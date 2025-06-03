Conozca Gold Mining MT5 - ¡un asesor experto MQL5 que está cambiando la forma de operar con el par XAUUSD!

Símbolo: XAUUSD

Marco temporal: M1

Estrategia:

La estrategia se basa en señales de entrada y salida, con operaciones protegidas por Take Profit (TP) y Stop Loss (SL) que varían en función de las condiciones actuales del mercado. Dado que las señales a menudo desencadenan salidas tempranas, las operaciones pueden cerrarse antes de alcanzar el TP o SL. Gold Mining MT5 ofrece enfoques de negociación incorporados para satisfacer las necesidades de cada operador. Hay tres enfoques distintos para elegir: Agresivo, Equilibrado y Conservador. (ver capturas de pantalla)

- Agresivo: Este enfoque da prioridad a la negociación de alta frecuencia, colocando un mayor número de órdenes, pero viene con un mayor riesgo, debido a una mayor exposición.

-Equilibrado: Como su nombre indica, este enfoque se sitúa "entre" y ofrece un volumen de operaciones moderado. Está diseñado para operadores que buscan una mezcla de exposición y precaución.

- Conservador: Centrada en la precisión y la calidad de las operaciones, esta estrategia coloca menos órdenes, cada una de ellas cuidadosamente calculada. Minimiza la exposición y es ideal para quienes prefieren un estilo de negociación prudente y metódico, en el que la calidad prima sobre la cantidad.

Cada nivel de riesgo incluye un tamaño de cuenta recomendado (entre paréntesis), pero puede elegir el que más le convenga. Gold Mining también ofrece protección contra la reducción del riesgo con herramientas adicionales: un sistema de alerta que le notifica cuando se alcanza una reducción del riesgo establecida y una función de reinicio con temporizador. Puede decidir cuándo debe restablecerse automáticamente la reducción, o si debe restablecerse en absoluto. En ese caso, elija la opción "Nunca reinicio automático (sólo manual)".

El reinicio manual utiliza un simple conmutador de verdadero/falso. Cuando está en true, el pico de reducción se restablece instantáneamente. Asegúrese de volver a cambiarlo a falso después, de lo contrario el EA reiniciará continuamente el pico, impidiendo que los límites de drawdown se activen correctamente. Nota: Si el límitede drawdwon se establece en cero, significa que está desactivado. Gold Miningtambién incluye filtros para evitar condiciones desfavorables del mercado, como el filtro de spread y un filtro de posiciones máximas para evitar lasobreexposición, apesar de que Gold Mining no coloca muchas operaciones a la vez.





¿Qué pasa si Gold Mining MT5 no coloca ninguna operación?

1.Cambie el tipo de llenado de orden

2. Compruebe los límites de reducción. Si son demasiado bajos, Gold Mining impide la apertura de operaciones.

3. Si el filtro de posiciones máximas está en 0, el EA no ejecutará ninguna operación.

4. Asegúrese de que ha seleccionado un enfoque de trading

5. Si el spread actual (en pruebas retrospectivas o en tiempo real) es mayor que el de esta función, se impedirán todas las operaciones. (a menos que se establezca en cero - entonces el filtro está desactivado)









Recomendaciones:

Par de divisas: XAUUSD

Plazo: Cualquier

Tipo de cuenta: Cobertura

Apalancamiento mínimo: 1:1 (Se recomienda 1:30 y superior)

Depósito mínimo $500 (para apalancamiento de 1:30) - si no tiene suficiente capital, puede comprar un desafío de empresa de apoyo que es más barato y le da acceso a cuentas más grandes.

VPS muy recomendable. Siéntase libre de utilizar cualquier proveedor. Mi preferencia personal es Contabo

Paciencia - La clave del éxito en el comercio automatizado y manual





Descargo de responsabilidad: El comercio implica un riesgo significativo, y el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Aunque este EA está diseñado para seguir tendencias y swing trading, las condiciones del mercado pueden ser impredecibles y pueden producirse pérdidas. Los usuarios son responsables de sus propias decisiones de trading, y una adecuada gestión del riesgo es esencial. Pruebe siempre las estrategias en una cuenta de demostración antes de aplicarlas en operaciones reales y consulte a un profesional financiero si es necesario. Este EA no proporciona asesoramiento financiero ni recomendaciones de inversión.