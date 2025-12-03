エンザEA 完全に自動化されており、 開ける システム ドローダウン保護 そして 修理済み SL。



Christmas Sale ! Only 7 Copies of 10 Left for 295$ Next Price 790 $



Not Simple Grid, Not Martingale, Not AI , Not Neural Network. Default Settings for One chart AUDCAD M15 (Supports 1OHLC mode for weak PCs)

アクセシビリティと一貫性を重視して構築された、 エンザEA 常に手動で介入することなく資金を増やしたいトレーダーにとって理想的な選択肢です。設定はシンプルで、約定は速く、パフォーマンスもバランスが取れているため、初心者から経験豊富なトレーダーまで、幅広いトレーダーにとって最適な選択肢です。



このアルゴリズムは、過去 10 年間の Real Quotes MT5 に基づく検証に簡単に合格します。

これは毎月利益をもたらす、非常に信頼性が高く長期的な戦略です。

システムには共通 SL が 1 つあり、ドローダウン中に最大 6 つの取引を追加して利益をさらに増やすことができます。

アルゴリズムは大きなスプレッドに自動的に適応し、完全にオープンなパラメータを備えています。

他の通貨ペアに対しても、いつでも最適化して独自の設定を作成できます。

このシステムは市場平均回帰を利用し、FOMC/非農業部門の強いニュースフィルター（SNF）が組み込まれている。

このアルゴリズムは、MT5 の PropFirms および FTMO で動作することができ、そのために特別な設定があります。

このメカニズムにより、あらゆるブローカーの条件にリアルタイムで適応できます (ABRT)。

当社では市場ボラティリティ フィルターを使用しており、これにより最も正確な市場エントリーを見つけることができます。

弱い PC の場合は、 1OHLC モードを使用してクイック(精度は低くなります) チェックを行うことができます。

推奨事項