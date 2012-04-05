The Quantum Classifier
- Raza Khan
- Actualizado: 8 enero 2026
Este Asesor Experto opera en la vanguardia del trading algorítmico, empleando un modelo de aprendizaje automático de clasificación Lorentziana para analizar los datos del mercado. En lugar de basarse en indicadores tradicionales, observa un número definido de barras pasadas para reconocer patrones intrincados y relaciones dentro de la acción del precio. A continuación, utiliza un recuento de "vecinos" para clasificar el estado actual del mercado y predecir los movimientos futuros. El Quantum Classifier es un sistema diseñado para detectar patrones no lineales que pueden ser invisibles al ojo humano, ofreciendo un enfoque preciso y basado en datos para el análisis del mercado.
Mejor resultado: XAUUSD 5min (cuenta con spread cero)