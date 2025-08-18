



¿EA rentable con ventaja real gratis?

En un mundo de mentiras y estafadores, quiero dar un poco de esperanza, una pequeña luz en la oscuridad. Quiero mostrar que un bot robusto real no tiene que costar miles, pero de hecho se puede encontrar en la sección libre. XAUUSD 5 Minute no es mi mejor proyecto, pero es robusto, fiable y sencillo. Puede que no haga millones, pero tiene una ventaja real. No promete nada, no es un "sistema que nunca pierde", sino un Asesor Experto real.





Enfoque de negociación

Lógica multisistema

Estrategias de reversión a la media

Diversificación

Negociación intradía





Estrategia El EA se basa en las señales de entrada y salida generadas por múltiples sistemas, en otras palabras, el bot está totalmente automatizado y el control manual no es necesario. Debido a esta lógica, TP no se utiliza en absoluto y SL está en su lugar sólo como una red de seguridad, ya que las operaciones se cierran por lo general antes de golpear. SL se activa sólo cuando las condiciones del mercado cambian significativamente. Cada sistema utiliza la estrategia de reversión a la media, lo que a veces puede dar lugar a entradas similares. El objetivo es repartir el riesgo entre varios sistemas, de modo que incluso si uno tiene problemas, otros compensan y compensan una pérdida potencial.



Configuración

Es probable que haya notado que en la configuración sólo encontrará el tamaño del lote y el riesgo por operación con un interruptor de activación. Desafortunadamente, la gente podría hacer mal uso del hecho de que este EA es gratuito renombrándolo y revendiéndolo fuera de MQL5. Por esta razón, decidí dejar sólo estos ajustes necesarios disponibles, para que la gente no maltraten mis esfuerzos y apertura.

Sin embargo, si realmente te gusta XAUUSD 5 Minutos y quieres algo en esa dirección con ajustes personalizables y mejores resultados, hay otro EA llamado XAU Master. El enfoque de negociación es similar a XAUUSD 5 Minute-las únicas diferencias son una mejor diversificación, un mejor rendimiento, nuevos sistemas, entradas ajustables, prop firm spoofing, y un mejor control de riesgos. Este EA es de pago, pero si XAUUSD 5 Minute se adapta a sus necesidades, entonces echarle un vistazo no sería una mala idea.





------ Configuración ------ Símbolo: XAUUSD

Timeframe: M15

Capital recomendado: $1,000+

Tipo de cuenta: Estándar (no necesita spread bajo)

Frecuencia de operación: 2 operaciones por día

VPS: Altamente recomendado





XAU Maestro

Una versión mejorada de XAUUSD 5 Minute llamada XAU Master ofrece mejor rendimiento, longevidad y características ajustables. Las especificaciones exactas se describen en la descripción:

Soporte

Si desea más EAs gratuitos de alta calidad, por favor apóyeme dejando una reseña.





Versiones Anteriores

