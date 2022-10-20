Razor MT 4

Razor EA   es un sistema totalmente automatizado y   Abierto   Sistema con   Protección de reducción   y   Fijado   SL.

Not Simple  Grid,  Not  Martingale, Not AI , Not Neural Network. Default Settings for One chart  AUDCAD  M15 (Supports 1OHLC mode for weak PCs) 

Esta es una estrategia multidivisa para tres pares de divisas AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD que funciona en UN gráfico.
¡El algoritmo pasa fácilmente la verificación basada en Real Quotes MT5 durante los últimos 20 años!
Esta es una estrategia muy confiable y a largo plazo que genera ganancias todos los meses.
El sistema tiene un SL común y le permite agregar hasta 6 operaciones adicionales durante una reducción para aumentar aún más sus ganancias.
El algoritmo tiene una configuración WAKA adicional que le permite ahorrar hasta $2400.


El sistema tiene protección contra piratería, protección contra deslizamientos y grandes diferenciales.
El algoritmo se adapta automáticamente a spreads grandes y tiene parámetros completamente abiertos.
Siempre puedes optimizar y crear tus propias configuraciones para otros pares de divisas, como el oro.
El sistema utiliza la reversión a la media del mercado y tiene un filtro de noticias fuertes (SNF) FOMC/NonFarm incorporado.


El algoritmo es capaz de trabajar con PropFirms y FTMO para MT5, para ello tenemos configuraciones especiales.
El mecanismo le permite adaptarse a las condiciones de cualquier corredor en tiempo real (ABRT).
Utilizamos un filtro de volatilidad del mercado, esto nos permite encontrar las entradas de mercado más precisas.
Para PC débiles, puede usar el modo 1OHLC para una verificación rápida (menos precisa).


Recomendaciones

  • El algoritmo puede ser sensible a la dispersión y al deslizamiento. Recomiendo utilizar un buen broker RAW/Pro/ECN;       
  • El sistema lee constantemente todos los indicadores del corredor, por lo que es mejor utilizar VPS 24 horas al día, 7 días a la semana.
  • El asesor utiliza un cálculo adaptativo del tamaño del lote, pero con un apalancamiento bajo (1:70 y menos) puede haber problemas con los requisitos de margen en cuentas con poco capital.
  • Contáctame para recomendaciones personalizadas.



Comentarios 1
wibufx_48
124
wibufx_48 2022.11.12 04:46 
 

the second ea that I bought after Divo, the author is very nice to talk to, all suggestions are welcome and will definitely be added to the next update. so far razor in pair audcad winrate 100%, good job anton 2 thumbs up.

