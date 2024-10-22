Golden Spike Premium

Indicador Golden Spikes

Indicador técnico para índices sintéticos que operan en el marco temporal M1. Compatible con los índices Boom/Crash en la plataforma Deriv y con los índices Gain/Pain en la plataforma Weltrade.

folleto guía: https: //drive.google.com/file/d/1knQJqGHZSP5eQN24ndRz2ayZVCst6XhN/view?usp=sharing





Características

Utiliza SAR Parabólico, RSI, y el análisis de las Bandas de Bollinger

Tres modos de riesgo: Bajo, Medio, Alto

Dirección de operación configurable (Compra/Venta/Ambos)

Alertas de audio y notificaciones push

Panel de control con estadísticas de mercado

Modos de riesgo

Modo de Riesgo Bajo Utiliza la confirmación M30 con ajustes conservadores para reducir la frecuencia de las señales.

Modo de riesgo medio

Enfoque equilibrado mediante bandas de Bollinger con sensibilidad moderada.

Modo de Alto Riesgo Umbrales RSI adaptativos con mayor sensibilidad para señales frecuentes.

Parámetros clave

Dirección de la operación: AMBOS/SÓLO COMPRA/SÓLO VENTA

Modo de Riesgo: Riesgo_bajo/riesgo_medio/riesgo_alto

TP_pips: Nivel de toma de beneficios

SL_pips: Nivel de Stop Loss

Señal_Cooldown_Minutos: Retraso entre alertas

Instalación Adjuntar al gráfico M1 en MetaTrader 5 con conexión Deriv o Weltrade.

Uso Herramienta de análisis técnico para identificar oportunidades de trading. Combine las señales con el análisis personal del mercado y la gestión del riesgo. El comercio implica riesgo y el rendimiento pasado no indica resultados futuros.

Soporte Soporte técnico proporcionado a través de la sección de comentarios de MQL5 Market.

