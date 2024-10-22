Golden Spike Premium
- Indicadores
- Kwaku Bondzie Ghartey
- Versión: 2.20
- Actualizado: 14 diciembre 2025
- Activaciones: 10
Indicador Golden Spikes
Indicador técnico para índices sintéticos que operan en el marco temporal M1. Compatible con los índices Boom/Crash en la plataforma Deriv y con los índices Gain/Pain en la plataforma Weltrade.
enviarme Un mensaje privado para recibir comercio ASISTENTE EA..
folleto guía: https: //drive.google.com/file/d/1knQJqGHZSP5eQN24ndRz2ayZVCst6XhN/view?usp=sharing
También echa un vistazo a mi prima picos bot: https://www.mql5.com/en/market/product/142350
Características
- Utiliza SAR Parabólico, RSI, y el análisis de las Bandas de Bollinger
- Tres modos de riesgo: Bajo, Medio, Alto
- Dirección de operación configurable (Compra/Venta/Ambos)
- Alertas de audio y notificaciones push
- Panel de control con estadísticas de mercado
Modos de riesgo
Modo de Riesgo Bajo Utiliza la confirmación M30 con ajustes conservadores para reducir la frecuencia de las señales.
Modo de riesgo medio
Enfoque equilibrado mediante bandas de Bollinger con sensibilidad moderada.
Modo de Alto Riesgo Umbrales RSI adaptativos con mayor sensibilidad para señales frecuentes.
Parámetros clave
- Dirección de la operación: AMBOS/SÓLO COMPRA/SÓLO VENTA
- Modo de Riesgo: Riesgo_bajo/riesgo_medio/riesgo_alto
- TP_pips: Nivel de toma de beneficios
- SL_pips: Nivel de Stop Loss
- Señal_Cooldown_Minutos: Retraso entre alertas
Instalación Adjuntar al gráfico M1 en MetaTrader 5 con conexión Deriv o Weltrade.
Uso Herramienta de análisis técnico para identificar oportunidades de trading. Combine las señales con el análisis personal del mercado y la gestión del riesgo. El comercio implica riesgo y el rendimiento pasado no indica resultados futuros.
Soporte Soporte técnico proporcionado a través de la sección de comentarios de MQL5 Market.
This indicator is out of the books The best I have tested . You can trust this indicator.