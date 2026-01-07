Discipline Tool
Domine su disciplina de negociación
Deje de perder lo que tanto le ha costado ganar por exceso de negociación y decisiones emocionales. La Herramienta de Disciplina es su mejor asistente de trading, asegurando una estricta gestión del riesgo en tiempo real.
Características clave de protección:
Defensa avanzada contra caídas: Detiene automáticamente las operaciones si su reducción diaria supera un umbral preestablecido (porcentaje o importe en dólares).
Bloqueo de la equidad en tiempo real: Protege las ganancias haciendo referencia a la equidad máxima, asegurando que la reducción se mantenga bajo control.
Objetivos de beneficios estrictos: Establezca un Beneficio Diario Máximo y deje que el EA cierre automáticamente todas las posiciones cuando esté por delante, garantizándole que se irá con ganancias.
Límites de negociación: Evite las operaciones impulsivas o de venganza limitando el número de operaciones o el total de lotes por día.
Protección contra pérdidas consecutivas: Detiene automáticamente la sangría tras un número determinado de operaciones perdedoras consecutivas.
Filtros de sesión: Defina ventanas de negociación precisas para las sesiones asiática, europea y americana para operar sólo cuando sea óptimo.
Cuadro de mandos inteligente
Manténgase informado con una elegante visualización en tiempo real sobre el gráfico:
-
Reducción en tiempo real y beneficios diarios (codificados por colores para una rápida comprensión).
-
Recuento de operaciones y lotes en comparación con sus límites diarios.
-
Estado de la sesión y alertas automáticas de "Operaciones bloqueadas".
Seguridad y automatización integradas:
Reajuste diario automático: Todos los límites se reajustan de acuerdo a su hora GMT preferida, manteniéndole en el buen camino cada día.
Protección de licencia: Funciones seguras de bloqueo de cuenta diseñadas para vendedores y operadores de prop firm.
Liquidación de emergencia: Cierre instantáneamente todas las posiciones y elimine las órdenes pendientes cuando se superen los límites.
"Operar no es sólo ganar dinero; es proteger lo que has ganado".