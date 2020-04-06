The Trend Sentinel

Este Asesor Experto es una sofisticada estrategia multiindicador diseñada para una operativa disciplinada de seguimiento de tendencias. Mediante la combinación depara la dirección de la tendencia,para el impulso,para la volatilidad ypara la fuerza de la tendencia, filtra meticulosamente los puntos de entrada de alta probabilidad. Su característica principal es unque actúa como confirmación de la tendencia a largo plazo, garantizando que las operaciones sólo se abran en la dirección de la tendencia dominante del mercado. El bot también incluye una gestión avanzada del riesgo con tamaño de lote dinámico, stop-loss ajustable, take-profit y una función de trailing stop, todo ello diseñado para proteger el capital y maximizar la rentabilidad.





Uso: XAUUSD 15min