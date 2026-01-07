AurumPulse Pro
- Asesores Expertos
- Raza Khan
- Versión: 2.0
- Activaciones: 10
Nombre del proyecto: AurumPulse Pro
Subtítulo: Motor de Momento EMA de Precisión
AurumPulse Pro es un Asesor Experto (EA) de seguimiento de tendencias de alta frecuencia diseñado para los movimientos volátiles del mercado de metales preciosos. Al utilizar la interacción entre una media de impulso de reacción rápida y una media lenta estructural, identifica los cambios en el sentimiento del mercado con precisión quirúrgica.
Lógica y mecánica básicas
-
Confirmación de doble capa: Ejecuta una orden de compra cuando la EMA rápida cruza por encima de la EMA lenta y una orden de venta cuando cruza por debajo.
-
Gestión Dinámica de Reversiones: El EA cuenta con una opción lógica "Always-In"; liquida automáticamente las posiciones existentes cuando se detecta una señal contraria, asegurando que siempre esté alineado con la tendencia actual.
-
Ejecución sin conflictos: Integrado con un sistema único de Número Mágico, que le permite ejecutarse junto a otros EAs en la misma cuenta sin interferencias comerciales.
-
Parámetros personalizables: Control total sobre el tamaño del lote, la protección contra el deslizamiento y los periodos de retrospectiva EMA para adaptarse a su apetito de riesgo específico.
Configuración optimizada
|Parámetro
|Valor recomendado
|Activo principal
|XAUUSD (Oro)
|Marco temporal
|M5 (Scalping) o M15 (Day Trading)
|EMA Rápida
|8 periodos
|EMA Lenta
|21 periodos
|Ejecución
|Ejecución de mercado
Advertencia de riesgo: Los Asesores Expertos son herramientas poderosas, pero no pueden predecir eventos de cisne negro. Realice siempre un backtest riguroso y ejecútelo en una Cuenta Demo durante al menos 30 días antes de comprometer capital real.