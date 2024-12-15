Prometheus MT5

También te informaré sobre cómo obtener un VPS gratuito de un bróker confiable.

Después de la compra, contáctame y te ayudaré a instalar y configurar el robot correctamente.

Todas las futuras actualizaciones del asesor están incluidas en el precio.

Los archivos de configuración únicos y todas las recomendaciones son gratuitos.

Todas nuestras señales ya están disponibles en myfxbook: haz clic aquí .

El oro es uno de los instrumentos más riesgosos del mercado. Requiere precisión, un análisis profundo y una gestión eficaz del riesgo. Prometheus EA integra a la perfección todos estos elementos en un sofisticado sistema diseñado para una operativa óptima.

Prometheus EA se adapta continuamente a las cambiantes condiciones del mercado mediante una combinación de indicadores técnicos, correlación de índices estadounidenses y análisis de sentimiento. Esto garantiza una respuesta en tiempo real tanto a las tendencias a largo plazo como a las fluctuaciones a corto plazo.

Cada operación ejecutada por Prometheus EA está protegida por Stop Loss y Take Profit. Con una relación riesgo-recompensa de 4:1, el EA prioriza la gestión sostenible del riesgo y el crecimiento de la cuenta.

Prometheus EA no utiliza métodos arriesgados como la martingala, el trading en cuadrícula o el promedio. En su lugar, se basa en un enfoque de trading equilibrado y consciente del riesgo.

Diseñado específicamente para la operativa con oro, Prometheus EA aprovecha la alta volatilidad del oro para ejecutar operaciones precisas y rentables, a la vez que reduce el riesgo innecesario.

Con más de una década de experiencia en trading algorítmico, Prometheus EA se desarrolló con datos históricos reales del mercado. Este EA ejecuta las operaciones exactamente como lo harían en un backtest, evitando manipulaciones o suposiciones poco realistas.

Prometheus EA es un EA profesional con grado de inversión, diseñado para un rendimiento consistente y fiable a largo plazo.

¡Señales reales con 6 meses de historial de operaciones demuestran su fiabilidad!

Symbol XAUUSD (GOLD) Timeframe: H1 Minimal deposit: 200 USD (1K for prop firm) Broker: Regular brokers, Prop firm brokers, FTMO brokers. Ask me set file

Account type: Hedge (classic, Pro, ECN) Leverage: 1:20 and more VPS Regular or MQL VPS





Características de Prometeo:



Dependiendo de la volatilidad del mercado, Prometeo determina la frecuencia del comercio, seleccionando las combinaciones más prometedoras.

La estrategia se ha probado en datos históricos durante más de 10 años y modelado de una calidad del 99.9%, lo que garantiza su confiabilidad.

No utilizamos estrategias de riesgo, como una cuadrícula, martingale y otras.

Basado en su análisis en más de 175 mil transacciones de lo realizado en los últimos 10 años, Prometeo se ha adaptado completamente al comercio en el período actual y futuro.

Cuanto más volátil sea el oro, más activamente se cotiza el Prometeo.





Ventajas Prometeo:



El corredor no podrá resolver el complejo algoritmo de comercio prometeo y prevenir

Cierre la transacción con un resultado positivo, ya que la estrategia cuenta con un algoritmo de gestión dinámica de los niveles de Stop Loss y Take Profit.

Puede gestionar de forma independiente los riesgos en el menú Prometeo.

La estrategia Prometheus se puede aplicar con éxito en combinación con nuestros otros robots.

Puede usar varias combinaciones de estrategias en una cuenta

Adecuado para corredores y empresas de accesorios ordinarios





Parámetros Prometheus:

