Nasdaq American Session Strategy

Nasdaq Opening Range Expert Advisor MT5

Nasdaq Opening Range Expert Advisor es un sistema de trading totalmente automatizado para MetaTrader 5, diseñado para operar el Nasdaq 100 (US100) durante la sesión de Nueva York, utilizando una estrategia basada en la ruptura y retroceso del rango de apertura.

El Asesor Experto se enfoca en capturar movimientos direccionales generados por el aumento de volatilidad al inicio del mercado estadounidense. La ejecución de operaciones y la gestión del riesgo se realizan de forma completamente automática.

Estrategia

Identificación del rango de apertura en la sesión de Nueva York

Entradas por ruptura y pullback alineadas con la tendencia de corto plazo

Filtros de volatilidad basados en ATR

Confirmación de momentum mediante RSI

Características Principales

Ejecución de operaciones 100% automática

Stop Loss y Take Profit configurables

Gestión de riesgo por tamaño de lote fijo o porcentaje

Operativa basada en el horario del servidor del broker

Filtros integrados para evitar condiciones de baja volatilidad

Parámetros Configurables

Horarios de inicio y cierre de la sesión de Nueva York

Riesgo por operación o tamaño de lote fijo

Multiplicadores ATR para Stop Loss y Take Profit

Configuración de filtros de RSI y volatilidad

Uso Recomendado

Activo: US100 / Nasdaq 100

US100 / Nasdaq 100 Temporalidad: M5 – M15

M5 – M15 Plataforma: MetaTrader 5

MetaTrader 5 Tipo de cuenta: Se recomienda probar en cuenta demo antes de utilizar en cuenta real

Aviso Importante:

Este Asesor Experto no garantiza beneficios. Operar en los mercados financieros implica riesgo. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros.