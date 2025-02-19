Liquid Pours Xtreme EA

Liquid Pours Xtreme EA automatiza entradas basadas en ventanas de liquidez y está diseñado para traders que priorizan dos cosas: paz mental (control del riesgo) y probabilidad (reglas claras y repetibles). No busca “dinero fácil”; busca operar con disciplina, límites y gestión automática.

Qué hace (en 10 segundos)

Opera únicamente en 2 ventanas horarias configurables , enfocadas en momentos clave de liquidez.

, enfocadas en momentos clave de liquidez. Cada operación se abre SIEMPRE con Stop Loss y Take Profit .

con y . Gestiona el trade de forma automática con Breakeven y Cierres Parciales .

y . No utiliza Martingale ni Grids ilimitados (enfoque conservador).

Para quién es / Para quién no es

Sí es para ti si:

Quieres automatización con reglas claras y control de riesgo .

. Prefieres consistencia y supervivencia antes que “pegar pelotazos”.

antes que “pegar pelotazos”. Te importa evitar drawdowns profundos y la escalada de lotaje.

No es para ti si:

Buscas 90–95% winrate, “ganancias diarias” o duplicar cuentas rápido.

Quieres martingala, grids agresivos o operar sin SL.

No estás dispuesto a respetar riesgo prudente y condiciones de mercado.

Sistema de seguridad (lo que protege tu cuenta)

1) SL y TP en todas las operaciones

El peor escenario queda acotado desde el inicio. No hay operaciones “sin salida”.

2) Sin Martingale / Sin Grids ilimitados

No incrementa lotes de forma exponencial tras pérdidas y evita modelos agresivos que suelen destruir cuentas.

3) Breakeven automático

Cuando el movimiento favorece, ajusta el stop al precio de entrada para proteger capital.

4) Cierres parciales

Toma beneficios por tramos (ej. 50% y 30% configurables), reduciendo la probabilidad de devolver ganancias.

Cómo aumenta la probabilidad (sin promesas falsas)

Detección programada: captura acción del precio en 2 horarios definidos por el usuario (LiquidezHora1/LiquidezMin1 y LiquidezHora2/LiquidezMin2).

captura acción del precio en 2 horarios definidos por el usuario (LiquidezHora1/LiquidezMin1 y LiquidezHora2/LiquidezMin2). Señales de operativa: compra/venta basadas en variación de liquidez en momentos clave, sin depender de la idea “el precio siempre vuelve”.

compra/venta basadas en variación de liquidez en momentos clave, sin depender de la idea “el precio siempre vuelve”. Gestión dinámica: BE + parciales para mejorar estabilidad y control, no para apostar.

Configuración principal (ajustes clave)

Horarios de liquidez: 2 ventanas configurables (Hora/Minuto).

2 ventanas configurables (Hora/Minuto). Días operables: selecciona de lunes a domingo para evitar periodos no deseados.

selecciona de lunes a domingo para evitar periodos no deseados. Riesgo configurable: ajusta la exposición a tu plan y capital.

Recomendaciones de uso (checklist)

Riesgo sugerido: alrededor del 1% por operación (prudente).

alrededor del 1% por operación (prudente). Capital sugerido: desde 1,000 USD (y más si operas varios símbolos).

desde 1,000 USD (y más si operas varios símbolos). Prueba primero en demo o con lotaje reducido antes de operar en real.

en demo o con lotaje reducido antes de operar en real. Ajusta horarios y días según tu broker, spreads y comportamiento del instrumento.

Evita operar en condiciones extremas si tu broker distorsiona spreads (noticias, aperturas/cierres, baja liquidez).

Nota importante sobre “cualquier símbolo”

El EA es versátil y puede usarse en distintos instrumentos (forex, metales, índices, etc.), pero se recomienda operar en símbolos con buena liquidez y spreads estables para resultados más consistentes.

Disclaimers y observaciones