Nova DPO Trader es una automatización estructurada del Detrended Price Oscillator (DPO), una herramienta diseñada para aislar los ciclos de precios a corto plazo filtrando las tendencias a largo plazo. Este EA transforma las señales centradas en el ciclo del DPO en un sistema de trading disciplinado que actúa sólo cuando el impulso se alinea con patrones claros y repetibles.

En lugar de perseguir cada oscilación, Nova DPO Trader espera señales cíclicas genuinas. Las operaciones se ejecutan cuando el OPD indica condiciones significativas de sobrecompra o sobreventa, reduciendo el ruido y filtrando las configuraciones débiles.

Este enfoque se centra en el tiempo y la estructura, dando a las operaciones contexto y disciplina, respetando los ciclos naturales del mercado.

Por qué los operadores eligen Nova DPO Trader

Indicador DPO, totalmente automatizado:

Implementa el clásico Oscilador de Precios Detrended con estrictas reglas de entrada y salida.

Señales centradas en el ciclo:

Opera sólo cuando los ciclos de corto plazo indican potenciales reversiones o continuaciones.

Gestión del riesgo integrada:

Cada posición viene con un stop loss fijo y un sistema de arrastre opcional. Sin martingala ni rejilla.

Aplicable a todos los mercados:

Funciona eficazmente en divisas, metales, índices y criptomonedas - adecuado para gráficos H1 a diarios.

Claro, eficaz y transparente:

Reglas sencillas, ejecución rápida y sin complejidades innecesarias.

Una demo gratuita está disponible en el Probador de Estrategias.

Ningún EA garantiza resultados - pero Nova DPO Trader proporciona una herramienta sistemática y centrada en el ciclo para operar con disciplina los movimientos del mercado a corto plazo.

Pruebe la demo hoy mismo y asegúrese su licencia antes de que suba de precio.