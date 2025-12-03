Enza

ENZA EA   Tamamen Otomatik ve   Açık   Sistem ile   Düşüş Koruması   Ve   Sabit   SL.

Only 7 Copies of 10 Left  for 315$ 

Next Price 790 $  

Not Simple  Grid,  Not  Martingale, Not AI , Not Neural Network. Default Settings for One chart  AUDCAD  M15 (Supports 1OHLC mode for weak PCs)  

Erişilebilirlik ve tutarlılık için tasarlandı,   ENZA EA   Sürekli manuel müdahale olmadan sermayelerini büyütmek isteyen yatırımcılar için idealdir. Kurulumu basittir, yürütme hızı hızlıdır ve performansı dengelidir; bu da onu hem yeni hem de deneyimli yatırımcılar için mükemmel bir seçim haline getirir.

Algoritma, son 10 yıldır Gerçek Teklifler MT5'e dayalı doğrulamayı kolayca geçiyor!
Bu, her ay kar getiren, çok güvenilir ve uzun vadeli bir stratejidir.
Sistemin tek bir ortak SL'si vardır ve düşüş sırasında karınızı daha da artırmak için 6'ya kadar ek işlem eklemenize olanak tanır.

Algoritma büyük spreadlere otomatik olarak uyum sağlar ve tamamen açık parametrelere sahiptir.
Diğer döviz çiftleri için de her zaman kendi ayarlarınızı oluşturabilir ve optimize edebilirsiniz.
Sistem piyasa ortalamasına dönüşü kullanır ve sistemde yerleşik bir FOMC/Tarım Dışı Güçlü Haber Filtresi (SNF) bulunur

Algoritma MT5 için PropFirms ve FTMO ile çalışabiliyor, bunun için özel ayarlarımız var.
Mekanizma, gerçek zamanlı olarak herhangi bir broker koşuluna uyum sağlamanıza olanak tanır (ABRT).
Piyasa Volatilite Filtresi kullanıyoruz, bu bize en doğru Piyasa Girişlerini bulma olanağı sağlıyor.
Zayıf PC'ler için Hızlı (daha az doğru) kontrol için 1OHLC modunu kullanabilirsiniz.

Öneriler

  • Algoritma spread ve kaymaya karşı hassas olabilir. İyi bir RAW/Pro/ECN aracı kurumu kullanmanızı öneririm;
  • Minimum Yatırım: 200$; Önerilen 500$+
  • Sistem sürekli olarak tüm broker göstergelerini okuduğundan VPS 24/7 kullanmak daha iyidir.
  • Danışman adaptif lot büyüklüğü hesaplamasını kullanır, ancak düşük kaldıraç (1:100 ve altı) durumunda, düşük sermayeli hesaplarda marj gereksinimleriyle ilgili sorunlar yaşanabilir.
  • Kişiselleştirilmiş Öneriler için bana ulaşın.

