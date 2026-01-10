GoldRush M1 Scalper
- Asesores Expertos
- Raza Khan
- Versión: 1.1
- Activaciones: 15
Aproveche la volatilidad del XAUUSD con una estrategia creada específicamente para el marco temporal de 1 minuto. GoldRush M1 Scalper utiliza una lógica de alta frecuencia para detectar expansiones y retrocesos rápidos de los precios del oro, lo que le garantiza entrar y salir del mercado con precisión quirúrgica.
-
XAUUSD: El algoritmo central está ajustado a las características únicas de liquidez y diferencial del Oro.
-
Ejecución relámpago: Utiliza ORDER_FILLING_IOC (Inmediato o Cancelar) para minimizar el deslizamiento durante las sesiones volátiles de scalping.
-
Control estricto del riesgo: Aplica automáticamente un Stop Loss y un Take Profit a cada scalping para proteger su capital.
-
Limpieza automática: Incorpora un protocolo de "Seguridad" que supervisa y cierra posiciones basándose en criterios de salida específicos.
Características principales:
- ✅ M1 timeframe scalping para XAUUSD
- ✅ Sólo órdenes de mercado
- Filtrado de las sesiones de Londres y Nueva York
- Filtro de tendencia EMA 50/200
- ✅ Confirmación de impulso RSI(14)
- ✅ ATR(14) basado en la volatilidad SL/TP
- ✅ Lógica de entrada de breakout + pullback
- ✅ Análisis de microestructura (5-10 velas)
- ✅ Dimensionamiento dinámico de la posición (1-2% de riesgo)
- ✅ Breakeven al 50% TP
- ✅ Trailing stop opcional
- ✅ Una operación cada vez
- ✅ Límite máximo de operaciones por día
- ✅ Sin martingala, rejilla o cobertura
Entradas ajustables:
- Porcentaje de riesgo
- Lote fijo (opcional)
- Multiplicadores SL/TP
- Breakeven & trailing stop ON/OFF
- Filtro de sesión ON/OFF
- Operaciones máximas por día
- Umbral ATR mínimo
Lógica de entrada:
- COMPRAR: EMA50 > EMA200 + retroceso + vela alcista + RSI > 50 + confirmación de ruptura
- VENTA: EMA50 < EMA200 + retroceso + vela bajista + RSI < 50 + confirmación de ruptura
Gestión del riesgo:
- SL: ATR × 1,2 o última microestructura
- TP: ATR × 1.5
- Riesgo-recompensa: 1:1.25 mínimo