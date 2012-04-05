Aproveche el poder del número más perfecto del universo. Golden Retracement es un Asesor Experto meticulosamente diseñado para identificar y operar retrocesos precisos en niveles clave de retroceso de Fibonacci. Detecta automáticamente las oscilaciones significativas del mercado y calcula los niveles de retroceso dorado (38,2%, 50,0%, 61,8%), esperando a que el precio "rebote" con una potente confirmación. Este bot aporta elegancia matemática y ejecución disciplinada a sus operaciones, ayudándole a capitalizar correcciones y continuaciones profundas.

Para: XAUUSD 30min (Zero spread o Raw spread cuentas en Exness)