GEN Borde de Mjolnir

Desarrollador: Gede Egi

Visión general

GEN Mjolnir Edge es un Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5 diseñado para una estrategia de ruptura. Este EA identifica de forma inteligente los periodos de consolidación del mercado (movimiento lateral) utilizando una combinación de los indicadores Media Móvil y ATR. Una vez que se detecta y confirma una zona de consolidación, el EA coloca automáticamente órdenes pendientes (un Stop de Compra y un Stop de Venta) para capturar el fuerte movimiento del precio cuando el mercado rompe esta fase de consolidación.

Características

Detección automática de consolidación: Utiliza un canal dinámico formado por una Media Móvil y un ATR para encontrar con precisión las zonas de consolidación.

Utiliza un canal dinámico formado por una Media Móvil y un ATR para encontrar con precisión las zonas de consolidación. Estrategia de ruptura: Coloca una orden Buy Stop por encima de la zona y una orden Sell Stop por debajo de la zona para negociar la ruptura del precio.

Coloca una orden Buy Stop por encima de la zona y una orden Sell Stop por debajo de la zona para negociar la ruptura del precio. Gestión de Riesgo Integrada: El Stop Loss se coloca automáticamente en el lado opuesto de la zona de consolidación, mientras que el Take Profit se determina por una relación recompensa-riesgo ajustable por el usuario.

El Stop Loss se coloca automáticamente en el lado opuesto de la zona de consolidación, mientras que el Take Profit se determina por una relación recompensa-riesgo ajustable por el usuario. Tamaño de lote dinámico: Admite tanto tamaños de lote fijos como tamaños de lote automáticos calculados en función de un porcentaje del riesgo de renta variable de la cuenta.

Admite tanto tamaños de lote fijos como tamaños de lote automáticos calculados en función de un porcentaje del riesgo de renta variable de la cuenta. Trailing Stop: Una función opcional para asegurar los beneficios mediante el seguimiento del precio después de que una posición sea rentable.

Una función opcional para asegurar los beneficios mediante el seguimiento del precio después de que una posición sea rentable. Visualización de la zona en el gráfico: Dibuja visualmente la caja de consolidación en el gráfico, completa con líneas superior, inferior y media, para que el usuario pueda ver claramente la zona de operación del EA.

Dibuja visualmente la caja de consolidación en el gráfico, completa con líneas superior, inferior y media, para que el usuario pueda ver claramente la zona de operación del EA. Escaneo histórico: Al iniciarse, el AE escanea los datos históricos para encontrar y dibujar la última zona de consolidación válida.

Cómo funciona

Identificación de zonas: El EA monitoriza continuamente el precio para encontrar periodos en los que se mueve dentro del rango del canal MA y ATR durante una duración especificada. Confirmación de la señal: Después de identificar una zona de consolidación inicial, el EA espera a que se forme un número específico de velas completamente dentro de esa zona. Esto sirve como confirmación de que el mercado es realmente estable antes de una ruptura. Colocación de la orden: Una vez que se cumple la condición de confirmación, el AE coloca una orden Buy Stop unos puntos por encima del límite superior de la zona y una orden Sell Stop unos puntos por debajo del límite inferior. Ejecución y gestión: Cuando una de las órdenes pendientes se activa por el movimiento del precio, se abre una posición. El EA gestionará esta posición, incluyendo la activación del trailing stop si está habilitado, hasta que alcance el Stop Loss o el Take Profit. Reinicio del ciclo: Si se abre una posición o el precio se mueve fuera de la zona sin activar una orden, el EA eliminará la orden pendiente restante y comenzará a buscar una nueva zona de consolidación.

Parámetros de Entrada (Ajustes Principales)

Configuración Breve Descripción Parámetros de Trading Número Mágico: Un ID único para las órdenes del EA.

Un ID único para las órdenes del EA. CandlesInBoxCondition: El número de velas que deben formarse dentro de la caja como confirmación antes de colocar órdenes.

El número de velas que deben formarse dentro de la caja como confirmación antes de colocar órdenes. AllowOnlyOnePosition: Restringe el EA a tener sólo una posición abierta a la vez. Gestión del dinero use_auto_lot: Habilita el dimensionamiento automático del lote en función del riesgo.

Habilita el dimensionamiento automático del lote en función del riesgo. risk_percent: El porcentaje de riesgo por operación si el lote automático está activo.

El porcentaje de riesgo por operación si el lote automático está activo. tamaño_lote: El tamaño de lote fijo si el lote automático está desactivado.

El tamaño de lote fijo si el lote automático está desactivado. reward_ratio: La relación entre Take Profit y Stop Loss (por ejemplo, 2,0 significa que TP es el doble de la distancia de SL). Trailing Stop useTrailingStop: Habilita o deshabilita la función de trailing stop.

Habilita o deshabilita la función de trailing stop. TrailingTriggerPips: El beneficio en pips necesario para activar el trailing stop.

El beneficio en pips necesario para activar el trailing stop. TrailingDistancePips: La distancia en pips a seguir detrás del precio actual. Parámetros internos del indicador Longitud: El periodo para la media móvil y la identificación de la consolidación.

El periodo para la media móvil y la identificación de la consolidación. mult: El multiplicador para el ATR que determina el ancho del canal.

El multiplicador para el ATR que determina el ancho del canal. atrLen: El periodo para el indicador ATR. Ajustes visuales y gráficos ApplyChartTemplate: Aplica automáticamente un tema de gráfico en blanco y negro para mayor claridad.

Aplica automáticamente un tema de gráfico en blanco y negro para mayor claridad. unbrokenCss: El color para la caja de consolidación y las líneas.

El color para la caja de consolidación y las líneas. fill_transparency: El nivel de transparencia para el relleno de la caja.

Visualización en el gráfico

Una característica clave de GEN Mjolnir Edge es su capacidad para visualizar su análisis directamente en el gráfico. El EA dibujará:

Caja de Consolidación: Un rectángulo que resalta el área donde el precio se está moviendo lateralmente.

Un rectángulo que resalta el área donde el precio se está moviendo lateralmente. Líneas Límite: Líneas sólidas en la parte superior (resistencia) e inferior (soporte) de la zona. - Línea Media: Una línea de puntos en el centro de la zona como punto de referencia adicional.

Esta visualización le ayuda a entender exactamente dónde el EA ve una oportunidad y dónde se colocarán los puntos de entrada y stop-loss.