The Spectral Delta

Los mercados se rigen por fuerzas invisibles. El Spectral Delta es un potente Asesor Experto diseñado para descubrir estas dinámicas ocultas analizando meticulosamente el flujo de órdenes en tiempo real y los desequilibrios de volumen. No sigue a la multitud, sino que busca los puntos de compra y venta agresivos que preceden a los movimientos significativos. Con una gestión avanzada del riesgo y un enfoque misterioso basado en datos, The Spectral Delta opera en la sombra, ejecutando operaciones con una precisión calculada.


Para XAUUSD 5min

Productos recomendados
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Gold Crazy EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio de Oro H1/ EU M15. Utiliza algunos indicadores para encontrar la buena entrada. Y se puede establecer SL o puede DCA si lo desea. Puede ser un Scalping o una cuadrícula / Martingala dependerá de su configuración. Este EA puede Auto lote por Balance, establecer el riesgo por el comercio. También puede establecer TP / SL para el comercio earch o para la cesta del comercio. - RSI_PERIOD - si = -1, entonces la estrategia po
Indicement MT5
Profalgo Limited
4.04 (26)
Asesores Expertos
¡Bienvenido a Indicement! ¡PROP FIRM LISTO! -> descargar archivos del conjunto   aquí PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT     aporta mis 15 años de experiencia en la creación de algoritmos comerciales profesionales a
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Asesores Expertos
¡Hola comerciantes! Les presento la Estrategia "Duende", Duende es un algoritmo que detecta patrones de diferentes niveles altos y bajos, donde se mantienen constantes para hacer buenas entradas, con un sistema de recuperación consultando varias cosas como breakeven, y cruces entre pares Ha demostrado controlar varias divisas sin problemas, con un potente control de novedades durante el mercado es posible gestionarlo con todos los símbolos que necesites Mi estrategia está optimizada para "Tod
GoldenRatioX
Serhii Sharlai
Asesores Expertos
GoldenRatioX - Oro Scalping, refinado a la perfección GoldenRatioX es una plataforma potente e intuitiva para operar con oro a alta velocidad, diseñada específicamente para scalpers y operadores activos que operan al filo de los segundos y pretenden exprimir al máximo cada movimiento de los precios. Después de la compra, por favor, asegúrese de ponerse en contacto conmigo para recibir la configuración. ¿Por qué el oro? El oro es más que un activo. Es un instrumento muy líquido y volátil, con ni
The Infinity EA MT5
Abhimanyu Hans
3.75 (61)
Asesores Expertos
Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD, XAUUSD y AUDCAD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en inteligencia artificial de análisis de datos
Range Vector Fibo Logic
Ravi Gurung
Asesores Expertos
Holiday Special (Ends Jan 15th): Consigue la automatización completa para 2026. Licencia de por vida reducida a 299 $ (ahorre 200 $) y acceso de 3 meses por 99 $ . Comience el Año Nuevo con una ventaja profesional. Rango Vector Fibo Lógico (RVFL) Range Vector Fibo Logic (RVFL) es un sofisticado sistema de trading algorítmico diseñado para capturar los Momentum Bursts Institucionales en los mercados de divisas y criptomonedas. Mientras que la mayoría de los EAs se basan en peligrosas rejillas M
Gangorra Risk EURUSD
Willian Roberto Silva Klafke
Asesores Expertos
Descripción de EURUSD_Gangorra_Risk EURUSD_Gangorra_Risk – Robot contracorriente en M30 con confluencias y gestión de riesgo por % Visión General EURUSD_Gangorra_Risk es un Asesor Experto profesional de reversión (mean-reversion) diseñado para EURUSD en M30 (también funciona en otros pares/TFs con ajuste de parámetros). Identifica toques o aproximaciones del precio en zonas de soporte/resistencia (Donchian/Bollinger) y confirma la entrada mediante confluencias configurables (RSI, desviación r
Trend Catcher EA Pro MT5
Issam Kassas
4.87 (15)
Asesores Expertos
Trend Catcher EA Pro — Basado en el indicador Trend Catcher, uno de los más queridos por los traders, y después de muchas solicitudes, finalmente tenemos el Trend Catcher EA. Un Asesor Experto de nueva generación que combina automatización algorítmica con control manual directo, ofreciéndote control total sobre el mercado. Es rápido, adaptable y creado para traders que valoran claridad, rendimiento y libertad de decisión. Diseñado y optimizado específicamente para EURUSD utilizando datos reales
FREE
WaterstriderFTMOGold
Helgie Mogi
Asesores Expertos
Este EA diseñado para pasar el desafío propfirm especialmente para FTMO con cuenta swing. Este EA usa un máximo de 3 operaciones y un máximo de 2 entradas en 1 día (se abrirá al día siguiente si todavía tiene un saldo negativo). usar con el marco de tiempo XAUUSD M1. Ajuste el saldo según sus propias necesidades, normalmente un tamaño de lote de 0,1 para una cuenta de $10.000. Úselo bajo su propio riesgo, no garantizo la pérdida de su cuenta.
Orbit Rage Final 2
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Asesores Expertos
Note : i only sell this EA on MQL5, any other sellers is fake. Orbit Rage Final, una estrategia de trading de vanguardia meticulosamente diseñada en torno al enfoque de velas alcistas/bajistas y el análisis de divergencias. Esta poderosa herramienta está diseñada para permitirle dar forma a la vida que desea. Para embarcarse en este viaje transformador, simplemente descárguela e intégrela a la perfección en su plataforma MetaTrader 4 colocándola en la carpeta de asesores expertos. Orbit Rage Fi
Trend Follower MQLSquare
Maziar Safaeinajafabadi
Asesores Expertos
Elija el tamaño de lote y el objetivo de beneficios que desee, ¡y observe cómo se produce la magia! Presentamos el EA Seguidor de Tendencias , su asistente definitivo para las operaciones de seguimiento de tendencias. Este algoritmo inteligente sigue incansablemente las tendencias del mercado y opera en la dirección elegida hasta alcanzar su objetivo de beneficios en dólares. Además, ofrecemos una opción única de "Ciclo Único". Cuando se activa (muy recomendable ), el EA se retira automáticam
FREE
The Range Gold EA
Kevin Steve Ruebenach
Asesores Expertos
The Gold Range EA: Domine el Mercado del Oro con Precisión y Seguridad El mercado del oro (XAUUSD) es famoso por su alta volatilidad, una gran oportunidad para aquellos que saben cómo aprovecharla. El EA Gold Range fue diseñado para hacer exactamente eso: ofrecer una estrategia clara, basada en reglas y probada, construida para la estabilidad y el éxito a largo plazo. Este EA no es una caja negra. Está construido sobre una lógica de trading transparente y robusta que usted puede entender y en l
BreakTheCage EA
Gerold Roy Baisie
Asesores Expertos
Requisitos Mínimos Tipo de Cuenta: ECN / RAW / Spread BAJO Brókers Recomendados: IC Markets, IC Trading o brókers ECN similares Depósito Mínimo: $500 (apalancamiento 1:500) Depósito Recomendado: $1000 (apalancamiento 1:500) Apalancamiento Mínimo: 1:100 (recomendado 1:500) VPS: Requerido para operación 24/7 Características Principales Estrategia Automatizada de Ruptura de Rango con Horas de Rango Ajustables Tamaño Dinámico de Posición: Fijo, Fijo por Saldo, Riesgo Porcentual o Dinero Fijo
Red Dragon MT5
Sarfraz
5 (1)
Asesores Expertos
Red Dragon Scalper - EA Profesional MT5 Red Dragon Scalper es un Asesor Experto totalmente automatizado diseñado para la plataforma MT5. Se centra en el scalping de alta frecuencia, con el objetivo de capturar pequeños y rápidos beneficios de la volatilidad del mercado. El precio se incrementará en $90 por cada 10 compras. Precio final $4999 Estrategia central El algoritmo central del EA utiliza una combinación de análisis de la acción del precio y múltiples indicadores técnicos para identific
Fx Vol 20 WinRate
Angel Torres
Asesores Expertos
Fx Vol 20 WinRate M30    Brokers: Weltrade Importante: Antes de ejecutar el backtest o usarlo en cuenta real, debes cargar el archivo .set que se dejará en la sección de comentarios o discusión. MQL5 restringe el uso del interés compuesto, por lo tanto, los parámetros de riesgo deben configurarse manualmente. Asegúrate de activar UseMoneyManagement = true y establecer mmRiskPercent = 10 , ya que esta configuración mantiene la lógica original del sistema con un riesgo fijo por operación y sin ac
Balancer EA
Amir Hossein Moharreri
Asesores Expertos
Balancer EA es una sofisticada herramienta de negociación en cuadrícula diseñada para maximizar los beneficios abriendo simultáneamente posiciones de compra y de venta. Para un control aún mayor, también puede utilizar el panel manual para afinar su estrategia de trading. Sin embargo, es importante utilizar este EA con precaución y sólo arriesgar una cantidad con la que se sienta cómodo. Le animamos a probar el EA y experimentar con los ajustes para encontrar los que mejor funcionan para usted.
Harmonic ABCD Wizard
Mihail Matkovskij
Asesores Expertos
Robot de trading automático/semiautomático, que trabaja con señales de patrones AB = CD. Puede funcionar como indicador. Soporta el envío de señales en las notificaciones, a un dispositivo móvil, así como por correo electrónico. La búsqueda de patrones se lleva a cabo por el Zigzag universal, Peak ZigZag, que fue especialmente adaptado para trabajar en este EA. Mediante el uso del modo de rastreo (cuando el escaneo de patrones se realiza en varios Zig-zags con diferentes Peak dist, ver la descri
HLC Ticks Channel
Dmitiry Ananiev
Asesores Expertos
El Asesor Experto Scalper opera en el canal de ticks basado en el canal de Donchian. El algoritmo único de cálculo del canal tiene en cuenta los movimientos del mercado de ticks y se ajusta al canal para obtener el máximo beneficio. El Asesor Experto está diseñado para brokers con spread y comisiones mínimos. Funciona con muchos cruces. El robot puede operar con un lote fijo o un lote proporcional al depósito. El robot también proporciona un stoploss virtual que funciona en la ampliación del s
EA Nation
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Asesores Expertos
La estrategia de los Asesores Expertos provino de un grupo EA Nation de Facebook. El grupo tiene más de 40 mil miembros. Abre una operación de cobertura para cada nueva vela y abre la cuadrícula cuando la posición está en el lado perdedor de la operación. Cuadrícula promedio = N                     = la suma de 6 barras antes de la barra actual / N Marco de tiempo = abre una nueva operación de cobertura cuando aparece una nueva barra Lote automático = 1 lote significa que en $ 10,000
Insight AInvestor
Oleksii Ferbei
Asesores Expertos
Inversor Insight: Bot avanzado para operar con múltiples divisas Introducción En el vertiginoso mundo del mercado de divisas, contar con las herramientas adecuadas puede mejorar significativamente su experiencia de negociación. Insight Invest or es un avanzado robot de negociación multidivisa diseñado para automatizar y optimizar sus operaciones de negociación. Este asesor experto emplea algoritmos modernos para analizar las condiciones del mercado y ejecutar las operaciones, con el objetivo de
MoneyMaker StableATM Lite
Zi Jie Gu
Asesores Expertos
MoneyMaker stableATM Lite es un sistema inteligente de comercio automático de divisas. ¡La edición Lite sólo soporta MetaTrader 5! ¡El propósito de MoneyMaker stableATM Lite es estabilizar los beneficios, no para darle la capacidad de hacerse rico durante la noche! ¡MoneyMaker stableATM Lite sólo es aplicable al comercio de divisas EUR / USD, y no puede ser utilizado para el comercio de divisas de otro tipo, otro comercio de productos CFD, y el comercio de materias primas o el comercio de futur
CloseAllOrders in a button
ʿMrw Alsyd Mhmd Ywsf Alqrydy
Asesores Expertos
CloseAllOrders EA Protegido Gestor de Operaciones con un Solo Clic con Protección de Licencia y Objetivos P/L de Cuenta-Divisa Visión general Este Asesor Experto proporciona tres botones gráficos para cerrar instantáneamente todas las operaciones, operaciones ganadoras u operaciones perdedoras con un solo clic. También puede establecer un objetivo de pérdida o ganancia flotante total en la divisa base de su cuenta; el EA cerrará automáticamente todas las posiciones cuando se alcance el objetiv
AEgis FX
Peter Robert Grange
1.25 (4)
Asesores Expertos
AEGIS FX — El Escudo del Trading Inteligente AEGIS FX representa la nueva etapa en la evolución de los sistemas algorítmicos, desarrollado sobre la base de la serie Dynamics. Reuniendo lo mejor de Neuro Dynamics , ZeroPoint Dynamics y DeepLayer Dynamics , AEGIS FX incorpora un marco único de protección del capital, diseñado para las exigencias del trading moderno. Señal en Vivo y Rendimiento Al igual que otros asesores de la serie Dynamics, AEGIS FX se sigue en cuentas reales para mostrar cómo f
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Asesores Expertos
Esta estrategia fue aprendida de Stormer para ser utilizada en B3. Básicamente, 15 minutos antes de cerrar el mercado, comprobará el RSI y decidirá si abrirá una posición. Esta estrategia no define un stop loss. Si el take profit alcanza el precio de entrada, cerrará la posición en el mercado. Lo mismo ocurre si se alcanza el número máximo de días. Es creado para los brasileños, por lo que toda la configuración está en portugués. Lo sentimos Las activaciones permitidas se han fijado a 50.
Blue Bird MT5
Ismail Babaoglu
Asesores Expertos
BlueBird EA - Sistema de Cobertura de Cuadrícula Adaptativa Dinámica BlueBird EA representa una nueva era de automatización basada en cuadrículas, que combina el conocimiento de la volatilidad, el seguimiento adaptativo de tendencias y la gestión inteligente del capital. Si busca un sistema de rejilla dinámico y totalmente autónomo capaz de capturar tanto tendencias como correcciones, BlueBird EA es su compañero de trading definitivo. Visión general BlueBird EA es un sistema de trading de rejil
Smoothing Oscillator EA MT5
Marta Gonzalez
Asesores Expertos
Smoothing Oscillator es un ea basado en el indicador Smoothing oscillator. https://www. mql5.com/es/market/product/59188 Este ea utiliza la señal de agotamiento de tendencia del indicador para iniciar una estrategia contra tendencia. El sistema tiene un costoso lotage, aunque puede tener más de una operación abierta a la vez No requiere grandes requerimientos de capital o margen para ser operado. Puede descargar la demo y probarlo usted mismo. Curva de crecimiento muy estable como resultado de
Risk Guard Pro
Muniz Machado Thiago
Asesores Expertos
RiskGuard PRO - Defensa inteligente para operadores serios en EURJPY M15 RiskGuard PRO es un Asesor Experto de alto rendimiento diseñado exclusivamente para el par EURJPY en el marco temporal M15 , con un enfoque total en la preservación del capital, la gestión avanzada del riesgo y la ejecución estratégica de múltiples enfoques operativos . A diferencia de los EAs tradicionales, RiskGuard PRO ha sido desarrollado con tecnología propia y arquitectura inteligente , capaz de operar con seguridad
TPO Profile MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Indicadores
Definición : TPO es una Oportunidad de Precio de Tiempo. En lugar de usar barras o velas con un precio de Apertura, Máximo, Mínimo y Cierre, cada "barra" en un Perfil de Mercado está representada por barras horizontales contra el precio Se llama terminología de Perfil de Mercado. En otras palabras, los perfiles de tiempo-precio-oportunidad (TPO) son histogramas de cuánto tiempo se pasó en cada precio dentro del lapso del perfil. Al usar un gráfico TPO, usted puede analizar la cantidad de activid
Day Trade ou Swing Trade com base no Inside Bar
Rodrigo Oliveira Malaquias
Asesores Expertos
La Inside Bar e one es una formación de vela de inversión/continuación, y es uno de los patrones de velas más negociados. Robot F1 le permite configurar diferentes estrategias de trading, Day Trade o swing trade, basadas en la Inside Bar como punto de partida. Este patrón sólo requiere dos velas para realizarse. Robot F1 utiliza este patrón extremadamente eficiente para identificar oportunidades de trading. Para hacer más efectivas las operaciones, cuenta con indicadores que pueden ser config
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.73 (37)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Asesores Expertos
P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (5)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 149 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
Asesores Expertos
¡El primer algoritmo de arbitraje público del mundo entre oro y Bitcoin! ¡Ofertas abiertas todos los días! Señal en vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Brokers recomendados a lo largo del tiempo como:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo de archivo adjunto:   XAUUSD H1 ¡Asegúrese de verificar que   los pares de divisas negociados se agreguen   a la ventana   Observación del mercado   ! Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread Configuración de prefijo: Si su bróker tie
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Otros productos de este autor
The Trend Sentinel
Raza Khan
Asesores Expertos
Este Asesor Experto es una sofisticada estrategia multiindicador diseñada para una operativa disciplinada de seguimiento de tendencias. Mediante la combinación de medias móviles (MA) para la dirección de la tendencia, RSI para el impulso, ATR para la volatilidad y ADX para la fuerza de la tendencia, filtra meticulosamente los puntos de entrada de alta probabilidad. Su característica principal es un filtro de media móvil exponencial (EMA) de 200 periodos que actúa como confirmación de la tendenci
The Daily Retracement Scout
Raza Khan
Asesores Expertos
Este Asesor Experto es un robot de negociación intradía que se centra exclusivamente en los retrocesos a niveles de precios clave. Funciona identificando el máximo y el mínimo diarios y, a continuación, ejecuta operaciones cuando el precio retrocede a uno de los dos niveles predefinidos. El bot ofrece un tamaño de lote fijo y dinámico , que calcula el tamaño de la posición en función del saldo de la cuenta para una gestión precisa del riesgo. También cuenta con un trailing stop para bloquear los
The Cycle Seeker
Raza Khan
Asesores Expertos
Este Asesor Experto es un bot especializado que opera con una estrategia única de ciclo de reversión de precios . Está diseñado para identificar y operar reversiones que ocurren dentro de ventanas de tiempo específicas, comenzando a una hora y minuto designados (por ejemplo, 9:15 AM hora de Pakistán). El EA define los ciclos de negociación por un número determinado de barras y busca que el precio se desvíe en un porcentaje determinado del máximo o mínimo de una barra de referencia antes de abrir
The ST System
Raza Khan
Asesores Expertos
Este Asesor Experto es un robusto sistema de seguimiento de tendencia que utiliza una confluencia de cinco indicadores diferentes para confirmar una fuerte tendencia alcista antes de entrar en una posición de compra. Su estrategia se basa en un proceso de validación de dos pasos: en primer lugar, confirma la tendencia general utilizando la EMA 200 y las Pendientes de Regresión Lineal para asegurarse de que el precio está en una clara dirección alcista. Una vez establecida una tendencia válida, b
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario