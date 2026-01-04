KS Price Action Trendline Fibonacci Auto Expert

Cuando se instala primero seleccione la estrategia de ruptura de la línea de tendencia para las operaciones de Fibonacci



Características de KS Precio de Acción de la línea de tendencia Fibonacci Auto Expert

Este Asesor Experto (EA) es un sofisticado sistema de comercio automatizado construido para MetaTrader 5 (MT5). Se centra en el comercio de la acción del precio utilizando líneas de tendencia, retrocesos de Fibonacci, y varios filtros para la gestión de riesgos y optimización del comercio. A continuación se muestra una lista completa de sus principales características, derivadas del código y los parámetros de entrada. El EA hace hincapié en el comercio de ruptura con entradas pullback, la incorporación de notificaciones avanzadas, un filtro de noticias, y un tablero de instrumentos en vivo.

Estrategia principal

Detecta automáticamente los máximos y mínimos oscilantes en un marco temporal configurable utilizando un número especificado de barras y un umbral de punto mínimo para identificar posibles puntos de línea de tendencia.

Dibuja y controla las líneas de tendencia superior (resistencia) e inferior (soporte) en el gráfico. Admite hasta 10 líneas de tendencia por tipo, con colores, anchura, estilo y extensión personalizables. Oculta las líneas paralelas o las rotas por el precio (con un umbral de 20 puntos).

Supervisa las rupturas mediante el precio de cierre o las mechas, con un umbral de movimiento de puntos configurable.

Requiere un retroceso mínimo (por defecto: 200 puntos) tras una ruptura para crear una configuración de Fibonacci.

Dibuja zonas de retroceso de Fibonacci (0%, 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6%, 100%) con recuadros visuales en el gráfico (colores y transparencia personalizables). Soporta múltiples zonas: 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6%, o Golden Zone (38,2%-61,8%). Tolerancia para la activación de zonas (por defecto: 50 puntos). Habilita operaciones cuando el precio toca una línea de tendencia y se invierte (con umbral de distancia de toque, por defecto: 100 puntos).

Confirmación de vela en un marco temporal específico (por defecto: H4). Puede esperar al cierre de la vela o permitir reentradas en la zona: Compra al romperse la línea de tendencia alcista con retroceso a la zona Fib. Vende en rupturas de líneas de tendencia bajistas con retroceso a la zona Fib. Dibuja flechas de entrada en el gráfico (colores personalizables). Soporta una operación a la vez, un máximo de operaciones por día (por defecto: 5), y un mínimo de segundos entre operaciones (por defecto: 60) para evitar retrocesos rápidos.



Gestión del riesgo

Tamaño del lote : Lotes fijos (por defecto: 0,1) o auto-lotes basados en el porcentaje de riesgo (por defecto: 1%) por operación.

: Lotes fijos (por defecto: 0,1) o auto-lotes basados en el porcentaje de riesgo (por defecto: 1%) por operación. Stop Loss (SL) : Configurable en puntos (por defecto: 500) o basado en swing low/high.

: Configurable en puntos (por defecto: 500) o basado en swing low/high. Take Profit (TP) : Configurable en puntos (por defecto: 1000) o a través de la relación Riesgo:Recompensa (por ejemplo, 1:2).

: Configurable en puntos (por defecto: 1000) o a través de la relación Riesgo:Recompensa (por ejemplo, 1:2). Trailing Stop : Se activa después del umbral de beneficios (por defecto: 500 puntos), con intervalos de pasos (por defecto: 500 puntos), pasos máximos (opcional) y movimiento de equilibrio (por defecto: activado).

: Se activa después del umbral de beneficios (por defecto: 500 puntos), con intervalos de pasos (por defecto: 500 puntos), pasos máximos (opcional) y movimiento de equilibrio (por defecto: activado). Reserva parcial de beneficios : Cierra un porcentaje de la posición (por defecto: 50%) después de los puntos de beneficio (por defecto: 1000), con la opción de continuar trailing.

Las configuraciones Fib invalidan si el precio se mueve más allá del 0% por puntos (por defecto: 100) o expira después de horas (por defecto: 48).

: Cierra un porcentaje de la posición (por defecto: 50%) después de los puntos de beneficio (por defecto: 1000), con la opción de continuar trailing.

Filtros y protecciones

Filtro de Noticias : Evita operar durante noticias de alto/medio/bajo impacto para divisas específicas (por ejemplo, USD, EUR). Minutos configurables antes/después de las noticias (por ejemplo, 60 minutos). Auto-cierra posiciones en las noticias y envía notificaciones. Actualizaciones desde el calendario MQL5 cada 5 minutos.

: Filtro de sesión : No detallado explícitamente en el código, pero implícito en el panel de control (bloquea la negociación durante determinadas sesiones).

: No detallado explícitamente en el código, pero implícito en el panel de control (bloquea la negociación durante determinadas sesiones). Optimización del rendimiento: Actualiza la lógica cada N segundos (por defecto: 2), procesa sólo las barras nuevas, limita las comprobaciones de barras (por defecto: 100) y limpia las configuraciones ejecutadas.

Notificaciones y alertas

Notificaciones Push : Para rupturas de líneas de tendencia, retrocesos, activaciones de Fib y operaciones (configurable).

: Para rupturas de líneas de tendencia, retrocesos, activaciones de Fib y operaciones (configurable). Sistema avanzado de notificaciones (KS Notification System v1.00): Envía mensajes formateados con emojis, detalles y contexto (cuenta, saldo, símbolo, hora). Velocidad limitada (máximo 10 por minuto) para evitar el spam. Tipos: Información, Éxito, Advertencia, Error, Apertura/Cierre, Alerta, Breakout.

de notificaciones (KS Notification System v1.00): Integración con Telegram : Envía capturas de pantalla al abrir/cerrar una operación con subtítulos (se requiere bot token, chat ID). Soporta chats personales, grupos/canales.

: Envía capturas de pantalla al abrir/cerrar una operación con subtítulos (se requiere bot token, chat ID). Soporta chats personales, grupos/canales. Webhook de Discord : Envía capturas de pantalla a los canales de Discord.

de : Envía capturas de pantalla a los canales de Discord. Capturas de pantalla: Captura gráficos (1920x1080) en eventos clave, con retrasos de secuenciación para evitar cuelgues de MT5.

Interfaz de usuario y pantalla

Live Dashboard (KS Dashboard System v1.00): Muestra en el gráfico con posición, tamaño, colores y fuente personalizables. Muestra: Cuenta atrás de velas, beneficios diarios/semanales y tasas de ganancia, estado de la posición en vivo, estado del EA, hora IST, hora del broker, offset GMT, balance/patrimonio, spread. Opción de fondo sólido; detección automática de GMT; reinicio semanal los lunes.

(KS Dashboard System v1.00): Elementos visuales : Líneas de tendencia, cajas/etiquetas de Fibonacci, flechas de entrada. Opción de mantener el Fib visible después de las operaciones.

: Líneas de tendencia, cajas/etiquetas de Fibonacci, flechas de entrada. Opción de mantener el Fib visible después de las operaciones. Limpieza: Elimina automáticamente los objetos de las operaciones ejecutadas (a menos que se desactive).

Ajustes generales y utilidades

Número Mágico y Comentario : Para identificar las operaciones del EA.

: Para identificar las operaciones del EA. Inicialización y Desinicialización : Inicializa el dashboard, limpia los objetos al eliminarlos.

: Inicializa el dashboard, limpia los objetos al eliminarlos. Gestión de errores : Registra errores detallados para órdenes, WebRequests (ej. Telegram/Discord), y actualizaciones de noticias.

: Registra errores detallados para órdenes, WebRequests (ej. Telegram/Discord), y actualizaciones de noticias. Dependencias : Utiliza la librería MQL5 Trade; no necesita instalaciones externas.

: Utiliza la librería MQL5 Trade; no necesita instalaciones externas. Compatibilidad: Modo estricto; específico de MT5, etc.).

Este EA está diseñado para uso profesional, con un enfoque en la robustez (por ejemplo, el manejo de las solicitudes no válidas, modos de llenado) y la personalización del usuario. Evita actividades de alto riesgo como martingala o grid trading, enfatizando configuraciones de calidad. Para obtener los mejores resultados, realiza pruebas retrospectivas con datos históricos y configura las entradas con cuidado (por ejemplo, filtro de noticias durante periodos volátiles). Si necesitas ayuda con ajustes o modificaciones específicas, ¡házmelo saber!





Lea atentamente estas advertencias. Este EA es una herramienta poderosa, pero operar implica riesgos significativos. Ningún EA garantiza beneficios.



Alto Riesgo de Pérdida El trading en Forex/CFD conlleva un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Este EA utiliza stop losses y trailing stops, pero el deslizamiento, los spreads, los retrasos en la ejecución del broker o los movimientos extremos del mercado pueden causar pérdidas mayores de las esperadas.