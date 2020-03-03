Wave Seeker

PRECAUCIÓN: Wave Seeker sólo funciona de forma óptima con datos de mercado en tiempo real. Debido a su avanzada integración con API en tiempo real y a su lógica basada en IA, es posible que las pruebas de estrategia tradicionales no representen con exactitud su funcionalidad o sus resultados en el mundo real.

Presentación de Wave Seeker: la cúspide del conocimiento inteligente del mercado

Entre en una nueva frontera de innovación en el trading con Wave Seeker, un innovador asesor experto diseñado con precisión, impulsado por un profundo conocimiento del mercado y adaptado a los traders serios que buscan la excelencia a través de la innovación. Desarrollado a lo largo de incontables horas de investigación, análisis y perfeccionamiento algorítmico, Wave Seeker es más que una herramienta: es su compañero de trading inteligente.

Desvelando la arquitectura de la precisión

Wave Seeker no es un algoritmo más. Es la culminación de un diseño meticuloso que combina modelos analíticos de múltiples capas, patrones neuronales avanzados de IA, marcos de decisión de transmisión en tiempo real y capas de adaptación con capacidad de respuesta que evolucionan con el propio mercado. Desarrollado con una profunda integración a través de API financieras, el motor de decisión dinámico de la herramienta se sincroniza con la liquidez en tiempo real, el flujo de impulso y los patrones de onda de volatilidad.

La estructura central de Wave Seeker se basa en un sistema híbrido de:

  • Reconocimiento Adaptativo Profundo de Patrones

  • Mapeo de volatilidad mejorado por IA

  • Mapeo de la acción del precio filtrado con precisión

  • Seguimiento de la liquidez en tiempo real

  • Interpretación sensible a los sentimientos

Con cada tick del mercado, Wave Seeker recalibra y refina su perspectiva, aprendiendo y adaptándose activamente. No está sujeto a reglas rígidas ni a condiciones estáticas. Fluye como el mercado, fluido y sensible, posicionándose siempre alineado con las formaciones de ondas estadísticamente más favorables.

Diseñado para una ejecución seria

WaveSeeker no es un script de trading básico. Es un motor táctico de espectro completo, diseñado desde cero para un funcionamiento en directo de nivel profesional. Cada componente ha sido sometido a rigurosas pruebas de estrés en entornos reales en diversas condiciones de liquidez y sesiones de mercado, incluyendo zonas de noticias de alto impacto y eventos inesperados de cisne negro.

Cada iteración ha sido validada y perfeccionada bajo la presión real del mercado, no simplemente optimizada para condiciones teóricas. El resultado es una herramienta que piensa, aprende y actúa en tiempo real, ofreciendo un nivel de precisión y capacidad de respuesta pocas veces visto en el espacio minorista.

Avalado por una creciente comunidad de operadores avanzados

Wave Seeker ha ido ganando adeptos en círculos selectos de operadores profesionales, gestores de fondos y analistas técnicos que exigen fiabilidad, inteligencia y sofisticación en sus herramientas de negociación. Los comentarios han sido unánimes a favor de su integridad estructural, sensibilidad al mercado y adaptabilidad en tiempo real.

Una lista cada vez mayor de profesionales ha adoptado Wave Seeker como componente clave de su matriz de toma de decisiones. Muchos atribuyen su confianza en la negociación a su interpretación coherente y fluida de la mecánica del mercado.

Sofisticación en la que puede confiar

A diferencia de los indicadores estándar que se basan en superposiciones de patrones históricos o modelos de datos rezagados, Wave Seeker se ha creado para el presente. Su principal ventaja reside en la sincronización de datos en tiempo real, los protocolos de reacción mejorados por API y el motor de refinamiento de aprendizaje automático. Esto le permite ofrecer

  • Integración perfecta con fuentes en directo

  • Reconocimiento de entradas con filtro de ruido

  • Recalibración adaptativa a los cambios de tendencia

  • Reacción proactiva a los cambios de impulso

  • Conocimiento dinámico del ciclo de ondas

No adivina. Calcula. No sigue ciegamente las tendencias. Mapea y responde a cambios microestructurales en el flujo de órdenes. Cada decisión está respaldada por capas de datos, ponderada por métricas de confianza y filtrada a través de una lógica de secuencia inteligente.

Disponibilidad limitada - Ingeniería Premium

Como ocurre con cualquier herramienta revolucionaria, el acceso a Wave Seeker está deliberadamente limitado. Con el fin de garantizar la integridad y la eficacia de la estrategia entre una comunidad selecta de operadores afines, sólo un número finito de copias están disponibles en cualquier nivel de precios.

El primero en llegar es el primero en ser atendido: debido a la demanda y a los recursos intensivos que hay detrás de la arquitectura central de Wave Seeker, los niveles de precios están programados para aumentos incrementales con cada lote de lanzamiento.

Cuanto antes acceda, mejor será su posición.

La tarifa de mercado actual refleja una ventana de entrada exclusiva a una nueva era de inteligencia de mercado. Una vez agotado este nivel, la siguiente versión reflejará el rendimiento acumulado, el perfeccionamiento y los análisis en tiempo real con los que Wave Seeker sigue evolucionando.

Un socio estratégico, no sólo una herramienta

Wave Seeker es más que un código. Es una capa de estrategia viva. Encarna la síntesis del conocimiento del mercado, la adaptación algorítmica y la ingeniería con visión de futuro. No se limita a reaccionar, sino que se anticipa. Se adapta. Evoluciona.

Tanto si se especializa en momentum intradiario, patrones de oscilación o volatilidad dinámica, Wave Seeker se convierte en un multiplicador de fuerza dentro de su arsenal de negociación. Se alinea con su intención y mejora su precisión.

Respaldado por la transparencia, no por la publicidad

Nuestro enfoque en la presentación de Wave Seeker sigue los más altos estándares de cumplimiento del mercado MQL5. No hacemos promesas infundadas ni afirmaciones especulativas. Nuestra filosofía de diseño se basa en la integridad de los datos, la claridad de la ingeniería y el despliegue responsable.

Invitamos a todos los operadores a evaluar Wave Seeker con una mentalidad abierta pero crítica. Vea la arquitectura. Sienta la capacidad de respuesta. Experimente la recalibración inteligente en entornos de ejecución en directo.

Un vistazo al futuro - Ya disponible

Wave Seeker representa una nueva dimensión de la sinergia de la negociación en tiempo real. A medida que evolucionan los mercados, también deben hacerlo las herramientas que empleamos. Atrás quedaron los días de las plantillas rígidas y las simulaciones retrospectivas. Ha llegado la era de la negociación en tiempo real, integrada en la IA y con conciencia dinámica, y Wave Seeker está a la vanguardia.

Reserve su plaza - Únase al movimiento

Sólo queda un número limitado de plazas al precio actual. Wave Seeker está disponible exclusivamente a través del mercado MQL5. Asegúrese su copia mientras el precio de lanzamiento siga siendo accesible.

Wave Seeker: Descubre el ritmo. Domine la ola. Domine el mercado.

(Sólo para uso operativo en directo. Asegúrese de que su plataforma está configurada para una sincronización óptima de los datos en tiempo real. Los resultados de las pruebas retrospectivas pueden no reflejar la verdadera adaptación al mercado real debido a las complejidades de la arquitectura).


Productos recomendados
NanoTrade Pro
Vadim Podoprigora
Asesores Expertos
NanoTrade Pro NanoTrade Pro es un asesor de trading automatizado de última generación diseñado para optimizar su estrategia de trading en los vertiginosos mercados financieros. Aprovechando algoritmos avanzados y análisis de datos en tiempo real, NanoTrade Pro automatiza el proceso de scalping, permitiendo a los operadores capitalizar pequeños movimientos de precios con notable precisión y eficiencia. Básicamente, el asesor no utiliza ningún sistema de riesgo con el aumento de volumen o el aume
TrendFusion X
Daniel Mandachi
Asesores Expertos
TrendFusion X es una solución de negociación totalmente automatizada diseñada para operadores que valoran la precisión, la disciplina y la toma de decisiones estructurada. Combina un modelo de puntuación de tendencias con un análisis multitemporal y una lógica de confirmación para garantizar que las operaciones se ejecuten solo en condiciones técnicamente favorables. Diseñado para entornos de negociación modernos, TrendFusion X se adapta a los cambios en el comportamiento del mercado y se centr
BB vector dynamics robot
Ekaterina Saltykova
Asesores Expertos
BBVectorDynamics_Robot es un innovador asesor de trading diseñado específicamente para mercados volátiles. Basado en algoritmos únicos para analizar las fuerzas del mercado e identificar desequilibrios entre compradores y vendedores, este asesor le ayuda a tomar decisiones precisas y bien meditadas en el proceso de negociación. Principales características del asesor bb vector dynamics_robot: Cálculo de vectores dinámicos. El sistema determina las diferencias entre los valores extremos de los p
Cool Martingale Pro EA
Truong Ve Quyen
Utilidades
Cool Martingale EA - Cobertura inteligente y Auto Trading Cool Martingale EA es un Asesor Experto avanzado diseñado para el comercio continuo en el símbolo gráfico adjunto (por ejemplo, XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY). El EA implementa una estrategia Martingale de cobertura inteligente con entradas flexibles, protección de márgenes y un panel de control en el gráfico para realizar ajustes en tiempo real. Características principales Cobertura automática de compra/venta con multiplicador Martingal
Orderflow Scalper EA
TitanScalper
Asesores Expertos
ORDERFLOW SCALPER EA 4.5 [Detección de absorción/agotamiento de alta precisión en tiempo real] Sistema de Trading Avanzado Delta Merge para Traders Profesionales Full Documentation: [ Download PDF ] Instrument : US30 [DJ30] Time Frame : 15Min Myfxbook Chart: [myfxbook.com/members/DeltaMerge/] Recommended Brokers : icmarkets, fpmarkets [This EA is fully optimized for ICMARKETS US30 conditions] ️ Original Price: $2,399 Limited-Time Offer: $899 Tecnología revolucionaria de anális
NeuroForex
Sergio Izquierdo Rodriguez
Asesores Expertos
Asesor Experto para operar con redes neuronales profundas que se entrenan a sí mismas con machine learning , hasta 1512 medidas ponderadas por cada símbolo, según avanza el mercado. Opera en varios símbolos Forex y marcos horarios , también, anulando la selección de los símbolos y timeframes , puede configurarse para el gráfico actual en su símbolo y timeframe . Se puede configurar para distintos pares y se puede manejar una red neuronal distinta en cada gráfico. Puede configurar símbolos, perío
Flex Gold System
Pirasingh Jiachanont
Asesores Expertos
Flex Gold System es un EA de reversión que puede encontrar el precio del oro de reversión con alta precisión en un marco de tiempo de 30 minutos. El EA se ajusta al comportamiento del precio del oro y puede sobrevivir en situaciones de alta volatilidad. Los operadores pueden ajustar el tamaño del lote para obtener más beneficios, pero por otro lado, el riesgo será mayor por lo que puede establecer un stop loss con USD o un porcentaje del saldo. El EA fue realizado por un operador de oro profesio
Trend Trader EME
SASA MIJIN
Asesores Expertos
Trend Trader es un EA inteligente y totalmente automatizado. Combina Niveles Institucionales (para stop loss y objetivos de beneficio), y 3 indicadores para señales de compra y venta al mismo tiempo. Cuando los 3 indicadores están de acuerdo entre sí para la tendencia, o el cambio de tendencia, EA se abrirá la posición, stop loss se establecerá en la última baja, o alta, dependiendo de la dirección, y los objetivos de beneficio se hacen en los niveles (en la configuración predeterminada, puede c
Gold Grok
Ihar Tsitou
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD Marco temporal Día Tipo Inteligencia artificial Depósito mínimo 1500 USD (o el equivalente en otra divisa) Compatible con CUALQUIER broker SÍ Lanzamiento sin ajustes previos SÍ Este Asesor Experto es un sistema ensemble de modelos entrenados sobre el espacio de fractales sintetizados de alta dimensionalidad de Segundo Nivel. Señal en vivo: https://www.mql5.com/ru/signals/2343812?source=Site+Perfil+Vendedor Características principales: Seguridad del Depósito No utiliza estrat
Yarukami Mnukakashi EA MT5
Aleksandr Kazmirchuk
Asesores Expertos
Yarukami Mnukakashi es un asesor de operaciones automatizado diseñado para operadores en el mercado Forex. Tenga en cuenta que el stop loss fijado en 100 dólares . Lo instalé por razones técnicas. Yo comercio sin STOP!!! Utilizar un conjunto de archivos con un grupo en un telegrama. MT4 versión a través de enlace. Características principales: Tipo de estrategia: trading 24 horas, pero recomiendo evitar la sesión americana y fijar un take diario de 30-40$ por lote de 0,01. Puede trabajar en una
CyNeron MT5
Svetlana Pawlowna Grosshans
3.05 (21)
Asesores Expertos
CyNeron: Comercio de Precisión con Innovación en Inteligencia Artificial Manual y archivos de configuración : Contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio : El precio aumenta según el número de copias vendidas Copias disponibles : 5 Análisis de Instantáneas impulsado por IA: Una Primicia en el Mercado CyNeron es el primer EA en el mercado que integra inteligencia artificial avanzada en un enfoque revolucionario de comercio, capturando y procesand
Synthesis X Neural EA
Thanaporn Sungthong
Asesores Expertos
Olvide todo lo que sabe sobre los robots de trading. Presentamos Synthesis X Neural EA , el primer Sistema de Trading de Inteligencia Híbrida del mundo. Hemos ido más allá de las limitaciones de los EAs simples, basados en indicadores, para crear una sofisticada inteligencia artificial de dos partes diseñada con un único propósito: generar un crecimiento estable y consistente de la cartera con una gestión del riesgo sin precedentes. Synthesis X no es un mero algoritmo, sino una arquitectura de
Dynamics Pips Bot5
Andriy Sydoruk
Asesores Expertos
Pips Dinámicos: Un Innovador Bot Multidivisa para Operar Automáticamente en Forex Dynamic Pips es una herramienta de alta tecnología para la negociación automatizada en el mercado Forex, diseñada para operadores de todos los niveles. Este robot multidivisa, basado en algoritmos avanzados de análisis de flujos temporales de información, ofrece oportunidades únicas para beneficiarse de las fluctuaciones de las divisas. Operando en cualquier marco temporal y con una variedad de pares de divisas, se
AO Trade
Ka Lok Louis Wong
Asesores Expertos
El sistema de AO Trade está diseñado específicamente para el comercio de tendencias, aprovechando los tiempos de subasta o de noticias como puntos de referencia para comparar con otros tiempos de pedido específicos y anticipar las tendencias del mercado. **Todos los parámetros de tiempo utilizados en el EA se basan en la hora de su terminal. Los diferentes brokers pueden operar en diferentes zonas horarias GMT, lo que puede variar aún más debido a los ajustes de horario de verano.** **Por favo
Rapid X
Tatiana Savkevych
Asesores Expertos
Estrategia rápida para trabajar en el mercado Forex con una base de scalping. El algoritmo consiste en realizar una operación de trading en el menor tiempo posible. Por regla general, este período de tiempo es de segundos y sólo a veces se limita a varios minutos. Existe la opinión de que el scalping es para principiantes. Pero, de hecho, es un error. Con el fin de llevar a cabo una operación de comercio correcta y rentable, un comerciante tiene que aprender scalping, de lo contrario el resul
VIX 75 Momentum EA Pro
Joshua Adeyemo
Asesores Expertos
VIX Momentum Pro EA - Descripción del producto Descripción general VIX Momentum Pro es un sistema de trading algorítmico sofisticado diseñado exclusivamente para los Índices Sintéticos VIX75. El algoritmo emplea análisis avanzado de múltiples marcos temporales combinado con técnicas propietarias de detección de momentum para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad en el mercado de volatilidad sintética. Estrategia de trading El Asesor Experto opera con un enfoque integral basa
Igris FX Gold Sniper SMC EA 1
Happy Mashabela
Asesores Expertos
El EA Igris_FX Gold Sniper SMC es un Asesor Experto totalmente automatizado diseñado para el trading de oro de alta precisión utilizando conceptos avanzados de dinero inteligente , rebotes de soporte/resistencia , filtros RSI y confirmaciones de patrones de velas . Diseñado para los comerciantes que exigen precisión, alta relación riesgo-recompensa, y la reducción mínima , esta EA es perfecto para scalping o swing configuraciones en función de su VPS y la velocidad del corredor. Características
Igris FX Gold Sniper SMC EA
Happy Mashabela
Asesores Expertos
El EA Igris_FX Gold Sniper SMC es un Asesor Experto totalmente automatizado diseñado para el trading de oro de alta precisión utilizando conceptos avanzados de dinero inteligente , rebotes de soporte/resistencia , filtros RSI y confirmaciones de patrones de velas . Diseñado para los comerciantes que exigen precisión, alta relación riesgo-recompensa, y la reducción mínima , esta EA es perfecto para scalping o swing configuraciones en función de su VPS y la velocidad del corredor. Características
TIO Wall Street MT5
Ihar Tsitou
Asesores Expertos
TIO Wall Street - Este es un Asesor Experto de nivel profesional. Es utilizado por los comerciantes de los fondos más grandes y los comerciantes de los bancos más grandes para automatizar sus sistemas de comercio. El Asesor Experto tiene ajustes listos para algunos TS para pares: AUDCAD Marco de tiempo: m15 Depósito mínimo 500 unidades de divisas. Señal en vivo: https://www.mql5.com/ru/signals/2345083?source=Site+Perfil+Vendedor Características: Funciona en múltiples pares. Múltiples funcion
Prometheus MT5
Evgenii Aksenov
4.33 (6)
Asesores Expertos
Todas nuestras señales ya están disponibles en myfxbook:  haz clic aquí . Prometheus signal:  haz clic aquí Los archivos de configuración únicos y todas las recomendaciones son gratuitos. Todas las futuras actualizaciones del asesor están incluidas en el precio. Después de la compra, contáctame y te ayudaré a instalar y configurar el robot correctamente. También te informaré sobre cómo obtener un VPS gratuito de un bróker confiable. El oro es uno de los instrumentos más riesgosos del mercado. R
Institutional Levels
SASA MIJIN
Asesores Expertos
Institutional Levels es un Asesor Experto inteligente y totalmente automatizado. Este algo está dispuesto de tal manera que el EA utiliza los niveles de importancia combinada con la acción del precio, sin depender de los indicadores. La estrategia detrás de él se basa en las enseñanzas de un trader profesional, y ex traders. Encontrará niveles no probados en los que se sabe que las instituciones están interesadas, en el número de velas que ha establecido y hará operaciones basadas en estos nive
British Fakeout
Burak Enes Aydin
Asesores Expertos
No es rentable, no pude encontrar una buena optimización, puede intentar -Recommended Time Frame: 4H -Divisa: GBPUSD -Para 1000 USD es 0.02 -Lotes recomendados para 50x apalancamiento = 200 -Lotes recomendados para 100x apalancamiento = 100 -Lotes recomendados para 200x apalancamiento = 50 -Lotes recomendados para 50x apalancamiento = 200 -Lotes recomendados para 100x apalancamiento = 100 -Lotes recomendados para 200x apalancamiento = 50 PERO PUEDE CAMBIAR SU PROPIA CONFIGURACIÓN DE RIESGO Ust
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
Asesores Expertos
Classic Market Surfer EA - Una estrategia atemporal y probada para operar con oro Durante años, esta poderosa estrategia de trading ha estado oculta al público, reservada para unos pocos elegidos. Ahora, por primera vez, el EA Classic Market Surfer está disponible para traders como usted. Construido sobre principios de trading puros y probados con el tiempo, este EA no se basa en trucos de moda como la IA o el aprendizaje automático. En su lugar, aprovecha una estrategia clásica y robusta que ha
World of Gold AI
Nestor Alejandro Chiariello
Asesores Expertos
World Of Gold AI es un nuevo EA con tecnología avanzada Nueva tecnología manipulada por IA y machine learning, donde se diversifica en la comparación del precio del XAUUSD y Rangos en base de datos , desestructurándolo así y encontrando posibles órdenes potenciales para hacer un scalping único. Nuestras bases de datos cruzadas comparan el precio Global del Oro y la Plata con las noticias de los principales pares más utilizados, como el dólar o el euro , creando un análisis extremo para consegui
Golden Lucks
Godbless C Nygu
Asesores Expertos
GOLDEN LUCKS es un Asesor Experto de vanguardia que amplía los límites del trading moderno integrando inteligencia artificial avanzada con las últimas tecnologías de trading. Construido sobre la plataforma GPT-4o de última generación, aprovecha el poder sin precedentes de las redes neuronales para adaptarse dinámicamente a las condiciones cambiantes del mercado. Lo que diferencia a este EA es su uso de la visualización discreta de Fourier avanzada dentro del marco ATFNet. Esta innovadora funció
Sparking Rush
Vladyslav Buhera
Asesores Expertos
Este asesor está diseñado para funcionar con una plataforma de negociación e implementa una estrategia automatizada de apertura y cierre de posiciones basada en indicadores técnicos. Analiza el precio actual en relación con una Media Móvil Simple (SMA) durante un periodo especificado y utiliza el Rango Medio Real (ATR) para determinar los posibles niveles de stop-loss. El asesor trata de actuar cuando el precio se desvía de la media, aplicando parámetros de entrada definidos por el usuario, como
Aetheris Quantum
Dmytro Tishchenko
Asesores Expertos
Aetheris Quantum - Solución de Trading Potenciada por IA Aetheris Quantum es un potente bot de trading diseñado para analizar patrones de mercado utilizando tecnología de inteligencia artificial. Mediante el aprendizaje continuo y la adaptación a las condiciones cambiantes del mercado, el bot garantiza previsiones de alta precisión y una negociación eficaz, incluso en entornos de mercado difíciles. A diferencia de las soluciones de trading básicas, Aetheris Quantum ofrece configuraciones persona
Regression Analysis Candles EA
Preecha Chanthakan
Asesores Expertos
Análisis de regresión velas EA utiliza regresión ecuación grado 5 y la línea de la ecuación de dos puntos más bajos y dos puntos altos dibujar dos líneas rectas. Se hacen cuatro tendencias para comparar y determinar las órdenes de compra/venta. Ponemos una orden pendiente de compra limitada/compra detenida o de venta limitada/venta detenida cuando tenemos una orden. Tenemos una orden limitada de menos de 99 órdenes. Cerramos todas las órdenes en diez casos y elegimos la variable de mercado, tene
Regulus exclusive advisor
Oleg Konovalov
Asesores Expertos
Herramientas para ganar dinero e investigar. El núcleo de las señales comerciales y la estrategia se basa en el algoritmo del autor para la formación de patrones de pronóstico de precios. ¡Aplicable a cualquier instrumento! Complementado con un sistema de control basado en el MA "Nine-Tailed Fox" , actualizando y ajustando la señal con la mayor precisión posible para el mercado, instrumento y periodo de trabajo. Elegible: Todos los instrumentos en todos los mercados (hay excepciones). Para qu
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Asesores Expertos
VIERNES NEGRO 50% DE DESCUENTO - NANO MACHINE GPT Precio regular: $997 a Viernes Negro: $498.50 (El precio con descuento se reflejará durante la promoción.) Inicio de la venta: 27 de noviembre de 2025 - evento de Viernes Negro por tiempo limitado. Sorteo del Viernes Negro: Todos los compradores de Nano Machine GPT durante el evento del Viernes Negro pueden participar en un sorteo aleatorio para ganar: 1 x activación de Syna 1 x activación de AiQ 1 x activación de Mean Machine GPT Cómo particip
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Asesores Expertos
EA de Quantum Baron Hay una razón por la que al petróleo se le llama oro negro, y ahora, con Quantum Baron EA, puede acceder a él con una precisión y confianza inigualables. Diseñado para dominar el mundo de alto octanaje de XTIUSD (petróleo crudo) en el gráfico M30, Quantum Baron es su arma definitiva para subir de nivel y operar con precisión de élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. con descuen
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Asesores Expertos
Quantum Bitcoin EA   : ¡No existe nada imposible, solo es cuestión de descubrir cómo hacerlo! Adéntrese en el futuro del trading   de Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , la última obra maestra de uno de los principales vendedores de MQL5. Diseñado para traders que exigen rendimiento, precisión y estabilidad, Quantum Bitcoin redefine lo que es posible en el volátil mundo de las criptomonedas. IMPORTANTE:   Luego de la compra envíame un mensaje privado para recibir el manual de instalación y
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.56 (25)
Asesores Expertos
Aria Connector EA – V4 (Máquina de Aprendizaje + Modelo de Aprendizaje XGBoost +112 IAs Pagadas y Gratuitas + Sistema de Votación + Prompts Externos y Editables) Mientras que la mayoría de EAs en el mercado afirman usar "IA" o "redes neuronales" pero en realidad solo ejecutan scripts básicos, Aria Connector EA V4 redefine lo que significa el trading verdaderamente impulsado por IA. Esto no es teoría, no es marketing exagerado, es una conexión directa y verificable entre tu plataforma MetaTrade
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
Asesores Expertos
El Robot Bitcoin MT5 está diseñado para ejecutar operaciones con Bitcoin con una eficiencia y precisión sin precedentes. Desarrollado por un equipo de operadores y desarrolladores experimentados, nuestro Bitcoin Robot emplea un sofisticado enfoque algorítmico (acción del precio, tendencia, así como dos indicadores personalizados) para analizar el mercado y ejecutar operaciones rápidamente con un marco de tiempo M5 , asegurando que nunca se pierda oportunidades lucrativas. Sin rejilla, sin marti
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT5 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
Asesores Expertos
Stock Indexes EA es un sofisticado robot de trading meticulosamente diseñado para capitalizar la dinámica del US30. Este Asesor Experto utiliza algoritmos avanzados e indicadores técnicos cuidadosamente seleccionados para analizar las tendencias del mercado, identificar los puntos óptimos de entrada y salida, y ejecutar operaciones con gran precisión . Una de sus características clave es el filtro de noticias incorporado, que impide que el robot abra nuevas posiciones durante acontecimientos ec
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Asesores Expertos
AIQ Versión 5.0 - Inteligencia Autónoma a Través de Arquitectura Institucional La evolución desde la automatización basada en reglas hacia la inteligencia autónoma genuina representa la progresión natural del trading algorítmico. Lo que los departamentos cuantitativos institucionales comenzaron a explorar hace más de una década ha madurado en implementación práctica. AIQ Versión 5.0 encarna esta maduración: análisis de IA multimódelo sofisticado, arquitectura de validación independiente y siste
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Asesores Expertos
Bonnitta EA se basa en la estrategia de posición pendiente ( PPS ) y un algoritmo de negociación secreto muy avanzado. La estrategia de Bonnitta EA es una combinación de un indicador personalizado secreto, líneas de tendencia, niveles de soporte y resistencia ( acción del precio ) y el algoritmo comercial secreto más importante mencionado anteriormente. NO COMPRE UN EA SIN NINGUNA PRUEBA CON DINERO REAL DE MÁS DE 3 MESES, ME TOMÓ MÁS DE 100 SEMANAS (MÁS DE 2 AÑOS) PARA PROBAR BONNITTA EA CON DI
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
Asesores Expertos
Burning Grid EA MT5 - Multi-Pair Grid Power con Riesgo Adaptativo Opere hasta 35 pares de divisas simultáneamente con selección inteligente de estrategias, perfiles de riesgo flexibles y control dinámico del drawdown. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Últimos Setfiles :https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html#14 Comunidad: https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Vídeos: https://www.youtube.com/@MagmaSoftwareSolutions Mis Ases
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Asesores Expertos
EA tiene un historial en vivo con 4,5 años de comercio estable con drawdown bajo: Rendimiento en vivo La versión MT4 se puede encontrar aquí Waka Waka es el sistema de rejilla avanzado que ya funciona en cuentas reales desde hace años. En lugar de ajustar el sistema para reflejar los datos históricos (como hace la mayoría de la gente) fue diseñado para explotar las ineficiencias existentes en el mercado. Por lo tanto, no es un simple sistema de "aciertos y errores" que sólo sobrevive utilizando
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
Asesores Expertos
Mean Machine GPT Versión 11.0 - Donde la Inteligencia Institucional Encuentra el Trading Especializado Desde que fuimos pioneros en la integración genuina de IA en el trading algorítmico, hemos refinado este enfoque a través de múltiples ciclos de mercado, regímenes económicos y evoluciones tecnológicas. Lo que comenzó como nuestra convicción de que el aprendizaje automático adaptativo representa la progresión natural del trading cuantitativo se ha convertido en una dirección de la industria. L
KT Gold Nexus EA MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
Asesores Expertos
KT Gold Nexus EA es un sistema de trading profesional diseñado para el mercado spot del oro (XAUUSD). Desarrollado utilizando datos históricos de alta precisión, ha sido sometido a rigurosas pruebas de estrés y verificaciones de robustez en diferentes regímenes y ciclos del mercado. Aprovechando técnicas algorítmicas avanzadas, incluidas optimizaciones basadas en aprendizaje automático, este EA está diseñado para la viabilidad a largo plazo. Opera exclusivamente en la dirección de compra. El tra
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.43 (21)
Asesores Expertos
NEXUS – grid cuantitativo adaptativo que evoluciona con el mercado NEXUS es un sistema 100 % automático que construye combinaciones de reglas en tiempo real, las valida fuera de muestra y sólo opera cuando detecta ventaja estadística en un contexto de mercado válido. Especificaciones rápidas Tipo de sistema: grid adaptativo con validación OOS (out-of-sample) y filtros de entorno (noticias, volatilidad, sesión/día y zonas de valor por volumen opcionales). Instrumentos: Forex mayor y cruzados (EUR
Avalut Gold X1
Danijel Plesa
Asesores Expertos
Avalut X1 - Advanced Gold Expert Advisor (MT5) Operativa de precisión para XAUUSD Live Signal Avalut X1 es un Asesor Experto profesional para el trading automatizado en XAUUSD (Oro) en MetaTrader 5. El sistema combina cuatro estrategias complementarias en un único EA para gestionar distintos regímenes de mercado. Es autónomo para MT5 y no requiere DLL externas ni instaladores de terceros. Características clave Cuatro estrategias en un EA: lógicas coordinadas que se complementan para abordar
Silicon Ex mt5
Nadiya Mirosh
Asesores Expertos
"Silicon Ex ": Su asistente de confianza en el mundo de Forex Silicon Ex es un moderno bot de trading, especialmente creado para los traders en el mercado Forex. Esta innovadora herramienta sirve como un socio fiable para aquellos que se esfuerzan por el comercio eficiente y automatizado. Características principales de "Silicon Ex" : Fiabilidad y Estabilidad: Creado utilizando tecnologías avanzadas que garantizan un funcionamiento estable y fiable en el mercado. Gestión inteligente del riesgo:
OrionXAU
Pierre Paul Amoussou
5 (1)
Asesores Expertos
OrionXAU es un sistema de trading algorítmico diseñado para operar en XAUUSD (Oro) y US100 / Nasdaq . Combina dos enfoques estratégicos (Scalping y Swing Trading) dentro de un marco disciplinado y orientado a la estabilidad. Mercados principales compatibles • XAUUSD (Oro) • US100 / Nasdaq Arquitectura de doble estrategia 1. Scalping • Operativa intradía • Exposición breve • Optimizado para movimientos pequeños • Estricto control del riesgo 2. Swing Trading • Captura de tendencias prolongadas •
Gold Trend X
Thang Chu
5 (2)
Asesores Expertos
Gold Trend X Señal en Vivo (Trading 1.5% Riesgo de Balance) Nexus EA mql5 canal público: Chat Público de la Comunidad Nexus Este EA es parte de Nexus Portfolio - una combinación de los mejores EAs a largo plazo que he creado para mi trading personal así como para la gestión de fondos privados. ¿Busca una solución de cartera totalmente diversificada a través de múltiples activos y plazos? Echa un vistazo a Nexus Portfolio para la mejor cartera diversificada a largo plazo. Esta cartera ejecuta má
Nexus Scalper
Thang Chu
Asesores Expertos
Nexus Scalper Live Signal: Señal ( 2.5% Riesgo Saldo Cuenta) Nexus EA mql5 canal público: Chat Público de la Comunidad Nexus Este EA es parte de Nexus Portfolio - una combinación de los mejores EAs a largo plazo que he creado para mi trading personal así como para la gestión de fondos privados. ¿Busca una solución de cartera totalmente diversificada a través de múltiples activos y plazos? Echa un vistazo a Nexus Portfolio para la mejor cartera diversificada a largo plazo. Esta cartera ejecuta 9
Stock Index Scalper
Thang Chu
Asesores Expertos
Cuenta Nexus Stock Index Scalper Signal (3% Riesgo de Saldo) Únete a la Comunidad Nexus Chat Público Stock Index Scalper es un EA de scalping a corto plazo que opera índices bursátiles exclusivamente. Cerrará todas las operaciones al final del día para evitar el riesgo nocturno y sólo considerará la apertura de nuevas operaciones cuando haya un mercado activo. Desarrollado por el mismo motor de IA que creó Market Cycles Order Flow, Gold Trend X y la mayoría de mis otros algoritmos también conoc
MasterEA trustfultrading
Tobias Christian Witzigmann
5 (1)
Asesores Expertos
Hola, soy un operador de algo de Alemania y estoy ofreciendo mi propia EA aquí, que utilizo a diario para mi comercio y que he estado desarrollando continuamente durante varios años. Es importante entender que esta EA es una herramienta muy compleja que se puede utilizar para operar diferentes estrategias. Se pueden combinar diferentes señales de entrada y salida con diferentes filtros. También hay un amplio sistema de gestión de stop loss y take profit. Yo uso el Master EA diariamente para mi
Otros productos de este autor
Flash fund x
Gilbert Angoya Musakala
Asesores Expertos
ATENCIÓN: Flash Fund X está optimizado exclusivamente para entornos de mercado real. Debido a su avanzada API y a su arquitectura basada en IA, es posible que las pruebas retrospectivas no reflejen con exactitud el comportamiento real de las operaciones en tiempo real. La ejecución de datos en tiempo real es esencial para un rendimiento óptimo. Presentación de Flash Fund X : un motor de ejecución de nueva generación para la dinámica de los mercados modernos En un mercado gobernado por la fragmen
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario