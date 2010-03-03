SP500 Opening Range Pro – Estrategia Automatizada para el S&P 500

SP500 Opening Range Pro es un EA profesional para MetaTrader 5 que opera la ruptura del rango de apertura en el S&P 500.

Diseñado para la sesión de Nueva York, utiliza Breakout + Pullback con gestión automática de riesgo y parámetros totalmente configurables.

📈 Estrategia probada : Opening Range con filtros de tendencia y volatilidad.

⚙️ Automatización total : Entradas, SL/TP, gestión de riesgo y horarios.

🕒 Optimizado para NY Session : Aprovecha la mayor volatilidad del día.

💰 Gestión monetaria : Riesgo % y R:R configurables.

🛠️ Fácil personalización: Horarios, lotes, filtros y objetivos.

Recomendado para traders que buscan una estrategia simple, robusta y lista para cuentas reales o de fondeo.





SP500 Opening Range Pro es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para operar el índice S&P 500 utilizando la estrategia de Apertura del Mercado (Opening Range).

Este sistema identifica y aprovecha la volatilidad inicial del mercado para ejecutar operaciones con una clara ventaja estadística.

Características principales:

Estrategia probada: Basada en la ruptura del rango de apertura del S&P 500.

Completamente automatizado: Desde la detección del rango hasta la ejecución y gestión de la operación.

Gestión de riesgos avanzada: Stop Loss y Take Profit automáticos con relación riesgo/beneficio configurable.

Filtros de tendencia y volatilidad: Evita señales falsas y mejora la calidad de las entradas.

Optimizado para cuentas reales: Compatible con brokers con baja latencia y spreads ajustados.

Parámetros configurables:

Horarios de la sesión de apertura.

Tamaño de lote y riesgo por operación.

Multiplicadores de SL/TP y BreakEven.

Filtros de volatilidad y tendencia.

Beneficios:

Estrategia sencilla y robusta para traders que buscan automatización total.

No requiere conocimientos avanzados de programación.

Compatible con MetaTrader 5 y listo para pruebas en Strategy Tester.

Recomendaciones de uso:

Activo principal: US500 / S&P 500

Timeframe: M5 – M15

Broker con ejecución rápida y bajo spread.











