Aviso importante: después de instalar ETH High Ratio M30 es obligatorio cargar el archivo .set optimizado, ubicado en el área de Discusión o Comentarios de este producto. La configuración predeterminada solo es de ejemplo y no es adecuada para trabajar con interés compuesto ni para los cálculos de lotaje basados en ATR.

ETH High Ratio es un algoritmo para ETH en temporalidad M30 diseñado para buscar relaciones beneficio/riesgo amplias, aprovechando los tramos fuertes de tendencia y filtrando la mayor parte del ruido intradía. El tamaño de las posiciones se calcula dinámicamente con el ATR, de modo que el lotaje se ajusta a la volatilidad real del mercado: cuando el rango aumenta el riesgo por operación se reduce y cuando hay rangos más contenidos el sistema puede aprovecharlos con un lotaje proporcionalmente mayor. Esto permite que el crecimiento compuesto del capital sea más ordenado y que el drawdown se mantenga controlado frente a un beneficio acumulado elevado.

Estadísticas del backtest con capital inicial de 200.00:

Beneficio neto total: 10 126.67

Beneficio bruto: 15 795.27

Pérdida bruta: -5 668.60

Factor de beneficio: 2.79

Recovery Factor: 6.75

Drawdown máximo de equity aproximado: 19 por ciento

Total de operaciones: 119

Operaciones ganadoras: 82 (aprox. 69 por ciento del total)

Operaciones perdedoras: 37 (aprox. 31 por ciento del total)

El beneficio neto multiplica más de 50 veces el depósito inicial en el periodo testeado, con un promedio cercano a 85 por operación.

ETH High Ratio está pensado para cuentas que buscan un crecimiento agresivo pero con un control estadístico claro del riesgo, apoyado en el ATR y en un conjunto de filtros internos de volatilidad y tendencia. Se recomienda utilizarlo con el .set proporcionado, realizar sus propios backtests y optimizaciones en el bróker de confianza antes de pasar a real, y recordar que los resultados históricos no garantizan beneficios futuros.