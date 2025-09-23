SP500 Opening Range Pro

SP500 Opening Range Pro – Estrategia Automatizada para el S&P 500

SP500 Opening Range Pro es un EA profesional para MetaTrader 5 que opera la ruptura del rango de apertura en el S&P 500.
Diseñado para la sesión de Nueva York, utiliza Breakout + Pullback con gestión automática de riesgo y parámetros totalmente configurables.

  • 📈 Estrategia probada: Opening Range con filtros de tendencia y volatilidad.

  • ⚙️ Automatización total: Entradas, SL/TP, gestión de riesgo y horarios.

  • 🕒 Optimizado para NY Session: Aprovecha la mayor volatilidad del día.

  • 💰 Gestión monetaria: Riesgo % y R:R configurables.

  • 🛠️ Fácil personalización: Horarios, lotes, filtros y objetivos.

Recomendado para traders que buscan una estrategia simple, robusta y lista para cuentas reales o de fondeo.


SP500 Opening Range Pro es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para operar el índice S&P 500 utilizando la estrategia de Apertura del Mercado (Opening Range).

Este sistema identifica y aprovecha la volatilidad inicial del mercado para ejecutar operaciones con una clara ventaja estadística.

Características principales:

  • Estrategia probada: Basada en la ruptura del rango de apertura del S&P 500.

  • Completamente automatizado: Desde la detección del rango hasta la ejecución y gestión de la operación.

  • Gestión de riesgos avanzada: Stop Loss y Take Profit automáticos con relación riesgo/beneficio configurable.

  • Filtros de tendencia y volatilidad: Evita señales falsas y mejora la calidad de las entradas.

  • Optimizado para cuentas reales: Compatible con brokers con baja latencia y spreads ajustados.

Parámetros configurables:

  • Horarios de la sesión de apertura.

  • Tamaño de lote y riesgo por operación.

  • Multiplicadores de SL/TP y BreakEven.

  • Filtros de volatilidad y tendencia.

Beneficios:

  • Estrategia sencilla y robusta para traders que buscan automatización total.

  • No requiere conocimientos avanzados de programación.

  • Compatible con MetaTrader 5 y listo para pruebas en Strategy Tester.

Recomendaciones de uso:

  • Activo principal: US500 / S&P 500

  • Timeframe: M5 – M15

  • Broker con ejecución rápida y bajo spread.




