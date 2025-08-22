Nasdaq American Session Strategy
- Asesores Expertos
- Manuel De Huerta De La Cruz
- Versión: 1.2
- Actualizado: 25 agosto 2025
- Activaciones: 10
Nasdaq Opening Range Expert Advisor MT5
Nasdaq Opening Range Expert Advisor es un sistema de trading totalmente automatizado para MetaTrader 5, diseñado para operar el Nasdaq 100 (US100) durante la sesión de Nueva York, utilizando una estrategia basada en la ruptura y retroceso del rango de apertura.
El Asesor Experto se enfoca en capturar movimientos direccionales generados por el aumento de volatilidad al inicio del mercado estadounidense. La ejecución de operaciones y la gestión del riesgo se realizan de forma completamente automática.
Estrategia
- Identificación del rango de apertura en la sesión de Nueva York
- Entradas por ruptura y pullback alineadas con la tendencia de corto plazo
- Filtros de volatilidad basados en ATR
- Confirmación de momentum mediante RSI
Características Principales
- Ejecución de operaciones 100% automática
- Stop Loss y Take Profit configurables
- Gestión de riesgo por tamaño de lote fijo o porcentaje
- Operativa basada en el horario del servidor del broker
- Filtros integrados para evitar condiciones de baja volatilidad
Parámetros Configurables
- Horarios de inicio y cierre de la sesión de Nueva York
- Riesgo por operación o tamaño de lote fijo
- Multiplicadores ATR para Stop Loss y Take Profit
- Configuración de filtros de RSI y volatilidad
Uso Recomendado
- Activo: US100 / Nasdaq 100
- Temporalidad: M5 – M15
- Plataforma: MetaTrader 5
- Tipo de cuenta: Se recomienda probar en cuenta demo antes de utilizar en cuenta real
Aviso Importante:
Este Asesor Experto no garantiza beneficios. Operar en los mercados financieros implica riesgo. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros.