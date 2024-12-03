Nova EA
- Asesores Expertos
- Anton Kondratev
- Versión: 2.88
- Actualizado: 14 agosto 2025
- Activaciones: 7
NOVA EA Es una Sistema de índice accesible totalmente automático [DE40 / GER40] con parámetros de optimización abiertos y un mecanismo de recuperación opcional.
Christmas Sale ! Only 7 Copies of 10 Left for 245$
Next Price 890 $
Cada posición siempre tiene una SL y TP fijos y Virtual Seguimiento de ganancias de transacciones (VDPT) .
La configuración predeterminada actual se ha optimizado desde diciembre de 2020 y hasta hoy, teniendo en cuenta todas las cotizaciones reales de MT5 ICM/FMarket/Robo RAW/ECN
El algoritmo tiene una Filtro de volatilidad del mercado (MVF) ATR , que evita entradas falsas al mercado.
Esta es una estrategia de ruptura diaria durante el día. Sesión de negociación (dentro de las 10 horas).
El sistema divide todas las transacciones ( opcional ) en varias partes, cada parte de la posición abierta tiene su Gestión de beneficios propios .
Este es un Algoritmo seguro , cada transacción está protegida contra grandes diferenciales, noticias fuertes ( NONFARM/FOMC ) y deslizamientos.
El algoritmo independientemente Se adapta a las condiciones de su Broker (Spreads, Delays, Slippages, Market Gaps) en Tiempo real .
El sistema utiliza Seguimiento de ganancias virtuales (VPT) en combinación con Se corrigió TP/SL fijo , que oculta el comportamiento del sistema al bróker.
El sistema Opcionalmente Restaura posiciones Al día siguiente aumentando el número de transacciones.
Resumen de la estrategia:
- Índice de divisas: DE40/GER40/.DE40Cash (Índice Germany 40)
- Depósito mínimo: $200
- Marco temporal: H1
- Tipo de cuenta: Spread bajo (RAW/RAZOR/ECN)
- Tipo de cuenta: Hedge o netting, también funciona FIFO.
- Realiza un pedido una vez al día
- Entrada - Colocación de órdenes pendientes
- Salida - Mediante órdenes de stop loss o de trailing profit.
- Los pedidos se cancelan o cierran antes del fin del día.
- Sin rollover diario ni transacciones nocturnas.
- VPS no es imprescindible pero se recomienda
- Fácil configuración con solo cambios en los lotes y el reloj GMT si es necesario.
Recomendaciones
- El algoritmo puede ser sensible a los diferenciales y deslizamientos. Recomiendo utilizar un buen bróker ICM/RAW/Pro/ECN;
- El sistema lee constantemente todos los indicadores del broker, por lo que es mejor utilizar VPS 24/7.
- El asesor utiliza un cálculo de tamaño de lote adaptable, pero con un apalancamiento bajo (1:30 y menos) puede haber problemas con los requisitos de margen en cuentas con bajo capital.
- Pruebe una cuenta demo durante las primeras 1-2 semanas para comprobar su Broker
hi my friend,i bought the Nova EA bot, but i have not been able to activate the bot yet. please help me to activate the boe ..plz massage me and contact me to solve the problem ..thanx