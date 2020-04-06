GEN Mjolnir Edge
- Asesores Expertos
- Gede Egi Narditya
- Versión: 1.0
GEN Borde de Mjolnir
Desarrollador: Gede Egi
Visión general
GEN Mjolnir Edge es un Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5 diseñado para una estrategia de ruptura. Este EA identifica de forma inteligente los periodos de consolidación del mercado (movimiento lateral) utilizando una combinación de los indicadores Media Móvil y ATR. Una vez que se detecta y confirma una zona de consolidación, el EA coloca automáticamente órdenes pendientes (un Stop de Compra y un Stop de Venta) para capturar el fuerte movimiento del precio cuando el mercado rompe esta fase de consolidación.
Características
- Detección automática de consolidación: Utiliza un canal dinámico formado por una Media Móvil y un ATR para encontrar con precisión las zonas de consolidación.
- Estrategia de ruptura: Coloca una orden Buy Stop por encima de la zona y una orden Sell Stop por debajo de la zona para negociar la ruptura del precio.
- Gestión de Riesgo Integrada: El Stop Loss se coloca automáticamente en el lado opuesto de la zona de consolidación, mientras que el Take Profit se determina por una relación recompensa-riesgo ajustable por el usuario.
- Tamaño de lote dinámico: Admite tanto tamaños de lote fijos como tamaños de lote automáticos calculados en función de un porcentaje del riesgo de renta variable de la cuenta.
- Trailing Stop: Una función opcional para asegurar los beneficios mediante el seguimiento del precio después de que una posición sea rentable.
- Visualización de la zona en el gráfico: Dibuja visualmente la caja de consolidación en el gráfico, completa con líneas superior, inferior y media, para que el usuario pueda ver claramente la zona de operación del EA.
- Escaneo histórico: Al iniciarse, el AE escanea los datos históricos para encontrar y dibujar la última zona de consolidación válida.
Cómo funciona
- Identificación de zonas: El EA monitoriza continuamente el precio para encontrar periodos en los que se mueve dentro del rango del canal MA y ATR durante una duración especificada.
- Confirmación de la señal: Después de identificar una zona de consolidación inicial, el EA espera a que se forme un número específico de velas completamente dentro de esa zona. Esto sirve como confirmación de que el mercado es realmente estable antes de una ruptura.
- Colocación de la orden: Una vez que se cumple la condición de confirmación, el AE coloca una orden Buy Stop unos puntos por encima del límite superior de la zona y una orden Sell Stop unos puntos por debajo del límite inferior.
- Ejecución y gestión: Cuando una de las órdenes pendientes se activa por el movimiento del precio, se abre una posición. El EA gestionará esta posición, incluyendo la activación del trailing stop si está habilitado, hasta que alcance el Stop Loss o el Take Profit.
- Reinicio del ciclo: Si se abre una posición o el precio se mueve fuera de la zona sin activar una orden, el EA eliminará la orden pendiente restante y comenzará a buscar una nueva zona de consolidación.
Parámetros de Entrada (Ajustes Principales)
|Configuración
|Breve Descripción
|Parámetros de Trading
|
|Gestión del dinero
|
|Trailing Stop
|
|Parámetros internos del indicador
|
|Ajustes visuales y gráficos
|
Visualización en el gráfico
Una característica clave de GEN Mjolnir Edge es su capacidad para visualizar su análisis directamente en el gráfico. El EA dibujará:
- Caja de Consolidación: Un rectángulo que resalta el área donde el precio se está moviendo lateralmente.
- Líneas Límite: Líneas sólidas en la parte superior (resistencia) e inferior (soporte) de la zona. - Línea Media: Una línea de puntos en el centro de la zona como punto de referencia adicional.
Esta visualización le ayuda a entender exactamente dónde el EA ve una oportunidad y dónde se colocarán los puntos de entrada y stop-loss.