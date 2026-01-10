GoldRush M1 Scalper

Aproveche la volatilidad del XAUUSD con una estrategia creada específicamente para el marco temporal de 1 minuto. GoldRush M1 Scalper utiliza una lógica de alta frecuencia para detectar expansiones y retrocesos rápidos de los precios del oro, lo que le garantiza entrar y salir del mercado con precisión quirúrgica.

  • XAUUSD: El algoritmo central está ajustado a las características únicas de liquidez y diferencial del Oro.

  • Ejecución relámpago: Utiliza ORDER_FILLING_IOC (Inmediato o Cancelar) para minimizar el deslizamiento durante las sesiones volátiles de scalping.

  • Control estricto del riesgo: Aplica automáticamente un Stop Loss y un Take Profit a cada scalping para proteger su capital.

  • Limpieza automática: Incorpora un protocolo de "Seguridad" que supervisa y cierra posiciones basándose en criterios de salida específicos.

Características principales:

  • ✅ M1 timeframe scalping para XAUUSD
  • ✅ Sólo órdenes de mercado
  • Filtrado de las sesiones de Londres y Nueva York
  • Filtro de tendencia EMA 50/200
  • ✅ Confirmación de impulso RSI(14)
  • ✅ ATR(14) basado en la volatilidad SL/TP
  • ✅ Lógica de entrada de breakout + pullback
  • ✅ Análisis de microestructura (5-10 velas)
  • ✅ Dimensionamiento dinámico de la posición (1-2% de riesgo)
  • ✅ Breakeven al 50% TP
  • ✅ Trailing stop opcional
  • ✅ Una operación cada vez
  • ✅ Límite máximo de operaciones por día
  • ✅ Sin martingala, rejilla o cobertura

Entradas ajustables:

  • Porcentaje de riesgo
  • Lote fijo (opcional)
  • Multiplicadores SL/TP
  • Breakeven & trailing stop ON/OFF
  • Filtro de sesión ON/OFF
  • Operaciones máximas por día
  • Umbral ATR mínimo

Lógica de entrada:

  • COMPRAR: EMA50 > EMA200 + retroceso + vela alcista + RSI > 50 + confirmación de ruptura
  • VENTA: EMA50 < EMA200 + retroceso + vela bajista + RSI < 50 + confirmación de ruptura

Gestión del riesgo:

  • SL: ATR × 1,2 o última microestructura
  • TP: ATR × 1.5
  • Riesgo-recompensa: 1:1.25 mínimo

