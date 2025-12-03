Enza
- Asesores Expertos
- Anton Kondratev
- Versión: 1.55
- Actualizado: 5 diciembre 2025
- Activaciones: 7
ENZA EA Es un sistema totalmente automatizado y Abierto Sistema con Protección contra caídas y Fijado SL.
Christmas Sale ! Only 7 Copies of 10 Left for 295$
Next Price 790 $
Creado para la accesibilidad y la consistencia, ENZA EA Es ideal para operadores que desean aumentar su capital sin intervención manual constante. Su configuración es sencilla, su ejecución rápida y su rendimiento equilibrado lo convierten en una excelente opción tanto para operadores principiantes como experimentados.
¡El algoritmo pasa fácilmente la verificación basada en cotizaciones reales MT5 durante los últimos 10 años!
Esta es una estrategia muy confiable y a largo plazo que genera ganancias cada mes.
El sistema tiene un SL común y le permite agregar hasta 6 operaciones adicionales durante una reducción para aumentar aún más sus ganancias.
El algoritmo se adapta automáticamente a grandes spreads y tiene parámetros completamente abiertos.
Siempre puedes optimizar y crear tus propias configuraciones para otros pares de divisas.
El sistema utiliza la reversión a la media del mercado y tiene incorporado un filtro de noticias fuertes (SNF) del FOMC/no agrícola.
El algoritmo puede trabajar con PropFirms y FTMO para MT5, para ello tenemos configuraciones especiales.
El mecanismo permite adaptarse a las condiciones de cualquier broker en tiempo real (ABRT).
Utilizamos un filtro de volatilidad del mercado, esto nos permite encontrar las entradas de mercado más precisas.
Para PC débiles, puedes usar el modo 1OHLC para una verificación rápida (menos precisa).
Recomendaciones
- El algoritmo puede ser sensible a los diferenciales y deslizamientos. Recomiendo usar un buen bróker RAW/Pro/ECN.
- Depósito mínimo: $200; recomendado $500+
- El sistema lee constantemente todos los indicadores del broker, por lo que es mejor utilizar VPS 24/7.
- El asesor utiliza un cálculo de tamaño de lote adaptable, pero con un apalancamiento bajo (1:100 o menos) puede haber problemas con los requisitos de margen en cuentas con poco capital.
- Contácteme para recomendaciones personalizadas.
El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración