ENZA EA Tamamen Otomatik ve Açık Sistem ile Düşüş Koruması Ve Sabit SL.



Only 7 Copies of 10 Left for 315$ Next Price 790 $



Not Simple Grid, Not Martingale, Not AI , Not Neural Network. Default Settings for One chart AUDCAD M15 (Supports 1OHLC mode for weak PCs)

Erişilebilirlik ve tutarlılık için tasarlandı, ENZA EA Sürekli manuel müdahale olmadan sermayelerini büyütmek isteyen yatırımcılar için idealdir. Kurulumu basittir, yürütme hızı hızlıdır ve performansı dengelidir; bu da onu hem yeni hem de deneyimli yatırımcılar için mükemmel bir seçim haline getirir.



Algoritma, son 10 yıldır Gerçek Teklifler MT5'e dayalı doğrulamayı kolayca geçiyor!

Bu, her ay kar getiren, çok güvenilir ve uzun vadeli bir stratejidir.

Sistemin tek bir ortak SL'si vardır ve düşüş sırasında karınızı daha da artırmak için 6'ya kadar ek işlem eklemenize olanak tanır.

Algoritma büyük spreadlere otomatik olarak uyum sağlar ve tamamen açık parametrelere sahiptir.

Diğer döviz çiftleri için de her zaman kendi ayarlarınızı oluşturabilir ve optimize edebilirsiniz.

Sistem piyasa ortalamasına dönüşü kullanır ve sistemde yerleşik bir FOMC/Tarım Dışı Güçlü Haber Filtresi (SNF) bulunur

Algoritma MT5 için PropFirms ve FTMO ile çalışabiliyor, bunun için özel ayarlarımız var.

Mekanizma, gerçek zamanlı olarak herhangi bir broker koşuluna uyum sağlamanıza olanak tanır (ABRT).

Piyasa Volatilite Filtresi kullanıyoruz, bu bize en doğru Piyasa Girişlerini bulma olanağı sağlıyor.

Zayıf PC'ler için Hızlı (daha az doğru) kontrol için 1OHLC modunu kullanabilirsiniz.

Öneriler