Automate SL TP
- Utilidades
- Raza Khan
- Versión: 2.0
- Activaciones: 15
es una utilidad ligera pero potente diseñada para operadores que necesitan información visual instantánea y niveles de salida automatizados. . Integra a la perfección un panel de información personalizable directamente en su gráfico de operaciones mientras gestiona su riesgo en segundo plano. .
-
Interfaz de usuario dinámica: Mueva la pantalla de información a cualquiera de las cuatro esquinas de su gráfico y personalice la fuente, el tamaño y los colores para adaptarlos a su plantilla. .
-
Control de precisión: Defina su Stop Loss y Take Profit en puntos, que el EA calculará al instante en función de su precio de entrada. .
-
Configure y olvídese: El script se ejecuta con un temporizador de alta frecuencia (cada 500 ms) para garantizar que las órdenes pendientes y las nuevas posiciones se actualizan casi al instante. .
-
Recursos eficientes: El código optimizado garantiza un uso mínimo de la CPU al tiempo que proporciona la máxima seguridad de la cuenta. .