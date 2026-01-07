Discipline Tool

Domine su disciplina de negociación
Deje de perder lo que tanto le ha costado ganar por exceso de negociación y decisiones emocionales. La Herramienta de Disciplina es su mejor asistente de trading, asegurando una estricta gestión del riesgo en tiempo real.

Características clave de protección:

Defensa avanzada contra caídas: Detiene automáticamente las operaciones si su reducción diaria supera un umbral preestablecido (porcentaje o importe en dólares).

Bloqueo de la equidad en tiempo real: Protege las ganancias haciendo referencia a la equidad máxima, asegurando que la reducción se mantenga bajo control.

Objetivos de beneficios estrictos: Establezca un Beneficio Diario Máximo y deje que el EA cierre automáticamente todas las posiciones cuando esté por delante, garantizándole que se irá con ganancias.

Límites de negociación: Evite las operaciones impulsivas o de venganza limitando el número de operaciones o el total de lotes por día.

Protección contra pérdidas consecutivas: Detiene automáticamente la sangría tras un número determinado de operaciones perdedoras consecutivas.

Filtros de sesión: Defina ventanas de negociación precisas para las sesiones asiática, europea y americana para operar sólo cuando sea óptimo.

Cuadro de mandos inteligente

Manténgase informado con una elegante visualización en tiempo real sobre el gráfico:

  • Reducción en tiempo real y beneficios diarios (codificados por colores para una rápida comprensión).

  • Recuento de operaciones y lotes en comparación con sus límites diarios.

  • Estado de la sesión y alertas automáticas de "Operaciones bloqueadas".

Seguridad y automatización integradas:

Reajuste diario automático: Todos los límites se reajustan de acuerdo a su hora GMT preferida, manteniéndole en el buen camino cada día.

Protección de licencia: Funciones seguras de bloqueo de cuenta diseñadas para vendedores y operadores de prop firm.

Liquidación de emergencia: Cierre instantáneamente todas las posiciones y elimine las órdenes pendientes cuando se superen los límites.

"Operar no es sólo ganar dinero; es proteger lo que has ganado".

Otros productos de este autor
The Spectral Delta
Raza Khan
Asesores Expertos
Los mercados se rigen por fuerzas invisibles. El Spectral Delta es un potente Asesor Experto diseñado para descubrir estas dinámicas ocultas analizando meticulosamente el flujo de órdenes en tiempo real y los desequilibrios de volumen. No sigue a la multitud, sino que busca los puntos de compra y venta agresivos que preceden a los movimientos significativos. Con una gestión avanzada del riesgo y un enfoque misterioso basado en datos, The Spectral Delta opera en la sombra, ejecutando operaciones
Golden Retracement
Raza Khan
Asesores Expertos
Aproveche el poder del número más perfecto del universo. Golden Retracement es un Asesor Experto meticulosamente diseñado para identificar y operar retrocesos precisos en niveles clave de retroceso de Fibonacci. Detecta automáticamente las oscilaciones significativas del mercado y calcula los niveles de retroceso dorado (38,2%, 50,0%, 61,8%), esperando a que el precio "rebote" con una potente confirmación. Este bot aporta elegancia matemática y ejecución disciplinada a sus operaciones, ayudándol
The Trend Sentinel
Raza Khan
Asesores Expertos
Este Asesor Experto es una sofisticada estrategia multiindicador diseñada para una operativa disciplinada de seguimiento de tendencias. Mediante la combinación de medias móviles (MA) para la dirección de la tendencia, RSI para el impulso, ATR para la volatilidad y ADX para la fuerza de la tendencia, filtra meticulosamente los puntos de entrada de alta probabilidad. Su característica principal es un filtro de media móvil exponencial (EMA) de 200 periodos que actúa como confirmación de la tendenci
The Daily Retracement Scout
Raza Khan
Asesores Expertos
Este Asesor Experto es un robot de negociación intradía que se centra exclusivamente en los retrocesos a niveles de precios clave. Funciona identificando el máximo y el mínimo diarios y, a continuación, ejecuta operaciones cuando el precio retrocede a uno de los dos niveles predefinidos. El bot ofrece un tamaño de lote fijo y dinámico , que calcula el tamaño de la posición en función del saldo de la cuenta para una gestión precisa del riesgo. También cuenta con un trailing stop para bloquear los
The Cycle Seeker
Raza Khan
Asesores Expertos
Este Asesor Experto es un bot especializado que opera con una estrategia única de ciclo de reversión de precios . Está diseñado para identificar y operar reversiones que ocurren dentro de ventanas de tiempo específicas, comenzando a una hora y minuto designados (por ejemplo, 9:15 AM hora de Pakistán). El EA define los ciclos de negociación por un número determinado de barras y busca que el precio se desvíe en un porcentaje determinado del máximo o mínimo de una barra de referencia antes de abrir
The ST System
Raza Khan
Asesores Expertos
Este Asesor Experto es un robusto sistema de seguimiento de tendencia que utiliza una confluencia de cinco indicadores diferentes para confirmar una fuerte tendencia alcista antes de entrar en una posición de compra. Su estrategia se basa en un proceso de validación de dos pasos: en primer lugar, confirma la tendencia general utilizando la EMA 200 y las Pendientes de Regresión Lineal para asegurarse de que el precio está en una clara dirección alcista. Una vez establecida una tendencia válida, b
AurumPulse Pro
Raza Khan
Asesores Expertos
Nombre del proyecto: AurumPulse Pro Subtítulo: Motor de Momento EMA de Precisión AurumPulse Pro es un Asesor Experto (EA) de seguimiento de tendencias de alta frecuencia diseñado para los movimientos volátiles del mercado de metales preciosos. Al utilizar la interacción entre una media de impulso de reacción rápida y una media lenta estructural, identifica los cambios en el sentimiento del mercado con precisión quirúrgica. Lógica y mecánica básicas Confirmación de doble capa: Ejecuta una orden d
Automate SL TP
Raza Khan
Utilidades
es una utilidad ligera pero potente diseñada para operadores que necesitan información visual instantánea y niveles de salida automatizados. . Integra a la perfección un panel de información personalizable directamente en su gráfico de operaciones mientras gestiona su riesgo en segundo plano. . Interfaz de usuario dinámica: Mueva la pantalla de información a cualquiera de las cuatro esquinas de su gráfico y personalice la fuente, el tamaño y los colores para adaptarlos a su plantilla. . Control
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario