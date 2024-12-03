Nova EA

5

NOVA EA Es una   Sistema de índice accesible totalmente automático [DE40 / GER40] con parámetros de optimización abiertos y un mecanismo de recuperación opcional.

Not    Grid   , Not    Martingale   , Not    AI    , Not    Neural Network. Default Settings for One chart    DE40 H1

Cada posición siempre tiene una   SL y TP fijos   y   Virtual   Seguimiento de ganancias de transacciones (VDPT) .  

La configuración predeterminada actual se ha optimizado desde diciembre de 2020 y hasta hoy, teniendo en cuenta todas las cotizaciones reales de MT5 ICM/FMarket/Robo RAW/ECN

El algoritmo tiene una   Filtro de volatilidad del mercado (MVF) ATR , que evita entradas falsas al mercado.

Esta es una estrategia de ruptura diaria durante el día.   Sesión de negociación (dentro de las 10 horas).

El sistema divide todas las transacciones ( opcional ) en varias partes, cada parte de la posición abierta tiene su   Gestión de beneficios propios .

Este es un   Algoritmo seguro , cada transacción está protegida contra grandes diferenciales, noticias fuertes ( NONFARM/FOMC ) y deslizamientos.

El algoritmo independientemente   Se adapta   a las condiciones de su Broker (Spreads, Delays, Slippages, Market Gaps) en   Tiempo real .

El sistema utiliza   Seguimiento de ganancias virtuales (VPT)   en combinación con   Se corrigió TP/SL fijo , que oculta el comportamiento del sistema al bróker.

El sistema   Opcionalmente   Restaura posiciones   Al día siguiente aumentando el número de transacciones.

Resumen de la estrategia:

  • Índice de divisas: DE40/GER40/.DE40Cash (Índice Germany 40)
  • Depósito mínimo: $200
  • Marco temporal: H1
  • Tipo de cuenta: Spread bajo (RAW/RAZOR/ECN)
  • Tipo de cuenta: Hedge o netting, también funciona FIFO.
Especificaciones comerciales:
  • Realiza un pedido una vez al día
  • Entrada - Colocación de órdenes pendientes
  • Salida - Mediante órdenes de stop loss o de trailing profit.
  • Los pedidos se cancelan o cierran antes del fin del día.
  • Sin rollover diario ni transacciones nocturnas.
  • VPS no es imprescindible pero se recomienda
  • Fácil configuración con solo cambios en los lotes y el reloj GMT si es necesario.

Recomendaciones

  • El algoritmo puede ser sensible a los diferenciales y deslizamientos. Recomiendo utilizar un buen bróker ICM/RAW/Pro/ECN;       
  • El sistema lee constantemente todos los indicadores del broker, por lo que es mejor utilizar VPS 24/7.
  • El asesor utiliza un cálculo de tamaño de lote adaptable, pero con un apalancamiento bajo (1:30 y menos) puede haber problemas con los requisitos de margen en cuentas con bajo capital.
  • Pruebe una cuenta demo durante las primeras 1-2 semanas para comprobar su Broker



Ahmed Hasan
24
Ahmed Hasan 2025.02.10 13:23 
 

hi my friend,i bought the Nova EA bot, but i have not been able to activate the bot yet. please help me to activate the boe ..plz massage me and contact me to solve the problem ..thanx

