Prometheus MT5

El oro es uno de los instrumentos más riesgosos del mercado. Requiere precisión, un análisis profundo y una gestión eficaz del riesgo. Prometheus EA integra a la perfección todos estos elementos en un sofisticado sistema diseñado para una operativa óptima.

Prometheus EA se adapta continuamente a las cambiantes condiciones del mercado mediante una combinación de indicadores técnicos, correlación de índices estadounidenses y análisis de sentimiento. Esto garantiza una respuesta en tiempo real tanto a las tendencias a largo plazo como a las fluctuaciones a corto plazo.

Cada operación ejecutada por Prometheus EA está protegida por Stop Loss y Take Profit. Con una relación riesgo-recompensa de 4:1, el EA prioriza la gestión sostenible del riesgo y el crecimiento de la cuenta.

Prometheus EA no utiliza métodos arriesgados como la martingala, el trading en cuadrícula o el promedio. En su lugar, se basa en un enfoque de trading equilibrado y consciente del riesgo.

Diseñado específicamente para la operativa con oro, Prometheus EA aprovecha la alta volatilidad del oro para ejecutar operaciones precisas y rentables, a la vez que reduce el riesgo innecesario.

Con más de una década de experiencia en trading algorítmico, Prometheus EA se desarrolló con datos históricos reales del mercado. Este EA ejecuta las operaciones exactamente como lo harían en un backtest, evitando manipulaciones o suposiciones poco realistas.

Prometheus EA es un EA profesional con grado de inversión, diseñado para un rendimiento consistente y fiable a largo plazo.

¡Señales reales con 6 meses de historial de operaciones demuestran su fiabilidad!

Symbol XAUUSD (GOLD)
Timeframe: H1
Minimal deposit: 200 USD (1K for prop firm)
Broker: Regular brokers, Prop firm brokers, FTMO brokers. Ask me set file
Account type: Hedge (classic, Pro, ECN)
Leverage: 1:20 and more
VPS  Regular or MQL VPS


Características de Prometeo:

  • Dependiendo de la volatilidad del mercado, Prometeo determina la frecuencia del comercio, seleccionando las combinaciones más prometedoras.
  • La estrategia se ha probado en datos históricos durante más de 10 años y modelado de una calidad del 99.9%, lo que garantiza su confiabilidad.
  • No utilizamos estrategias de riesgo, como una cuadrícula, martingale y otras.
  • Basado en su análisis en más de 175 mil transacciones de lo realizado en los últimos 10 años, Prometeo se ha adaptado completamente al comercio en el período actual y futuro.
  • Cuanto más volátil sea el oro, más activamente se cotiza el Prometeo.


Ventajas Prometeo:

  • El corredor no podrá resolver el complejo algoritmo de comercio prometeo y prevenir
  • Cierre la transacción con un resultado positivo, ya que la estrategia cuenta con un algoritmo de gestión dinámica de los niveles de Stop Loss y Take Profit.
  • Puede gestionar de forma independiente los riesgos en el menú Prometeo.
  • La estrategia Prometheus se puede aplicar con éxito en combinación con nuestros otros robots.
  • Puede usar varias combinaciones de estrategias en una cuenta
  • Adecuado para corredores y empresas de accesorios ordinarios


Parámetros Prometheus:

  • Magic number  es una identificación de transacciones únicas. Si usa varios robots en una cuenta, asegúrese de que este parámetro sea diferente de los demás.
  • Type Trade - Tipo de transacciones (compre/venda/cualquiera)
  • Lot type (Fixed/Auto) - Cálculo del tamaño del lote (fijo/progresivo)
  • Auto Lot size / Balance Step - la elección del tamaño del lote y el saldo del saldo para su cálculo (cuanto mayor sea el tamaño del lote o el paso del paso, más será el lote negociado)
  • Trailing Profit - una función para administrar el cierre temprano del pedido con ganancias
  • Trade on Friday/Close orders on Friday - la gestión del comercio el viernes
  • Max orders at the same time - el número de pedidos que se pueden abrir simultáneamente (incluso en diferentes direcciones)
Andrei Trif 2025.10.13 13:34 
 

Hi. I got this EA because a friend that has been using it for almost a year recommended it. I don't usually review ea's this fast but I did spent a weekend backtesting and it performs great . Every tick bassed on real ticks accross 3 brokers and all with very similar results. Bassed on my friends experience and my testing I can say it is the real deal. Also I have it running now on a small 200 live account and its already 10£ in proffit so off to a very good start. Many thanks to the developer .

heinedw 2025.09.15 08:21

Fantastic, safe, profitable, low drawdown EA with fantastic support from Evgenii. Running this EA for the last month on a demo account with a low-risk setting gained me over 10% growth.

Rookietrader 2025.07.22 22:49

I have tried backtesting this EA on all Periods with different risk and also forward period ans always I got a profitable results, always managing a considerably correct risk, even the forwards period, in all of them it gave me really really good profits, I started testing it on a small real account after testing it many times, and after obtaining profits I have also had losses, and I have noticed that you have small profits and then some losses, but after that, you have one, two or three big profits that exceed the losses, it really is a very good EA, with good risk management without expecting to be a millionaire the next month in a few years you can have a large amount of money if you let the EA work by itself, and with the updates from Mr. Evgenii, the EA has a bigger profit range in the last update 3.0, I hope it continues to improve, Thank you Mr. Evgenii for this wonderful EA, I expect for good results in the future

Respuesta al comentario