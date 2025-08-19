Originalmente no quería publicar este EA...





Creé el EA sólo para mi uso personal y pensé que sería "demasiado bueno" para ser vendido en MQL5. Pero entonces tuve una gran idea. El EA estará disponible por un tiempo limitado para que también alguien más pueda tener la oportunidad de poseerlo. Después de eso, el precio se incrementará extremadamente o voy a eliminar la EA por completo. De cualquier manera, les presento a mi mejor Asesor Experto: Connector.

¿Por qué Connector es una joya escondida? A diferencia de la mayoría de los EAs en MQL5, Connector no es un bot con resultados perfectos! No utiliza ninguna forma de grid, martingala, hedge. En su lugar, se basa en estrategias reales desarrolladas a fondo y probadas una por una. El trading consiste en ganar a largo plazo, no todos los días. Si quieres ganancias diarias, te sugiero que pases de este EA. Connector es para traders reales que entienden la importancia de la paciencia, la gestión del riesgo y la diversificación con el objetivo de obtener rentabilidad a largo plazo con resultados reales. Es muy raro compartir hoy en día algo que no es perfecto. Bueno, la verdad es que esto es lo que realmente funciona.





Core:

Connector es un EA multisistema que diversifica el riesgo a través de múltiples símbolos y marcos temporales mientras utiliza múltiples estrategias. Cada sistema tuvo que pasar estrictos criterios de aceptación durante el desarrollo, de lo contrario el sistema en particular no podría ser implementado. En caso de que no desee utilizar alguno de los sistemas, simplemente puede desactivarlo en la configuración. En cuanto a la lógica de trading base, EA se basa en el principio "Juntos somos fuertes". Ninguna estrategia en el mundo es rentable todo el tiempo. Algunas funcionan bien cuando los mercados están en tendencia, otras cuando los mercados se consolidan. Combinando todas las estrategias juntas, conseguimos una ventaja sistemática, para obtener beneficios durante todo tipo de fases del mercado. Algunos sistemas de Connector se basan en indicadores sencillos, mientras que otros se basan en patrones temporales y repetitivos. Este enfoque no significa que no haya pérdidas y detracciones. Significa que el riesgo está bien controlado. Si usted es un comerciante de la firma prop, no se olvide de utilizar la configuración anti-detección para asegurarse de que no se le niega de una cuenta financiada.





Pares operados (16): AUDUSD, EURCAD, NZDUSD, GBPAUD, CHFJPY, EURJPY, USDCAD, GBPJPY, EURCHF, AUDCAD, GBPUSD, CADJPY, EURUSD, GBPNZD, AUDJPY, CADCHF

Plazos: M15 - H4



Estrategias utilizadas: Seguimiento de tendencias, reversión a la media, impulso, confluencia de indicadores múltiples y reconocimiento de patrones.









Características:



Sufijos automáticos/manuales

Niveles de riesgo

Límites de reducción

Objetivo global de beneficios

Panel de información

Ajustes de la firma de utilería Antidetect:

- Ajustes de retardo , omisión de la señal de entrada, sistema aleatorio, variación del tamaño del lote, variación de los parámetros del indicador y ventana de tiempo de noticias con SL y TP virtuales.

Ajustes del sistema (Número mágico, SL, TP, Parámetros)

Resultados de backtest de todas las versiones

Información importante y advertencias

- Cada característica se explica en detalle en el manual obtenido después de la compra

Configuración:

Adjuntar a cualquier gráfico y cualquier marco de tiempo. El conector negocia automáticamente todos los sistemas desde un único gráfico.





Recomendaciones:

VPS es muy recomendable para garantizar 24/5 tiempo de actividad. Puede utilizar cualquier proveedor de VPS que se adapte a sus necesidades. (Yo personalmente uso Contabo por su fiabilidad)

Inversión mínima: $500.

Tamaño de cuenta recomendado: $1k+ .

En caso de que no dispongas de un gran capital, te recomiendo una cuenta prop firm. Los precios comienzan alrededor de $60 por cuenta de 6k.

