniert die Stärke von VWAP (Volume Weighted Average Price) mit Fibonacci-Fächerlinien und bietet eine klare Karte der wichtigsten Preisbereiche im Markt. Hauptfunktionen Einfach und leistungsstark : Ziehe die vertikalen Linien, und der Indikator zeichnet automatisch VWAP und Fibonacci-Fächer . Effizie
FREE
Cybertrade Keltner Channels
Emanuel Andriato
4.75 (4)
Indikatoren
Cybertrade Keltner-Kanäle - MT5 Dieser von Chester Keltner entwickelte Volatilitätsindikator wird in der technischen Analyse verwendet. Es ist möglich, den Trend der Preise von Finanzanlagen zu verfolgen und Unterstützungs- und Widerstandsmuster zu erzeugen. Darüber hinaus sind die Hüllkurven eine Möglichkeit, die Volatilität zu verfolgen, um Gelegenheiten zum Kauf und Verkauf dieser Vermögenswerte zu identifizieren. Das Programm arbeitet mit Zeiträumen, die länger sind als der im Diagramm sic
FREE
MACD Enhanced
Nikita Berdnikov
5 (2)
Indikatoren
Wir stellen den MACD Enhanced vor - einen erweiterten MACD-Indikator (Moving Average Convergence Divergence), der Händlern erweiterte Möglichkeiten für die Trend- und Momentum-Analyse an den Finanzmärkten bietet. Der Indikator nutzt die Differenz zwischen dem schnellen und dem langsamen exponentiellen gleitenden Durchschnitt, um die Dynamik, die Richtung und die Stärke des Trends zu bestimmen und klare visuelle Signale für potenzielle Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu erzeugen. Aber Achtung! Um
FREE
Donchian Pro
Paulo Henrique Faquineli Garcia
5 (3)
Indikatoren
Der Donchian-Kanal Kanäle gehören zu den beliebtesten Instrumenten der technischen Analyse, da sie dem Analysten visuell die Grenzen aufzeigen, innerhalb derer sich die meisten Kursbewegungen abspielen. Die Nutzer von Kanälen wissen, dass sie jederzeit wertvolle Informationen erhalten können, unabhängig davon, ob sich die Kurse im mittleren Bereich eines Bandes oder nahe an einer der Grenzlinien befinden. Eine der bekanntesten Techniken zur Erforschung dieser Konzepte sind die Bollinger-Bänder
FREE
Zigzag Price Arrows
Aiman Saeed Salem Dahbag
Indikatoren
Der Zigzag-Preispfeil-Indikator ist eine verbesserte Version des klassischen Zigzag-Indikators, die das traditionelle Zickzack-Muster mit fortschrittlichen visuellen Funktionen kombiniert. Er identifiziert nicht nur wichtige Wendepunkte im Markt, sondern liefert auch klare Handelssignale durch: - Richtungspfeile: Farbige Pfeile (grün für Kauf, magenta für Verkauf) zeigen mögliche Trendrichtungen an. - Preisbeschriftungen: Zeigt die genauen Preiswerte an jedem Pivot-Punkt direkt im Chart an. - V
FREE
VM Auto SLTP Basic
Van Minh Nguyen
5 (1)
Utilitys
VM Auto SLTP Basic - Intelligentes Handelsmanagement für Scalper Erhöhen Sie Ihre Scalping-Strategie auf ein höheres Niveau. VM Auto SLTP Basic verwaltet automatisch Stop Loss und Take Profit für Orders, die manuell oder von anderen Expert Advisors eröffnet werden. Dieses Tool eröffnet keine eigenen Trades, so dass Sie die volle Kontrolle behalten und ein präzises Risikomanagement genießen können. Wichtigste Merkmale SL/TP basierend auf ATR oder Festpreis Automatische SL-Bewegung zum Breakeven R
FREE
Advanced harmonic filter minimum
Sergei Kuzmenko
Utilitys
Der erweiterte harmonische Filter ist ein zuverlässiges und intelligentes Dienstprogramm, das einen Algorithmus des Autors verwendet, um kontinuierliche Daten zu verarbeiten und sie in Form von harmonischen Schwingungen darzustellen. Das Dienstprogramm kann Regelmäßigkeiten und Muster in den Eingabedaten erkennen, die dann verwendet werden, um Ausgabedaten zu erzeugen, die den Eingabedaten am ähnlichsten sind. Dies macht es zu einem leistungsstarken Werkzeug, das zusammen mit anderen Indikatoren
FREE
NAS100 Auto Sl And TP MT5
Moustapha Boulouz
5 (1)
Utilitys
Wir stellen den NAS100 Auto SL und TP Maker für MT5 vor: Verpassen Sie nie wieder die Einstellung von StopLoss und TakeProfit mit unserem NAS100 Auto SL und TP Maker, einem unverzichtbaren Assistenten für Händler, die den Nasdaq 100 Markt auf MetaTrader 5 navigieren. Dieses Tool wurde für diejenigen entwickelt, die eine nahtlose Lösung zur Automatisierung der Verwaltung von StopLoss- und TakeProfit-Levels suchen. Hauptmerkmale: Mühelose Automatisierung: Automatische Überwachung von Nasdaq 100
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indikatoren
Allgemeine Beschreibung Dieser Indikator ist eine erweiterte Version des klassischen Donchian-Kanals , ergänzt um praxisorientierte Handelsfunktionen. Neben den drei Standardlinien (oberes Band, unteres Band und Mittellinie) erkennt das System Breakouts und zeigt diese visuell mit Pfeilen im Chart an. Dabei wird nur die Linie angezeigt, die der aktuellen Trendrichtung entgegengesetzt ist , um die Darstellung klarer zu gestalten. Der Indikator beinhaltet: Visuelle Signale : farbige Pfeile bei Bre
FREE
Quantitative Candlesticks Qstick
Flavio Javier Jarabeck
4 (2)
Indikatoren
Qstick ist eine Methode zur objektiven Quantifizierung der Candlestick-Analyse und zur Verbesserung der Interpretation von Candlestick-Mustern. Qstick wurde von Tushar Chande entwickelt und in seinem Buch "The New Technical Trader - Boost Your Profit by Plugging Into the Latest Indicators (1994) " veröffentlicht. Der Qstick basiert auf einem gleitenden Durchschnitt der Differenz zwischen dem Eröffnungs- und dem Schlusskurs. Die Grundlage der Idee ist, dass die Eröffnungs- und Schlusskurse das He
FREE
VR Color Levels MT5
Vladimir Pastushak
Utilitys
VR Color Levels ist ein praktisches Tool für diejenigen, die technische Analysen mit Elementen wie Trendlinie, Rechteck und Text anwenden. Es ist möglich, Text direkt in das Diagramm einzufügen und Screenshots zu erstellen. Einstellungen, Set-Dateien, Demoversionen, Anleitungen, Problemlösungen erhalten Sie unter [Blog] Rezensionen können Sie unter lesen oder schreiben [Verknüpfung] Version für [MetaTrader 4] Die Arbeit mit dem Indikator erfolgt mit einem Klick . Klicken Sie dazu auf die Schal
FREE
Cluster Viewer V2
Marco Antonio Rodrigues
5 (7)
Utilitys
Beherrschen Sie den Markt mit präzisen Einblicken: Lernen Sie Cluster Viewer V2 für Metatrader 5 kennen! Haben Sie sich schon einmal gefragt, wie die erfolgreichsten Trader die besten Handelsgelegenheiten identifizieren? Mit Cluster Viewer V2 erhalten Sie Zugriff auf umfassende Analysetools, die Ihnen präzise und detaillierte Einblicke in die Finanzmärkte liefern. Unser für die Metatrader 5-Plattform entwickelter EA hebt Ihre Handelsstrategie auf die nächste Stufe. Funktionen: Kauf- und Verk
FREE
Friend of the trend
Anderson De Assis
Indikatoren
Freund des Trends: Ihr Trend-Tracker Meistern Sie den Markt mit Friend of the Trend , dem Indikator, der die Trendanalyse vereinfacht und Ihnen hilft, die besten Momente zum Kaufen, Verkaufen oder Abwarten zu erkennen. Mit seinem intuitiven und visuell ansprechenden Design analysiert Friend of the Trend die Kursbewegungen und liefert Signale über ein farbiges Histogramm: Grüne Balken : signalisieren einen Aufwärtstrend und weisen auf Kaufgelegenheiten hin. Rote Balken : Warnen vor einem Abwärtst
FREE
Server Clock
Flavio Javier Jarabeck
5 (5)
Utilitys
Viele Freunde haben mich nach einer einfachen, unaufdringlichen und ressourcenschonenden Uhr gefragt, mit der sie die Zeit während ihrer Trades verfolgen können. Es scheint ziemlich offensichtlich, aber es ist ein Muss für diejenigen, die den Markt manuell handeln, auf die Marktnachrichten warten oder einfach nur visuell wissen wollen, wie spät es ist... Der Handel ist ein faszinierendes Unterfangen! Also, hier ist es... Vollständig konfigurierbar, einschließlich Schriftart, Schriftgröße und Pos
FREE
Symbol Watermark
Flavio Javier Jarabeck
4.57 (14)
Utilitys
Eine weitere Bitte meiner Bruderschaft war, den Namen des zu sehenden Symbols - etwas größer - auf die Karte zu setzen, nur um sicher zu gehen, dass sie das richtige sehen... Fehler zahlen einen hohen Preis auf dem Markt... Es ist ein sehr effektiver und fast ressourcenschonender Indikator, der den aktuellen Symbolnamen und den Zeitrahmen in fast jeder Position Ihres Charts anzeigt, in jeder Farbe und in jeder Schriftgröße... Außerdem können Sie den Divisor, der zwischen dem Symbolnamen und dem
FREE
Smart Risk Management and Trade Execution
Phan The Nhan
Utilitys
Position Size Tool - Intelligentes Risikomanagement & Handelsausführungspanel Das Position Size Tool ist ein leistungsstarkes und intuitives MT5-Panel, das Ihren Handel vereinfacht, indem es Positionsgröße , Risikoberechnung , Risiko/Ertrags-Visualisierung und Orderplatzierung an einem Ort vereint. ️ Saubere und funktionale Schnittstelle Das Tool bietet ein kompaktes Echtzeit-Panel mit den folgenden Funktionen: Anzeige von Saldo und Eigenkapital Live-Kursverfolgung Anpassbare Risiko-%-Eingabe
FREE
Linear Surfer
Harold Gilberto Marulanda
Utilitys
Der Linear Surfer (funktioniert mit 50 Balken und beliebigen Intervallen) ist ein wertvolles Instrument für die technische Analyse und den Handel, da er eine Reihe von Qualitäten und Vorteilen bietet: Trend-Identifizierung: Die wichtigste Eigenschaft einer Trendlinie ist ihre Fähigkeit, Trends in einem Diagramm zu erkennen und zu visualisieren. Sie können klar erkennen, ob sich der Markt in einem Aufwärtstrend, Abwärtstrend oder Seitwärtstrend befindet. Einfach zu verwenden. Vorhersage von U
FREE
Send Orders At Time
Abdeljalil El Kedmiri
5 (1)
Experten
Diese neue zeitbasierte Strategie ermöglicht es Ihnen, präzise Kauf-/Verkaufsaufträge zu jedem vordefinierten Zeitpunkt zu planen , so dass Sie Trades auf der Grundlage des Timings und nicht der technischen Analyse ausführen können. Das System kann automatisch den Auftragstyp (Kauf oder Verkauf) auf der Grundlage der technischen Bestätigungen durch RSI und gleitende Durchschnitte bestimmen. Sie haben die Möglichkeit, alle Parameter in Bezug auf Kauf- und Verkaufskriterien anzupassen und technisc
FREE
Expansoes M
Marcus Vinicius Da Silva Miranda
Indikatoren
Die M-Erweiterungen sind Variationen des Goldenen Schnitts (Fibonacci-Sequenz). Es ist die weltweit erste Technik, die für Kerzenprojektionen entwickelt wurde. Vorteile: Einfach zu zeichnen. Verankerung der Kerze; Hohe und genaue Präzision als Unterstützung und Widerstand; Hervorragendes Risiko-Ertrags-Verhältnis; Funktioniert in jedem Zeitrahmen; Funktioniert in jedem Vermögenswert/Markt. Die M-Erweiterungen sind klassifiziert in: M0: Nullpunkt (Anfangskerze) RC: Kontrollbereich der Anfangs
FREE
Weis Waves RSJ
JETINVEST
4.56 (9)
Indikatoren
Der Weis Waves RSJ Indicator summiert die Volumina in jeder Welle. Auf diese Weise erhalten wir ein Balkendiagramm der kumulierten Volumina der alternierenden Wellen. Gerade das kumulative Volumen macht die Weis-Wellen-Charts einzigartig. Es ermöglicht den Vergleich des Verhältnisses zwischen den Merkmalen der Wellenabfolge, wie z.B. die Entsprechung zwischen der angewandten Kraft (ausgedrückt im Volumen) und dem erhaltenen Ergebnis (dem Kursverlauf). Wenn Sie noch Fragen haben, kontaktieren Si
FREE
Tenet Support and Resistance Pro
Lucas De Melo Carvalho Cruz
Indikatoren
Ideal für Scalper, Daytrader und Swing Trades. Identifiziert automatisch wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf der Grundlage historischer Kursdaten. Es zeigt Echtzeit-Handelszonen und einen präzisen Countdown-Timer für jede Kerze an und hilft Händlern, schnellere und sicherere Entscheidungen zu treffen. Vollständig anpassbar für mehrere Zeitrahmen und Instrumente. Der Indikator analysiert historische Kursdaten, um horizontale Ebenen zu zeichnen, die wichtige Handelsbereiche darste
FREE
Manual Assistant MT5
Igor Kotlyarov
4.67 (3)
Utilitys
Bonus beim Kauf eines Indikators oder eines Beraters aus meiner Liste. Schreiben Sie mir in privaten Nachrichten, um einen Bonus zu erhalten. Manual Assistant MT5 ist ein professionelles Tool für den manuellen Handel, das Ihren Handel schnell und bequem machen wird. Es ist mit allen notwendigen Funktionen ausgestattet, die es Ihnen ermöglichen, Aufträge und Positionen mit einem Klick zu eröffnen, zu verwalten und zu schließen. Es hat eine einfache und intuitive Schnittstelle und ist sowohl für
FREE
Candle Time MT5
Danrlei Hornke
Utilitys
Kostenloser Indikator, der die verbleibende Zeit bis zum Schließen der aktuellen Kerze direkt auf dem Chart anzeigt. Dieses leichtgewichtige und vollständig anpassbare Tool wurde für Händler entwickelt, die Wert auf Präzision und Timing legen, und verbessert Ihr Handelserlebnis. Es ist einfach zu installieren, mit allen Vermögenswerten, Märkten und Zeitrahmen kompatibel und bietet Echtzeit-Updates zur Unterstützung intelligenter Entscheidungen.
FREE
PZ Penta O MT5
PZ TRADING SLU
3.5 (4)
Indikatoren
Das Penta-O ist ein 6-Punkt-Retracement-Harmonacci-Muster, das normalerweise großen Marktbewegungen vorausgeht. Penta-O-Muster können sich ausdehnen und ziemlich viel neu malen. Um die Dinge einfacher zu machen, implementiert dieser Indikator eine Wendung: Er wartet auf einen Donchian-Ausbruch in die richtige Richtung, bevor er den Handel signalisiert. Das Endergebnis ist ein sich ansonsten wiederholender Indikator mit einem sehr zuverlässigen Handelssignal. Die Donchian Breakout-Periode wird al
FREE
Valle Depth Of Market
Rafael Judson Lima Valle
Utilitys
Ein Produkt zur Markttiefe ist ein leistungsstarkes Handelsinstrument, das einen umfassenden Überblick über die Angebots- und Nachfrageniveaus für ein bestimmtes Finanzinstrument bietet. Es bietet Händlern eine Echtzeit-Anzeige aller Kauf- und Verkaufsaufträge, die derzeit auf dem Markt verfügbar sind, so dass sie fundiertere Handelsentscheidungen auf der Grundlage der aktuellsten verfügbaren Informationen treffen können. Mit Valle Depth Of Market können Händler nicht nur die besten Geld- und Br
Economic Markers
Flavio Javier Jarabeck
4.79 (14)
Indikatoren
Holen Sie sich ganz einfach alle relevanten Wirtschaftsereignisse des aktuellen Tages als Marker direkt in Ihr Diagramm. Filtern Sie, welche Art von Markern Sie wünschen: nach Land (einzeln ausgewählt) und nach Wichtigkeit (hohe Relevanz, mittel, gering oder eine beliebige Kombination davon). Konfigurieren Sie die visuellen Anhaltspunkte nach Ihren Wünschen. Wenn mehr als ein Ereignis auf dieselbe Zeit eingestellt ist, werden ihre Namen übereinandergelegt und die Nachrichten mit dem Pluszeichen
FREE
Girassol Sunflower MT5 Indicator
Saullo De Oliveira Pacheco
4.33 (6)
Indikatoren
Dies ist der berühmte Sunflower-Indikator für Metatrader5. Dieser Indikator markiert mögliche Höchst- und Tiefststände auf Kurscharts. Der Indikator identifiziert Höchst- und Tiefststände in der Kursgeschichte des Vermögenswerts. Beachten Sie, dass sich die aktuelle Sonnenblume der letzten Kerze neu färbt, da es nicht möglich ist, einen Höchststand zu identifizieren, bis der Markt sich umkehrt, und es ist auch nicht möglich, einen Tiefststand zu identifizieren, ohne dass der Markt aufhört zu fa
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilitys
Sie hilft bei der Berechnung des Risikos pro Handel, der einfachen Einrichtung einer neuen Order, der Orderverwaltung mit Teilschließungsfunktionen, Trailing-Stop von 7 Typen und anderen nützlichen Funktionen. Zusätzliche Materialien und Anleitungen Installationsanleitung   -   Anleitung zur Anwendung   -   Testversion der Anwendung für ein Demokonto Linienfunktion Zeigt auf dem Chart die Eröffnungslinie, Stop Loss, Take Profit. Mit dieser Funktion ist es einfach, eine neue Order einzurichten
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (579)
Utilitys
Willkommen beim Trade Manager EA – dem ultimativen Risikomanagement-Tool , das den Handel einfacher, präziser und effizienter gestaltet. Dies ist mehr als nur ein Werkzeug zur Orderausführung; es ist eine umfassende Lösung zur Handelsplanung, Positionsverwaltung und Risikokontrolle. Ob Anfänger, erfahrener Trader oder Scalper, der schnelle Ausführungen benötigt – Trade Manager EA passt sich Ihren Anforderungen an und bietet Flexibilität in allen Märkten, von Forex und Indizes bis hin zu Rohstoff
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
Utilitys
Erleben Sie außergewöhnlich schnelles Trade Copying mit dem   Local Trade Copier EA MT5 . Mit seiner einfachen 1-Minuten-Setup können Sie Trades zwischen mehreren MetaTrader-Terminals auf demselben Windows-Computer oder Windows VPS mit blitzschnellen Kopiergeschwindigkeiten von unter 0.5 Sekunden kopieren. Ob Anfänger oder professioneller Trader - der   Local Trade Copier EA MT5   bietet eine Vielzahl von Optionen, um ihn an Ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen. Es ist die ultimative Lösung
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (146)
Utilitys
Trade Panel ist ein multifunktionaler Handelsassistent. Die Anwendung enthält mehr als 50 Handelsfunktionen für den manuellen Handel und ermöglicht Ihnen die Automatisierung der meisten Handelsvorgänge. Achtung, die Anwendung funktioniert im Strategietester nicht. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anleitung hier . Handel. Ermöglicht Ihnen die Durchführung von Handelsvorgängen mit einem Klick: Eröffnen Sie ausstehende Aufträge und
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilitys
Ultimate Extractor - Professionelle Handelsanalyse für MT5 Ultimate Extractor verwandelt Ihren MetaTrader 5 Handelsverlauf in verwertbare Erkenntnisse mit umfassenden Analysen, interaktiven Charts und Echtzeit-Performance-Tracking. Was es tut Phase 1: Analysiert automatisch Ihren MT5-Handelsverlauf für alle Expert Advisors und erstellt detaillierte HTML-Berichte mit interaktiven Visualisierungen. Verfolgt Live-Performance-Metriken einschließlich offener Positionen, gleitender P/L und Drawdown in
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilitys
Beta-Version Der Telegram to MT5 Signal Trader steht kurz vor der offiziellen Alpha-Veröffentlichung. Einige Funktionen befinden sich noch in der Entwicklung, und es können kleinere Fehler auftreten. Wenn Sie Probleme feststellen, melden Sie diese bitte, Ihr Feedback hilft, die Software für alle zu verbessern. Der Preis steigt nach 20 Verkäufen. Verbleibende Kopien für $90:   2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader ist ein leistungsstarkes Tool, das Handelssignale aus Telegram -Kanälen oder -Grup
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (103)
Utilitys
Haben Sie genug von komplexen Auftragserteilungen und manuellen Berechnungen? Trade Dashboard ist Ihre Lösung. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche wird das Platzieren von Orders zum Kinderspiel. Mit einem einzigen Klick können Sie Trades eröffnen, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels festlegen, die Trade-Lot-Größe verwalten und das Risiko-Ertrags-Verhältnis berechnen, so dass Sie sich ganz auf Ihre Strategie konzentrieren können. Verabschieden Sie sich von manuellen Berechnungen und rational
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilitys
Smart Stop Scanner – Multi-Asset Stop-Loss Analyse basierend auf echter Marktstruktur Überblick Der Smart Stop Scanner bietet eine professionelle, marktstruktur-basierte Überwachung von Stop-Loss-Leveln über mehrere Märkte hinweg. Das System erkennt automatisch die relevantesten Stop-Bereiche anhand echter Strukturpunkte, Breakouts und Price-Action-Logik und präsentiert alle Informationen in einem klaren, DPI-optimierten Panel. Unterstützt Forex, Gold, Indizes, Metalle, Kryptowährungen und meh
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitys
Smart Stop Manager – Automatisierte Stop-Loss-Ausführung mit professioneller Präzision Überblick Der Smart Stop Manager ist die Ausführungsebene der Smart-Stop-Produktlinie und wurde für Trader entwickelt, die eine strukturierte, verlässliche und vollständig automatisierte Stop-Loss-Verwaltung über mehrere offene Positionen hinweg benötigen. Er überwacht kontinuierlich alle aktiven Trades, berechnet das optimale Stop-Level mithilfe der Smart-Stop-Marktstruktur-Logik und aktualisiert Stops voll
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilitys
EASY Insight AIO – Die All-in-One-Lösung für smartes und müheloses Trading Überblick Stellen Sie sich vor, Sie könnten den gesamten Markt – Forex, Gold, Krypto, Indizes und sogar Aktien – in wenigen Sekunden scannen, ganz ohne manuelles Chart-Screening, Installationsaufwand oder Indikator-Einrichtung. EASY Insight AIO ist Ihr ultimatives Plug-&-Play-Exporttool für KI-gestütztes Trading. Sie erhalten eine umfassende Marktübersicht in einer einzigen, übersichtlichen CSV-Datei – bereit für die so
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilitys
Dieses Produkt filtert alle Expert Advisors und manuelle Charts während der Nachrichtenzeit, sodass Sie sich keine Sorgen um plötzliche Preisschwankungen machen müssen, die Ihre manuellen Handels-Setups oder Trades, die von anderen Expert Advisors eingegeben wurden, zerstören könnten. Dieses Produkt wird auch mit einem vollständigen Order-Management-System geliefert, das Ihre offenen Positionen und ausstehenden Aufträge vor der Veröffentlichung von Nachrichten bearbeiten kann. Sobald Sie   The N
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilitys
Handelskopierer für MT5 ist ein  Handel   Kopierer für die Plattform МetaТrader 5  . Es kopiert Devisengeschäfte  zwischen   alle Konten   MT5  - MT5, MT4  - MT5 für die COPYLOT MT5 Version (oder MT4  - MT4 MT5  - MT4 für die COPYLOT MT4 - Version) Zuverlässiger Kopierer! MT4-Version Gesamte Beschreibung   +DEMO +PDF Wie kauft man Wie installiert man     So erhalten Sie Protokolldateien     So testen und optimieren Sie     Alle Produkte von Expforex Sie können kopieren Trades auch im МТ4 Term
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilitys
MT5 to Telegram Signal Provider ist ein einfach zu bedienendes, vollständig anpassbares Dienstprogramm, das den Versand von spezifizierten Signalen an Telegram-Chats, -Kanäle oder -Gruppen ermöglicht und Ihr Konto so zu einem Signalanbieter macht. Im Gegensatz zu den meisten Konkurrenzprodukten werden keine DLL-Importe verwendet. [ Demo ] [ Handbuch ] [ MT4-Version ] [ Discord-Version ] [ Telegram-Kanal ]  New: [ Telegram To MT5 ] Einrichtung Ein schrittweises Benutzerhandbuch ist verfügbar. Ke
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilitys
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Kopier-Katze MT5) ist ein lokaler Trade-Kopierer und ein vollständiges Risikomanagement- und Ausführungsframework, das für die heutigen Handelsherausforderungen entwickelt wurde. Von Prop-Firm-Herausforderungen bis hin zu persönlichem Portfoliomanagement passt es sich an jede Situation an mit einer Kombination aus robuster Ausführung, Kapitalschutz, flexibler Konfiguration und fortschrittlicher Trade-Behandlung. Der Kopierer funktioniert sowohl im Master- (Sender)
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilitys
Trading Panel für den Handel mit 1 Klick. Arbeiten mit Positionen und Aufträgen! Handeln vom Chart oder von der Tastatur. Mit unserem Trading-Panel können Sie Trades mit einem einzigen Klick direkt aus dem Chart ausführen und Handelsoperationen 30-mal schneller durchführen als mit der Standard-MetaTrader-Steuerung. Automatische Berechnungen von Parametern und Funktionen machen den Handel für Händler schneller und komfortabler. Grafische Tipps, Infoetiketten und vollständige Informationen zu Hand
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilitys
Seconds Chart – Ein einzigartiges Tool zur Erstellung von Sekundendiagrammen in MetaTrader 5 . Mit Seconds Chart können Sie Diagramme mit einem in Sekunden definierten Zeitrahmen erstellen, wodurch Sie eine ideale Flexibilität und Analysepräzision erhalten, die mit den standardmäßigen Minuten- oder Stundendiagrammen nicht möglich ist. Zum Beispiel steht der Zeitrahmen S15 für Kerzen mit einer Dauer von 15 Sekunden. Sie können beliebige Indikatoren und Expert Advisors verwenden, die benutzerdefin
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Utilitys
Grid Manual ist ein Trading-Panel zum Arbeiten mit einem Raster von Orders. Das Dienstprogramm ist universell, verfügt über flexible Einstellungen und eine intuitive Benutzeroberfläche. Es arbeitet mit einem Raster von Orders nicht nur in Richtung Verlust, sondern auch in Richtung steigender Gewinne. Der Händler muss kein Orderraster erstellen und pflegen, all dies wird von "Grid Manual" erledigt. Es genügt, eine Order zu eröffnen und das "Grid Manual" erstellt automatisch ein Orderraster dafür
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilitys
HYT (Help Your Trading)   ist ein Tool, das Ihnen dabei helfen soll, Ihre Verlustpositionen mithilfe von zwei Haupttechniken   zu reduzieren   : Standardmäßige Mittelwertbildung. Hedging mit anschließender Eröffnung von Positionen in Trendrichtung. Mit diesem Tool können Sie mehrere in unterschiedliche Richtungen geöffnete Positionen verwalten, sowohl für den Kauf als auch für den Verkauf. HYT berechnet automatisch die Größe der nächsten Position, den Auftragspreis, die Richtung für die Mittelw
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
Utilitys
HINN MAGIC ENTRY ist das beste Tool für Einstieg und Positionsmanagement! Platziert Orders per Levelauswahl im Chart! Hauptfunktionen: - Market-, Limit- und Pending-Orders - Automatische Lot-Berechnung - Automatische Verrechnung von Spread und Kommissionen - Unbegrenzte Anzahl von Zwischen-Take-Outs Unbegrenzte Anzahl von Zwischenstopps für Positionen - Breakeven- und Stop-Loss-Trailing - Intuitive, adaptive, anpassbare Schnittstelle - Visualisierung von Sessions und starken algorithmischen
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilitys
Trade Manager, der Ihnen hilft, Geschäfte schnell ein- und auszusteigen und gleichzeitig Ihr Risiko automatisch zu berechnen. Einschließlich Funktionen, die Ihnen helfen, Over Trading, Revenge Trading und Emotional Trading zu verhindern. Trades können automatisch verwaltet werden und die Kontoleistungskennzahlen können in einem Diagramm visualisiert werden. Diese Funktionen machen dieses Panel ideal für alle manuellen Händler und tragen zur Verbesserung der MetaTrader 5-Plattform bei. Unterstütz
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilitys
Das Produkt wird alle Telegramm-Signal zu MT5 (die Sie Mitglied sind) zu kopieren, auch kann es als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten, Kopierauftrag sofort, kann mit fast Signalformaten arbeiten, Bildsignal, Unterstützung, um andere Sprache in Englisch zu übersetzen Arbeitet mit allen Arten von Kanälen oder Gruppen, auch mit Kanälen, die "Restrict Saving Content" haben, arbeitet mit mehreren Kanälen, mehreren MT5 Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
Utilitys
Zentraler Handelsmanager Ihre Kommandozentrale für präzises Trading - jetzt noch stärker als je zuvor Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Trades wie nie zuvor. Der Zentral Trading Manager ist Ihr allumfassendes manuelles Trading-Panel für MetaTrader 5 - entwickelt für Scalper, Daytrader und ernsthafte Strategieausführung. Vollständig kompatibel mit Mac- und Windows-Laptops . Hoch-DPI-sicher. Keine Layout-Probleme mehr. Hauptmerkmale (letztes Update 2025): - Ein-Klick-Schluss - Schließen Sie
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilitys
Telegram zu MT5:   Die ultimative Lösung zum Kopieren von Signalen Vereinfachen Sie Ihren Handel mit Telegram to MT5, dem modernen Tool, das Handelssignale direkt aus Telegram-Kanälen und Chats auf Ihre MetaTrader 5-Plattform kopiert, ohne dass DLLs erforderlich sind. Diese leistungsstarke Lösung gewährleistet eine präzise Signalausführung, umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, spart Zeit und steigert Ihre Effizienz. [ Instructions and DEMO ] Hauptmerkmale Direkte Telegram-API-Integration Authen
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Utilitys
Patrex Pro: Maximieren Sie Ihr Handelspotenzial Patrex Pro ist ein fortschrittlicher Trading-Bot, der Händlern hilft, ihre Handelsstrategien zu optimieren und ihre potenziellen Erträge zu maximieren. Mit seiner hochmodernen Technologie und seiner benutzerfreundlichen Oberfläche ist Patrex Pro das ultimative Tool für Händler, die ihr Handelsspiel verbessern möchten. MT4-Version erhalten Hauptmerkmale: 1. Positionsabsicherung: Mit Patrex Pro können Sie Ihre Positionen auf der Grundlage Ihrer indi
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilitys
Lazy Trader ist Ihr persönlicher Risikomanagement-Assistent, der selbstständig die besten Markteinstiege findet, Positionen verwaltet und Ihnen hilft, den maximalen Gewinn aus jeder Handelsidee zu ziehen! Er überwacht Charts von M1 bis W1 , findet optimale Einstiegspunkte basierend auf Ihren Parametern und verwaltet Trades ohne Ihr Zutun: - Sie haben eine Idee im Tageschart? Lazy Trader prüft alles und eröffnet alle notwendigen Positionen, während Sie Ihr Leben leben. - Teilweise Take-Profits,
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
Utilitys
Ultimate Trade Assistant MT5 — Multifunktionaler Trading-Assistent Über 66 integrierte Tools für Analyse, Risiko-Management und automatische Handelssteuerung. Dieser Assistent kombiniert Risikomanagement, Ordersteuerung, Marktanalyse und Trade-Statistik in einem leistungsstarken Dashboard. Geeignet für Forex, Aktien, Indizes, Kryptowährungen und mehr. Warum Trader dieses Tool nutzen Schnelle Orderausführung und Verwaltung mit einem Klick Automatische Lot- und Risiko-Berechnung Intelligente Order
X2 Copy MT5
Liubov' Shkandrii
Utilitys
Entdecken Sie das sofortige Kopieren von Trades mit dem revolutionären X2 Copy MT5. Mit nur 10 Sekunden Einrichtungszeit erhalten Sie ein leistungsstarkes Tool zur Synchronisierung von Trades zwischen MetaTrader-Terminals auf einem einzelnen Windows-Computer oder VPS mit beispielloser Geschwindigkeit – unter 0,1 Sekunden. Egal, ob Sie mehrere Konten verwalten, Signalen folgen oder Ihre Strategie skalieren, X2 Copy MT5 passt sich Ihrem Workflow mit unübertroffener Präzision und Kontrolle an. Höre
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilitys
DashPlus ist ein fortschrittliches Handelsmanagement-Tool, das entwickelt wurde, um die Effizienz und Effektivität Ihrer Trades auf der MetaTrader 5-Plattform zu verbessern. Es bietet eine umfassende Palette an Funktionen, darunter Risikoberechnung, Auftragsverwaltung, fortschrittliche Rastersysteme, chartbasierte Werkzeuge und Leistungsanalysen. Hauptfunktionen 1. Recovery Grid Implementiert ein durchschnittliches und flexibles Rastersystem, um Trades unter ungünstigen Marktbedingungen zu verwa
News Filter EA
Rashed Samir
Utilitys
News Filter EA: Erweiterter Algo-Handelsassistent News Filter EA ist ein fortschrittlicher Algo-Handelsassistent, der Ihre Handelserfahrung verbessern soll. Mit dem News Filter EA können Sie einen Forex-Wirtschaftsnachrichtenfilter in Ihren bestehenden Expert Advisor integrieren, selbst wenn Sie keinen Zugang zu dessen Quellcode haben. Zusätzlich zum Nachrichtenfilter können Sie auch Handelstage und -stunden für Ihren Experten festlegen. Der News Filter EA enthält außerdem Funktionen für das Ri
Bots Builder Pro MT5
Andrey Barinov
4.17 (6)
Utilitys
Dies ist genau das, was der Name sagt. Visuelle Strategieerstellung . Einzigartig in seiner Art. Verwandeln Sie Ihre Handelsstrategien und Ideen in Expert Advisors, ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben. Erzeugen Sie mit wenigen Klicks mql-Quellcode-Dateien und erhalten Sie voll funktionsfähige Expert Advisors, die für die Live-Ausführung, den Strategietester und die Cloud-Optimierung bereit sind. Es gibt nur sehr wenige Optionen für diejenigen, die keine Programmierkenntnisse haben und ihr
Weitere Produkte dieses Autors
Indicador Fimathe
Thiago Pereira Pinho
5 (4)
Indikatoren
Fimathe-Indikator Der Fimathe-Indikator ist ein Tool für MetaTrader 5, das Händlern hilft, Unterstützung, Widerstand, neutrale Zonen und Preiskanäle zu erkennen. Er verfügt über eine interaktive Schnittstelle zum Zeichnen und Verwalten von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, zum Erzeugen von Take-Profit-Kanälen und neutralen Zonen sowie zum Bereitstellen von visuellen und akustischen Warnungen bei Ausbrüchen. Hauptmerkmale Unterstützungs- und Widerstandslinien: Dynamische und verschiebbare L
FREE
Tick Volume Indicator
Thiago Pereira Pinho
Indikatoren
Der TickVolume -Indikator ist ein fortschrittliches Order Flow & Volumenanalyse-Tool für MetaTrader 5, das entwickelt wurde, um die Echtzeit-Tick-Dominanz zwischen Käufern und Verkäufern zu verfolgen. Es übersetzt rohes Tick-Volumen in eine intuitive und handlungsrelevante Visualisierung, die Stärke, Schwäche, Geschwindigkeit und Absorptionszonen durch mehrere dynamische Histogramm-Ebenen hervorhebt. Exklusive Funktionen und Fortschrittliche Technologie Mehrschichtige Dominanz-Verfolgung (Mult
ADX Histogram Indicator
Thiago Pereira Pinho
Indikatoren
Das ADX-Histogramm ist eine moderne und visuelle Erweiterung des klassischen Average Directional Index (ADX ). Es wandelt die Standard-ADX- und DI+ / DI--Werte in ein farbkodiertes Histogramm um, wodurch die Trendanalyse viel klarer und schneller wird. Hauptmerkmale: Histogramm mit vier Zuständen : Blau = Normaler Kauftrend Grün = Starker Kauftrend Orange = Normaler Verkaufstrend Rot = Starker Verkaufstrend Automatische Erkennung der Stärke : verwendet die ADX-Linie, um "normale
FREE
CMF Scalping Indicator
Thiago Pereira Pinho
Indikatoren
Dynamische CMF-Berechnung: Passen Sie den Zeitraum für den Chaikin Money Flow (CMF) an, um Ihre Analyse zu verfeinern und die Signalgenauigkeit zu maximieren. Intuitive farbkodierte Warnungen: Interpretieren Sie die Marktbedingungen sofort mit klaren visuellen Hinweisen: Grüner Alarm: Zeigt die überkaufte Zone an und signalisiert eine potenzielle Verkaufsmöglichkeit. Roter Alarm: Zeigt die überverkaufte Zone an - was auf eine potenzielle Kaufgelegenheit hindeutet. Grauer Alarm: Zeig
FREE
Tick Volume
Thiago Pereira Pinho
5 (1)
Indikatoren
Der TickVolume -Indikator ist ein fortschrittliches Order Flow & Volumenanalyse-Tool für MetaTrader 5, das entwickelt wurde, um die Echtzeit-Tick-Dominanz zwischen Käufern und Verkäufern zu verfolgen. Es übersetzt rohes Tick-Volumen in eine intuitive und handlungsrelevante Visualisierung, die Stärke, Schwäche, Geschwindigkeit und Absorptionszonen durch mehrere dynamische Histogramm-Ebenen hervorhebt. Exklusive Funktionen und Fortschrittliche Technologie Mehrschichtige Dominanz-Verfolgung (Mult
Keltner Channels Modern
Thiago Pereira Pinho
Indikatoren
Der Keltner-Kanal Pro ist eine moderne und verbesserte Version des klassischen Keltner-Kanals und wurde für Händler entwickelt, die Trends, Umkehrungen und überkaufte/überverkaufte Zonen mit größerer Genauigkeit erkennen möchten. Mit dem EMA (Exponential Moving Average) und dem ATR (Average True Range) passt sich dieser Indikator automatisch an die Marktvolatilität an und liefert dynamische Kanäle, die helfen, Störungen herauszufiltern und das Handels-Timing zu verbessern. Hauptmerkmale: Ha
FREE
DTK Scalping Panel
Thiago Pereira Pinho
Utilitys
Ein leistungsstarkes und intuitives Handelsmanagement-Tool , das für Scalper und Intraday-Händler entwickelt wurde. Es wurde zur Ergänzung der Nampim Samba Scalper-Strategie entwickelt und ermöglicht es Händlern, Positionen schnell zu eröffnen, zu verwalten und zu schließen , ohne den Chart zu verlassen. Hauptmerkmale: ️ Anpassbares Handelsfenster - wählen Sie die Position (links, rechts, mittig, oben, unten). Ein-Klick-Handelsschaltflächen - sofortige Eröffnung von Kauf-/Verkaufsgeschäft
FREE
CMF Scalping
Thiago Pereira Pinho
Indikatoren
Dynamische CMF-Berechnung: Passen Sie den Zeitraum für den Chaikin Money Flow (CMF) an, um Ihre Analyse zu verfeinern und die Signalgenauigkeit zu maximieren. Intuitive farbkodierte Warnungen: Interpretieren Sie die Marktbedingungen sofort mit klaren visuellen Hinweisen: Grüner Alarm: Zeigt die überkaufte Zone an und signalisiert eine potenzielle Verkaufsmöglichkeit. Roter Alarm: Zeigt die überverkaufte Zone an - was auf eine potenzielle Kaufgelegenheit hindeutet. Grauer Alarm: Zeig
FREE
Volume Compair
Thiago Pereira Pinho
Indikatoren
Professioneller kumulativer Delta- und Volumen-Median-Indikator Verfolgen Sie echten Kauf-/Verkaufsdruck mit diesem leistungsstarken Tool zur Volumenanalyse. Der Volumenvergleichsindikator kombiniert kumulatives Delta und Volumenmedian , um Ihnen zu helfen, institutionelle Aktivitäten, Ungleichgewichte und potenzielle Umkehrungen zu erkennen. Hauptmerkmale: Kumulatives Delta-Histogramm - Visualisiert das Netto-Kauf- und Verkaufsvolumen in Echtzeit. Kauf-/Verkaufsvolumen-Mediane - Horiz
Real Flow Defense Levels MT4
Thiago Pereira Pinho
Indikatoren
Der Real Flow Defense Levels-Indikator ist ein proprietäres Tool, das entwickelt wurde, um signifikante, überzeugende Preiszonen zu identifizieren und direkt auf Ihrem Haupt-Handelsdiagramm darzustellen. Er verwendet eine dynamische, volumenbasierte Analyse, um zu bestimmen, wo der Markt zuvor die stärkste Verteidigung oder Konzentration von Aktivität gezeigt hat. Diese eingezeichneten Linien dienen als dynamische Unterstützungs- und Widerstandsniveaus , die die Preise hervorheben, bei denen die
Market Profile TPO MT4
Thiago Pereira Pinho
Indikatoren
Der MarketProfileTPO-Indikator für MetaTrader 5 ist ein leistungsstarkes Tool, das das auf der Time Price Opportunity (TPO)-Analyse bas ierende Marktprofil-Konzept direkt in Ihr Haupt-Chartfenster bringt. Dieser Indikator berechnet und zeigt die Preisverteilung über einen bestimmten Zeitraum an und hebt die wichtigsten Bereiche der Marktaktivität und -konzentration hervor. Er ist besonders für Instrumente mit hoher Volatilität wie NAS100, US30 und XAUUSD optimiert , wenn er auf dem M1-Zeitrahmen
Follow Line MT4
Thiago Pereira Pinho
Indikatoren
Hören Sie auf, dem Markt hinterherzulaufen. Der Follow-Line-Indikator liefert klare Signale mit hoher Wahrscheinlichkeit direkt in Ihrem Chart. Dieses fortschrittliche Tool verfügt über eine dynamische Trendlinie , die sich sofort an die Marktstruktur anpasst. Sie ist Ihre unmittelbare visuelle Referenz: Blau bedeutet, dass Sie sich in einem Aufwärtstrend befinden, und Rot signalisiert einen Abwärtstrend. Die Kernfunktion verfolgt Preisextreme und Volatilität, um die wahre Trendstärke zu definie
Volume Compair Indicator
Thiago Pereira Pinho
Indikatoren
Es ermöglicht Händlern, das Gleichgewicht zwischen Kauf- und Verkaufsdruck besser zu verstehen und liefert klare visuelle Signale für potenzielle Umkehrungen und Ausbrüche . Hauptmerkmale: Kumulatives Delta-Volumen : trennt Kauf- und Verkaufsdruck in Echtzeit. Median Buy & Sell Volume Linien : heben Gleichgewichtszonen im Orderflow hervor. Volume Velocity Factor : passt die Deltastärke basierend auf plötzlichen Volumenänderungen an. Smart MFI Alerts : automatische Kauf-/Verkaufspfei
Market Profile TPO Indicator
Thiago Pereira Pinho
Indikatoren
Der MarketProfileTPO-Indikator für MetaTrader 5 ist ein leistungsstarkes Tool, das das auf der Time Price Opportunity (TPO)-Analyse basierende Marktprofil-Konzept direkt in Ihr Haupt-Chartfenster bringt. Dieser Indikator berechnet und zeigt die Preisverteilung über einen bestimmten Zeitraum an und hebt die wichtigsten Bereiche der Marktaktivität und -konzentration hervor. Er ist besonders für Instrumente mit hoher Volatilität wie NAS100, US30 und XAUUSD optimiert, wenn er auf dem M1-Zeitrahmen (
Real Flow Defense Levels
Thiago Pereira Pinho
Indikatoren
Der Real Flow Defense Levels-Indikator ist ein proprietäres Tool, das entwickelt wurde, um signifikante, überzeugende Preiszonen zu identifizieren und direkt auf Ihrem Haupt-Handelsdiagramm darzustellen. Er verwendet eine dynamische, volumenbasierte Analyse, um zu bestimmen, wo der Markt zuvor die stärkste Verteidigung oder Konzentration von Aktivität gezeigt hat. Diese eingezeichneten Linien dienen als dynamische Unterstützungs- und Widerstandsniveaus , die die Preise hervorheben, bei denen die
Follow Line
Thiago Pereira Pinho
Indikatoren
Der Follow-Line-Indikator ist ein unverzichtbares technisches Analyseinstrument, das eine klare, unmittelbare Visualisierung des Trends bietet und gleichzeitig hochwahrscheinliche Umkehrungen in Echtzeit erkennt. Durch die Kombination von adaptiver Preisverfolgung mit klaren visuellen Warnungen verwandelt er komplexe Daten in umsetzbare Handelssignale. Hauptmerkmale Dynamische Trendlinie: Verfolgt die vorherrschende Richtung des Marktes und passt sich automatisch an jedes neue Preisextrem an. Kl
Fimathe Painel
Thiago Pereira Pinho
Utilitys
Fimathe-Anzeige jetzt mit automatischer Eingabe Größe und Position des Panels wählbar. DYNAMIC LINES - Interaktive und verschiebbare Unterstützung und Widerstand INTELLIGENT NEUTRAL ZONE - Kritischer Bereich zwischen den Bewegungen MULTIPLE TAKE CHANNELS - Präzise Gewinnprognosen ALERTS SYSTEM - Visuelle und akustische Benachrichtigungen ACCURATE TAKE - 25%, 50% und 75% Aufschlüsselung OPERATIONAL BOT - Führen Sie Trades automatisch aus! EXKLUSIVE NEUHEIT: So fortige Aktivieru
Price Compass
Thiago Pereira Pinho
Indikatoren
Der Price Compass ist ein leistungsstarkes Werkzeug der technischen Analyse, das als Ihr Trend-Navigationssystem an den Finanzmärkten konzipiert wurde. Er bewertet den durchschnittlichen gerichteten Marktdruck und filtert kurzfristiges Rauschen effektiv heraus, um die dominante Bewegung klar zu identifizieren. Der Indikator quantifiziert, wie weit der aktuelle Preis von seinem "zentralen Durchschnitt" entfernt ist, und liefert ein präzises Signal für die Marktausrichtung (Bullisch, Bärisch oder
Auswahl:
axoncan
19
axoncan 2025.12.13 05:44 
 

Great tools for market review. Works perfectly as described.

Antwort auf eine Rezension