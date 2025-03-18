REVERA EA es una herramienta abierta, multidivisa, flexible, totalmente automatizada y multifacética para identificar vulnerabilidades en el mercado de EURUSD + AUDUSD + AUDCAD.

Not Grid , Not Martingale , Not AI , Not Neural Network , Not Arbitrage . Default Settings for One Сhart EURUSD M15

Christmas Sale ! Only 7 Copies of 10 Left for 245$ Next Price 590 $



Este es un Multidivisa ​ sistema eso permite tú también diversificar su riesgo en varios pares de divisas .

La

configuración

predeterminada

​

trabajar

en

el

Un gráfico

EURUSD

M15

Cada posición siempre tiene una Seguimiento de ganancias de transacciones virtuales y SL+TP fijas .

Cualquier Ganancia Seguimiento es Oculto de el Corredor y es Completamente Virtual en RAM.

El sistema usos sobrecomprado y sobrevendido zonas en el mercado y vientos alisios durante el día .

El

sistema

hazañas

mercado

vulnerabilidades

durante

períodos

de

alto

volatilidad

cuando

el

precio

devoluciones

a

el

promedios

.

Esto es No es un algoritmo de ruptura del mercado, por lo que casi todos los deslizamientos del mercado son Positivo y Añadir beneficios adicionales para nosotros.

Cada transacción tiene virtual TP - nivel apoyo para el precio , cual de modo significativo reduce el logro del SL nivel .



El REVERA EA Divide todas las transacciones en varias partes, cada parte de la posición abierta tiene su Gestión de beneficios propios .

Este es un Algoritmo seguro : cada transacción está protegida contra grandes diferenciales, noticias fuertes ( NONFARM/FOMC ) y deslizamientos.

El algoritmo de forma independiente Se adapta a las condiciones de su bróker (Spreads, Retrasos, Deslizamientos, Brechas de Mercado) en Tiempo real .

El sistema utiliza Seguimiento de ganancias virtuales (VPT) en combinación con Se corrigió TP+SL , que oculta el comportamiento del sistema al bróker.

El sistema marcas varios largo y a largo plazo posiciones por semana .



Este es un sistema abierto , tú Tenga siempre acceso completo a los parámetros y puede Optimice su configuración única .

El sistema ¡NO utilice el principio de caja cerrada cuando las configuraciones estratégicas fundamentales NO están disponibles para usted!

La Revera no puede lugar vientos alisios cada día , como él poder trabajar para varios días sin oficios . Este NO es un Especulación sistema .

Este Mecanismo voluntad apelar a aquellos OMS agradecer estable y notable progreso de EA.

Este

EA

voluntad

experiencia

reducción

períodos

,

este

es

correcto

.

Real

comercio

implica

pérdidas

y

reducciones

Si nunca has utilizado EA antes, ¡te mostraré y enseñaré cómo usarlo!





Recomendaciones