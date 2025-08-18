XAUUSD 5 minute

4.5


¿EA rentable con ventaja real gratis?

En un mundo de mentiras y estafadores, quiero dar un poco de esperanza, una pequeña luz en la oscuridad. Quiero mostrar que un bot robusto real no tiene que costar miles, pero de hecho se puede encontrar en la sección libre. XAUUSD 5 Minute no es mi mejor proyecto, pero es robusto, fiable y sencillo. Puede que no haga millones, pero tiene una ventaja real. No promete nada, no es un "sistema que nunca pierde", sino un Asesor Experto real.


Please read short manual before using: Click here



Enfoque de negociación

  • Lógica multisistema
  • Estrategias de reversión a la media
  • Diversificación
  • Negociación intradía


Estrategia

El EA se basa en las señales de entrada y salida generadas por múltiples sistemas, en otras palabras, el bot está totalmente automatizado y el control manual no es necesario. Debido a esta lógica, TP no se utiliza en absoluto y SL está en su lugar sólo como una red de seguridad, ya que las operaciones se cierran por lo general antes de golpear. SL se activa sólo cuando las condiciones del mercado cambian significativamente. Cada sistema utiliza la estrategia de reversión a la media, lo que a veces puede dar lugar a entradas similares. El objetivo es repartir el riesgo entre varios sistemas, de modo que incluso si uno tiene problemas, otros compensan y compensan una pérdida potencial.


Configuración

Es probable que haya notado que en la configuración sólo encontrará el tamaño del lote y el riesgo por operación con un interruptor de activación. Desafortunadamente, la gente podría hacer mal uso del hecho de que este EA es gratuito renombrándolo y revendiéndolo fuera de MQL5. Por esta razón, decidí dejar sólo estos ajustes necesarios disponibles, para que la gente no maltraten mis esfuerzos y apertura.

Sin embargo, si realmente te gusta XAUUSD 5 Minutos y quieres algo en esa dirección con ajustes personalizables y mejores resultados, hay otro EA llamado XAU Master. El enfoque de negociación es similar a XAUUSD 5 Minute-las únicas diferencias son una mejor diversificación, un mejor rendimiento, nuevos sistemas, entradas ajustables, prop firm spoofing, y un mejor control de riesgos. Este EA es de pago, pero si XAUUSD 5 Minute se adapta a sus necesidades, entonces echarle un vistazo no sería una mala idea.


------ Configuración ------

Símbolo: XAUUSD
Timeframe: M15
Capital recomendado: $1,000+
Tipo de cuenta: Estándar (no necesita spread bajo)
Frecuencia de operación: 2 operaciones por día
VPS: Altamente recomendado


XAU Maestro

Una versión mejorada de XAUUSD 5 Minute llamada XAU Master ofrece mejor rendimiento, longevidad y características ajustables. Las especificaciones exactas se describen en la descripción:

XAU Master EA | Comprar Robot Comercial (Asesor Experto) para MetaTrader 5


Soporte

Si desea más EAs gratuitos de alta calidad, por favor apóyeme dejando una reseña.


Versiones Anteriores

XAUUSD 5 minutos V6.4: aquí

XAUUSD 5 minutos V6.5: aquí

- si tiene problemas, descargue desde la sección de comentarios

Comentarios 61
adjie1604
14
adjie1604 2025.12.25 06:35 
 

Salam kenal Branislav..saya trader pemula namun punya tanggung jawab mengelola keuangan yang cukup besar, saya melihat EA anda begitu mengagumkan. saya ingin support anda atas apresiasi yang saya berikan. saya mengelola keuangan sekitar $1000 pada tahap awal, bisakah anda meberikan setting yang tepat untuk EA anda agar bisa saya maksimalkan. salam hangat (loekmanhakiem74.gmail.com)

abebakar
14
abebakar 2025.12.23 23:49 
 

Hello Branislav, Firstly, thank you for your generosity in sharing your expertise... and I hope you will continue to do good work and no doubt will be well rewarded. I have back-tested the EA on several short term (1-3 months) and long term (5-10 years) runs. The results were excellent. The only comment I have, which others have also raised, is how the EA does not secure (large) profits before going into a loss. I know you are working on solving this issue...and I trust you will. In the meantime... I did consider manually taking partial profits or close profitable trades, but was reluctant in case this would disrupt the workings of the system. Can you confirm if that's the case? Much thanks again and best wishes for 2026! Abe

61230532
14
61230532 2025.12.23 03:47 
 

I’m been using this EA from long time. It worked well. I just updated to new version 7.1 and there is no tp. Can you advise?

Productos recomendados
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Indicadores
Fibonacci automático gratuito es un indicador que traza automáticamente un retroceso de Fibonacci en función del número de barras que seleccione en la configuración BarsToScan del indicador. El Fibonacci se actualiza automáticamente en tiempo real a medida que aparecen nuevos valores máximos y mínimos entre las barras seleccionadas. Puede seleccionar qué valores de nivel se mostrarán en la configuración del indicador. También puede seleccionar el color de los niveles, permitiendo así que el oper
FREE
NAS100 Auto Sl And TP MT5
Moustapha Boulouz
5 (1)
Utilidades
Presentamos NAS100 Auto SL y TP Maker para MT5: No se pierda nunca más la configuración de StopLoss y TakeProfit con nuestro NAS100 Auto SL y TP Maker, un asistente indispensable para los traders que navegan por el mercado Nasdaq 100 en MetaTrader 5. Esta herramienta está diseñada para aquellos que buscan una solución perfecta para automatizar la gestión de los niveles StopLoss y TakeProfit. Características principales: Automatización sin esfuerzo: Supervisa automáticamente las operaciones del
FREE
DF Fibonacci Trader Pro
Mark David Griffin
Utilidades
DF Fib Trader Pro DF Fib Trader Pro es un sistema de trading automatizado diseñado para MetaTrader 5. Utiliza niveles de precio basados en Fibonacci, combinados con análisis de tendencias y estructuras, para definir los puntos de entrada y salida. El EA admite posiciones largas y cortas e incluye parámetros integrados de gestión de riesgos. Características principales: • Utiliza la lógica de retroceso y extensión de Fibonacci para trazar los puntos de entrada, SL y TP. • Tamaño de lote y nivel
FREE
Binary Profit Gainer
Myo Min Aung
5 (2)
Indicadores
Este indicador es especialmente para el comercio binario. Marco de tiempo es de 1 minuto y exp tiempo de 5 o 3 minutos solamente. Usted debe utilizar martingala 3 paso. Así que usted debe poner el tamaño de los lotes es del 10% como máximo. Usted debe utilizar Mt2 plataforma de negociación para conectar con mi indicador para obtener más señal sin trabajo humano. Este indicador wining tasa es más del 80%, pero usted puede obtener el 100% de los beneficios mediante el uso de martingala 3 paso. Ust
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indicadores
Descripción general Este indicador es una versión mejorada del Canal Donchian clásico, ampliada con funciones prácticas para el trading real. Además de las tres líneas estándar (máxima, mínima y central), el sistema detecta rupturas y las muestra visualmente con flechas en el gráfico, mostrando solo la línea opuesta a la dirección de la tendencia actual para una lectura más clara. El indicador incluye: Señales visuales : flechas de colores en las rupturas Notificaciones automáticas : ventana eme
FREE
Exact Time
Boris Sedov
Utilidades
Hora exacta - hora detallada en el gráfico de segundos. La utilidad muestra la hora de apertura de la vela seleccionada. Esto es necesario cuando se trabaja con gráficos de segundos. Por ejemplo, se puede utilizar en un gráfico de segundos construido con la utilidad Gráfico de Segundos . Entradas Esquina base - la esquina del gráfico a la que está unido el objeto. Distancia X - la distancia horizontal desde la esquina del gráfico. Distancia Y - la distancia vertical desde la esquina del gráfico.
FREE
Zigzag Price Arrows
Aiman Saeed Salem Dahbag
Indicadores
El indicador Zigzag Price Arrow es una versión mejorada del clásico indicador Zigzag, que combina el patrón de zigzag tradicional con características visuales avanzadas. No sólo identifica los principales puntos de inflexión del mercado, sino que también proporciona señales de trading claras a través de: - Flechas direccionales: Muestra flechas de colores (verde para comprar, magenta para vender) que indican posibles direcciones de tendencia. - Etiquetas de precios: Muestra los valores exactos
FREE
RSI Auto Trader
Harun Benge
Asesores Expertos
El Asesor Experto (EA) de Estrategia de Compra Automática Basada en RSI está diseñado para abrir automáticamente posiciones de compra cuando el indicador RSI entra en la zona de sobreventa. Espacia inteligentemente las nuevas operaciones manteniendo una distancia mínima entre las posiciones abiertas para evitar una exposición excesiva. Con niveles de toma de ganancias (TP) y tamaños de lote ajustables, este EA está específicamente diseñado para el par XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo M5. Este
Babel Assistant
Iurii Bazhanov
4.5 (8)
Asesores Expertos
Babel asistente 1 El robot "Babel_assistant_1" de MT5 utiliza el indicador ZigZag para generar niveles Fibonacci en los periodos M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1 de los gráficos , calcula la fuerza de las tendencias para comprar y vender. Abre una posición con "Lote para abrir una posición" si se supera el nivel de tendencia especificado 4,925. A continuación, Babel coloca órdenes pendientes en algunos niveles de Fibonacci y coloca Stop Loss y Take Profit especificados. La pantalla muestra los resul
FREE
Trendline mt5 indicator
David Muriithi
3 (1)
Indicadores
¿Está cansado de dibujar líneas de tendencia cada vez que analiza gráficos? O quizás le gustaría tener más consistencia en su análisis técnico. Entonces esto es para usted. Este indicador dibujará líneas de tendencia automáticamente cuando se deje caer sobre un gráfico. Cómo funciona Funciona de forma similar al canal de desviación estándar que se encuentra en mt4 y mt5. Tiene 2 parámetros: 1. Barra de inicio 2. Número de barras para el cálculo La barra de inicio es la barra en la que comenzará
FREE
High Low Open Close
Alexandre Borela
4.98 (42)
Indicadores
Si te gusta este proyecto, deja una revisión de 5 estrellas. Este indicador dibuja los precios abiertos, altos, bajos y finales para los especificados período y se puede ajustar para una zona horaria específica. Estos son niveles importantes considerados por muchos institucionales y profesionales comerciantes y puede ser útil para que usted sepa los lugares donde podrían ser más activo. Los períodos disponibles son: Día previo. Semana anterior. Mes anterior. Barrio anterior. Año anterior. O:
FREE
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
Indicadores
Generador de spreads de arbitraje estadístico para la cointegración [MT5] ¿Qué es el Pair Trading? El Pair Trading es una estrategia neutral de mercado que busca explotar el movimiento relativo de precios entre dos activos correlacionados - en lugar de apostar a la dirección del mercado. ¿Cuál es la idea? Cuando dos activos que normalmente se mueven juntos divergen más allá de un umbral estadísticamente significativo, es probable que uno de ellos esté mal valorado. Usted vende el activo ca
FREE
Position Size Caculator
Nguyen Van Chien
5 (2)
Utilidades
Calcular el volumen de órdenes cada vez que se crea una orden es algo extremadamente importante en la gestión de riesgos. ¡Deje que esta herramienta le simplifique el trabajo! ----------------------------------------------------- ¿Cómo utilizarlo? Fije el indicador al gráfico y configure sus parámetros: Tamaño del riesgo en % o en dinero y Ratio de recompensa por riesgo. Haga clic en el botón ON y localice la línea horizontal a su nivel de StopLoss. Opciones: Haga clic en el botón Pendiente/Inst
FREE
PZ Penta O MT5
PZ TRADING SLU
3.5 (4)
Indicadores
El Penta-O es un patrón armonacci de 6 puntos de retroceso que suele preceder a los grandes movimientos del mercado. Los patrones Penta-O pueden expandirse y repintarse bastante. Para facilitar las cosas este indicador implementa un giro: espera una ruptura donchiana en la dirección correcta antes de señalar la operación. El resultado final es un indicador que se repinta con una señal de operación muy fiable. El periodo de ruptura donchiana se introduce como entrada. [ Guía de instalación | Guía
FREE
Morning Range Breakout
Vladimir Kuzmin
Asesores Expertos
Morning Range Breakout (Versión Gratuita) Morning Range Breakout (Versión Gratuita) es un sencillo asesor de operaciones que implementa una estrategia de ruptura basada en el rango de la mañana. Identifica el máximo y el mínimo dentro de un intervalo de tiempo especificado (por ejemplo, 08:00-10:00 UTC) y abre una operación en una ruptura al alza o a la baja. La versión gratuita incluye las funciones básicas sin restricciones. Todos los parámetros y mensajes están en inglés, según los requisito
FREE
One thousand Pip Direction
Niklas Templin
1 (1)
Asesores Expertos
Mil Pip Set1:TP/SL 20kpip. Set2:TP/SL 10kpip. Set3: TP/SL 5k pip. Set4: TP/SL 2k pip. Set5: TP/SL 500 pip. Rate Prop FTMO Broker. Sólo par DE40, US100, US30. Añadido automático EU London Session. Esta Versión funciona con Lote fijo y compra/venta. Estrategia del Robot: Comercio abierto = Primera "Ronda Precio-Número de entrada". Escríbame un Mensaje de Preguntas cuando indeciso. Envío ex4 Código por Solicitud.
FREE
Girassol Sunflower MT5 Indicator
Saullo De Oliveira Pacheco
4.33 (6)
Indicadores
Este es el famoso indicador Sunflower para Metatrader5. Este indicador marca posibles máximos y mínimos en los gráficos de precios. El indicador identifica máximos y mínimos en el historial de precios del activo, tenga en cuenta que el girasol actual de la última vela se repinta, ya que no es posible identificar un máximo hasta que el mercado se invierte y tampoco es posible identificar un mínimo sin que el mercado deje de caer y comience a subir. Si buscas un programador profesional para Metat
FREE
Go Long Advanced
Phantom Trading Inc.
5 (7)
Asesores Expertos
El EA Go Long implementa una estrategia avanzada de trading intradía basada en el principio de trading diario sistemático con múltiples confirmaciones técnicas. Mientras muchos traders buscan algoritmos complejos, este EA combina conceptos simples pero efectivos con una gestión sofisticada del riesgo y múltiples filtros técnicos. El EA abre posiciones en un momento específico cada día, pero solo cuando las condiciones del mercado se alinean con múltiples indicadores técnicos. Este enfoque sist
FREE
TrailingFusion
Christos Iakovou
Asesores Expertos
FusionTrailing EA - ¡Tu arma definitiva para dominar el mercado! Transforme sus operaciones y aplaste cada movimiento del mercado con el sistema de trailing stop más avanzado disponible. FusionTrailing EA ofrece un poder imparable con su configuración de modo dual: - Modo Fusión: Establece automáticamente un stop loss a prueba de balas utilizando un umbral de pérdida máxima y activa el trailing inteligente sólo cuando el mercado le favorece, asegurando un riesgo mínimo y la máxima protección de
FREE
News Scalper EA
Igor Widiger
Asesores Expertos
News Scalper EA es un Asesor Experto para operar los pares EURUSD - GBPUSD - XAUUSD, posicionando sus posiciones durante las noticias. Desarrollado por un trader experimentado con más de 17 años de experiencia en el trading. News Scalper EA utiliza un calendario de noticias de MQL5 y opera de acuerdo a ellas. Con una sofisticada estrategia y gestión de riesgos, el EA protege sus posiciones de grandes pérdidas. News Scalper EA le permite cerrar el SL después del tiempo establecido (1 minuto, prev
FREE
Trend Catcher EA Pro MT5
Issam Kassas
4.87 (15)
Asesores Expertos
Trend Catcher EA Pro — Basado en el indicador Trend Catcher, uno de los más queridos por los traders, y después de muchas solicitudes, finalmente tenemos el Trend Catcher EA. Un Asesor Experto de nueva generación que combina automatización algorítmica con control manual directo, ofreciéndote control total sobre el mercado. Es rápido, adaptable y creado para traders que valoran claridad, rendimiento y libertad de decisión. Diseñado y optimizado específicamente para EURUSD utilizando datos reales
FREE
AP Fibonacci Retracement PRO MT5
Allan Graham Pike
Asesores Expertos
AP Retroceso de Fibonacci PRO (MT5) Visión general AP Fibonacci Retracement PRO es un EA de retroceso de continuación de tendencia. Espera un swing confirmado, calcula la zona de retroceso de Fibonacci y busca entradas en la dirección del movimiento original. Sin rejilla, sin martingala. Lógica de la estrategia Detecta la última oscilación válida alta/baja usando Fractales en el marco temporal de la señal seleccionada. Calcula la zona de retroceso entre el 38,2% y el 61,8% (configurable). En un
FREE
Rainbow MT5
Jamal El Alama
4 (1)
Indicadores
Descripción : Rainbow MT5 es un indicador técnico basado en la Media Móvil con período 34 y muy fácil de usar. Cuando el precio cruza por encima de MA y MA cambia de color a verde, entonces esta es una señal de compra. Cuando el precio cruza por debajo de MA y MA cambia de color a rojo, entonces esta es una señal de venta. El Asesor Experto ( Rainbow EA MT5 ) basado en el indicador Rainbow MT5 ya está disponible aquí . MT4 versión está disponible aquí .
FREE
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
Indicadores
FlatBreakout MT5 (Versión Gratuita) Detector de Rango Plano y Panel de Breakout para MT5 - GBPUSD Solamente FlatBreakout MT5 es la versión gratuita del indicador profesional FlatBreakoutPro MT5, especialmente diseñado para la detección plana (rango) y señales de ruptura en el par GBPUSD solamente. Perfecto para traders que quieren experimentar la lógica fractal única de FlatBreakout MT5 y probar señales de ruptura en un mercado en vivo sin limitaciones. ¿Para quién es este producto? Para traders
FREE
Magic 7 Indicator
Marek Pawel Szczesny
Indicadores
Visión general El indicador Magic 7 es un completo indicador de MetaTrader 5 (MQL5) que identifica siete escenarios de negociación diferentes basados en patrones de velas y análisis técnico. El indicador combina patrones tradicionales de acción del precio con conceptos modernos como Fair Value Gaps (FVG) para proporcionar señales de trading con puntos de entrada precisos y niveles de stop loss. Características 7 escenarios de negociación : Cada escenario identifica condiciones de mercado específ
FREE
Lot Size Line
Stefan Warratz
Utilidades
Esta pequeña herramienta le ayuda a definir su gestión de riesgos con una simple línea arrastrándola sobre el gráfico. Le muestra el tamaño del lote real calculado sobre el % de la cuenta o el monto de dinero fijo directamente en la línea. Todo lo que tienes que hacer es activar la línea presionando la tecla "t" en tu teclado y arrastrar la línea hasta tu punto de stop loss. Eso es todo. En la configuración puede definir el color y el ancho de la línea y el texto, también el espacio del texto
FREE
Accounts Protector MT5
Vladimir Mametov
5 (5)
Utilidades
El Asesor Experto está diseñado para proteger la cuenta, fijar el beneficio (pérdida) y mostrar la información actual sobre la cuenta. La protección de la cuenta de trading se lleva a cabo cerrando todas las órdenes abiertas en el terminal y/o cerrando todos los gráficos. Al ejecutar el Asesor Experto con los parámetros por defecto, sólo mostrará la información de su cuenta y tendrá un tamaño reducido. A continuación, puede establecer las condiciones en las que se protegerá su cuenta de negociac
FREE
Position Selective Close MT5
Francisco Manuel Vicente Berardo
Utilidades
El Cierre Selectivo de Posiciones es un script multisímbolo multitrama utilizado para cerrar simultáneamente varias posiciones. Descripción General El Cierre Selectivo de Posición posee tres modos de operación (Intersección, Unión y Todos) que controlan la forma como se utilizan cuatro características de posición (símbolo, número mágico, tipo y ganancia). Los modos, disponibles a través del parámetro de entrada Modo de Selección, se relacionan con las características, disponibles a través de l
FREE
Easy Correlations Indicator
Ioannis Xenos
5 (1)
Indicadores
Indicador Easy Correlations El indicador Easy Correlations está diseñado para ayudar a los operadores a analizar la relación entre dos instrumentos correlacionados. Mediante el seguimiento de la distancia entre sus valores del Índice de Fuerza Relativa (RSI), el indicador destaca las situaciones en las que un instrumento se ha movido significativamente más que el otro. Esto crea oportunidades potenciales de negociación: Vender el instrumento más fuerte (RSI rebasado) Comprar el instrumento más d
FREE
Countdown Candle Close
Sid Ali Temkit
3 (1)
Indicadores
El temporizador de cuenta atrás de velas para MetaTrader 4 (también disponible para MT5) es un indicador vital diseñado para ayudarle a gestionar su tiempo de negociación con eficacia. Le mantiene informado sobre las horas de apertura y cierre del mercado mostrando el tiempo restante antes de que se cierre la vela actual y se forme una nueva. Esta potente herramienta le permite tomar decisiones de negociación bien informadas. Características principales: Rango de Asia: Viene con una opción para
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.73 (37)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Asesores Expertos
P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (5)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 149 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
Asesores Expertos
¡El primer algoritmo de arbitraje público del mundo entre oro y Bitcoin! ¡Ofertas abiertas todos los días! Señal en vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Brokers recomendados a lo largo del tiempo como:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo de archivo adjunto:   XAUUSD H1 ¡Asegúrese de verificar que   los pares de divisas negociados se agreguen   a la ventana   Observación del mercado   ! Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread Configuración de prefijo: Si su bróker tie
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Otros productos de este autor
XAU Master EA
Branislav Bridzik
Asesores Expertos
XAUUSD Master es un Asesor Experto multisistema diseñado específicamente para operar con oro (XAUUSD). Combina 10 sistemas de negociación independientes que se ejecutan simultáneamente, cada uno con diferentes parámetros para capturar las diferentes condiciones del mercado. El EA incluye funciones avanzadas de gestión de riesgos, funciones de suplantación de empresas de apoyo y un sencillo panel de información para la supervisión en tiempo real. After the purchase send me private message to re
Connector
Branislav Bridzik
4 (10)
Asesores Expertos
Originalmente no quería publicar este EA... Creé el EA sólo para mi uso personal y pensé que sería "demasiado bueno" para ser vendido en MQL5. Pero entonces tuve una gran idea. El EA estará disponible por un tiempo limitado para que también alguien más pueda tener la oportunidad de poseerlo. Después de eso, el precio se incrementará extremadamente o voy a eliminar la EA por completo. De cualquier manera, les presento a mi mejor Asesor Experto: Connector . After the purchase send me private mess
Gold Mining MT5
Branislav Bridzik
5 (2)
Asesores Expertos
Conozca Gold Mining MT5 - ¡un asesor experto MQL5 que está cambiando la forma de operar con el par XAUUSD! After purchase send me private message to recieve manual and instructions. Símbolo : XAUUSD Marco temporal : M1 Myfxbook verificado : Enlace Prueba gratuita : enviarme mensaje Estrategia: La estrategia se basa en señales de entrada y salida, con operaciones protegidas por Take Profit (TP) y Stop Loss (SL) que varían en función de las condiciones actuales del mercado. Dado que las señales
Filtro:
Mattéo FALA
18
Mattéo FALA 2025.12.26 04:43 
 

Morning, i have been using this EA and its really great. I add another EA "trade manager auto SLTP" to secure profit an its greater with it. Quic question if i put an EA to block the XAUUSD 5minutes when theres too much loss would it perturbate your EA ?

Branislav Bridzik
23575
Respuesta del desarrollador Branislav Bridzik 2025.12.26 14:45
Hello, I am glad you like XAUUSD 5 Minute. No, it will not disrupt the logic, only difference could be worse overall performance, but only if other EA manages poorly.
adjie1604
14
adjie1604 2025.12.25 06:35 
 

Salam kenal Branislav..saya trader pemula namun punya tanggung jawab mengelola keuangan yang cukup besar, saya melihat EA anda begitu mengagumkan. saya ingin support anda atas apresiasi yang saya berikan. saya mengelola keuangan sekitar $1000 pada tahap awal, bisakah anda meberikan setting yang tepat untuk EA anda agar bisa saya maksimalkan. salam hangat (loekmanhakiem74.gmail.com)

Branislav Bridzik
23575
Respuesta del desarrollador Branislav Bridzik 2025.12.25 13:22
Hello, you can use default settings for XAUUSD 5 Minute with your account size.
Talyas
14
Talyas 2025.12.24 13:40 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Branislav Bridzik
23575
Respuesta del desarrollador Branislav Bridzik 2025.12.24 14:36
Hi Talyas, thank you and I sent you rpivate message to help sole your issue
abebakar
14
abebakar 2025.12.23 23:49 
 

Hello Branislav, Firstly, thank you for your generosity in sharing your expertise... and I hope you will continue to do good work and no doubt will be well rewarded. I have back-tested the EA on several short term (1-3 months) and long term (5-10 years) runs. The results were excellent. The only comment I have, which others have also raised, is how the EA does not secure (large) profits before going into a loss. I know you are working on solving this issue...and I trust you will. In the meantime... I did consider manually taking partial profits or close profitable trades, but was reluctant in case this would disrupt the workings of the system. Can you confirm if that's the case? Much thanks again and best wishes for 2026! Abe

Branislav Bridzik
23575
Respuesta del desarrollador Branislav Bridzik 2025.12.24 09:16
Hi Abe, thank you very much for your review.
Yes I am solving this issue, to secure profits while not altering the overall performance. It is little problematic, but will find a way. Until then feel free to manualy interact with the EA, just not too much to keep the main logic running properly. If you/anybody had any questions/issues/suggestions/partnership opportunities, write me anytime.
61230532
14
61230532 2025.12.23 03:47 
 

I’m been using this EA from long time. It worked well. I just updated to new version 7.1 and there is no tp. Can you advise?

Branislav Bridzik
23575
Respuesta del desarrollador Branislav Bridzik 2025.12.23 11:40
Hello, new version closes trades all by itself based on its trading logic. No need for TP. Simply attach EA to chart, use the right lot size, backtest before using and let it run :)
3ape3
34
3ape3 2025.12.22 09:41 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Branislav Bridzik
23575
Respuesta del desarrollador Branislav Bridzik 2025.12.22 11:24
Glad you like XAUUSD 5 Minute:)
Will continue to grow
Mohammed Al Amri
25
Mohammed Al Amri 2025.12.19 05:41 
 

IS THSI EA WORK WITH ROBOFOREX? CAUSE I HAVE ATTACHED IN THE CHART, BUT THERE IS NOTHING APPEARING IN THE EXPERTS' DATA LOGS

Branislav Bridzik
23575
Respuesta del desarrollador Branislav Bridzik 2025.12.19 13:01
Hi Mohammed, I sent you private message. EA likely just did not place any trades yet. Please check your DM.
Flash2026
19
Flash2026 2025.12.18 07:24 
 

hau to work

Branislav Bridzik
23575
Respuesta del desarrollador Branislav Bridzik 2025.12.19 13:02
Hello, I sent you private message with instructions.
Zvezda
56
Zvezda 2025.12.17 19:36 
 

I only have bad entries and SLs. I really don't understand the point of this EA. Or maybe someone needs to explain it to me...

Branislav Bridzik
23575
Respuesta del desarrollador Branislav Bridzik 2025.12.23 11:41
Hi, I sent you a private message to solve your problem. UPDATE: Please check your messages, I texted you multiple times.
akash311295
14
akash311295 2025.12.17 16:12 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Branislav Bridzik
23575
Respuesta del desarrollador Branislav Bridzik 2025.12.17 16:55
Hi, of course, I sent you a private message.
ruslan280
26
ruslan280 2025.12.17 13:34 
 

first deal -112 usd

Branislav Bridzik
23575
Respuesta del desarrollador Branislav Bridzik 2025.12.17 16:55
Hi, I understand your frustration. Judging EA performance based on a single first trade isn’t representative, especially if used on a small account. (The minimum recommended balance is $2,000 with 0.01 lots, as multiple systems can cause short-term fluctuations.) If you would like me to review your setup, please send me private message so I can check everything.
Slapster
45
Slapster 2025.12.16 14:47 
 

Thanks for this EA

andrejtrades
29
andrejtrades 2025.12.15 19:09 
 

V7.0 makes very good money for me. start with $100 on forward testing from 08/01/2025, end up with $5000+ at 08/12/2025 with 600$ DD.

daiwuranaierxiding
14
daiwuranaierxiding 2025.12.14 18:02 
 

Hi Sir, you have a very good EA, during back test, kindly send the set file for $500 account. thank you

Branislav Bridzik
23575
Respuesta del desarrollador Branislav Bridzik 2025.12.15 14:26
Hello, I sent you private message. Please check.
RockyIRQ
16
RockyIRQ 2025.12.14 05:02 
 

Honestly the best ea you can find on this app. Such a genuine creator, may his family be blessed for giving us this gem for free. I would appreciate it a bit more if you could change a few more settings on this ea but i understand why he disabled that function

Ginifaol89
25
Ginifaol89 2025.12.13 09:01 
 

it woul be good if it has a trailing stop loss

Branislav Bridzik
23575
Respuesta del desarrollador Branislav Bridzik 2025.12.13 10:56
Hello, thank you for your review and suggestion.
I wanted to share a good and reliable EA for free, however I've limited some settings to prevent misuse and reselling outside of MQL5. If you like XAUUSD 5 Minute and would like to make adjustments yourself, including a trailing stop loss, I recommend taking a look at XAU Master, which is based on a similar concept but has improved performance and includes all settings with a trailing SL feature (please see the screenshot in the overview for a detailed comparison).
If you have any suggestions, issues, questions, feel free to reach out anytime. I appreciate any feedback.
chuakai9
29
chuakai9 2025.12.13 04:17 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Shawn Saunders
32
Shawn Saunders 2025.12.12 17:33 
 

Initially I had issues with this EA, but working with the developer and with their help it is actually quite amazing. Now I need to find an exchange where us US guys can trade xauusd.

Branislav Bridzik
23575
Respuesta del desarrollador Branislav Bridzik 2025.12.18 18:33
Thank you for for the review Shawn, glad I could help out.
zhuyhca
52
zhuyhca 2025.12.12 10:08 
 

Very good, thanks for your work

BulldogTrader777
14
BulldogTrader777 2025.12.11 12:47 
 

Bien por ahora probando, más adelante daré mis opiniones del resultado, gracias

1234
Respuesta al comentario