Liquid Pours Xtreme

3.67

Liquid Pours Xtreme EA

Liquid Pours Xtreme EA automatiza entradas basadas en ventanas de liquidez y está diseñado para traders que priorizan dos cosas: paz mental (control del riesgo) y probabilidad (reglas claras y repetibles). No busca “dinero fácil”; busca operar con disciplina, límites y gestión automática.

Qué hace (en 10 segundos)

  • Opera únicamente en 2 ventanas horarias configurables, enfocadas en momentos clave de liquidez.
  • Cada operación se abre SIEMPRE con Stop Loss y Take Profit.
  • Gestiona el trade de forma automática con Breakeven y Cierres Parciales.
  • No utiliza Martingale ni Grids ilimitados (enfoque conservador).

Para quién es / Para quién no es

Sí es para ti si:

  • Quieres automatización con reglas claras y control de riesgo.
  • Prefieres consistencia y supervivencia antes que “pegar pelotazos”.
  • Te importa evitar drawdowns profundos y la escalada de lotaje.

No es para ti si:

  • Buscas 90–95% winrate, “ganancias diarias” o duplicar cuentas rápido.
  • Quieres martingala, grids agresivos o operar sin SL.
  • No estás dispuesto a respetar riesgo prudente y condiciones de mercado.

Sistema de seguridad (lo que protege tu cuenta)

1) SL y TP en todas las operaciones

El peor escenario queda acotado desde el inicio. No hay operaciones “sin salida”.

2) Sin Martingale / Sin Grids ilimitados

No incrementa lotes de forma exponencial tras pérdidas y evita modelos agresivos que suelen destruir cuentas.

3) Breakeven automático

Cuando el movimiento favorece, ajusta el stop al precio de entrada para proteger capital.

4) Cierres parciales

Toma beneficios por tramos (ej. 50% y 30% configurables), reduciendo la probabilidad de devolver ganancias.

Cómo aumenta la probabilidad (sin promesas falsas)

  • Detección programada: captura acción del precio en 2 horarios definidos por el usuario (LiquidezHora1/LiquidezMin1 y LiquidezHora2/LiquidezMin2).
  • Señales de operativa: compra/venta basadas en variación de liquidez en momentos clave, sin depender de la idea “el precio siempre vuelve”.
  • Gestión dinámica: BE + parciales para mejorar estabilidad y control, no para apostar.

Configuración principal (ajustes clave)

  • Horarios de liquidez: 2 ventanas configurables (Hora/Minuto).
  • Días operables: selecciona de lunes a domingo para evitar periodos no deseados.
  • Riesgo configurable: ajusta la exposición a tu plan y capital.

Recomendaciones de uso (checklist)

  • Riesgo sugerido: alrededor del 1% por operación (prudente).
  • Capital sugerido: desde 1,000 USD (y más si operas varios símbolos).
  • Prueba primero en demo o con lotaje reducido antes de operar en real.
  • Ajusta horarios y días según tu broker, spreads y comportamiento del instrumento.
  • Evita operar en condiciones extremas si tu broker distorsiona spreads (noticias, aperturas/cierres, baja liquidez).

Nota importante sobre “cualquier símbolo”

El EA es versátil y puede usarse en distintos instrumentos (forex, metales, índices, etc.), pero se recomienda operar en símbolos con buena liquidez y spreads estables para resultados más consistentes.

Disclaimers y observaciones

  • Este EA es una herramienta de automatización y gestión, no garantiza resultados específicos.
  • Resultados pasados no son indicativos de resultados futuros.
  • El desempeño puede variar según broker, liquidez, spreads, ejecución y volatilidad del activo.
  • Se recomienda supervisar la cuenta y adaptar el riesgo a las condiciones del mercado.
Comentarios 7
Javier Zamora
34
Javier Zamora 2025.10.27 22:00 
 

yo soy usuario de esta herramienta ya casi un año y desde que empecé a trabajar con ella empezaron a llegar todos los resultados que algún día anhelamos al empezar en este mundo tan difícil como lo es el trading ya operando con ella varais cuentas fondeada se an logrado yo sin dudas le doy un 10 de 10

nachocarames
19
nachocarames 2025.02.22 20:03 
 

PoPey es un genio, además siempre comparte su conocimiento y ayuda a los demás a conseguir resultados , tiene estrategias buenas y muy buenas , pero siempre sigue buscando la perfección. Es un placer poder avanzar de la mano de un maestro como él

Safe FX Scalping
Sydashrf Syf Aldyn Almrshdy
3 (20)
Asesores Expertos
Safe FX Scalping SFS: Experimente el Scalping Forex Automatizado con SFS - Un Asesor Experto Fiable que Utiliza una Estrategia de Ruptura de Momento Sistematizada, Operaciones de Alta Calidad y Técnicas Avanzadas de Gestión del Dinero . ¡¡!! Sin manipulación de backtest, sin ajuste de backtest, es una estrategia legítima de asesor experto en Forex con resultados reales. Revolucionar su comercio con nuestro robot de comercio altamente eficaz. Nuestro robot de comercio está diseñado específicament
Atlas Fluxo Quant
Thiago Alves Monteiro
Asesores Expertos
AtlasFluxoQuant EA - Autónomo v1.19 Descripción Comercial AtlasFluxoQuant EA es un Asesor Experto revolucionario para MetaTrader 5, desarrollado por Atlas Quant para traders que buscan autonomía y precisión en sus operaciones. Esta versión autónoma (v1.19) representa el pináculo de la evolución en la automatización del trading, combinando técnicas avanzadas de análisis con gestión profesional de riesgos, todo en un único archivo sin dependencias externas. Tecnología Autónoma Exclusiva A difer
Risk Guard Pro
Muniz Machado Thiago
Asesores Expertos
RiskGuard PRO - Defensa inteligente para operadores serios en EURJPY M15 RiskGuard PRO es un Asesor Experto de alto rendimiento diseñado exclusivamente para el par EURJPY en el marco temporal M15 , con un enfoque total en la preservación del capital, la gestión avanzada del riesgo y la ejecución estratégica de múltiples enfoques operativos . A diferencia de los EAs tradicionales, RiskGuard PRO ha sido desarrollado con tecnología propia y arquitectura inteligente , capaz de operar con seguridad
Day Trade ou Swing Trade com base no Inside Bar
Rodrigo Oliveira Malaquias
Asesores Expertos
La Inside Bar e one es una formación de vela de inversión/continuación, y es uno de los patrones de velas más negociados. Robot F1 le permite configurar diferentes estrategias de trading, Day Trade o swing trade, basadas en la Inside Bar como punto de partida. Este patrón sólo requiere dos velas para realizarse. Robot F1 utiliza este patrón extremadamente eficiente para identificar oportunidades de trading. Para hacer más efectivas las operaciones, cuenta con indicadores que pueden ser config
Martingale EA Trading Forex
Ba Tinh Ho
Asesores Expertos
IKAN MFX En el volátil mundo de los mercados financieros, encontrar las mejores oportunidades de negociación y minimizar los riesgos es siempre un reto importante para todo inversor. Por eso hemos desarrollado IKAN (Intelligent Knowledge Automated Navigator) , un avanzado sistema automatizado de negociación. IKAN no es sólo una herramienta, sino una combinación perfecta de inteligencia artificial y años de experiencia en negociación. Con capacidad para analizar millones de puntos de datos por se
Gold Scalping Machine Pro
Kennedy Odhiambo Oluoch
Asesores Expertos
Gold Scalping Machine Pro - XAUUSD Inteligente Recuperación EA Gold Scalping Machine Pro es un Asesor Experto de scalping X AUUSD totalmente automatizado construido con un sistema de promedio de recuperación de última operación . Apunta a ganancias rápidas y consistentes con un control inteligente del drawdown. A diferencia de los arriesgados sistemas de martingala, este EA sólo abre nuevas operaciones cuando la operación más reciente alcanza una reducción controlada , por lo que es más intel
Skeleton BTC
Miguel Felipe Orozco Velandia
Asesores Expertos
Este robot de trading automático para MT5 ha sido diseñado con un enfoque conservador y realista, priorizando la gestión del riesgo y la preservación del capital. Su estructura operativa permite mantener un drawdown controlado, lo que lo hace adecuado para quienes buscan una estrategia disciplinada y sostenida en el tiempo. Implementa una estrategia de scalping selectiva en el par BTCUSD, operando en el marco temporal M1. A diferencia de sistemas que abren múltiples operaciones de forma constan
Shooting Target MT5
Chui Yu Lui
Asesores Expertos
/ ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** / ¡Grandes rebajas para Semana Santa! ¡Precio reducido > 50 % ya! ¡Aprovecha la oportunidad y disfruta! / ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** / Esta es una poderosa EA que apoyan la estrategia de orden única, la estrategia de martingala, la estrategia de múltiples marcos de tiempo, etc con un montón de indicadores útiles
MIISC PullBack
Adebayo Bisiriyu Adewole
Asesores Expertos
MIISC PullBack es una ESTRATEGIA basada en indicadores que es una de las "ESTRATEGIAS OFICIALES MIISC", el alogritmo tiene en cuenta un potencial PULLBACK para la entrada. Pasos Importantes: * El EA debe ser utilizado en 1H timeframe solamente. * Aproveche la probabilidad del EA aplicándolo a un mínimo de 5 símbolos diferentes. * De acuerdo con su capital, establezca un tamaño de lote razonable. * El EA utiliza un stop loss fijo y dinámico. - Un stop loss fijo se aplica en el momento de ejecutar
Luna AI Pro MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Asesores Expertos
Promoción de lanzamiento: Solo 1 copias disponibles a 399$ Precio final: 2000$ Solo se venderá un número limitado de copias de este EA. Libere el poder de la inteligencia artificial y lleve sus operaciones a alturas sin precedentes con   Luna AI Pro EA   , el robot de operaciones "media inversa" más avanzado del mercado. Diseñado para atender tanto a operadores experimentados como a principiantes, este sistema de vanguardia impulsado por IA está equipado con una amplia gama de funciones para o
Red Devil Shorter EA
Manuel Gehrig
Asesores Expertos
El Red Devil Shorter es una configuración corta totalmente automática basada en EMAs y SMAs. Atención: Sólo quedan 9 de 10 copias al precio de $250, después el precio sube a $499 Señal: https: // www.mql5.com/de/signals/1826330 Utilizamos este gran EA exclusivamente para el par EUR/CHF, ya que lo desarrollamos específicamente para eso. La idea detrás de la configuración es la debilidad que el par EUR/CHF muestra en el tiempo predeterminado. Las operaciones se cierran principalmente por señales d
TrendMaster 4X
Burak Enes Aydin
Asesores Expertos
TrendMaster 4X es un avanzado robot de trading diseñado para operar en el par USD/JPY utilizando un marco temporal de 1 hora. Utiliza cuatro indicadores de tendencia diferentes para analizar la dirección del mercado e identificar posibles oportunidades comerciales. El tamaño del lote está optimizado para operar con 0,1 lotes por cada 1.000 $ de saldo, lo que garantiza un enfoque de riesgo estructurado. TrendMaster 4X ayuda a automatizar las decisiones comerciales basadas en una estrategia de seg
Gold Trend Swing
Luis Ruben Rivera Galvez
5 (1)
Asesores Expertos
Send me a message so I can send you the setfile $498 por introducción, aumentará en 100 por mes hasta llegar a $1298 Bot comercial automatizado para XAUUSD (ORO). ¡Conecte este bot a sus gráficos H1 de XAUUSD (GOLD) y déjelo operar automáticamente con una estrategia probada! Diseñado para traders que buscan una automatización simple pero eficiente, este bot ejecuta operaciones basadas en una combinación de indicadores técnicos y acción del precio, optimizado para spreads bajos a medios. ¿Cómo
Sika EA
Frederick Mensah
Asesores Expertos
Sika EA trabaja en GBPUSD - 1H $1,000 a $11,700 . .. Ene 2020 - Dic 2022 (1% Riesgo. Riesgo Bajo. Cambie el porcentaje de riesgo de cero a 1 para iniciar la operación o probar). $10,000 a $5,000,000 ... Ene 2018 - Dic 2022 (2% Riesgo Operación) Gestión del RIESGO : Siempre es mejor permanecer en el juego para un crecimiento a largo plazo en lugar de una sola vez ganar operaciones. Sika EA utiliza una técnica de promediación para mitigar el riesgo. Take Profit y Stop loss están ocultos por la
Forex Strike EA
Abderrahmane Benali
Asesores Expertos
FOREX Strike EA - La disciplina se une a la oportunidad FOREX Strike EA es un sistema inteligente de trading automatizado construido para aportar estructura, control y consistencia al mercado Forex. Diseñado con modernos estándares MQL5, se centra en la ejecución de precisión y la conciencia disciplinada en lugar de la exposición agresiva. Combinando la colocación inteligente de órdenes con la gestión adaptativa del dinero, el sistema interviene en el mercado sólo cuando las condiciones se alin
CRT Master Theory
VALU VENTURES LTD
Asesores Expertos
CRT Master Theory - Multi-Pattern Trading System Professional multi-strategy EA designed for H1 timeframe across all symbols. Combines 5 proven price action patterns with advanced filtering and risk management. Trading Strategies: False Breakout - Trades failed breakouts with optional candle range TP Inside Bar - Breakout strategy from consolidation patterns Pin Bar - Reversal signals from rejection wicks Engulfing - Momentum continuation patterns Support/Resistance - Bounce trades from key lev
AutoSignals Trend Panel
Danilo Maia Siqueira
Indicadores
El indicador rastrea la tendencia en 5 tiempos de gráfico diferentes para el mismo activo, en base a 6 señales para cada tiempo de gráfico. El objetivo principal del indicador es mostrarnos la tendencia mayoritaria del activo financiero en el que se colocó. El sistema transmite la información de las tendencias en varios tiempos gráficos, de esta forma el usuario puede tener una visión amplia del movimiento del activo, este tipo de herramienta hace que el usuario tenga una mayor tasa de acierto
Reversion Trend Tracker
Arthur Wesley Oliveira Leite
Asesores Expertos
Asesor experto que busca inversiones de tendencias altamente rentables. Se recomienda su uso para periodos de hasta 30 minutos. Puede utilizarse para índices, futuros y acciones. Su configuración es muy intuitiva. Se obtienen resultados superiores en operaciones swing-trade. Pero también se obtienen excelentes resultados en operaciones de day-trading. Las pruebas se realizaron para plazos de 5, 10, 15, 20 y 30 minutos. En las operaciones day-trade, diariamente, en la última hora, se cierran toda
Bitcoin Martingal Moving Average
Luis Ruben Rivera Galvez
Asesores Expertos
Send me a message so I can send you the setfile Robot robusto con varias configuraciones disponibles, Úselo con BTC en un período de tiempo de 10 minutos con la configuración en la captura de pantalla a continuación. Al comprar el robot experto, tienes derecho a solicitar modificaciones para seguir mejorando el bot. Características principales Estrategia de cruce de medias móviles: El EA utiliza dos medias móviles (MA1 y MA2) para generar señales comerciales. Un cruce de la MA más rápida (
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Asesores Expertos
Esta estrategia fue aprendida de Stormer para ser utilizada en B3. Básicamente, 15 minutos antes de cerrar el mercado, comprobará el RSI y decidirá si abrirá una posición. Esta estrategia no define un stop loss. Si el take profit alcanza el precio de entrada, cerrará la posición en el mercado. Lo mismo ocurre si se alcanza el número máximo de días. Es creado para los brasileños, por lo que toda la configuración está en portugués. Lo sentimos Las activaciones permitidas se han fijado a 50.
GBP Miner Pro MT5
Rahman Pavaleh
5 (2)
Asesores Expertos
GBP Miner Pro EA es un robot totalmente inteligente y 100% automático diseñado en base a la teoría de Precio y Tiempo y controla sus operaciones en base a un inteligente y potente sistema de Gestión de Dinero y Gestión de Posiciones . Debido a la alta estabilidad y la estabilidad en el comercio, también puede utilizar cuentas con saldos bajos, que es compatible con el par de divisas GBPUSD . "GBP Miner Pro" [$ 399 > Próximo precio > $ 499] MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/143144 Blo
Ratio X Trade 1st AI Professional Trader
Mauricio Vellasquez
Asesores Expertos
Ratio X — Sistema de Trading Impulsado por IA para MT5 Importante: Requiere una clave API de OpenAI para operar completamente. Antes de operar, habilite WebRequest de MT5 en la configuración de su terminal. La guía de configuración completa está disponible en la sección de Comentarios después de la compra. Precios Precio inicial: $37 USD El precio aumenta $10 cada 20 usuarios. Qué hace diferente a Ratio X Ratio X integra OpenAI GPT-4o-mini para interpretar el contexto del mercado mientras un m
Form Desi
Maryna Shulzhenko
Asesores Expertos
Diseñador de formularios : Bot de comercio avanzado para los mercados de divisas y criptodivisas Form Designer representa el último avance en tecnología de trading automatizado diseñado para funcionar de forma óptima tanto en el mercado Forex como en el de Criptodivisas (con brokers compatibles). Esta herramienta altamente eficaz tiene capacidades únicas, por lo que es un asistente indispensable para los comerciantes. Principales características y ventajas : Multidivisa: Form Designer soporta
Robo davi I
Lucas Silvino Da Silva
Asesores Expertos
Robô Davi I de Êxodo Capital es un sistema profesional para traders creado para la plataforma MT5 y optimizado para trabajar con MINI FUTURE INDEX (WIN) en B3 en BRASIL. El sistema utiliza algoritmos de sesgo. Después de identificar la tendencia, se abre la posición y el robot realiza la operación a través de un trailing stop que será impulsado por la media de 13 periodos. GANANCIA máxima de 2200 pts. Características principales Nuestra configuración tiene la opción de utilizar martingala,
