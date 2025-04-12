TPTSyncX

Obtén el indicador AUX GRATIS, soporte para EA y la guía completa, por favor visita – https://www.mql5.com/en/blogs/post/763955

Detecta la Tendencia. Lee el Patrón. Cronometra la Entrada.

¡3 pasos en menos de 30 segundos! Opera sin esfuerzo — sin necesidad de análisis, tu asistente inteligente está listo para simplificar tu flujo de trabajo

  • No más sobrecarga de gráficos.
  • Opera con confianza usando la detección inteligente de sesgo.
  • Compatible con todas las divisas, criptomonedas, acciones, metales, índices y cualquier marco de tiempo.
  • Solo haz clic y ejecuta — así de simple.
  • Ideal para traders ocupados que buscan rapidez y claridad.

TPTSyncX es un potente indicador todo-en-uno para MetaTrader 5 que sincroniza perfectamente el análisis de tendencia, patrón y activación por vela japonesa en un sistema visual limpio e inteligente. Diseñado para traders que buscan claridad, precisión y velocidad, ayuda a identificar configuraciones de trading de alta probabilidad utilizando una combinación de acción del precio, patrones estructurales y herramientas de temporización del mercado.

Características Clave:

  1. Visualización Inteligente:
    Dibuja automáticamente patrones de estructura del precio y etiqueta claramente Máximos Mayores (HH), Mínimos Mayores (HL), Máximos Menores (LH) y Mínimos Menores (LL) en tu gráfico — dándote una vista en tiempo real de los cambios en la estructura del mercado y zonas potenciales de reversión, esenciales para identificar transiciones de tendencia y rupturas de precio con claridad.
  2. Media Móvil Dinámica: 
    Se adapta automáticamente al rango de barras objetivo seleccionado, proporcionándote una media móvil periódica dinámica que se ajusta según tu configuración, ya sea para scalping a corto plazo o trades de largo plazo.
  3. Precio Objetivo Diario (Basado en ADR/ATR):
    Proporciona referencias claras de toma de ganancias y stop-loss usando ADR o ATR para que tus objetivos sean más racionales y basados en la verdadera volatilidad del mercado.
  4. Separador Diario de Líneas:
    Ayuda a desglosar visualmente cada día de trading, dándote una vista más clara de los movimientos por sesión, ciclos diarios y patrones intradía. También incluye herramientas de Expansión y Extensión de Fibonacci para mediciones manuales — permitiéndote dibujar y proyectar objetivos de precio con precisión cuando sea necesario.
  5. Monitoreo de Velas para Sesgo Diario/Semanal:
    Monitorea las estructuras de velas diarias y semanales para ayudarte a identificar el sesgo a corto plazo y diario y alinearlo con el contexto de marcos temporales superiores, ideal para planear operaciones direccionales con precisión.
  6. Detección de Números Redondos:
    Resalta automáticamente números redondos clave (por ejemplo, 1.0000, 1.5000) para ayudar a identificar ciclos trimestrales y niveles psicológicos significativos de precio a lo largo del año.
  7. Detección de Zonas de Liquidez:
    Detecta niveles clave de liquidez como el Máximo del Día Anterior (PDH), el Mínimo del Día Anterior (PDL), así como los Máximos y Mínimos de la Sesión Asiática. Estas zonas dinámicas son críticas para reconocer áreas donde la liquidez puede ser barrida, haciéndolas ideales para identificar posibles reversiones, continuaciones o movimientos impulsados por dinero inteligente con precisión. Estas zonas ayudan a los traders a anticipar barridos de liquidez, reversiones y movimientos de continuación ideales para conceptos de smart money, ICT y estrategias de estilo institucional.
  8. Escáner Multi-Divisa:
    Escanea múltiples pares de divisas simultáneamente en segundos para detectar tendencias y formaciones de patrones en tiempo real, incluyendo fases de impulso y corrección basadas en la lógica de Ondas de Elliott. Perfecto para detectar oportunidades en todo el mercado sin cambiar de gráfico constantemente.
  9. Preparado para Múltiples Marcos Temporales:
    Soporta la detección de patrones AB=CD — incluyendo correcciones con proyección 1.27 y configuraciones de reversión 0.618, así como potentes patrones de velas como Envolvente, Tres Velas Internas y Tres Velas Externas en múltiples marcos temporales, asegurando alineación desde la estructura micro hasta la macro.

Ligero y Optimizado, Diseñado para ser amigable con la CPU y responder incluso en configuraciones de análisis con múltiples pares y marcos temporales. Totalmente Personalizable Personaliza entradas como sensibilidad de swing, filtros de patrones de vela y más para adaptarse a tu enfoque único de trading. Casos de Uso Confirma entradas inteligentes utilizando la confluencia de tendencia, patrón y vela japonesa.

Filtra el ruido con señales alineadas a la estructura. Ideal para estrategias de ruptura, reversión, seguimiento de tendencias y basadas en SND. Compatible con la mayoría de los estilos conocidos: ICT, SMC, Onda de Elliott (Técnica de Caos de Trading), Acción del Precio, Doble Techo, Doble Suelo, Soporte y Resistencia, Oferta y Demanda, y más.
TPTSyncX es más que un simple indicador: es un asistente visual completo para traders que exigen precisión, estructura y confianza en cada operación. Ya seas scalper, trader de swing o analista a largo plazo, TPTSyncX se adapta a tu estilo y ayuda a descubrir lo que otros no ven, ya sea que operes con indicadores de smc, doble techo, doble suelo, ruptura, reversión, seguimiento de tendencia, snd, ict, onda de Elliott, acción del precio, soporte y resistencia, oferta y demanda, scalping o swing trading. Está diseñado para mantenerte a la vanguardia en cualquier condición de mercado.



Productos recomendados
Mercaria Pattern 1 2 3
Anton Serozhkin
Indicadores
MercariaPattern1-2-3 sigue el movimiento de los precios, detecta estructuras 1-2-3 de tres tramos y destaca el momento en que el escenario se confirma mediante una ruptura de niveles clave. MercariaPattern1-2-3 sigue el movimiento de los precios, detecta estructuras 1-2-3 de tres tramos y destaca el momento en que el escenario se confirma mediante una ruptura de niveles clave. El indicador combina las oscilaciones locales en una figura compacta 0-1-2-3 , detecta estructuras de tres tramos 1-2-3
PREngulfing
Slobodan Manovski
Asesores Expertos
PR EA - Sistema de comercio de patrones envolventes Detección automatizada de patrones envolventes con confirmación de media móvil El PR EA es un asesor experto de Meta Trader 5 que identifica y opera patrones de velas envolventes alcistas/bajistas cuando son confirmados por un filtro de media móvil. Diseñado para swing trading en gráficos de 30 minutos con compatibilidad para marcos temporales M15 y H1. Características principales: Reconocimiento de patrones - Detecta formaciones válidas d
Chart Pattern MT5
Young Ho Seo
Indicadores
Introducción a Chart Pattern MT Chart Pattern MT es un escáner de patrones gráficos para detectar patrones de triángulo, cuña descendente, cuña ascendente, canal, etc. Chart Pattern MT utiliza un sofisticado algoritmo de detección de patrones gráficos. Sin embargo, lo hemos diseñado con una interfaz de usuario intuitiva y fácil de usar. Chart Pattern MT le mostrará todos los patrones de su gráfico en el formato más eficiente para su operativa. Ya no tendrás que realizar tediosas operaciones manu
PZ Divergence Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Indicadores
Difícil de encontrar y escasa en frecuencia, las divergencias son uno de los escenarios comerciales más confiables. Este indicador busca y escanea las divergencias regulares y ocultas automáticamente usando su oscilador favorito. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Fácil de comerciar Encuentra divergencias regulares y ocultas Admite muchos osciladores bien conocidos Implementa señales comerciales basadas en rupturas Muestra nive
ATrend
Zaha Feiz
4.82 (17)
Indicadores
ATREND: Cómo Funciona y Cómo Usarlo #### Cómo Funciona El indicador "ATREND" para la plataforma MT5 está diseñado para proporcionar a los traders señales de compra y venta robustas mediante una combinación de metodologías de análisis técnico. Este indicador utiliza principalmente el Rango Verdadero Promedio (ATR) para medir la volatilidad, junto con algoritmos de detección de tendencias para identificar posibles movimientos del mercado. Deja un mensaje después de la compra y recibe un regalo es
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicadores
Este es posiblemente el indicador de reconocimiento automático de formación de precios más completo que puede encontrar para la plataforma MetaTrader. Detecta 19 patrones diferentes, toma las proyecciones de Fibonacci tan en serio como usted, muestra la zona de reversión potencial (PRZ) y encuentra niveles adecuados de stop-loss y take-profit. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Detecta 19 formaciones de precios armónicos diferen
Optimized MACD Divergence Indicator
Dang Cao Tri
Indicadores
El indicador Optimized MACD Divergence es una potente herramienta diseñada para identificar posibles oportunidades de negociación mediante la detección de divergencias entre la acción del precio y el indicador MACD. Combina el análisis clásico de divergencias con el reconocimiento de patrones de velas y el filtrado de volumen para proporcionar señales más precisas y fiables. Cómo funciona El indicador funciona según los siguientes principios: Cálculo del MACD: Calcula el indicador MACD utilizan
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indicadores
Versión MT4  |  FAQ El Indicador Owl Smart Levels es un sistema comercial completo dentro de un indicador que incluye herramientas de análisis de mercado tan populares como los fractales avanzados de Bill Williams , Valable ZigZag que construye la estructura de onda correcta del mercado y los niveles de Fibonacci que marcan los niveles exactos de entrada. en el mercado y lugares para tomar ganancias. Descripción detallada de la estrategia Instrucciones para trabajar con el indicador Asesor de c
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indicadores
¡¡¡¡¡ESTRICTAMENTE PARA EL ÍNDICE DE AUGE SOLAMENTE!!!!! Aquí traigo el indicador Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5. Este indicador se compone de una combinación de diferentes indicadores de tendencia para entradas y salidas, para las entradas una flecha naranja pintará en el gráfico por debajo del mercado actual y una bandera roja para el cierre de las operaciones y produce flechas de compra solamente. Cuando la flecha naranja aparece, aparecerá junto con su sonido para notificarle. Se recomienda
Double HMA MTF for MT5
Pavel Zamoshnikov
4 (4)
Indicadores
Se trata de una versión avanzada del popular Hull Moving Average (HMA) para varios marcos temporales. Características Dos líneas del indicador Hull de diferentes marcos temporales en el mismo gráfico. La línea HMA del marco temporal superior define la tendencia, y la línea HMA del marco temporal actual define los movimientos de precios a corto plazo. Un panel gráfico con los datos del indicador HMA de todos los plazos al mismo tiempo . Si la HMA cambia de dirección en cualquier marco temporal, e
Renko Plus
Eadvisors Software Inc.
Indicadores
Con Renko Plus puede utilizar las características de la funcionalidad del indicador, sólo tiene que añadirlo al gráfico de Metatrader5. El gráfico Renko es un tipo de gráfico, desarrollado por los japoneses, que se construye utilizando el movimiento de los precios en lugar de precios estandarizados e intervalos de tiempo como la mayoría de los gráficos. Se cree que debe su nombre a la palabra japonesa para ladrillos, "renga", ya que el gráfico parece una serie de ladrillos. Se crea un nuevo l
Renko System
Marco Montemari
Indicadores
Este indicador puede ser considerado como un sistema de comercio. Ofrece una visión diferente para ver el par de divisas: indicador atemporal completo, se puede utilizar para el comercio manual o para el comercio automatizado con algún asesor experto. Cuando el precio alcanza un umbral se crea un nuevo bloque según el modo establecido. El indicador además de las barras Renko, muestra también 3 medias móviles. Características modo renko mediana renko renko mediano personalizado 3 medias móviles
RSI Divergence with FVG Signal
Cao Minh Quang
Indicadores
El indicador RSI Divergence + FVG Signal combina el Relative Strength Index (RSI) Divergence con la detección del Fair Value Gap (FVG) para generar señales de compra y venta de alta probabilidad basadas tanto en los cambios de momentum como en las zonas de desequilibrio institucional. Características principales: Detección de Divergencia RSI : Identifica divergencias alcistas/bajistas tanto regulares como ocultas entre el precio y el RSI. Las divergencias indican posibles cambios o continuacione
Volume Prices Universal
Andriy Sydoruk
Indicadores
¿Busca niveles fiables en un gráfico de precios? ¿Cansado ya de buscar indicadores similares? ¿Los niveles no funcionan como deberían? Entonces este es el indicador para usted. Volume Prices Universal es un indicador fiable de volúmenes horizontales. ¿Qué muestra? En primer lugar, la idea principal del indicador es mostrar en qué marca de precio ha estado el precio durante más tiempo. Así, se forma la visualización de los volúmenes de precios en el gráfico de precios. Con la ayuda de los cuale
Fibo World MT5
Pavel Verveyko
Indicadores
El indicador construye un análisis gráfico basado en la teoría de Fibonacci. Fibo Fan se utiliza para el análisis de los impulsos y correcciones del movimiento. Las líneas de reversión (2 líneas en la base del abanico de Fibonacci) se utilizan para analizar la dirección de los movimientos. El indicador muestra la de 4 la línea objetivo en cada dirección. El indicador tiene en cuenta la volatilidad del mercado. Si el precio está por encima de las líneas de inversión, tiene sentido considerar la
MACD Divergence MT5
Sergey Deev
Indicadores
El indicador detecta las señales de divergencia - las divergencias entre los picos de precios y los valores del oscilador MACD. Las señales se muestran como flechas en la ventana adicional y se mantienen mediante mensajes en una ventana emergente, correos electrónicos y notificaciones push. Las condiciones que formaron la señal se muestran mediante líneas en el gráfico y en la ventana del indicador. Los parámetros del indicador MacdFast - período rápido de la línea MACD MacdSlow - período lento
Gartley Projections D
Oleksandr Medviediev
3 (2)
Indicadores
El indicador identifica los patrones armónicos (XABCD) según los desarrollos de H.M.Gartley ("Beneficios en el mercado de valores", 1935г). Proyecta el punto D como un punto en la proyección en perspectiva (especifique ProjectionD_Mode = true en la configuración). No vuelve a dibujar. Cuando se cierra una barra del período de trabajo, si el punto del patrón identificado no se ha movido durante las barras Patterns_Fractal_Bars, aparece una flecha en el gráfico (en la dirección del movimiento e
Drawdown indicator
Pascal Marmugi
Indicadores
# DRAWDOWN INDICATOR V4.0 - La herramienta esencial para dominar sus operaciones ## Transforme sus operaciones con una visión completa de su rendimiento en tiempo real En el exigente mundo de las operaciones con divisas y CFD, **conocer su rendimiento en tiempo real** no es un lujo, es una **necesidad absoluta**. El **Drawdown Indicator V4.0** es mucho más que un simple indicador: es su **cuadro de mandos profesional** que le ofrece una visión clara, precisa e instantánea del estado de su cue
Market Perspective Structure Indicator MT5
Mykola Khandus
Indicadores
Visión general El Indicador de Estructura de Perspectiva de Mercado es un indicador completo de MetaTrader diseñado para proporcionar a los operadores un análisis detallado de la estructura del mercado en múltiples marcos temporales. Identifica y visualiza los elementos clave de la acción del precio, incluidos los máximos y mínimos oscilantes, la ruptura de la estructura (BOS), el cambio de carácter (CHOCH), las estructuras internas, los máximos/mínimos iguales, los niveles de prima/descuento,
Fibonacci Confluence Higher TF for MT5
Minh Truong Pham
Indicadores
Fibonacci Confluence Toolkit es una herramienta de análisis técnico diseñada para ayudar a los operadores a identificar posibles zonas de reversión de precios mediante la combinación de señales y patrones clave del mercado. Destaca áreas de interés en las que se prevén acciones o reacciones significativas de los precios, aplica automáticamente niveles de retroceso de Fibonacci para delimitar posibles zonas de retroceso y detecta patrones de velas envolventes. Su singularidad radica en que se bas
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
Indicadores
## SÓLO ORO ## SÓLO ORO ## **Zonas Comerciales Profesionales de Mercaria - Guía Completa** ## **Zonas Comerciales Profesionales de Mercaria - Guía Completa** ### **Cómo funcionan las Zonas Mercaria** **Español:** Mercaria Zones es un indicador de trading avanzado que identifica áreas de soporte y resistencia de alta probabilidad utilizando extremos ZigZag combinados con cálculos matemáticos de zonas. El indicador funciona en múltiples marcos temporales simultáneamente, proporcionando una vis
Supply and Demand Trading Edge MT5
Denis Joel Fatiaki
Indicadores
https://youtu.be/JJanqcNzLGM, https://youtu.be/l70MIHaQQa4, https://youtu.be/pg0oiT5_8y0 Oferta y Demanda Automatizada Trading Edge MT5. Estos videos demuestran cómo aplicamos el sistema de oferta y demanda a nuestra última revisión de trading y análisis de mercado Mejore su estrategia de trading con Supply and Demand Trading Edge MT5. Obtenga una ventaja competitiva en el mercado con el indicador Supply and Demand Trading Edge MT5, una potente herramienta que combina señales MACD con zonas de
Automatic Fibonacci Retracement Indicator
Northen Trading Labs
Indicadores
AutoFib: Advanced Fibonacci Retracement para MetaTrader 5 Automatice el análisis de Fibonacci para tomar decisiones de trading más inteligentes AutoFib simplifica el análisis de Fibonacci identificando automáticamente los niveles clave de soporte y resistencia directamente en sus gráficos MT5. Tanto si es nuevo en el análisis de Fibonacci como si es un trader avanzado, AutoFib mejora su capacidad para identificar posibles retrocesos, continuaciones y niveles de precios críticos. Características
Excessive Momentum Indicator MT5
Young Ho Seo
5 (3)
Indicadores
Introducción El Indicador de Momento Excesivo es un indicador de momento para medir el momento excesivo directamente de las series de precios en bruto. El Indicador de Momento Excesivo fue desarrollado originalmente por Young Ho Seo. Este indicador demuestra el concepto de Onda Fractal de Equilibrio y Aplicación Práctica al mismo tiempo. El Momento Excesivo detecta las anomalías del mercado y nos da muchas pistas sobre posibles oportunidades de reversión y ruptura. La gran ventaja del Momento Ex
X3 Chart Pattern Scanner MT5
Young Ho Seo
5 (4)
Indicadores
Introducción al X3 Chart Pattern Scanner X3 Cherart Pattern Scanner es el indicador sin repintado y sin retardo que detecta patrones de gráficos X3 incluyendo patrones armónicos, patrones de ondas de Elliott, patrones X3 y patrones de velas japonesas. Los patrones históricos coinciden con los patrones de señal. Por lo tanto, usted puede desarrollar fácilmente la estrategia de negociación sólida en su gráfico. Y lo que es más importante, este magnífico escáner de patrones puede detectar el patrón
Cumulative Delta NG
Anton Polkovnikov
Indicadores
Indicador delta acumulativo Como cree la mayoría de los operadores, el precio se mueve bajo la presión de la compra o la venta en el mercado. Cuando alguien rescata una oferta situada en la taza, la operación es de "compra". Si alguien vierte en la oferta de pie en la taza - el acuerdo va con la dirección de "venta". El delta es la diferencia entre compras y ventas. El delta acumulativo es la diferencia entre la suma acumulativa de compras y ventas durante un determinado periodo de tiempo. Permi
Chanlun
Xiaonong Yu
Indicadores
La teoría ChanLun o Chan es una de las teorías comerciales más populares en China. Pero parece que tiene poca influencia en los países occidentales. En realidad, la Teoría Chan se basa en un sofisticado modelo matemático. La idea básica ChanLun es simplificar el gráfico de barras por su modelo. Con la ayuda de ChanLun, un comerciante puede analizar y predecir la tendencia de los futuros bienes, acciones. En ChanLun, hay varios elementos básicos llamados fractales, trazos, segmentos de línea y pi
Rainbow EA MT5
Jamal El Alama
Asesores Expertos
Descripción : Rainbow EA MT5 es un simple asesor experto basado en Rainbow MT5 indicador que se basa en la media móvil con el período 34. El indicador se incorpora en la EA, por lo tanto, no es necesario para la EA para operar, pero si lo desea, puede descargarlo desde mi página de producto . La configuración del Asesor Experto es la siguiente : Adecuado para plazos de hasta H1 Los parámetros a continuación se pueden establecer de acuerdo a sus reglas de negociación. StopLoss ( Stop Loss en pip
Trend ML
Andriy Sydoruk
Indicadores
Los puntos de entrada de Trend ML deben utilizarse como posibles puntos de inversión del mercado. El indicador funciona utilizando la función de dependencia de onda cíclica. Por lo tanto, todos los puntos de entrada serán puntos óptimos en los que cambie el movimiento. La forma más sencilla de utilizar el indicador es abrir una operación en la dirección de una tendencia existente. El mejor resultado se obtiene combinando el indicador con noticias fundamentales, puede actuar como un filtro de n
Advanced 4xZeovo MT5 Indicator
Muhammad Ismail
Indicadores
4xZeovo MT5 Indicador Avanzado (MetaTrader 5) Descripción del producto 4xZeovo es un potente sistema de indicadores de trading que monitoriza los mercados financieros 24/7. Metatrader5 herramienta diseñada para encontrar las mejores oportunidades de compra / venta y notifica al usuario . Hacer la vida más fácil para los comerciantes en ayudar con las dos decisiones más difíciles con el uso de indicadores avanzados de comercio innovadora con el objetivo de animar a los usuarios a mantener las pos
Los compradores de este producto también adquieren
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicadores
ARIScalp es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev op
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Indicadores
Indicador AriX para MT5 Una potente herramienta de seguimiento de tendencias y evaluación de señales AriX es un indicador personalizado para MT5 que combina medias móviles y una lógica de riesgo/recompensa basada en ATR para generar señales claras de compra/venta. Visualiza niveles SL/TP dinámicos, evalúa resultados de operaciones pasadas y muestra estadísticas de ganancias/pérdidas en un panel limpio en el gráfico. Las principales funciones son: Señales de compra/venta basadas en cruces de MA
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicadores
ARICoin es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento de rendimiento incorporado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en directo. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev opcion
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Indicadores
nota: este indicador es para METATRADER4, si quieres la versión para METATRADER5 este es el enlace: https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO reconoce una nueva TENDENCIA desde el principio, nunca se equivoca. La certeza de identificar una nueva TENDENCIA no tiene precio. DESCRIPCIÓN TRENDMAESTRO identifica una nueva TENDENCIA de raíz, este indicador examina la volatilidad, los volúmenes y el momentum para identificar el momento en el que se produce una expl
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicadores
El indicador " Dynamic Scalper System MT5 " está diseñado para operar con scalping dentro de las ondas de tendencia. Probado en los principales pares de divisas y oro, es compatible con otros instrumentos de trading. Proporciona señales para la apertura de posiciones a corto plazo siguiendo la tendencia, con soporte adicional en el movimiento del precio. Fundamento del indicador: Las flechas grandes determinan la dirección de la tendencia. Un algoritmo para generar señales de scalping en forma
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indicadores
Obtén el AUX GRATUITO y soporte EA Descarga directa — Haz clic aquí [ D.I.C.E ] El DICE Indicator Divergence in Chaos Environment es una herramienta MT5 especializada creada para traders que aplican la Teoría de las Ondas de Elliott dentro del marco de las técnicas de Trading Chaos. Identifica divergencias ocultas y regulares en la acción del precio, sincronizadas con el entorno de mercado caótico descrito por Bill Williams. Características clave Divergencia alineada con Ondas de Elliott: detec
MT5 Forecast System
Peter Maggen
Indicadores
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++ Enlace a la versión gratuita de EURUSD --> https://www.mql5.com/en/market/product/156904?source=Unknown +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Hola Trader, Esta es una estrategia tradicional de GANN & FIBONACCI basada en la detección de un movimiento impulsivo en la dirección opuesta. Esto se llama Breakout. En el momento de la ruptura,
Frontier Pivots
Nestor Jose Mendez Boza
Indicadores
FRONTIER PIVOTS - Indicador de Niveles Geométricos Este indicador traza niveles o rangos de soporte y resistencia en el gráfico utilizando cálculos matemáticos. Ayuda a los operadores a identificar zonas potenciales de reacción del precio basadas en patrones geométricos. Características Principales: Calcula y muestra automáticamente niveles clave de precio Traza líneas de soporte y resistencia Utiliza datos de precio diarios para el cálculo de niveles Presentación visual clara con colores difere
Support Resistance Breakout MT5
Temitayo Lawal
Indicadores
Este indicador utiliza soporte y resistencia, volumen y alguna fórmula especial para calcular el volumen para filtrar las velas. Si el volumen alcanza un valor específico, y al mismo tiempo, la vela rompe la línea de soporte / resistencia, habría una señal y podemos entrar en el mercado. Las señales aparecen cuando la vela actual se cierra. entonces usted puede entrar en el comercio cuando una nueva vela aparece. Por favor no olvide seguir su plan de manejo de dinero. Versión MT4 Soporte/Resi
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
Indicadores
Opciones y privilegios de los paquetes de alquiler/por vida Alquiler Mensual Seis meses Anual/De por vida Weis Wave con Speed con Alerta+Índice de velocidad x x x Manual x x x Vídeo de instalación rápida x x x Blog x x x Actualizaciones de por vida x x x Material de instalación y formación x x Canal de acceso Discord "Los comerciantes SI" x Herramienta de Alerta de Ruptura de Rectángulo x Cómo operar con ella: http: // www.tradethevolumewaves.com ** Si usted compra por favor póngase en cont
Forex Buy Sell Arrow Premium MT5
Md Meraz Mahmud
Indicadores
Hola Quiero presentar El Forex Comprar Vender Flecha Premium MT5 recientemente la liberación de este indicador de primera calidad! su 1000% No Repintar Indicador, Funciona perfectamente bien,, lo probé día a día, Sólo la mente que sopla Resultado, Incluyendo Algoritmo tendencia de gran alcance! ¿Cómo funciona? así, funciona fórmula tendencia del mercado, cuando la tendencia alcista o cuando la tendencia bajista, Recomendar marco de tiempo M30, H1 funciona todos los plazos, y todos los
Pantera Indicator
Temirlan Kdyrkhan
5 (1)
Indicadores
Una herramienta para el backtesting de estrategias y el análisis del rendimiento en el gráfico. Una utilidad para desarrollar, depurar y probar ideas de negociación personalizadas y funciones de indicadores. Un indicador diseñado para probar rápidamente conceptos de negociación y visualizar la eficacia de diferentes parámetros de entrada. Un sandbox todo en uno para probar desde simples cruces hasta complejos sistemas de negociación multicondición. .
Big Player Range
Thalles Nascimento De Carvalho
5 (3)
Indicadores
BigPlayerRange — El Mejor Indicador para Futuros y CFDs en MT5 Descubre el poder de BigPlayerRange , considerado el mejor indicador para mini índice y mini dólar en MetaTrader 5. Esta herramienta clave destaca zonas institucionales estratégicas para ofrecer análisis técnico con una precisión excepcional. ¿Cómo Funciona? BigPlayerRange dibuja dos rangos horizontales que representan zonas de presión de compra y venta con base en volumen institucional: Línea Verde : zona de defensa comprado
Meravith MT5
Ivan Stefanov
Indicadores
El indicador analiza el volumen desde cualquier punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Líneas principales de Meravith: Línea de agotamiento de volumen alcista – sirve como objetivo. Línea de agotamiento de volumen bajista – sirve como objetivo. Línea de tendencia – indica la tendencia del mercado. Cambia de color según si el mercado es alcista o bajista, y actúa como soporte de la tendencia. Cómo usarlo: haga doble clic en la línea vertical púrpura y muévala a l
Heikin Ashi with Pivot
Anna Russel Abanes
Indicadores
ChartMaster Heikin Ashi con Indicador Pivot para MT5 Lleve sus operaciones al siguiente nivel con ChartMaster Heikin As hi con Indicador Pivot, una poderosa herramienta que combina la claridad de las velas Heikin Ashi con el análisis avanzado de puntos pivote. Este indicador está diseñado para los operadores que quieren identificar las tendencias del mercado, las inversiones, y las zonas clave de soporte / resistencia con precisión. Características principales: Visualización Heikin Ashi - Suav
VTrende Pro
Andrii Diachenko
5 (1)
Indicadores
VTrende Pro - Indicador MTF para el comercio de tendencia con un panel de visualización para MT5 *** Los vídeos se pueden traducir a cualquier idioma mediante subtítulos (idioma del vídeo - ruso) Aunque las señales del indicador VTrende Pro se pueden utilizar como señales de un sistema de trading completo, se recomienda utilizarlas junto con el TS de Bill Williams. VTrende Pro es una versión ampliada del indicador VTrende. Diferencia entre la versión Pro y VTrende: - Zonas horarias - Señal V -
Session Bias and Signals Pro
Sizolwethu Dlodlo
Indicadores
Sesiones y señales comerciales en una sola herramienta. Detecta las tendencias de las sesiones de Asia, Londres y Nueva York, muestra la fuerza del sesgo, alerta de los cambios de sesgo y traza los niveles de Entry/SL/TP con R:R. Panel de control sencillo para tomar decisiones rápidas. Simple pero potente asistente de trading. Este indicador detecta automáticamente el sesgo del mercado durante las sesiones de Asia, Londres y Nueva York . Ayuda a los operadores a mantenerse en el lado correcto de
Manipulation Hunter AMD
Andres Emeric Araya Rivera
1 (1)
Indicadores
Manipulation Hunter — Identifica la Convergencia del Precio con Precisión Algorítmica Manipulation Hunter es un indicador avanzado diseñado para detectar puntos de manipulación, pivotes estructurales y zonas de convergencia del precio antes de los principales movimientos direccionales del mercado. Basado en un motor algorítmico de reconocimiento de patrones AMD (Acumulación – Manipulación – Distribución) , el sistema analiza automáticamente la acción del precio para revelar niveles clave dond
Enigma 112
issam rahhal sabour
Indicadores
Indicador Enigma 112 - Manual del usuario Indicador Enigma 112 Manual de usuario completo - Ultimate Trading Solution Introducción El Enigma 112 es un completo indicador de trading multi timeframe que combina avanzados conceptos de análisis técnico incluyendo Tesla 3-6-9 Gates, Teoría Huddleston, PO3 Dealing Ranges, y sofisticados sistemas de gestión de riesgo. Tesla 3-6-9 Gates Basado en las matemáticas de vórtice de Nikola Tesla para niveles precisos de soporte y resistencia. Teorí
Pair Trading Station MT5
Young Ho Seo
4 (1)
Indicadores
Cómo utilizar Pair Trading Station La Estación de Operaciones de Pares se recomienda para el marco temporal H1 y puede utilizarla para cualquier par de divisas. Para generar señales de compra y venta, siga los siguientes pasos para aplicar la Estación de Comercio de Pares a su terminal MetaTrader. Cuando cargue la estación de comercio de pares en su gráfico, la estación de comercio de pares evaluará los datos históricos disponibles en sus plataformas MetaTrader para cada par de divisas. En su gr
XCalper TFO
Aecio de Feo Flora Neto
Indicadores
Este oscilador fue desarrollado exclusivamente por xCalper en 2015 basándose en cálculos de medias móviles para indicar y tratar de predecir niveles de sobreventa y sobrecompra. La línea rápida (blanca, por defecto) oscila básicamente entre los valores -0,5 (sobreventa) y +0,5 (sobrecompra). Cuando esta línea cruza al alza el valor -0,5, significa un nivel de precios de sobreventa. Cuando cruza hacia abajo el valor +0,5, significa un nivel de precios de sobrecompra. Cuando la línea rápida cruza
Pan PrizMA CD Phase
Aleksey Panfilov
Indicadores
El Asesor Experto y el vídeo se adjuntan en la pestaña Discusión . El robot aplica una sola orden y sigue estrictamente las señales para evaluar la eficiencia del indicador. Pan PrizMA CD Phase es una opción basada en el indicador Pan PrizMA . Detalles (en ruso). El promediado por un polinomio cuádruple-cuártico aumenta la suavidad de las líneas, añade impulso y ritmo. La extrapolación por la función sinusoide cerca de una constante permite ajustar el retardo o adelanto de las señales. El valor
Trend strength classifier
Vladyslav Goshkov
Indicadores
Clasificador de la fuerza de la tendencia. No cambia las lecturas del historial. Sólo cambia la clasificación de una barra no cerrada. En idea es similar al sistema completo ASCTrend, cuyo módulo de señal, o más bien su aproximación de forma algo "reducida", está disponible gratuitamente, así como en el terminal como indicador de señal SilverTrend . No es una copia exacta del sistema ASCTrend . Funciona en todos los instrumentos y en todos los rangos temporales. El indicador utiliza varios algor
FFx Universal Strength Meter PRO MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
FFx Universal Strength Meter PRO es más que un medidor de fuerza básico. En lugar de limitar el cálculo al precio, puede basarse en cualquiera de los 19 modos de fuerza integrados + 9 marcos temporales. Con el FFx USM, usted es capaz de definir cualquier período para cualquier combinación de plazos. Por ejemplo, puede establecer el cuadro de mandos para las últimas 10 velas para M15-H1-H4... ¡Flexibilidad total! Muy fácil de interpretar... Da una gran idea acerca de qué moneda es débil y cuál es
FFx Universal MTF Alerter MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El alerter FFx Universal MTF muestra en un solo gráfico todos los marcos temporales (M1 a Mensual) con su propio estado para el indicador elegido. Modo de 9 indicadores (MACD-RSI-Stochastic-MA-ADX-Ichimoku-Candles-CCI-PSAR). Cada uno se puede aplicar varias veces en el mismo gráfico con diferentes configuraciones. Muy fácil de interpretar. Confirme sus entradas de COMPRA cuando la mayoría de los plazos muestren color verde. Confirme sus entradas de VENTA cuando la mayoría de los plazos muestren
FFx Watcher Pro MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El FFx Watcher PRO es un panel de control que muestra en un solo gráfico la dirección actual de hasta 15 indicadores estándar y hasta 21 marcos temporales. Tiene 2 modos diferentes: Modo Observador: Multi Indicadores El usuario puede seleccionar hasta 15 indicadores para mostrar El usuario puede seleccionar hasta 21 periodos de tiempo para su visualización. Modo Observador: Multi Pares El usuario puede seleccionar cualquier número de pares/símbolos El usuario puede seleccionar hasta 21 marcos te
FFx 4 Patterns Alerter MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
FFx Patterns Alerter ofrece sugerencias de operaciones con Entry, Target 1, Target 2 y StopLoss .... para cualquiera de los patrones seleccionados (PinBar, Engulfing, InsideBar, OutsideBar). A continuación se muestran las diferentes opciones disponibles: Se pueden aplicar múltiples instancias en el mismo gráfico para monitorizar diferentes patrones Sugerencia de entrada - pips a añadir sobre la ruptura para la entrada 3 opciones diferentes para calcular el SL - por pips, por multiplicador ATR o
FFx Basket Scanner MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
Versión MetaTrader 4 disponible aquí: https://www.mql5.com/en/market/product/24881 FFx Basket Scanner es una herramienta global que escanea todos los pares y todos los plazos sobre hasta cinco indicadores entre los 16 disponibles. Verá claramente qué divisas debe evitar negociar y en cuáles debe centrarse. Una vez que una divisa entra en una zona extrema (por ejemplo, 20/80%), puede operar con toda la cesta con gran confianza. Otra forma de utilizarlo es observar dos divisas (débil frente a fue
Otros productos de este autor
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indicadores
Obtén el AUX GRATUITO y soporte EA Descarga directa — Haz clic aquí [ D.I.C.E ] El DICE Indicator Divergence in Chaos Environment es una herramienta MT5 especializada creada para traders que aplican la Teoría de las Ondas de Elliott dentro del marco de las técnicas de Trading Chaos. Identifica divergencias ocultas y regulares en la acción del precio, sincronizadas con el entorno de mercado caótico descrito por Bill Williams. Características clave Divergencia alineada con Ondas de Elliott: detec
Filtro:
88007901
129
88007901 2025.10.14 07:26 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Arief
1173
Respuesta del desarrollador Arief 2025.10.14 08:42
Thank you for this wonderful review and for becoming a loyal fan! We're so happy to hear that the software, from its performance and updates to our support, has exceeded your expectations. Your endorsement is incredibly motivating. We can't wait to share our future works with you and continue this successful cooperation.
Da Ming Li
384
Da Ming Li 2025.04.14 04:21 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Arief
1173
Respuesta del desarrollador Arief 2025.10.14 08:38
Thank you so much for the 5-star review, We're thrilled to hear you find the indicator helpful and that you received quick support. We appreciate you.
Respuesta al comentario