Connector
- Experten
- Branislav Bridzik
- Version: 1.81
- Aktualisiert: 18 Dezember 2025
- Aktivierungen: 10
Ursprünglich wollte ich diesen EA nicht veröffentlichen...
Ich habe den EA nur für meinen eigenen persönlichen Gebrauch erstellt und dachte, er wäre "zu gut", um auf MQL5 verkauft zu werden. Aber dann hatte ich eine großartige Idee. Der EA wird für eine begrenzte Zeit verfügbar sein, so dass auch jemand anderes eine Chance hat, ihn zu besitzen. Danach wird der Preis entweder extrem steigen oder ich werde den EA komplett entfernen. So oder so, ich präsentiere Ihnen meinen besten Expert Advisor: Connector.
After the purchase send me private message to recieve installation manual!
|Live-Signal:
|Live-Signal
|Verifiziert auf myfxbook:
|Myfxbook
|Kostenlos testen:
|Senden Sie mir eine Nachricht
|Update-Datei V1.8 Erklärung
|Klicken Sie zum Herunterladen
Warum ist Connector eine versteckte Perle?
Im Gegensatz zu den meisten EAs auf MQL5 ist Connector kein Bot mit perfekten Ergebnissen! Er verwendet keine Form von Grid, Martingale oder Hedge. Stattdessen basiert er auf gründlich entwickelten und eins zu eins getesteten realen Strategien.
Beim Trading geht es darum, langfristig zu gewinnen, nicht jeden Tag. Wenn Sie täglich Gewinne erzielen wollen, empfehle ich Ihnen, auf diesen EA zu verzichten. Connector ist für echte Trader, die die Bedeutung von Geduld, Risikomanagement und Diversifizierung verstehen und auf langfristige Rentabilität mit echten Ergebnissen abzielen.
Es ist ziemlich selten, dass man heutzutage etwas teilt, das nicht perfekt ist. Nun, die Wahrheit ist, das ist, was tatsächlich funktioniert.
Kern:
Connector ist ein Multisystem-EA, der das Risiko über mehrere Symbole und Zeitrahmen diversifiziert und dabei mehrere Strategien verwendet. Jedes System musste während der Entwicklung strenge Akzeptanzkriterien erfüllen, sonst konnte das jeweilige System nicht implementiert werden. Falls Sie eines der Systeme nicht verwenden möchten, können Sie es in den Einstellungen einfach deaktivieren. Was die grundlegende Handelslogik betrifft, so basiert EA auf dem Prinzip "Gemeinsam sind wir stark". Keine Strategie der Welt ist immer profitabel. Einige sind gut, wenn die Märkte im Trend liegen, andere, wenn sich die Märkte konsolidieren. Indem wir alle Strategien miteinander kombinieren, erreichen wir einen systematischen Vorteil, um in allen Arten von Marktphasen zu profitieren. Einige Systeme von Connector basieren auf einfachen Indikatoren, während andere auf Zeit und sich wiederholenden Mustern beruhen. Dieser Ansatz bedeutet nicht, dass es keine Verluste und Drawdowns gibt. Es bedeutet, dass das Risiko gut kontrolliert wird. Wenn Sie ein Prop-Firm-Händler sind, vergessen Sie nicht, Anti-Detect-Einstellungen zu verwenden, um sicherzustellen, dass Sie nicht von einem finanzierten Konto abgelehnt werden.
Gehandelte Paare (16): AUDUSD, EURCAD, NZDUSD, GBPAUD, CHFJPY, EURJPY, USDCAD, GBPJPY, EURCHF, AUDCAD, GBPUSD, CADJPY, EURUSD, GBPNZD, AUDJPY, CADCHF
Zeitrahmen: M15 - H4
Verwendete Strategien: Trend-Following, Mean Reversion, Momentum, Multi-Indicator Confluence und Pattern Recognition
Merkmale:
Auto/manuelle Suffixe
Risiko-Levels
Drawdown-Grenzen
Globales Gewinnziel
Info-Panel
Antidetect Prop Firm Einstellungen:
- Verzögerungseinstellungen , Überspringen von Einstiegssignalen, zufälliges System, Variation der Losgröße, Variation der Indikatorparameter und Nachrichtenzeitfenster mit virtuellem SL- und TP-Umschalter.
Systemeinstellungen (Magische Zahl, SL, TP, Parameter)
Backtest-Ergebnisse aller Versionen
Wichtige Informationen und Warnungen
- Jede Funktion wird im Detail im Handbuch erklärt, das Sie nach dem Kauf erhalten
Einrichtung:
Anhängen an jeden Chart und jeden Zeitrahmen. Connector handelt automatisch alle Systeme aus einem einzigen Chart.
Empfehlungen:
VPS wird dringend empfohlen, um 24/5 Betriebszeit zu gewährleisten. Sie können jeden VPS-Anbieter verwenden, der Ihren Bedürfnissen entspricht. (Ich persönlich benutze Contabo wegen seiner Zuverlässigkeit)
Mindestinvestition: $500.
Empfohlene Kontogröße: $1k+
Falls Sie kein großes Kapital haben, empfehle ich Ihnen ein Prop-Firm-Konto. Die Preise beginnen bei $60 pro 6k-Konto.
Kostenlose Testversion: Senden Sie mir eine private Nachricht, um eine kostenlose Testversion zu erhalten.
Betrugsalarm: Connector wird derzeit nur auf MQL5 Market verkauft. Jede andere Website, die Connector anbietet, ist ein Betrug.
Möglichkeiten der Partnerschaft: Wenn Sie an meinen EAs interessiert sind und eine mögliche Partnerschaft besprechen möchten, kontaktieren Sie mich bitte per Direktnachricht oder alternativ per WhatsApp unter +421944102366.
I see strong logic and solid development behind this EA. The developer is very responsive and explains everything in detail. Connector live account is still up 14%, although there is some drawdown at the moment. But unlike many other EAs, it has never drained the balance or wiped the account. The drawdown feels controlled, with clear corrections happening. This phase will pass sooner or later, and I’m expecting a comeback even stronger than before. I’ll update my review again after a couple of months.