The Trend Sentinel

Este Asesor Experto es una sofisticada estrategia multiindicador diseñada para una operativa disciplinada de seguimiento de tendencias. Mediante la combinación de medias móviles (MA) para la dirección de la tendencia, RSI para el impulso, ATR para la volatilidad y ADX para la fuerza de la tendencia, filtra meticulosamente los puntos de entrada de alta probabilidad. Su característica principal es un filtro de media móvil exponencial (EMA) de 200 periodos que actúa como confirmación de la tendencia a largo plazo, garantizando que las operaciones sólo se abran en la dirección de la tendencia dominante del mercado. El bot también incluye una gestión avanzada del riesgo con tamaño de lote dinámico, stop-loss ajustable, take-profit y una función de trailing stop, todo ello diseñado para proteger el capital y maximizar la rentabilidad.
Uso: XAUUSD 15min