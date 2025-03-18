Revera
- Asesores Expertos
- Anton Kondratev
- Versión: 2.33
- Actualizado: 13 agosto 2025
- Activaciones: 7
REVERA EA es una herramienta abierta, multidivisa, flexible, totalmente automatizada y multifacética para identificar vulnerabilidades en el mercado de EURUSD + AUDUSD + AUDCAD.
Not Grid , Not Martingale , Not AI , Not Neural Network , Not Arbitrage .
Default Settings for One Сhart EURUSD M15
Este es un Multidivisa sistema eso permite tú también diversificar su riesgo en varios pares de divisas .La configuración predeterminada trabajar en el Un gráfico EURUSD M15
Cada posición siempre tiene una Seguimiento de ganancias de transacciones virtuales y SL+TP fijas .
Cualquier Ganancia Seguimiento es Oculto de el Corredor y es Completamente Virtual en RAM.
El sistema usos sobrecomprado y sobrevendido zonas en el mercado y vientos alisios durante el día .El sistema hazañas mercado vulnerabilidades durante períodos de alto volatilidad cuando el precio devoluciones a el promedios .
Esto es No es un algoritmo de ruptura del mercado, por lo que casi todos los deslizamientos del mercado son Positivo y Añadir beneficios adicionales para nosotros.
Cada transacción tiene virtual TP - nivel apoyo para el precio , cual de modo significativo reduce el logro del SL nivel .
El REVERA EA Divide todas las transacciones en varias partes, cada parte de la posición abierta tiene su Gestión de beneficios propios .
Este es un Algoritmo seguro : cada transacción está protegida contra grandes diferenciales, noticias fuertes ( NONFARM/FOMC ) y deslizamientos.
El algoritmo de forma independiente Se adapta a las condiciones de su bróker (Spreads, Retrasos, Deslizamientos, Brechas de Mercado) en Tiempo real .
El sistema utiliza Seguimiento de ganancias virtuales (VPT) en combinación con Se corrigió TP+SL , que oculta el comportamiento del sistema al bróker.
El sistema marcas varios largo y a largo plazo posiciones por semana .
Este es un sistema abierto , tú Tenga siempre acceso completo a los parámetros y puede Optimice su configuración única .
El sistema ¡NO utilice el principio de caja cerrada cuando las configuraciones estratégicas fundamentales NO están disponibles para usted!
La Revera no puede lugar vientos alisios cada día , como él poder trabajar para varios días sin oficios . Este NO es un Especulación sistema .
Este Mecanismo voluntad apelar a aquellos OMS agradecer estable y notable progreso de EA.Este EA voluntad experiencia reducción períodos , este es correcto . Real comercio implica pérdidas y reducciones
Si nunca has utilizado EA antes, ¡te mostraré y enseñaré cómo usarlo!
Recomendaciones
- El algoritmo puede ser sensible a los diferenciales y deslizamientos. Recomiendo usar un buen bróker ICM/RAW/Pro/ECN.
- I poder siempre dar recomendaciones y el mejor ajustes , sentir libre para contacto ¡a mí!
- I poder siempre personalmente conectar remotamente a ayuda tú con el instalación y ajustes !
- El sistema lee constantemente todos los indicadores del broker, por lo que es mejor utilizar VPS 24/7.
- El asesor utiliza un cálculo de tamaño de lote adaptable, pero con un apalancamiento bajo (1:50 o menos) puede haber problemas con los requisitos de margen en cuentas con bajo capital.
- Pruebe una cuenta demo durante las primeras 1-2 semanas para comprobar su Broker
- Depósito mínimo desde $300 para EURUSD M15
- Por favor hacer no dudar a contacto a mí , I soy seguro eso Yo seré capaz a ayuda tú en cualquier caso y con cualquier pregunta !
Like all Bots from Anton this one is also a Masterpiece and better than others on mql. Interesting longterm strategy. I will update the review when I can say more about the results and behavior of this one. It trades like the backtest. So far I’m quite impressed. Also Anton’s support is by far the best on mql