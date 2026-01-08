Advanced Pips Challenge
- Utilidades
- Raza Khan
- Versión: 1.1
- Activaciones: 15
versión avanzada de 20pips challenge...
semi auto...
en 30 pasos rentables 20 $ cuenta crece a 50000 $ + , si sl golpeó sólo 1 paso hacia abajo ...
con un hermoso tablero de instrumentos ...
introduzca manualmente el comercio de acuerdo a su estrategia ...
todos los calculos son automaticos... el tamaño del lote, la distancia de toma de ganancias... mientras que el stoploss (sl) debe establecerse manualmente...
y
buena suerte :)