REVERA EA es una herramienta abierta, multidivisa, flexible, totalmente automatizada y multifacética para identificar vulnerabilidades en el mercado de EURUSD + AUDUSD + AUDCAD.

Not    Grid   , Not    Martingale   , Not    AI    , Not    Neural Network ,  Not   Arbitrage .

Default  Settings for One Сhart   EURUSD M15

Christmas Sale ! Only 7 Copies of 10 Left  for 245$ 

Next Price 590 $ 

Este   es un   Multidivisa   sistema   eso   permite   tú también   diversificar   su   riesgo   en varios pares de divisas .

La configuración predeterminada   trabajar   en   el   Un gráfico   EURUSD   M15

Cada posición siempre tiene una   Seguimiento de ganancias de transacciones virtuales y SL+TP fijas .

Cualquier   Ganancia   Seguimiento   es   Oculto   de   el   Corredor   y   es   Completamente   Virtual en RAM.

El   sistema   usos   sobrecomprado   y   sobrevendido   zonas en   el   mercado   y   vientos alisios   durante   el   día .

El   sistema   hazañas   mercado   vulnerabilidades   durante   períodos   de   alto   volatilidad   cuando   el   precio   devoluciones   a   el   promedios .

Esto es   No es un algoritmo de ruptura del mercado, por lo que casi todos los deslizamientos del mercado son   Positivo   y   Añadir beneficios adicionales   para nosotros.

Cada   transacción   tiene   virtual   TP - nivel   apoyo   para   el   precio ,   cual   de modo significativo   reduce   el   logro   del   SL   nivel .

El   REVERA EA   Divide todas las transacciones en varias partes, cada parte de la posición abierta tiene su   Gestión de beneficios propios .

Este es un   Algoritmo seguro : cada transacción está protegida contra grandes diferenciales, noticias fuertes ( NONFARM/FOMC ) y deslizamientos.

El algoritmo de forma independiente   Se adapta   a las condiciones de su bróker (Spreads, Retrasos, Deslizamientos, Brechas de Mercado) en   Tiempo real .

El sistema utiliza   Seguimiento de ganancias virtuales (VPT)   en combinación con   Se corrigió TP+SL , que oculta el comportamiento del sistema al bróker.

El   sistema   marcas   varios   largo   y   a largo plazo   posiciones   por   semana .

Este es un sistema abierto , tú   Tenga siempre acceso completo a los parámetros y puede   Optimice su configuración única .

El sistema   ¡NO utilice el principio de caja cerrada cuando las configuraciones estratégicas fundamentales NO están disponibles para usted!

La Revera no puede   lugar   vientos alisios   cada   día ,   como   él   poder   trabajar   para   varios   días   sin   oficios .   Este   NO es un   Especulación   sistema .

Este   Mecanismo   voluntad   apelar   a   aquellos   OMS   agradecer   estable   y   notable   progreso   de EA.

Este   EA   voluntad   experiencia   reducción   períodos ,   este   es   correcto .   Real   comercio   implica   pérdidas   y   reducciones

Si nunca has utilizado EA antes, ¡te mostraré y enseñaré cómo usarlo!

 

Recomendaciones

  • El algoritmo puede ser sensible a los diferenciales y deslizamientos. Recomiendo usar un buen bróker ICM/RAW/Pro/ECN.
  • I   poder   siempre   dar   recomendaciones   y   el   mejor   ajustes ,   sentir   libre para   contacto   ¡a mí!
  • I   poder   siempre   personalmente   conectar   remotamente   a   ayuda      con   el   instalación   y   ajustes !      
  • El sistema lee constantemente todos los indicadores del broker, por lo que es mejor utilizar VPS 24/7.
  • El asesor utiliza un cálculo de tamaño de lote adaptable, pero con un apalancamiento bajo (1:50 o menos) puede haber problemas con los requisitos de margen en cuentas con bajo capital.
  • Pruebe una cuenta demo durante las primeras 1-2 semanas para comprobar su Broker
  • Depósito mínimo desde $300 para EURUSD M15
  • Por favor   hacer   no   dudar   a   contacto   a mí ,   I   soy   seguro   eso   Yo seré   capaz   a   ayuda      en   cualquier   caso   y   con   cualquier   pregunta !
Comentarios 2
Philipp Hermann
1538
Philipp Hermann 2025.03.25 16:22 
 

Like all Bots from Anton this one is also a Masterpiece and better than others on mql. Interesting longterm strategy. I will update the review when I can say more about the results and behavior of this one. It trades like the backtest. So far I’m quite impressed. Also Anton’s support is by far the best on mql

Filtro:
Steffen Schmidt
872
Steffen Schmidt 2025.05.08 08:30 
 

Not good at all, it was making some progress at the beginning of the release of this EA but now no profits.

Philipp Hermann
1538
Philipp Hermann 2025.03.25 16:22 
 

Like all Bots from Anton this one is also a Masterpiece and better than others on mql. Interesting longterm strategy. I will update the review when I can say more about the results and behavior of this one. It trades like the backtest. So far I’m quite impressed. Also Anton’s support is by far the best on mql

