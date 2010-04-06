ETH High Ratio

Aviso importante: después de instalar ETH High Ratio M30 es obligatorio cargar el archivo .set optimizado, ubicado en el área de Discusión o Comentarios de este producto. La configuración predeterminada solo es de ejemplo y no es adecuada para trabajar con interés compuesto ni para los cálculos de lotaje basados en ATR.

ETH High Ratio es un algoritmo para ETH en temporalidad M30 diseñado para buscar relaciones beneficio/riesgo amplias, aprovechando los tramos fuertes de tendencia y filtrando la mayor parte del ruido intradía. El tamaño de las posiciones se calcula dinámicamente con el ATR, de modo que el lotaje se ajusta a la volatilidad real del mercado: cuando el rango aumenta el riesgo por operación se reduce y cuando hay rangos más contenidos el sistema puede aprovecharlos con un lotaje proporcionalmente mayor. Esto permite que el crecimiento compuesto del capital sea más ordenado y que el drawdown se mantenga controlado frente a un beneficio acumulado elevado.

Estadísticas del backtest con capital inicial de 200.00:

  • Beneficio neto total: 10 126.67

  • Beneficio bruto: 15 795.27

  • Pérdida bruta: -5 668.60

  • Factor de beneficio: 2.79

  • Recovery Factor: 6.75

  • Drawdown máximo de equity aproximado: 19 por ciento

  • Total de operaciones: 119

  • Operaciones ganadoras: 82 (aprox. 69 por ciento del total)

  • Operaciones perdedoras: 37 (aprox. 31 por ciento del total)

  • El beneficio neto multiplica más de 50 veces el depósito inicial en el periodo testeado, con un promedio cercano a 85 por operación.

ETH High Ratio está pensado para cuentas que buscan un crecimiento agresivo pero con un control estadístico claro del riesgo, apoyado en el ATR y en un conjunto de filtros internos de volatilidad y tendencia. Se recomienda utilizarlo con el .set proporcionado, realizar sus propios backtests y optimizaciones en el bróker de confianza antes de pasar a real, y recordar que los resultados históricos no garantizan beneficios futuros.


Productos recomendados
Nasdaq Quants NAS100
Teresa Maria Pimenta
5 (1)
Asesores Expertos
Atención: Solo cuenta Hedge de Pepperstone Broker. El Quant NAS100 es un asesor experto confiable y experimentado que utiliza su inteligencia artificial cuantitativa GPT-4 para identificar las mejores oportunidades de mercado y maximizar las ganancias al operar el índice NAS100. Utiliza un enfoque tradicional para maximizar las ganancias y minimizar las pérdidas, y utiliza órdenes stop y take con órdenes inteligentes que se ajustan automáticamente a la volatilidad del mercado para garantizar los
Fully Automatic Bot SELL
Vladimir Levchenko
Asesores Expertos
Un sistema de trading totalmente automatizado basado en el análisis de tendencias y compuesto por dos bots interdependientes: uno funciona cuando el mercado sube (Buy-bot), el segundo - cuando el mercado baja (Sell-bot). Enlace al segundo bot (Buy-bot): https://www.mql5.com/ru/market/product/78152?source=Site+Market+Product+Page El sistema funciona según el principio de "configúralo y olvídate". El cliente no tiene que hacer nada, salvo garantizar el funcionamiento del terminal de negociación la
Primal Ruby FP
Ng Chu En
Asesores Expertos
<<Primal Ruby FP - La cúspide del trading de reversión a la media en XAUUSD>> COMPRE UNO GRATIS, póngase en contacto conmigo después de la compra para su regalo. Donde la precisión cuantitativa se encuentra con el comportamiento atemporal del mercado El oro (XAUUSD) siempre ha tenido la reputación de ser a la vez el refugio seguro de las finanzas mundiales y uno de los instrumentos de negociación más volátiles de los mercados modernos. En medio de esta volatilidad, el Asesor Experto (EA) Pr
BlackBox XAU
Enrique Van Rooyen
Asesores Expertos
BlackBox XAU — Asesor Experto Avanzado para Oro Descripción General BlackBox XAU es un sistema de trading cuidadosamente diseñado para obtener beneficios en el mercado del oro, manteniendo el control estricto del drawdown. En lugar de perseguir cada movimiento del mercado, aplica un enfoque disciplinado y basado en reglas, que se adapta a la volatilidad y selecciona únicamente aquellas oportunidades de alta probabilidad . El EA evalúa constantemente las condiciones del mercado en tiempo real, fi
Profitable EMA
Rajendra Kumar Sinku
Asesores Expertos
Múltiples medias móviles exponenciales de dos plazos diferentes se han utilizado en la fabricación de este robot de comercio totalmente automático. Las capturas de pantalla backtest hablar el resto. La cantidad a invertir tiene que ser puesto manualmente en la pestaña de entrada. Así que funciona en todos los tamaños de cuenta. Para obtener los mejores resultados - Plazo = 15M - Apalancamiento = 100 - Par preferido = EURUSD pero da beneficios en otros pares también. - Evite operar entre la últim
Ultra Risk
Antonio Simon Del Vecchio
Asesores Expertos
GUÍA OFICIAL: Para comprender detalladamente cada parámetro y configuración, puede consultar el manual oficial aquí: Guía de Usuario Ultra Risk Filosofía de Ultra Risk: Velocidad vs Seguridad Antes de adquirir este software, debe entender su naturaleza: Ultra Risk ha sido diseñado con un único propósito: El crecimiento agresivo de la cuenta en el menor tiempo posible. En el trading, la ganancia es proporcional al riesgo. Para lograr resultados extraordinarios, este sistema asume matemáticamente
GoldMining
Mr Sarut Panjan
Asesores Expertos
Nuestro sistema automatizado de comercio de divisas ofrece tres funciones clave de control de riesgos que lo convierten en una opción intrigante: 1. Lote fijo : Puede especificar el tamaño del lote para cada operación. Esta función permite una asignación eficiente del capital y la posibilidad de ajustar el tamaño de las posiciones en función de sus preferencias de riesgo y de las condiciones del mercado. 2. Pérdida fija por operación: El sistema le permite establecer una pérdida máxima acepta
Fully Automatic Bot BUY
Vladimir Levchenko
Asesores Expertos
Un sistema de trading totalmente automatizado basado en el análisis de tendencias y compuesto por dos bots interdependientes: uno funciona cuando el mercado sube (Buy-bot), el segundo - cuando el mercado baja (Sell-bot). Enlace al segundo bot (Sell-bot): https: //www.mql5.com/ru/market/product/78678?source=Site+Market+Product+Page El sistema funciona según el principio de "configúralo y olvídate". El cliente no tiene que hacer nada, salvo garantizar el funcionamiento ininterrumpido del terminal
STAR 160 in One
Sivakumar Paul Suyambu
Asesores Expertos
STAR 160 in One (MT5 EA) - Scalper/Trader Multimercado de 160 Estrategias Asesor Experto MT5 todo en uno para Forex, Índices y Materias Primas - 160 estrategias incorporadas, riesgo anti-martingale y automatización completa. Sin rejilla. Sin martingala. Sin dependencia de indicadores (puro núcleo precio-acción). STAR 160 en 1 - Manual de Usuario y Archivos de Set Señales en vivo y otros productos ¿Qué es STAR 160 in One? STAR 160 in One es un EA MT5 del ejército suizo que contiene 160 est
Ilon Clustering
Andriy Sydoruk
Asesores Expertos
Ilon Clustering es un robot Ilon Classic mejorado, es necesario leer la descripción para el bot Ilon Classic y todas las afirmaciones serán ciertas para este experto también. Esta descripción proporciona las disposiciones generales y las diferencias con el diseño anterior. Disposiciones generales. ¡El objetivo principal del bot es guardar su depósito! Un depósito de $ 10.000 se recomienda para el bot para trabajar y el trabajo se llevará a cabo con detracciones de no más de unos pocos por cien
Hedging Star
Pran Gobinda Basak
Asesores Expertos
Presentamos Hedging Star, un sólido Asesor Experto diseñado para proteger sus inversiones mediante un stop loss incorporado. Antes de desplegarlo en operaciones reales, es recomendable realizar pruebas exhaustivas en una cuenta de demostración. Comience con un tamaño de lote conservador de 0.01 para evaluar su rendimiento. Este EA está optimizado para operar en los pares de divisas GBPUSD y USDJPY. Una de las características destacadas de Hedging Star es su funcionalidad de trailing stop, que
AutoSmartPro MT5
Alexandru Chirila
5 (1)
Asesores Expertos
Nuestro Asesor Experto (EA) revoluciona el trading en el mercado Forex integrando dos potentes estrategias - Escalado y Promedio - en un marco dinámico y adaptable. Diseñado para la plataforma MetaTrader4/5, este EA emplea técnicas innovadoras para optimizar los resultados de las operaciones en diversas condiciones de mercado. Versión Metatrader4 | Auto Smart Pro MT5 Resultados en vivo | Todos los productos | Contacto Estrategia de Escalado: La estrategia Scaling capitaliza los movimientos tend
Quantumcoremt5
Dayanand Pandey
Asesores Expertos
*Quantum Core MT5 - AI-Powered Swing Trading EA para XAUUSD (Oro)** **PROFESIONAL | SEGURO | BAJA FRECUENCIA** Un asesor premium de swing trading que ofrece **15-30 operaciones de alta calidad/mes** con gestión avanzada del riesgo. **CARACTERÍSTICAS CLAVE:** **Estrategia mejorada por IA**: Combina algoritmos MQL5 con análisis de mercado impulsado por IA para entradas / salidas precisas. **Compounding & Auto-Lot Sizing**: Ajusta automáticamente el tamaño de las posiciones en función del cr
Martingale EA Trading Forex
Ba Tinh Ho
Asesores Expertos
IKAN MFX En el volátil mundo de los mercados financieros, encontrar las mejores oportunidades de negociación y minimizar los riesgos es siempre un reto importante para todo inversor. Por eso hemos desarrollado IKAN (Intelligent Knowledge Automated Navigator) , un avanzado sistema automatizado de negociación. IKAN no es sólo una herramienta, sino una combinación perfecta de inteligencia artificial y años de experiencia en negociación. Con capacidad para analizar millones de puntos de datos por se
GerFX Crypto Maniac MT5
Exler Consulting GmbH
2.33 (3)
Asesores Expertos
Tenga en cuenta los riesgos que conlleva el uso de una estrategia de trading automatizada: Los resultados pasados no garantizan la rentabilidad futura (el EA también podría incurrir en pérdidas). Los backtests mostrados (por ejemplo, en capturas de pantalla) están optimizados para encontrar los mejores parámetros, pero por lo tanto no dan una predicción realista de la rentabilidad futura. Esta estrategia siempre utilizará un stop loss, pero la ejecución del SL depende de su broker, por lo que l
Scipio Ea Mt5
Stefano Frisetti
Asesores Expertos
SCIPIO AI es mi BOT de trading automático, creado tras más de 20 años de experiencia en los mercados financieros. Automatiza al 100% la actividad de trading: entrada, gestión y stop loss. El trader no tiene que hacer nada a diario. Este EA abre solo una operación a la vez y establece inmediatamente un stop loss muy cercano. No utiliza cuadrícula ni martingala, sino una operación a la vez, lo que evita grandes pérdidas. Utiliza inteligencia artificial para identificar el mejor momento para abr
Aetheris Quantum
Dmytro Tishchenko
Asesores Expertos
Aetheris Quantum - Solución de Trading Potenciada por IA Aetheris Quantum es un potente bot de trading diseñado para analizar patrones de mercado utilizando tecnología de inteligencia artificial. Mediante el aprendizaje continuo y la adaptación a las condiciones cambiantes del mercado, el bot garantiza previsiones de alta precisión y una negociación eficaz, incluso en entornos de mercado difíciles. A diferencia de las soluciones de trading básicas, Aetheris Quantum ofrece configuraciones persona
Imperium Pattern EA for MT5
Botond Ratonyi
Asesores Expertos
ÚSALO SÓLO CON LOS ARCHIVOS ESTABLECIDOS QUE PUBLICÉ EN LA SECCIÓN DE COMENTARIOS. Vídeo de Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=kQN5LTd91rk&amp ;amp;t=2s Esta es la mayor actualización en la vida de Imperium Pattern EA, tiene nuevas características y motor. ---Obtuvo el sistema de motor TheNomadTrader Dynamic oficial junto con una buena relación riesgo:recompensa ---Nueva característica que permite a los comerciantes decirle al EA después de cuánto tiempo (valor X en minutos) el EA puede ce
AutoSLTP for Scalpers
Aaron Nii Amartey Donkor
Asesores Expertos
SL$TPauto Asesor Experto SL$TPauto gestiona automáticamente los niveles de Stop Loss (SL) y Take Profit (TP) para todas las operaciones en un símbolo específico. Este Asesor Experto escanea cualquier gráfico en el que se coloque y trabaja basado en el símbolo de ese gráfico, funcionando independientemente a través de múltiples gráficos simultáneamente. Características principales: Coloca automáticamente Stop Loss (SL) y Take Profit (TP) para todas las operaciones abiertas en el símbolo del gráf
Trend light AI
Younes Bordbar
Asesores Expertos
Cualquiera que compre el robot, por favor deje un comentario para que pueda enviarle los valores de entrada óptimos para cada par de divisas para maximizar sus ganancias en el mercado TIEMPO FRIM :15min ¿Está buscando una forma de empezar a operar con bajo riesgo y excelentes resultados? ¿O tal vez está preparado para asumir riesgos ligeramente mayores a cambio de mayores recompensas? Nuestro robot de trading, diseñado para MetaTrader 4 y 5, ¡es exactamente lo que necesita! ¿Por qué elegir este
Market Markers EA
Tshepo Michael Motaung
Asesores Expertos
Este EA es un robot de negociación de sesiones que le permite operar en la sesión de negociación de su elección, ya que espera a que los marcadores del mercado tomen una decisión sobre la dirección del día antes de tomar cualquier operación. Tiene 3 señales de entrada que utiliza patrones de velas, medias móviles y ruptura de rango para maximizar los beneficios y aprovechar la tendencia del mercado. El EA practica la gestión de riesgos y tiene la capacidad de hacer crecer la cuenta arriesgando c
Exponential Miracle
Suwanon Kosiri
Asesores Expertos
Milagro exponencial OF ERTA DE LANZAMIENTO LIMITADA: ¡EL PRECIO AUMENTARÁ PRONTO! Precio actual: $500 (Comprador anticipado) Próxima semana: $1,500 Precio Final: $2,000 Nota: Para proteger la liquidez y exclusividad de la estrategia, seguiré estrictamente este calendario de precios. "El interés compuesto es la octava maravilla del mundo. Quien lo entiende, lo gana". Exponential Miracle es un sofisticado sistema de trading algorítmico diseñado con un único objetivo: Acumular Riqueza Matemática
Golden US Session MT5
Daniela Elsner
5 (2)
Asesores Expertos
Golden US Session MT5 Se basa en una estrategia de ruptura clásica y popular y no utiliza ningún mecanismo Martingala o Grid. Golden US Session MT5 coloca un par de órdenes stop de compra/venta en la apertura diaria de las bolsas de valores de EE.UU. Tan pronto como una de las órdenes de stop se activa y se coloca en el mercado, dicha orden se elimina. Si una orden se cierra en el stop loss, la pérdida está limitada a $5/lote de 0,01. Para compensar dicha pérdida más rápidamente, se puede utili
Obor Pawai V75
Suharmoko
Asesores Expertos
Obor Pawai V75 - Asesor Experto para el comercio de oro Obor Pawai V75 es un Asesor Experto (EA) de última generación desarrollado específicamente para operar con oro (XAUUSD). Construido con un sistema patentado Breakout Finder y un conjunto de indicadores avanzados, ofrece estrategias de trading automatizadas y personalizables para escenarios de breakout, swing y scalping. Características principales Buscador de rupturas Detecta oportunidades de ruptura de alta probabilidad utilizando la lógi
PrimeTrend bot
Andrei Moldovan
Asesores Expertos
PrimeTrend EURUSD EA: ¡La inteligencia al servicio de su trading! ¡ ¿Alguna vez ha deseado un sistema de trading capaz de trabajar 24/5, tomar decisiones precisas y minimizar el riesgo? PrimeTrend EURUSD EA es la solución que ha estado buscando! Diseñado para dominar el mercado EUR/USD con estrategias avanzadas basadas en tendencias y análisis técnicos, este Asesor Experto está aquí para revolucionar su forma de operar. ¿Por qué elegir PrimeTrend EURUSD EA? 1. Excelente rendimiento Basado en u
RangeMaster FX MT5
Chen Jia Qi
Asesores Expertos
Introducción al EA Este EA que hemos desarrollado meticulosamente fue anteriormente una herramienta estratégica estable de uso interno. Se centra en capturar patrones de mercado específicos de zonas horarias, destacándose por sus órdenes de alta frecuencia y una sólida tasa de éxito, ideal para traders flexibles con capital pequeño. Tanto desde la perspectiva del backtesting como del trading en vivo, demuestra una excelente estabilidad, especialmente adecuado para usuarios que desean acumular g
Hammer Curl
Prabhsimran Singh
Asesores Expertos
Este EA comercia con la estructura del mercado. Puedes probarlo por un costo de alquiler mensual de solo 40 dólares. Funciona en 3 pares de divisas diferentes: AUDUSD, NZDUSD y NZDCAD en un marco temporal de 1 minuto. Por favor, realiza primero una prueba retrospectiva en tu cuenta, ya que puede dar resultados diferentes con distintos corredores. No publicaré ninguna captura de pantalla, ya que puedes hacer la prueba retrospectiva tú mismo y realizar la prueba en vivo por solo 40 dólares al mes.
Series Control Automatic
Tatiana Savkevych
Asesores Expertos
Le presento los parámetros y ajustes del bot Series Control, que es un bot ultramoderno para trabajar en el mercado Forex. Este bot utiliza las últimas tecnologías de gestión monetaria y análisis de mercado para identificar tendencias y tomar decisiones de trading. También dispone de un sistema flexible de control y protección para cada posición. Pares de divisas para operar : EURUSD, USDJPY, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, USDCHF, NZDUSD, EURJPY, GBPJPY, EURGBP, AUDJPY, EURAUD, EURCHF, AUDNZD, NZDJP
Mr Bitcoin AI
Nestor Alejandro Chiariello
Asesores Expertos
Hola traders, he diseñado esta herramienta con resultados reales de manera rigurosa, herramienta basada en varias de mis Estrategias AI anteriores, Mr Bitcoin AI se basa en realizar operaciones de compra y venta de activos financieros en periodos muy cortos de tiempo, buscando obtener ganancias de pequeñas fluctuaciones en los precios. Al aplicarlo a Bitcoin, un scalper utiliza inteligencia artificial y algoritmos de aprendizaje automático para analizar grandes cantidades de datos del mercado
Ai Multi Trend MT5
Mansour Babasafary
3.13 (15)
Asesores Expertos
Experto cazador de tendencias Combinado con inteligencia artificial Controle la IA con una variedad de configuraciones simples Sin utilizar estrategias peligrosas (todas las operaciones tienen un límite de ganancias y un límite de pérdidas) Puede ser utilizado en 6 pares de divisas principales del mercado y 4 marcos de tiempo importantes Un experto que ha sido entrenado por la inteligencia artificial durante años para reconocer correctamente las tendencias (con los últimos métodos del mundo) Con
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Asesores Expertos
Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek. Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende. Señal en vivo __________ Configuración Temporalidad: H1 Apalancamiento: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Broker: cualquiera Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de rev
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]     Características Principales
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Asesores Expertos
VIERNES NEGRO 50% DE DESCUENTO - NANO MACHINE GPT Precio regular: $997 a Viernes Negro: $498.50 (El precio con descuento se reflejará durante la promoción.) Inicio de la venta: 27 de noviembre de 2025 - evento de Viernes Negro por tiempo limitado. Sorteo del Viernes Negro: Todos los compradores de Nano Machine GPT durante el evento del Viernes Negro pueden participar en un sorteo aleatorio para ganar: 1 x activación de Syna 1 x activación de AiQ 1 x activación de Mean Machine GPT Cómo particip
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Asesores Expertos
EA de Quantum Baron Hay una razón por la que al petróleo se le llama oro negro, y ahora, con Quantum Baron EA, puede acceder a él con una precisión y confianza inigualables. Diseñado para dominar el mundo de alto octanaje de XTIUSD (petróleo crudo) en el gráfico M30, Quantum Baron es su arma definitiva para subir de nivel y operar con precisión de élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. con descuen
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
4.89 (19)
Asesores Expertos
MultiWay EA es un sistema de trading automático inteligente y eficiente, basado en una poderosa estrategia de reversión a la media. Gracias a la amplia diversificación en nueve pares de divisas correlacionados (e incluso algunos típicamente “tendenciales”) — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP y GBPCAD — capta los retrocesos de precio hacia la media después de fuertes impulsos direccionales. Después de la compra, envíame un mensaje privado para recibir las instruccion
GoldSky
Alno Markets Ltd
2.14 (7)
Asesores Expertos
Bienvenido a       GoldSKY EA   es un programa de trading intradía de alto rendimiento para XAUUSD (oro). Desarrollado por nuestro equipo, está diseñado para…       ¡Cuentas corrientes, cuentas profesionales financiadas y llamadas profesionales!     IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.  0 left at $499, 1 copy left at $599, next price $699, final price $1999 See all Performance here:   https://www.mql5.com/en
The Infinity EA MT5
Abhimanyu Hans
3.75 (61)
Asesores Expertos
Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD, XAUUSD y AUDCAD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en inteligencia artificial de análisis de datos
AI Map
Saeid Soleimani
3.75 (4)
Asesores Expertos
Sistema de Trading AI MAP Sistema de Trading AI MAP AI MAP es un Asesor Experto automatizado diseñado para analizar las condiciones del mercado y ejecutar operaciones basadas en lógica algorítmica. El sistema utiliza un marco analítico de múltiples capas para evaluar la acción del precio, el volumen y el sentimiento del mercado sin intervención manual. Monitoreo en vivo (+ 3 meses)    || Grupo de chat    Arquitectura del Sistema El EA incorpora módulos de procesamiento especializados para mane
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Asesores Expertos
Quantum Bitcoin EA   : ¡No existe nada imposible, solo es cuestión de descubrir cómo hacerlo! Adéntrese en el futuro del trading   de Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , la última obra maestra de uno de los principales vendedores de MQL5. Diseñado para traders que exigen rendimiento, precisión y estabilidad, Quantum Bitcoin redefine lo que es posible en el volátil mundo de las criptomonedas. IMPORTANTE:   Luego de la compra envíame un mensaje privado para recibir el manual de instalación y
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.56 (25)
Asesores Expertos
Aria Connector EA – V4 (Máquina de Aprendizaje + Modelo de Aprendizaje XGBoost +112 IAs Pagadas y Gratuitas + Sistema de Votación + Prompts Externos y Editables) Mientras que la mayoría de EAs en el mercado afirman usar "IA" o "redes neuronales" pero en realidad solo ejecutan scripts básicos, Aria Connector EA V4 redefine lo que significa el trading verdaderamente impulsado por IA. Esto no es teoría, no es marketing exagerado, es una conexión directa y verificable entre tu plataforma MetaTrade
Otros productos de este autor
GainX 400 Weltrade
Angel Torres
Asesores Expertos
EA GainX 400 – Weltrade (Índices Sintéticos | M15) Depósito mínimo recomendado: 50 USD El GainX 400 es un algoritmo especializado para operar Índices Sintéticos en el Broker Weltrade, optimizado y calibrado para la volatilidad y microestructura de sus activos. Trabaja en temporalidad M15, identificando expansiones direccionales para capturar movimientos amplios con una estructura de Alto Ratio (High Ratio): pequeñas pérdidas controladas y ganancias grandes que compensan y superan ampliamente la
BTC American Session
Angel Torres
Asesores Expertos
BTC American Session es un bot diseñado para atacar la sesión americana de BTC en H1 , tomando las mejores ventanas de volatilidad diaria. Está optimizado en Vantage (UTC+2) y puedes re-optimizarlo fácilmente para cualquier otro bróker que trabaje en UTC+2 , ajustando solo el set de parámetros para alinearlo con el horario y las condiciones de tu bróker de confianza. El modelo se comporta como un sistema de alta precisión: concentra la mayoría de las entradas entre las 14:00 y las 23:00 (sesión
BTC Stable
Angel Torres
5 (2)
Asesores Expertos
BTC Stable – Estrategia Automatizada para BTCUSD (M30) BTC Stable es un Asesor Experto diseñado para operar el par BTCUSD en la temporalidad M30, con enfoque en estabilidad y crecimiento constante. La estrategia se basa en entradas de alta probabilidad y salidas controladas, buscando mantener una curva de capital limpia, progresiva y sostenida en el tiempo. Está optimizado para operar en Exness, donde los spreads y la ejecución suelen ser favorables; sin embargo, también es adaptable a otros br
Index FlipX 1
Angel Torres
Asesores Expertos
FlipX 1 – Versión inicial Activo: FlipX 1 – H1 Broker exclusivo: WelTrade Estrategia optimizada con enfoque en interés compuesto Resultados destacables de FlipX 1: Ganancia neta total: 253,887.34 USD Depósito inicial: 20 USD Factor de beneficio: 2.93 Recovery Factor: 15.31 Payoff esperado: 1,410.49 USD Ganancia bruta: 385,122.87 USD Pérdida bruta: -131,235.53 USD Máximo drawdown absoluto: 11,740.00 USD (9.22%) Total de operaciones: 180 Porcentaje de operaciones ganadoras: 48.89% Ratio Sharpe: 5
BTC Asia Europe Sessions
Angel Torres
Asesores Expertos
Nota importante: antes de poner el EA en marcha, es obligatorio cargar el archivo .set con la configuración optimizada. El valor por defecto del EA tiene el Stop Loss más extendido; si no usas el archivo .set, debes editar el parámetro de SL y fijarlo en 1.5. Esto es clave para una correcta gestión del riesgo. El archivo .set estará disponible en el área de Discusión o en la sección de comentarios de esta página en MQL5. BTC Asia Europe Sessions es un Asesor Experto para BTCUSD en H1, diseñado
Btc A I
Angel Torres
Asesores Expertos
BTC A I, Versión 1.7, un Asesor Experto (EA) diseñado para el par BTCUSD en el marco temporal H1. Esta versión actualizada mantiene el mismo algoritmo central, pero incluye parámetros optimizados para adaptarse a las condiciones actuales del mercado, asegurando una sincronización con los últimos cambios y movimientos. La retroalimentación y comunicación con nuestros usuarios es fundamental para implementar estas mejoras y novedades de manera oportuna, por lo que recomendamos instalar esta actua
BTC High Ratio
Angel Torres
Asesores Expertos
BTC High Ratio Versión 1.6 es una herramienta optimizada para operar BTCUSD en temporalidad M15, diseñada específicamente para cuentas PRO del broker Exness, con un rendimiento ideal en VPS con delays inferiores a 30 ms. Esta versión presenta un cambio total en el algoritmo, alineado con las condiciones actuales del mercado, adaptándose a los nuevos patrones de volatilidad y comportamiento del precio. Este EA emplea una lógica basada en la detección de microtendencias y correcciones, con entrad
ETH Now
Angel Torres
4 (1)
Asesores Expertos
ETH Now v1.6 – ETH M15 Nueva versión optimizada del bot para ETH en temporalidad M15, ahora con algoritmo interpretativo que lee mejor la volatilidad y la estructura de las sesiones. Tendrá actualizaciones semanales o quincenales, afinando los parámetros para asimilar los nuevos movimientos del mercado sin perder la esencia de la estrategia original. Estadísticas promedio del backtest (depósito 100 USD): Rentabilidad neta: +1 177.01 USD (aprox. +1 177 % sobre el capital inicial). Factor de benef
Savage Gold
Angel Torres
Asesores Expertos
Savage Gold H1 Importante: antes de ejecutar el backtest o usarlo en cuenta real, carga el archivo .set que dejaré en la sección de comentarios o discusión. Activa UseMoneyManagement = true y establece mmRiskPercent = 5.0 (riesgo fijo por operación). Esta configuración replica los resultados del test y mantiene una gestión de riesgo coherente para XAUUSD en H1. Descripción Savage Gold H1 es un sistema 100% automatizado para XAUUSD en H1. Combina una señal de tendencia con EMA y confirmación de i
Gold Hold
Angel Torres
Asesores Expertos
Señal en Vivo: https://www.fxblue.com/live/settings/goldholdea Importante Debes cargar el archivo .set o archivo de configuración correcto antes de ejecutar el sistema. La plataforma no permite colocar un Stop Loss demasiado bajo o ajustado. Si utilizas los parámetros predeterminados, los resultados serán inferiores a lo esperado. El archivo de configuración está disponible en el área de Discusión, junto con resultados y, próximamente, cuentas auditadas del sistema. Oferta especial Primeras 5 co
Fx Vol 20 WinRate
Angel Torres
Asesores Expertos
Fx Vol 20 WinRate M30    Brokers: Weltrade Importante: Antes de ejecutar el backtest o usarlo en cuenta real, debes cargar el archivo .set que se dejará en la sección de comentarios o discusión. MQL5 restringe el uso del interés compuesto, por lo tanto, los parámetros de riesgo deben configurarse manualmente. Asegúrate de activar UseMoneyManagement = true y establecer mmRiskPercent = 10 , ya que esta configuración mantiene la lógica original del sistema con un riesgo fijo por operación y sin ac
Gold Epic
Angel Torres
Asesores Expertos
Gold Epic H1 Importante: Antes de ejecutar el backtest o usarlo en cuenta real, debes cargar el archivo .set correspondiente desde la sección de comentarios. Activa UseMoneyManagement = true y ajusta mmRiskPercent = 10 , ya que esta configuración replica el comportamiento y el nivel de riesgo del sistema original. Descripción general Gold Epic H1 es un sistema 100% automatizado diseñado para operar XAUUSD (Oro) en temporalidad H1 , optimizado para condiciones de alta liquidez y volatilidad. Uti
Step Deriv Apex
Angel Torres
Asesores Expertos
Step Deriv Apex H2 Nota importante: Antes de ejecutar el EA, carga el archivo .set correspondiente. Este archivo contiene los parámetros optimizados para la temporalidad H2 del Step Index (Deriv) . Si no se usa el set adecuado, el rendimiento y la gestión del riesgo pueden variar significativamente. Resumen técnico Step Deriv Apex H2 es un sistema automático de ruptura escalonada con gestión dinámica de posiciones. Está diseñado para operar Step Index en Deriv , optimizado con calidad de sim
BTC AsiaEuro Sessions
Angel Torres
Asesores Expertos
BTC AsiaEuro Sessions es un bot para BTC en temporalidad H1, diseñado para capturar los movimientos clave de las sesiones de Asia y Europa. En el backtest, partiendo de un capital inicial de 500 USD, el sistema consigue un beneficio neto de 5 011.23 USD con un drawdown máximo de equity de solo 6.71% y un Profit Factor de 2.06. El Recovery Factor alcanza 13.82 y el Sharpe Ratio 7.20, con 284 operaciones y un 74.65% de trades ganadores. Esto se traduce en un beneficio esperado cercano a 17.65 USD
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario