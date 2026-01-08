VelocityTrend Pro
- Asesores Expertos
- Raza Khan
- Versión: 1.1
- Activaciones: 15
VelocityTrend Pro es una solución de trading automatizada diseñada para capturar los cambios de momentum en cualquier mercado. Construido con un "estricto" estándar de codificación para una máxima fiabilidad, este EA gestiona todo el ciclo de vida de la operación, desde la detección de la señal hasta la salida. .
-
Matemáticas sofisticadas: Incorpora un motor de cálculo TEMA manual personalizado para garantizar que el EA funcione incluso si faltan indicadores de la biblioteca estándar. .
-
Gestión inteligente de posiciones: Detecta automáticamente las posiciones existentes para evitar un apalancamiento excesivo y cierra las operaciones de tipo opuesto cuando surge una nueva señal. .
-
Ejecución automática de operaciones: Utiliza la clase CTrade para la gestión profesional de órdenes y los modos de ejecución IOC (Inmediata o Cancelada). .
-
Transparencia total: Registro detallado de confirmaciones de señales, ejecuciones de órdenes y actualizaciones de stop-loss directamente en el terminal. .