NOVA EA Es una Sistema de índice accesible totalmente automático [DE40 / GER40] con parámetros de optimización abiertos y un mecanismo de recuperación opcional.



Christmas Sale ! Only 7 Copies of 10 Left for 245$ Next Price 890 $

Not Grid , Not Martingale , Not AI , Not Neural Network. Default Settings for One chart DE40 H1

Cada posición siempre tiene una SL y TP fijos y Virtual Seguimiento de ganancias de transacciones (VDPT) .

La configuración predeterminada actual se ha optimizado desde diciembre de 2020 y hasta hoy, teniendo en cuenta todas las cotizaciones reales de MT5 ICM/FMarket/Robo RAW/ECN

El algoritmo tiene una Filtro de volatilidad del mercado (MVF) ATR , que evita entradas falsas al mercado.

Esta es una estrategia de ruptura diaria durante el día. Sesión de negociación (dentro de las 10 horas).

El sistema divide todas las transacciones ( opcional ) en varias partes, cada parte de la posición abierta tiene su Gestión de beneficios propios .

Este es un Algoritmo seguro , cada transacción está protegida contra grandes diferenciales, noticias fuertes ( NONFARM/FOMC ) y deslizamientos.

El algoritmo independientemente Se adapta a las condiciones de su Broker (Spreads, Delays, Slippages, Market Gaps) en Tiempo real .

El sistema utiliza Seguimiento de ganancias virtuales (VPT) en combinación con Se corrigió TP/SL fijo , que oculta el comportamiento del sistema al bróker.

El sistema Opcionalmente Restaura posiciones Al día siguiente aumentando el número de transacciones.

Resumen de la estrategia:



Índice de divisas: DE40/GER40/.DE40Cash (Índice Germany 40)

Depósito mínimo: $200

Marco temporal: H1

Tipo de cuenta: Spread bajo (RAW/RAZOR/ECN)

Tipo de cuenta: Hedge o netting, también funciona FIFO.

Realiza un pedido una vez al día

Entrada - Colocación de órdenes pendientes

Salida - Mediante órdenes de stop loss o de trailing profit.

Los pedidos se cancelan o cierran antes del fin del día.

Sin rollover diario ni transacciones nocturnas.

VPS no es imprescindible pero se recomienda

Fácil configuración con solo cambios en los lotes y el reloj GMT si es necesario.

Recomendaciones

El algoritmo puede ser sensible a los diferenciales y deslizamientos. Recomiendo utilizar un buen bróker ICM/RAW/Pro/ECN;

El sistema lee constantemente todos los indicadores del broker, por lo que es mejor utilizar VPS 24/7.

El asesor utiliza un cálculo de tamaño de lote adaptable, pero con un apalancamiento bajo (1:30 y menos) puede haber problemas con los requisitos de margen en cuentas con bajo capital.

Pruebe una cuenta demo durante las primeras 1-2 semanas para comprobar su Broker







