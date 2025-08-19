Connector

4

Originalmente no quería publicar este EA...


Creé el EA sólo para mi uso personal y pensé que sería "demasiado bueno" para ser vendido en MQL5. Pero entonces tuve una gran idea. El EA estará disponible por un tiempo limitado para que también alguien más pueda tener la oportunidad de poseerlo. Después de eso, el precio se incrementará extremadamente o voy a eliminar la EA por completo. De cualquier manera, les presento a mi mejor Asesor Experto: Connector.

After the purchase send me private message to recieve installation manual!



Señal en vivo:
 Señal en vivo
Verificado en myfxbook:
 Myfxbook
Prueba gratuita:
 Envíame un mensaje
Archivo de actualización V1.8 explicación
 Haz clic para descargar




¿Por qué Connector es una joya escondida?

A diferencia de la mayoría de los EAs en MQL5, Connector no es un bot con resultados perfectos! No utiliza ninguna forma de grid, martingala, hedge. En su lugar, se basa en estrategias reales desarrolladas a fondo y probadas una por una.

El trading consiste en ganar a largo plazo, no todos los días. Si quieres ganancias diarias, te sugiero que pases de este EA. Connector es para traders reales que entienden la importancia de la paciencia, la gestión del riesgo y la diversificación con el objetivo de obtener rentabilidad a largo plazo con resultados reales.

Es muy raro compartir hoy en día algo que no es perfecto. Bueno, la verdad es que esto es lo que realmente funciona.


Core:

Connector es un EA multisistema que diversifica el riesgo a través de múltiples símbolos y marcos temporales mientras utiliza múltiples estrategias. Cada sistema tuvo que pasar estrictos criterios de aceptación durante el desarrollo, de lo contrario el sistema en particular no podría ser implementado. En caso de que no desee utilizar alguno de los sistemas, simplemente puede desactivarlo en la configuración. En cuanto a la lógica de trading base, EA se basa en el principio "Juntos somos fuertes". Ninguna estrategia en el mundo es rentable todo el tiempo. Algunas funcionan bien cuando los mercados están en tendencia, otras cuando los mercados se consolidan. Combinando todas las estrategias juntas, conseguimos una ventaja sistemática, para obtener beneficios durante todo tipo de fases del mercado. Algunos sistemas de Connector se basan en indicadores sencillos, mientras que otros se basan en patrones temporales y repetitivos. Este enfoque no significa que no haya pérdidas y detracciones. Significa que el riesgo está bien controlado. Si usted es un comerciante de la firma prop, no se olvide de utilizar la configuración anti-detección para asegurarse de que no se le niega de una cuenta financiada.


Pares operados (16): AUDUSD, EURCAD, NZDUSD, GBPAUD, CHFJPY, EURJPY, USDCAD, GBPJPY, EURCHF, AUDCAD, GBPUSD, CADJPY, EURUSD, GBPNZD, AUDJPY, CADCHF

Plazos: M15 - H4

Estrategias utilizadas: Seguimiento de tendencias, reversión a la media, impulso, confluencia de indicadores múltiples y reconocimiento de patrones.



Características:

Sufijos automáticos/manuales

Niveles de riesgo

Límites de reducción

Objetivo global de beneficios

Panel de información

Ajustes de la firma de utilería Antidetect:

- Ajustes de retardo , omisión de la señal de entrada, sistema aleatorio, variación del tamaño del lote, variación de los parámetros del indicador y ventana de tiempo de noticias con SL y TP virtuales.

Ajustes del sistema (Número mágico, SL, TP, Parámetros)

Resultados de backtest de todas las versiones

Información importante y advertencias

- Cada característica se explica en detalle en el manual obtenido después de la compra

Configuración:

Adjuntar a cualquier gráfico y cualquier marco de tiempo. El conector negocia automáticamente todos los sistemas desde un único gráfico.


Recomendaciones:

VPS es muy recomendable para garantizar 24/5 tiempo de actividad. Puede utilizar cualquier proveedor de VPS que se adapte a sus necesidades. (Yo personalmente uso Contabo por su fiabilidad)

Inversión mínima: $500.

Tamaño de cuenta recomendado: $1k+ .

En caso de que no dispongas de un gran capital, te recomiendo una cuenta prop firm. Los precios comienzan alrededor de $60 por cuenta de 6k.

Prueba gratuita: envíame un mensaje privado para recibir una prueba gratuita.

Alerta de estafa: Connector se vende actualmente sólo en MQL5 Market. Cualquier otro sitio web que ofrezca Connector es una estafa.

Oportunidades de asociación: Si usted está interesado en mis EAs y le gustaría discutir una posible asociación, por favor póngase en contacto conmigo a través de mensaje directo, alternativamente WhatsApp en +421944102366.

Comentarios 10
Ibrahim Siraz
800
Ibrahim Siraz 2025.11.10 16:30 
 

I see strong logic and solid development behind this EA. The developer is very responsive and explains everything in detail. Connector live account is still up 14%, although there is some drawdown at the moment. But unlike many other EAs, it has never drained the balance or wiped the account. The drawdown feels controlled, with clear corrections happening. This phase will pass sooner or later, and I’m expecting a comeback even stronger than before. I’ll update my review again after a couple of months.

Peterson Veiga Campos
1014
Peterson Veiga Campos 2025.11.03 14:36 
 

I’m running Connector on a real account with a conservative setup, and the performance has been excellent so far. The drawdown control is outstanding — even with $750 setup on a $1,500 account, DD hasn’t reached 5%. This proves the system is stable, safe, and built with proper risk management. Many traders forget that the real strength of an EA is to preserve capital and survive bad market phases. Profit comes as a natural result of consistency — and Connector shows exactly that. The developer is transparent, ethical, and always active in communication. The recent negative reviews are unfair, as the EA is clearly long-term oriented. Congrats, Branislav — great job and strong commitment to your project!

Kris Jef Saelen
723
Kris Jef Saelen 2025.10.30 18:28 
 

The EA works very well and of course it can lose trades. It's running very stable, and the author's signal matches my backtests. He is always available when I need some support.

