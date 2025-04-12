Obtén el indicador AUX GRATIS, soporte para EA y la guía completa, por favor visita – https://www.mql5.com/en/blogs/post/763955

TPTSyncX es un potente indicador todo-en-uno para MetaTrader 5 que sincroniza perfectamente el análisis de tendencia, patrón y activación por vela japonesa en un sistema visual limpio e inteligente. Diseñado para traders que buscan claridad, precisión y velocidad, ayuda a identificar configuraciones de trading de alta probabilidad utilizando una combinación de acción del precio, patrones estructurales y herramientas de temporización del mercado.

Características Clave:

Visualización Inteligente:

Dibuja automáticamente patrones de estructura del precio y etiqueta claramente Máximos Mayores (HH), Mínimos Mayores (HL), Máximos Menores (LH) y Mínimos Menores (LL) en tu gráfico — dándote una vista en tiempo real de los cambios en la estructura del mercado y zonas potenciales de reversión, esenciales para identificar transiciones de tendencia y rupturas de precio con claridad. Media Móvil Dinámica:

Se adapta automáticamente al rango de barras objetivo seleccionado, proporcionándote una media móvil periódica dinámica que se ajusta según tu configuración, ya sea para scalping a corto plazo o trades de largo plazo. Precio Objetivo Diario (Basado en ADR/ATR):

Proporciona referencias claras de toma de ganancias y stop-loss usando ADR o ATR para que tus objetivos sean más racionales y basados en la verdadera volatilidad del mercado. Separador Diario de Líneas:

Ayuda a desglosar visualmente cada día de trading, dándote una vista más clara de los movimientos por sesión, ciclos diarios y patrones intradía. También incluye herramientas de Expansión y Extensión de Fibonacci para mediciones manuales — permitiéndote dibujar y proyectar objetivos de precio con precisión cuando sea necesario. Monitoreo de Velas para Sesgo Diario/Semanal:

Monitorea las estructuras de velas diarias y semanales para ayudarte a identificar el sesgo a corto plazo y diario y alinearlo con el contexto de marcos temporales superiores, ideal para planear operaciones direccionales con precisión. Detección de Números Redondos:

Resalta automáticamente números redondos clave (por ejemplo, 1.0000, 1.5000) para ayudar a identificar ciclos trimestrales y niveles psicológicos significativos de precio a lo largo del año. Detección de Zonas de Liquidez:

Detecta niveles clave de liquidez como el Máximo del Día Anterior (PDH), el Mínimo del Día Anterior (PDL), así como los Máximos y Mínimos de la Sesión Asiática. Estas zonas dinámicas son críticas para reconocer áreas donde la liquidez puede ser barrida, haciéndolas ideales para identificar posibles reversiones, continuaciones o movimientos impulsados por dinero inteligente con precisión. Estas zonas ayudan a los traders a anticipar barridos de liquidez, reversiones y movimientos de continuación ideales para conceptos de smart money, ICT y estrategias de estilo institucional. Escáner Multi-Divisa:

Escanea múltiples pares de divisas simultáneamente en segundos para detectar tendencias y formaciones de patrones en tiempo real , incluyendo fases de impulso y corrección basadas en la lógica de Ondas de Elliott. Perfecto para detectar oportunidades en todo el mercado sin cambiar de gráfico constantemente. Preparado para Múltiples Marcos Temporales:

Soporta la detección de patrones AB=CD — incluyendo correcciones con proyección 1.27 y configuraciones de reversión 0.618, así como potentes patrones de velas como Envolvente, Tres Velas Internas y Tres Velas Externas en múltiples marcos temporales, asegurando alineación desde la estructura micro hasta la macro.

Ligero y Optimizado, Diseñado para ser amigable con la CPU y responder incluso en configuraciones de análisis con múltiples pares y marcos temporales. Totalmente Personalizable Personaliza entradas como sensibilidad de swing, filtros de patrones de vela y más para adaptarse a tu enfoque único de trading. Casos de Uso Confirma entradas inteligentes utilizando la confluencia de tendencia, patrón y vela japonesa. Filtra el ruido con señales alineadas a la estructura. Ideal para estrategias de ruptura, reversión, seguimiento de tendencias y basadas en SND. Compatible con la mayoría de los estilos conocidos: ICT, SMC, Onda de Elliott (Técnica de Caos de Trading), Acción del Precio, Doble Techo, Doble Suelo, Soporte y Resistencia, Oferta y Demanda, y más.

TPTSyncX es más que un simple indicador: es un asistente visual completo para traders que exigen precisión, estructura y confianza en cada operación. Ya seas scalper, trader de swing o analista a largo plazo, TPTSyncX se adapta a tu estilo y ayuda a descubrir lo que otros no ven, ya sea que operes con indicadores de smc, doble techo, doble suelo, ruptura, reversión, seguimiento de tendencia, snd, ict, onda de Elliott, acción del precio, soporte y resistencia, oferta y demanda, scalping o swing trading. Está diseñado para mantenerte a la vanguardia en cualquier condición de mercado.







