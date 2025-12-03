Enza
エンザEA 完全に自動化されており、 開ける システム ドローダウン保護 そして 修理済み SL。
アクセシビリティと一貫性を重視して構築された、 エンザEA 常に手動で介入することなく資金を増やしたいトレーダーにとって理想的な選択肢です。設定はシンプルで、約定は速く、パフォーマンスもバランスが取れているため、初心者から経験豊富なトレーダーまで、幅広いトレーダーにとって最適な選択肢です。
このアルゴリズムは、過去 10 年間の Real Quotes MT5 に基づく検証に簡単に合格します。
これは毎月利益をもたらす、非常に信頼性が高く長期的な戦略です。
システムには共通 SL が 1 つあり、ドローダウン中に最大 6 つの取引を追加して利益をさらに増やすことができます。
アルゴリズムは大きなスプレッドに自動的に適応し、完全にオープンなパラメータを備えています。
他の通貨ペアに対しても、いつでも最適化して独自の設定を作成できます。
このシステムは市場平均回帰を利用し、FOMC/非農業部門の強いニュースフィルター（SNF）が組み込まれている。
このアルゴリズムは、MT5 の PropFirms および FTMO で動作することができ、そのために特別な設定があります。
このメカニズムにより、あらゆるブローカーの条件にリアルタイムで適応できます (ABRT)。
当社では市場ボラティリティ フィルターを使用しており、これにより最も正確な市場エントリーを見つけることができます。
弱い PC の場合は、 1OHLC モードを使用してクイック(精度は低くなります) チェックを行うことができます。
推奨事項
- アルゴリズムはスプレッドとスリッページの影響を受けやすい可能性があります。信頼できるRAW/Pro/ECNブローカーのご利用をお勧めします。
- 最低入金額: 200ドル; 推奨入金額: 500ドル以上
- システムはすべてのブローカーインジケーターを常に読み取るため、VPS を 24 時間 365 日使用することをお勧めします。
- アドバイザーは適応ロット サイズ計算を使用しますが、レバレッジが低い場合 (1:100 以下)、資本の少ないアカウントでは証拠金要件に問題が発生する可能性があります。
- パーソナライズされた推奨事項についてはお問い合わせください。
