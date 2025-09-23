SP500 Opening Range Pro
- Experts
- Manuel De Huerta De La Cruz
- Version: 1.1
- Activations: 10
SP500 Opening Range Pro – Estrategia Automatizada para el S&P 500
SP500 Opening Range Pro es un EA profesional para MetaTrader 5 que opera la ruptura del rango de apertura en el S&P 500.
Diseñado para la sesión de Nueva York, utiliza Breakout + Pullback con gestión automática de riesgo y parámetros totalmente configurables.
-
📈 Estrategia probada: Opening Range con filtros de tendencia y volatilidad.
-
⚙️ Automatización total: Entradas, SL/TP, gestión de riesgo y horarios.
-
🕒 Optimizado para NY Session: Aprovecha la mayor volatilidad del día.
-
💰 Gestión monetaria: Riesgo % y R:R configurables.
-
🛠️ Fácil personalización: Horarios, lotes, filtros y objetivos.
Recomendado para traders que buscan una estrategia simple, robusta y lista para cuentas reales o de fondeo.
SP500 Opening Range Pro es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para operar el índice S&P 500 utilizando la estrategia de Apertura del Mercado (Opening Range).
Este sistema identifica y aprovecha la volatilidad inicial del mercado para ejecutar operaciones con una clara ventaja estadística.
Características principales:
-
Estrategia probada: Basada en la ruptura del rango de apertura del S&P 500.
-
Completamente automatizado: Desde la detección del rango hasta la ejecución y gestión de la operación.
-
Gestión de riesgos avanzada: Stop Loss y Take Profit automáticos con relación riesgo/beneficio configurable.
-
Filtros de tendencia y volatilidad: Evita señales falsas y mejora la calidad de las entradas.
-
Optimizado para cuentas reales: Compatible con brokers con baja latencia y spreads ajustados.
Parámetros configurables:
-
Horarios de la sesión de apertura.
-
Tamaño de lote y riesgo por operación.
-
Multiplicadores de SL/TP y BreakEven.
-
Filtros de volatilidad y tendencia.
Beneficios:
-
Estrategia sencilla y robusta para traders que buscan automatización total.
-
No requiere conocimientos avanzados de programación.
-
Compatible con MetaTrader 5 y listo para pruebas en Strategy Tester.
Recomendaciones de uso:
-
Activo principal: US500 / S&P 500
-
Timeframe: M5 – M15
-
Broker con ejecución rápida y bajo spread.